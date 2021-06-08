Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Парламент Китай подготовил законопроект об ответе на санкции Запада

8 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
Разделы

Российский СПГ угрожает американцам в Азии

Россия грозит захватить 20% мирового рынка СПГ Александр Рюмин/ТАСС
США, Австралия и Катар ждут неприятные новости. Россия строит амбициозные планы по завоеванию основного рынка сбыта для их сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пятнадцать лет наша страна намерена в 4,5 раза увеличить объемы производства СПГ и захватить пятую часть мирового рынка. Сможет ли Россия выстрелить в новом для себя амплуа?  Подробности...
Перейти в раздел…

Сбежавшему на Украину Гудкову грозит смертельная опасность

Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России Евгений Разумный/
Ведомости/ТАСС
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. Оказавшись в Киеве, он назвал свое решение «серьезным и сложным». По мнению экспертов, такой шаг может обернуться для Гудкова не только негативными политическими последствиями, но и может стать трагическим. Почему экс-депутат отправился именно в Киев и как это повлияет на его будущее? Подробности...
Перейти в раздел…

России срочно нужны военно-транспортные самолеты

Обновление Ил-76 – единственная реальная надежда российской Военно-транспортной авиации Александр Лавренко/РИА Новости
Будущее российской военно-транспортной авиации (ВТА) впервые за долгое время обсуждалось на самом высоком уровне. В каком состоянии ВТА ВКС РФ находится сегодня, почему это крайне важный вопрос для безопасности нашей страны и какие военно-транспортные самолеты нужны России для ее текущих задач? Подробности...
Перейти в раздел…

Белоруссия нащупала самую болезненную точку Литвы

Валдас Адамкус считается иконой «борьбы за независимость» и антисоветского сопротивления Петрас Малукас/ТАСС
К чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии во время Великой Отечественной может быть причастен не кто иной, как бывший президент Литвы Валдас Адамкус. По крайней мере, так полагают в белорусской прокуратуре – и ожидают Адамкуса на допрос. На каких основаниях возникли подобные подозрения и с чем связана резкая реакция Литвы на происходящее? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Консерватор – это тот, кто отказывается сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консерватор отдает себе отчет в том, что люди склонны массово сходить с ума – причем чем ужаснее их состояние, тем непоколебимее их уверенность в том, что они-то добры, мудры и открыли, наконец, рецепт тысячелетнего счастья. Подробности...

Избрание Асада выглядит более честно, чем победа Байдена

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
В то время, когда вся мировая пропагандистская машина захлебывалась лаем «Дни режима Асада сочтены», из уст сирийских министров, военачальников, самого президента мы слышали: «Время работает на нас». И оно сработало. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Вирус помог правительствам приземлить человечество

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
«Золотой век» свободы передвижения оказался недолгим. Но его преимущества были столь впечатляющими, что их потеря выглядит сейчас весьма трагично. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Байден унизил Зеленского

Кто такой Рон Десантис

Ключи от Киева в руках у Батьки

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
Подробности...

Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
Подробности...

В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какую проблему вы считаете главной для России?
  • Бедность

  • Безработица

  • Внешние угрозы и санкции

  • Демография

  • Инфляция и рост цен

  • Коррупция

  • Качество медицины

  • Уровень образования

  • Технологическая отсталость
Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?
  • Положительно

  • Отрицательно
Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды и ватных палочек ради экологии?
  • Да

  • Нет

  • Уже отказался
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Парламент Китай подготовил законопроект об ответе на санкции Запада
    Псаки раскрыла темы разговора Байдена и Зеленского Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада Байден и Столтенберг обсудили стратегию НАТО в отношении России Рогозин рассказал о планах создания «вечной» орбитальной станции
    Блинкен захотел принять участие в личной встрече Путина и Байдена Посла Украины возмутила позиция Германии по военной помощи Киеву Россия обвинила участников военных учений в Арктике в провокации Конгрессмены США призвали МОК лишить Пекин зимней Олимпиады
    США опровергли версию Киева о поддержке Байденом членства Украины в НАТО Задержанному в Японии помощнику капитана «Амура» пригрозили тюрьмой Оттава сочла «необоснованными» ответные санкции России против Канады Власти США вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа

