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8 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Скачок цен на нефть до 100 долларов навредит рублю

При сильном росте нефти мировая экономика и спрос на энергию поползут вниз, а вместе с ней и спрос на рубль Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Цена нефти дошла почти до 6 тыс. рублей за баррель. Такого в истории России еще никогда не было. Это сулит огромные доходы российскому бюджету, пополнение резервов, серьезные прибыли российским экспортерам. Уже звучат прогнозы, что нефть может пробить и 100 долларов за баррель. Парадокс в том, что такой сценарий уже никого не радует.  Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Новому флоту России потребуются боевые ледоколы

В России задумались о появлении отдельного Арктического флота Павел Львов/РИА Новости
В России появились сведения о создании Арктического флота – нового объединения в составе ВМФ. И хотя данные об этой структуре пока крайне противоречивые, необходимость усиления военно-морской составляющей России в Арктике не вызывает у специалистов никаких сомнений. Зачем нужен новый флот у северных берегов страны, какие задачи он будет выполнять и чем его корабли будет отличаться от судов других флотов?  Подробности...
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Байден идет ко дну

Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев Samuel Corum/CNP/Global Look Press
Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых - прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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«Зеленые» привели Германию к кризису, даже не взяв власть

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Интересно, когда до простого Ганса и Фрица (кстати в Германии для обобщения используется имя Микаэль) дойдет окончательно, в какой ад ввергают страну и Европу все эти «Зеленые»? Подробности...

Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
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Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в XIX веке. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому. Подробности...
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    Скачок цен на нефть до 100 долларов навредит рублю

    При сильном росте нефти мировая экономика и спрос на энергию поползут вниз, а вместе с ней и спрос на рубль
    		   8 октября 2021, 08:50
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Цена нефти дошла почти до 6 тыс. рублей за баррель. Такого в истории России еще никогда не было. Это сулит огромные доходы российскому бюджету, пополнение резервов, серьезные прибыли российским экспортерам. Уже звучат прогнозы, что нефть может пробить и 100 долларов за баррель. Парадокс в том, что такой сценарий уже никого не радует.

    Нефть, даже несмотря на падение, остается на достаточно высоком уровне. В четверг цена на нефть марки Brent составляла 81,30 доллара за баррель. С начала года нефть подскочила более чем на 50%. После решения ОПЕК+ не обращать внимания на призывы добывать больше в ноябре, а сохранить существующий план по росту добычи лишь на 400 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце, цены на нефть достигли трехлетнего максимума.

    Рублевая цена нефти достигла рекордной отметки, вплотную подойдя к 6 тыс. рублей за баррель. Это самая высокая цена на нефть в рублях за всю историю России. Это сулит рост прибыли экспортерам, пополнение доходов бюджета России и ее резервов.

    Рекордная рублевая цена нефти сложилась благодаря двум факторам – ускоренному росту нефти, с одной стороны, и сдержанному росту российской валюты, с другой. «Рубль от роста удерживают покупки валюты в рамках бюджетного правила. Фактически скачок цен на нефть в рублях говорит об увеличении потенциала роста российской валюты», – говорит ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

    Доллар впервые с 16 июня упал ниже 72 рублей. Рубль вырос вместе с большинством других валют развивающихся стран. Этому помогли США, где пообещали решить вопрос с потолком госдолга к концу года, что сняло опасения по поводу дефолта.

    При этом цены на нефть (как и на газ) в четверг, наоборот, снижались. Однако это не вызвало распродажу российской валюты, потому что она пользуется спросом в ожидании роста выручки от экспорта энергии, поясняет Кивкулис.

    «Экспортеры должны осуществить рекордные налоговые и дивидендные выплаты в размере 24 млрд рублей на фоне роста нефти до максимумов с 2018 года, а газа – до исторических максимумов. Поскольку выручка поступает в валюте, экспортеры создают спрос на рубль»,

    – поясняет эксперт. Второй фактор в пользу укрепления рубля – это неожиданное увеличение инфляции до 7,5%, что заставит Центробанк РФ продолжить цикл повышения ставки. Это может укрепить рубль к концу года до 70 за доллар, не исключает Кивкулис.

    Для бюджета России повышение цен на нефть и газ транслируется в рост нефтегазовых доходов до порядка 9 трлн рублей против 5,2 трлн рублей в прошлом году, подсчитал Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс». По его оценке, Фонд национального благосостояния может вырасти оценочно на 20-40% (исходя из корреляции динамики объема ФНБ и доходов бюджета, рублевых цен на нефть). «В среднем ежемесячно Минфин забирает для ФНБ свыше 4 млрд долларов, и эта цифра в ближайшие месяцы будет расти», – говорит Кивкулис.

    Выигрывают от этой ситуации все экспортеры, но в первую очередь, конечно, экспортеры нефти, газа и металлурги. Восстановление мировой экономики создало небывалый спрос на сырье, которое становится дефицитным и растет в цене.

    Дальше эксперты прогнозируют сохранение высоких цен на нефть и, возможно, более сильное укрепление рубля. «Несмотря на недавнее ралли, все же высоки шансы, что цены на нефть останутся вблизи текущих уровней на конец года, то есть у 80 долларов за баррель Brent. В этих условиях доллар имеет реальные шансы откатиться к 68 рублям на конец года, а далее к 63–65 при дальнейшем росте цен на нефть до конца первого квартала 2022 года», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. По его словам, нельзя исключать также и скачка цены барреля до 100 долларов.

    Зимой нельзя исключать иррационального всплеска спроса на нефть и роста цены до 100 долларов, заявил Джон Дрисколл, главный стратег JTD Energy Services. Стоит понимать, что сочетание кризисов, приводящих к нехватке газа в Европе и Азии, повышает спрос на нефть в преддверии холодной зимы.

    Всплеск цены до 100 долларов за баррель возможен, например, если в Европе наступит сильное похолодание, а цепочка доставки энергоресурсов при этом пострадает. Впрочем, такой скачок вряд ли будет устойчивым, то есть произойдет в моменте.

    Дрисколл особенно беспокоится по поводу возможных сбоев в цепочке поставок зимой. Проблемы с логистикой уже были осенью, они привели к панической закупке топлива в Великобритании. В итоге британцы даже использовали вооруженные силы для доставки топлива.

    На первый взгляд, 100 долларов за баррель кажется манной небесной для стран – экспортеров нефти. Однако в реальности это стрессовый сценарий для рынков, говорит Купцикевич. При таком росте нефти мировая экономика и спрос на энергию поползут вниз, а вместе с ней и глобальный спрос на рисковые активы, в частности рубль. В этом случае шансы на закрепление рубля ниже 70 за доллар серьезно упадут», – поясняет собеседник.

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