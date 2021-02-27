Белоруссия намайнит в бюджет биткоинов

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27 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Кто заменит Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас Пашинян пытается сохранить власть. Но не исключено, что генералы, поддерживаемые львиной долей населения, все-таки добьются его отрешения от власти. Вопрос в том, кто заменит Пашиняна? Подробности...
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Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 февраля 1924 года Адольф Гитлер получил свои пять лет за «Пивной путч» – попытку прийти к власти на десяток лет раньше, чем это случилось в реальности. Но она с треском провалилась практически в самом начале. Подробности...
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Адмирал, у которого всё получилось

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
26 февраля 2021 года исполняется 111 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова, адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, занимавшего пост главкома ВМФ с начала 1956 года по конец 1985-го, почти тридцать лет. Подробности...
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У Украины нет сердца

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Белоруссия намайнит в бюджет биткоинов

    Майнинговые фермы могут стать новой доходной статьей белорусского бюджета    27 февраля 2021, 18:00
    Фото: Alessandro Bianchi/Reeuters
    Текст: Андрей Резчиков

    Белоруссия может начать майнить криптовалюту, заявил в пятницу один из членов правительства страны. После отказа Прибалтики по политическим причинам покупать белорусскую электроэнергию, у Минска есть избыточные мощности по электрогенерации. Эксперты уверены: дешевое белорусское электричество и уверенно растущий биткоин сулят госпроекту по добыче криптовалюты огромную выгоду.

    Накануне белорусское министерство энергетики объявило о том, что активно изучает плюсы и минусы майнинга криптовалют. Как сообщает официальный телеграм-канал Минэнерго республики, глава ведомства Виктор Каранкевич указал на быстрый рост индустрии криптомайнинга в Китае, США, Канаде и России. «Для нас это новое направление. Оно интересное, но, для того чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся», – рассказал Каранкевич.

    Идея всерьез заняться майнингом озвучивалась президентом Александром Лукашенко еще в 2019 году. Он предлагал использовать для этой цели избыточную энергию с первой атомной электростанции страны – БелАЭС, которая была запущена в прошлом году. Почти половину белорусской электроэнергии генерируют Лукомльская и Березовская ГРЭС. Остальное в основном производится на ТЭЦ. По экспертным оценкам, запуск двух реакторов БелАЭС добавляет к этому еще 18 млрд кВт·ч, то есть половину от того, что потребляет республика.

    В 2017 году Лукашенко подписал «Декрет о развитии цифровой экономики». Благодаря этому документу, в республике были легализованы основные виды операций с криптовалютой, такие как майнинг, покупка и продажа, блокчейн. Сделки с цифровыми деньгами в Белоруссии не предполагают получения специальной лицензии. Граждане официально могут владеть токенами (аналоги ценных бумаг при проведении ICO), покупать и продавать их за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги, заниматься майнингом, а также дарить, обменивать и завещать токены. Операции с токенами не являются предпринимательской деятельностью и не облагаются налогом (это правило действует до 2049 года).

    В 2019 году Беларусбанк – крупнейший в республике – начал изучать возможности создания криптобиржи. А в прошлом году кредитная организация предоставила первый легальный сервис по обмену криптовалют с использованием платежных карт Visa.

    Юридические лица могут создавать и размещать токены через Парк высоких технологий (ПВТ), где в условиях специального налогово-правового режима должен развиваться IT-бизнес. Во время встречи с представителями IT-индустрии в ПВТ в 2019 году, Лукашенко рассказал о желании правительства поддерживать инициативы, связанные с цифровизацией. «Ну, захотели вы там криптовалюту, криптобиржу, майнинг и прочее, фермы создать. Подождите, атомную станцию введем, излишек электроэнергии... Я там место оставил, построим фермы и будем майнить эти bitcoin, и продавать будем. Может, IT-страну создадим», – говорил Лукашенко.