    Министр обороны


    Шойгу посетил московский военкомат c внезапной проверкой

    проект «Меркурий»


    Раскрыты подробности строительства российского стелс-корабля

    «пафосно-инфантильное болото»


    Либералы атаковали советского диссидента из-за слов о пытках Протасевича

    Видео

    вопрос безопасности


    России срочно нужны военно-транспортные самолеты

    деградация отношений


    Как долго продлится распря Белоруссии и Украины

    экспортный газопровод


    Когда начнутся поставки газа по «Северному потоку – 2»

    гибель поэта


    За спиной убийцы Пушкина стояло великосветское гей-сообщество Петербурга

    скандинавские пакости


    Вадим Трухачёв: Как России наказать Данию

    «Золотой век» свободы


    Тимофей Бордачёв: Вирус помог правительствам приземлить человечество

    близкий Восток


    Дарья Митина: Избрание Асада выглядит более честно, чем победа Байдена

    регионы россии


    Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

    на ваш взгляд


    Какую проблему вы считаете главной для России?

    Российский СПГ угрожает американцам в Азии

    Россия грозит захватить 20% мирового рынка СПГ    8 июня 2021, 08:30
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    США, Австралия и Катар ждут неприятные новости. Россия строит амбициозные планы по завоеванию основного рынка сбыта для их сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пятнадцать лет наша страна намерена в 4,5 раза увеличить объемы производства СПГ и захватить пятую часть мирового рынка. Сможет ли Россия выстрелить в новом для себя амплуа?

    Россия намерена завоевать 20% или пятую часть мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Для этого планируется нарастить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это часть большой энергетической стратегии России на 15 лет вперед.

    «Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастет до 20%», – заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

    Для роста экспорта в страны АТР необходимо создать новую инфраструктуру, на что власти готовы выделить более 21 млрд рублей. В частности, эти средства пойдут на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа в бухте Бечевинской на Камчатке. Его обещают построить к 2023 году. Благодаря этому, терминал сможет перегружать около 21,7 млн тонн СПГ каждый год. Перевалка на Камчатке является ключевым объектом для реализации стратегии России по наращиванию поставок СПГ, считает Мишустин.

    Кроме того, правительство планирует в разы повысить производство СПГ, а также увеличить долю своего или локализованного передового технологического оборудования.

    Долгие десятилетия Россия развивала трубопроводные поставки газа, и только недавно стала двигаться в направлении нового тренда. Хотя первый СПГ-завод в России появился еще в 2009 году у Газпрома с его иностранными партнерами Shell, Mitsui и Mitsubishi. Но проектная мощность завода на 9,5 млн тонн в год не делала Россию значимым игроком. Страна расправила крылья после запуска «Ямал-СПГ» «Новатэком» в декабре 2017 года. Ему, конечно, тоже помогали иностранные инвесторы (Total и CNPC). И всего за два года – к весне 2020-го – российскому СПГ удалось завоевать 7% рынка при объеме выпуска в 30,6 млн тонн. По плану к 2035 году Россия должна нарастить производство СПГ в 4,5 раза – до 140 млн тонн в год.

    «Сможет ли Россия завоевать 20% рынка? Это возможно, но не гарантировано. Ресурсная база у нас есть. Однако очень много проектов заявлено в разных странах. Конкуренция сейчас более суровая, чем в десятые годы. И дальше она точно не уменьшится», – говорит доцент высшей школы РАНХиГС, старший научный сотрудник сектора энергетической политики ИЭ РАН Иван Капитонов.

    По его мнению, справится ли Россия с поставленной задачей, зависит от четырех факторов. Во-первых, смогут ли российские производители сдержать рост издержек на всех этапах от добычи до транспортировки. «Добыча российского СПГ дешевле, чем американского и австралийского СПГ. У нас низкие издержки на трубопроводную транспортировку. «Новатэк» где добывает, там почти сразу и переваливает СПГ. Пока достаточно дорогая логистика по Северному морскому пути. Но создание транспортного перехода на Камчатке – это один из способов снизить расходы», – говорит Капитонов.

    Не стоит забывать и о господдержке СПГ-проектов «Новатэка», за что государство не раз критиковали за избыточные льготы. Однако все будущие проекты по-прежнему будут требовать существенных льгот от государства, считает эксперт.

