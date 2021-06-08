Российский СПГ угрожает американцам в Азии

США, Австралия и Катар ждут неприятные новости. Россия строит амбициозные планы по завоеванию основного рынка сбыта для их сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пятнадцать лет наша страна намерена в 4,5 раза увеличить объемы производства СПГ и захватить пятую часть мирового рынка. Сможет ли Россия выстрелить в новом для себя амплуа?

Россия намерена завоевать 20% или пятую часть мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Для этого планируется нарастить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это часть большой энергетической стратегии России на 15 лет вперед.

«Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастет до 20%», – заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Для роста экспорта в страны АТР необходимо создать новую инфраструктуру, на что власти готовы выделить более 21 млрд рублей. В частности, эти средства пойдут на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа в бухте Бечевинской на Камчатке. Его обещают построить к 2023 году. Благодаря этому, терминал сможет перегружать около 21,7 млн тонн СПГ каждый год. Перевалка на Камчатке является ключевым объектом для реализации стратегии России по наращиванию поставок СПГ, считает Мишустин.

Кроме того, правительство планирует в разы повысить производство СПГ, а также увеличить долю своего или локализованного передового технологического оборудования.

Долгие десятилетия Россия развивала трубопроводные поставки газа, и только недавно стала двигаться в направлении нового тренда. Хотя первый СПГ-завод в России появился еще в 2009 году у Газпрома с его иностранными партнерами Shell, Mitsui и Mitsubishi. Но проектная мощность завода на 9,5 млн тонн в год не делала Россию значимым игроком. Страна расправила крылья после запуска «Ямал-СПГ» «Новатэком» в декабре 2017 года. Ему, конечно, тоже помогали иностранные инвесторы (Total и CNPC). И всего за два года – к весне 2020-го – российскому СПГ удалось завоевать 7% рынка при объеме выпуска в 30,6 млн тонн. По плану к 2035 году Россия должна нарастить производство СПГ в 4,5 раза – до 140 млн тонн в год.

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«Сможет ли Россия завоевать 20% рынка? Это возможно, но не гарантировано. Ресурсная база у нас есть. Однако очень много проектов заявлено в разных странах. Конкуренция сейчас более суровая, чем в десятые годы. И дальше она точно не уменьшится», – говорит доцент высшей школы РАНХиГС, старший научный сотрудник сектора энергетической политики ИЭ РАН Иван Капитонов.

По его мнению, справится ли Россия с поставленной задачей, зависит от четырех факторов. Во-первых, смогут ли российские производители сдержать рост издержек на всех этапах от добычи до транспортировки. «Добыча российского СПГ дешевле, чем американского и австралийского СПГ. У нас низкие издержки на трубопроводную транспортировку. «Новатэк» где добывает, там почти сразу и переваливает СПГ. Пока достаточно дорогая логистика по Северному морскому пути. Но создание транспортного перехода на Камчатке – это один из способов снизить расходы», – говорит Капитонов.

Не стоит забывать и о господдержке СПГ-проектов «Новатэка», за что государство не раз критиковали за избыточные льготы. Однако все будущие проекты по-прежнему будут требовать существенных льгот от государства, считает эксперт.

«Важнейшим преимуществом российского СПГ является себестоимость производства, которая достигается в том числе за счет налогового стимулирования этой отрасли государством», – считает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Второй, не менее важный момент, это сокращение углеродного следа российского СПГ, отмечает Капитонов. Это сейчас мировой тренд, правда, производители во всем мире не до конца понимают, как это будет происходить.

Чтобы снизить углеродный след при производстве СПГ, можно высаживать новый лес. Другой более необычный, но куда более доступный и рыночный механизм – покупать квоты на выбросы СО2 на глобальном рынке. Именно так, например, поступил Газпром, когда поставил первую углеродно-нейтральную партию СПГ. На самом деле, этот СПГ был произведен на обычном СПГ-заводе – и, конечно, он имеет углеродный след. Однако покупка квот Газпромом сделала по документам эту партию СПГ безуглеродной.

Третий фактор – это ситуация со спросом на СПГ. «Перепроизводство на рынке СПГ на самом деле сохраняется. А спрос на СПГ куда более чувствителен к изменению цены, чем спрос на трубопроводный газ. Рост спроса зависит от тех потребителей, которые еще только собираются экспортировать СПГ. Это Южная Азия, Северная Африка и Латинская Америка. А для них стоимость газа крайне чувствительный фактор», – говорит Капитонов.

Отсюда вытекает четвертый фактор, от которого зависит будущее положение России на мировой арене сжиженного газа. Это состояние наших основных конкурентов на рынке СПГ – США, Австралии, Катара и стран Восточной Африки, говорит эксперт. Все игроки мирового рынка заявляют об амбициозных планах по производству СПГ. Однако далеко не все они выстрелят. «Потому что многие проекты рассчитывались при цене на СПГ выше 10 долларов за миллион британских тепловых единиц (BTU), тогда как сейчас надо ориентироваться на то, что цены будут 6-8 долларов за миллион BTU. При этом,

Россия находится точно не в худшем положении, чем конкуренты. Но предложение растет, конкурентная среда становится более жесткой, поэтому расслабиться точно не удастся»,

– считает Капитонов.

Впрочем, по прогнозам Rystad Energy, к 2040 году мировой спрос на СПГ вырастет до 736 млн тонн в год по сравнению с 363 млн тонн в 2020 году, то есть на 373 млн тонн. «Вряд ли при таком росте объемов рынка может идти речь о вытеснении конкурентов», – считает Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА. То есть места под солнцем может хватить всем.

В России есть СПГ-проекты, вероятность реализации которых велика, но часть проектов оказывается под вопросом. Но даже реализация наиболее вероятных из этих проектов позволит России нарастить производство СПГ к 2030 году почти до 100 млн тонн в год, а при максимально благоприятном развитии событий к 2035 году производство СПГ в России может превысить 190 млн тонн в год, посчитал Танурков. Поэтому добиться выполнения плана в 140 млн тонн в год вполне по силам. Это как раз золотая середина.

По словам Тануркова, до 2025 года можно уверенно прогнозировать рост российского производства СПГ за счет проектов «Новатэка» («Арктик СПГ – 2» и «Обский СПГ»), которые в совокупности добавят 23,3 млн тонн в год. Также есть вероятность запуска проектов Газпрома – «Владивосток СПГ» на 1,5 млн тонн, «Черноморский СПГ» на 0,5-1,5 млн тонн, 3-я линия «Сахалин-2 СПГ» на 5,4 млн тонн и, возможно, «Балтийский СПГ» на 10-15 млн тонн. Также «Роснефть» обещает запустить «Дальневосточный СПГ», его первоначальная мощность – 6,2 млн тонн с перспективой расширения до 15 млн тонн.

Заявленные в период с 2025 до 2035 года проекты, конечно, имеют больше неопределенности. Однако «Новатэк» планирует запустить «Арктик СПГ – 1» мощностью 19,8 млн тонн. «Роснефть» хочет запустить «Таймырский СПГ» мощностью 35-50 млн тонн и «Кара СПГ» на 30 млн тонн. Плюс компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая раньше не имела газовых амбиций, заявила о планах построить завод «Якутский СПГ» мощностью до 15 млн тонн в год.