    Впрочем, условия для развития майнинга создавались не с целью заработать, а привлечь в страну мировые IT-компании, которые открывали бы в Белоруссии центры разработок и начали создавать «востребованный в мире продукт».

    Сейчас международная ситуация и вызванный пандемией кризис заставили Минск сильнее задуматься о майнинге. Страны Балтии активно интегрируются в европейскую энергетическую систему, отказываясь по политическим причинам от закупок белорусской электроэнергии. У России своих мощностей достаточно. В самой Белоруссии падение промпроизводства из-за кризиса привело к снижению энергопотребления. И даже соседняя Украина, которая нуждается в электроэнергии, вступила с Минском в политические противоречия и отказывается от белорусских энергопоставок.

    Минский политолог Дмитрий Болкунец убежден, что если майнинг начнет приносить доход, то «этим, конечно, надо заниматься». «В майнинге нет ничего плохого.

    Рядом с белорусской АЭС необходимо создать DATA-центр. Его возможности будут востребованы не только белорусскими предприятиями IT-отрасли, но и соседними странами,

    которые смогут арендовать эту систему», – полагает эксперт.

    По его словам, майнинг может оказаться той самой нишей, в которой Белоруссия окажется способной проявить себя. «Но майнингом должно заниматься не государство, а частный бизнес, потому что это может быть высокорискованный инвестиционный проект. Это не должно быть поручение создать колхоз и заниматься там майнингом. В этой ситуации нужно дать условия заработать бизнесменам, которые заплатят налоги в бюджет. Государство должно не мешать, а помогать», – уверен Болкунец.

    С тем, что майнинг – дело частного бизнеса, а не государства, согласен руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. «Такие проекты должны быть частными и работать на доверии», – уверен экономист.

    Эксперт по криптовалютам, гендиректор проекта «Киберномика» Михаил Худокормов уверен в прибыльности майнинга по белорусской модели. Главным здесь становится соотношение между стоимостью электроэнергии и криптовалюты. «На данный момент хешрейт (единица измерения скорости расчета хеша цифровым вычислительным устройством за одну секунду), достигает исторического максимума. Сейчас самое время ставить фермы, покупать АСИКи – технологические средства по добыче криптовалюты», – считает Худокормов.

    По его словам, если в Белоруссии на майнинг пустят исключительно излишки электроэнергии, то «господин Лукашенко ежегодно сможет класть себе в карман миллионы долларов». «Если стоимость электричества равняется нулю, то на данный момент инвестиции в криптовалюту окупаются в течение полутора месяцев.

    Если, грубо говоря, вложить миллион долларов, то через год получите десять миллионов. Если стоимость электроэнергии будет примерно на российском уровне, то ферма окупится в течение 3-5 месяцев

    и при затраченном миллионе ежегодный доход будет составлять до пяти млн долларов. Здесь все работает на стоимости электричества», – пояснил эксперт. 

    В пользу развития майнинга говорит прежде всего то, что в республике уже легализованы основные виды деятельности, связанные с криптовалютой. Более того, для добычи биткоинов не требуются дорогостоящее оборудование вроде производительных видеокарт, хватит более скромных вычислительных мощностей. Поэтому Белоруссии выгоднее тратить электроэнергию на майниг, а не экспортировать ее.

    «Без проблем можно заказать любое количество технологических средств для майнинга. Доставка может быть произведена из Китая в течение недели в контейнерах объемом до 20 тонн. Сколько хотите – столько и привезут. Можно заказать оборудование через Финляндию», – подчеркивает эксперт по криптовалютам.

    Впрочем, говорить о выгодах майнинга на государственном уровне пока преждевременно. «Ни одно из государств официально не признало тот же биткоин. Криптовалюта не является официальным платежным инструментом, есть ограничения. Выгодно поддерживать криптовалютные экосистемы с прицелом на будущее. В России, например, просто поставить фермы и добывать на этом деньги будет невыгодно, потому что с этого года у нас надо платить налоги за этот вид деятельности», – подытожил Михаил Худокормов.


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