    «Важнейшим преимуществом российского СПГ является себестоимость производства, которая достигается в том числе за счет налогового стимулирования этой отрасли государством», – считает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

    Второй, не менее важный момент, это сокращение углеродного следа российского СПГ, отмечает Капитонов. Это сейчас мировой тренд, правда, производители во всем мире не до конца понимают, как это будет происходить.

    Чтобы снизить углеродный след при производстве СПГ, можно высаживать новый лес. Другой более необычный, но куда более доступный и рыночный механизм – покупать квоты на выбросы СО2 на глобальном рынке. Именно так, например, поступил Газпром, когда поставил первую углеродно-нейтральную партию СПГ. На самом деле, этот СПГ был произведен на обычном СПГ-заводе – и, конечно, он имеет углеродный след. Однако покупка квот Газпромом сделала по документам эту партию СПГ безуглеродной.

    Третий фактор – это ситуация со спросом на СПГ. «Перепроизводство на рынке СПГ на самом деле сохраняется. А спрос на СПГ куда более чувствителен к изменению цены, чем спрос на трубопроводный газ. Рост спроса зависит от тех потребителей, которые еще только собираются экспортировать СПГ. Это Южная Азия, Северная Африка и Латинская Америка. А для них стоимость газа крайне чувствительный фактор», – говорит Капитонов.

    Отсюда вытекает четвертый фактор, от которого зависит будущее положение России на мировой арене сжиженного газа. Это состояние наших основных конкурентов на рынке СПГ – США, Австралии, Катара и стран Восточной Африки, говорит эксперт. Все игроки мирового рынка заявляют об амбициозных планах по производству СПГ. Однако далеко не все они выстрелят. «Потому что многие проекты рассчитывались при цене на СПГ выше 10 долларов за миллион британских тепловых единиц (BTU), тогда как сейчас надо ориентироваться на то, что цены будут 6-8 долларов за миллион BTU. При этом,

    Россия находится точно не в худшем положении, чем конкуренты. Но предложение растет, конкурентная среда становится более жесткой, поэтому расслабиться точно не удастся»,

    – считает Капитонов.

    Впрочем, по прогнозам Rystad Energy, к 2040 году мировой спрос на СПГ вырастет до 736 млн тонн в год по сравнению с 363 млн тонн в 2020 году, то есть на 373 млн тонн. «Вряд ли при таком росте объемов рынка может идти речь о вытеснении конкурентов», – считает Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА. То есть места под солнцем может хватить всем.

    В России есть СПГ-проекты, вероятность реализации которых велика, но часть проектов оказывается под вопросом. Но даже реализация наиболее вероятных из этих проектов позволит России нарастить производство СПГ к 2030 году почти до 100 млн тонн в год, а при максимально благоприятном развитии событий к 2035 году производство СПГ в России может превысить 190 млн тонн в год, посчитал Танурков. Поэтому добиться выполнения плана в 140 млн тонн в год вполне по силам. Это как раз золотая середина.

    По словам Тануркова, до 2025 года можно уверенно прогнозировать рост российского производства СПГ за счет проектов «Новатэка» («Арктик СПГ – 2» и «Обский СПГ»), которые в совокупности добавят 23,3 млн тонн в год. Также есть вероятность запуска проектов Газпрома – «Владивосток СПГ» на 1,5 млн тонн, «Черноморский СПГ» на 0,5-1,5 млн тонн, 3-я линия «Сахалин-2 СПГ» на 5,4 млн тонн и, возможно, «Балтийский СПГ» на 10-15 млн тонн. Также «Роснефть» обещает запустить «Дальневосточный СПГ», его первоначальная мощность – 6,2 млн тонн с перспективой расширения до 15 млн тонн.

    Заявленные в период с 2025 до 2035 года проекты, конечно, имеют больше неопределенности. Однако «Новатэк» планирует запустить «Арктик СПГ – 1» мощностью 19,8 млн тонн. «Роснефть» хочет запустить «Таймырский СПГ» мощностью 35-50 млн тонн и «Кара СПГ» на 30 млн тонн. Плюс компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая раньше не имела газовых амбиций, заявила о планах построить завод «Якутский СПГ» мощностью до 15 млн тонн в год. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •