Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

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16 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Как были придуманы «древние украинцы»

Те, кто в свое время сами называли себя русскими служивыми людьми, внезапно оказались этническими украинцамиФото: Юзеф Брандт
«Если бы жителя Киева первой половины XVII века спросили: «Ты на УкрАине живёшь?», он бы ответил: «Да». «А ты украинец? Нет, я руський». Или «Нет, русин». Историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси». Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...

Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Киберугрозы со стороны России – мнимые. А законы и «боевые действия» в Сети – вполне реальные. И все – против нас. Подробности...
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Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
Эпидемия отрицания итогов Второй мировой войны пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. Подробности...
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

              Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник    16 марта 2020, 22:00
              Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
              Текст: Ольга Самофалова

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              США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.

              США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики. Накануне ФРС США неожиданно фактически обнулила ключевую ставку, великодушно предложив всем занимать доллары, и запустила программу количественного смягчения на 700 млрд долларов. По сути, ФРС готова скупать любые дешевеющие бумаги – гособлигации, ипотечные бумаги. Ранее в четверг американский регулятор удивил введением программы краткосрочного заимствования для банков (на случай оттока клиентских средств и для других экстренных ситуаций) на рекордную сумму в 1,5 трлн долларов.

              Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.

              Экстренные  меры ФРС призваны остановить панику на финансовых рынках и не допустить возможных банкротств, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, отмечает, старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.  

              Центробанки других стран также предпринимают особые меры. Центробанк США вместе с ЦБ Канады, Японии, Еврозоны, Швейцарии расширит своп-линии, то есть соглашения между центральными банками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам. Это воспринимается как дополнение к международным резервам стран.

              Американцы пытаются спасти свою экономики и весь мир от надвигающейся новой рецессии. «ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию», - написал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

              В США предвыборный год, и рецессия сейчас совсем не на руку Дональду Трампу, его оппоненты только потирают руки. «2008 год тоже был предвыборным, как и 2000-й, когда аналогичным образом экономика США испытывала замедление от шоков. Это приводило к смене власти с республиканцев на демократов, которые в меньшей степени сконцентрированы на движении рынков, а больше – на стимулах для населения», - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              Беспрецедентные шаги ФРС США по спасению экономики, казалось бы, должны успокоить рынки и инвесторов, переживших невероятные по амплитуде качели прошлой недели. Однако новая неделя открылась очередным жестким обвалом мировых рынков.

              Падение мировых рынков акций за последние несколько недель оказалось одним из самых быстрых в истории. Для понимания: с локального пика 21 февраля американский индекс S&P 500 опускался на 25%. Следовательно, за 21 день рынок акций США потерял более 6 трлн долларов, мировой рынок - 10 трлн долларов, что соответствует 71% ВВП Китая, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Падение российского индекса РТС с пиковых уровней началось 21 января – показатель снизился на 41%, с 1 641 пунктов до 960 пунктов, это минимум июня 2016 года. В понедельник курс доллара снова превысил 75 рублей, евро - 84 рубля, нефть марки Brent впервые за четыре года ушла ниже 30 долларов за баррель.

              Это может означать одно. Рынки не верят, что США вместе с другими центробанками могут спасти себя и мир от кризиса. Их напугали данные за февраль из Китая о падении на 20% продаж в магазинах. Оказалось, что коронавирус ударил по китайской экономике намного сильнее, чем ожидали экономисты.

              «Данные из Китая за февраль стали наглядным подтверждением того, как резко падает производственная и деловая активность за счет карантина и изменения предпочтений потребителей. Провал на 20% продаж в магазинах Китая выглядит как предвестник того, что следует ожидать позднее в Европе и США», - отмечает Александр Купцикевич. Вирус может нанести непоправимый удар по всей глобальной экономике. Теперь уже немногие верят, что новую рецессию удастся отсрочить на следующий 2021 год.

              Монетарные меры не могут в полной мере скомпенсировать экономический ущерб, говорит Суверов.

              У инвесторов нет уверенности, что эти меры окажутся эффективными, потому что сейчас ситуация отличается от 2008 года. «Кризис 2008-2009 годов был вызван структурными дисбалансами мировой финансовой системы, поэтому меры в виде понижения процентных ставок и инструментов количественного смягчения оказались эффективными. Сейчас источник кризиса кроется в распространении вируса и ответных карантинных мер. То есть монетарные послабления могут лечить последствия, но не причину», - отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Кроме того, добавляет он, источником кризиса 2008-2009 годов были именно США, поэтому денежные власти могли напрямую влиять на ситуацию. Сейчас же проблемы из-за коронавируса касаются отдельных стран. «Высокая степень глобализации мировой экономики требует именно глобального решения проблемы, а не благополучия отдельной страны», - говорит Евстифеев.

              Как же события будут развиваться дальше? Скорее всего, падение продолжится, считают опрошенные эксперты. «Похоже, что дно падения еще не пройдено. Инвесторы, желающие покупать акции, сейчас в меньшинстве, но рано или поздно настроения изменятся. По опыту прежних лет можно предположить, что будет и новое падение, и отскок, и временный боковой тренд. В целом восстановление рынка до максимумов, на которых он находился в феврале, может занять до двух лет», - считают аналитики банка «Фридом Финанс».

              «Острая фаза эпидемии продлится еще как минимум пару месяцев, после чего пойдет на спад. Рынки подойдут ко второму дну, масштаб снижения будет меньше, все будут анализировать ситуацию и подсчитывать потери, которые понесет глобальная экономика и отдельные страны и сектора, - прогнозирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - К этому моменту уже будут приняты меры поддержки, которые как и в 2009 году обеспечат стремительный рост, и рынок сможет восстановить большую часть потерь к августу 2020 году, если фаза активного восстановления финансовых рынков начнется в июне».

              Пессимистичный сценарий предполагает стремительное падение без отскоков, коронавирус будет только набирать обороты по всему миру. Только когда сформируется второе дно, ситуация улучшится, однако падение продолжится на фоне преодоления экономических последствий. Оптимистичный сценарий – консолидация и небольшой рост возможен только если замедлится распространение вируса по всему миру, считает Луцко.

              Россия отсидеться в стороне от мирового «апокалипсиса», конечно, не сможет, так как является частью глобальной экономики.  

              «Это будут весьма тяжелые несколько месяцев для российской экономики, которой предстоит преодолевать как последствия карантина и самоизоляции, так и шока от обвала нефтяных цен»,

              - говорит Купцикевич.

              Российскому бизнесу придется готовиться к удорожанию займов, россиянам – к сокращению покупательской способности из-за девальвации рубля.

              «Обвал акций в России в отличие от США - это довольно нейтральное для реальной экономики событие. Гораздо хуже, что падает спрос на облигации, и растут ставки доходности по ним. Это значит, что кредитование в стране и привлечение займов для бизнеса станет дороже, несмотря на низкую ставку ЦБ», - отмечают аналитики банка «Фридом Финанс». Основной негативный фактор – девальвация рубля – скажется на росте инфляции, ударит по потребительскому спросу, а также по компаниям-импортерам, что в совокупности может привести к падению России в зону рецессии, не исключают в банке.

              Однако Владимир Евстифеев считает, что хотя российская экономика, очевидно, замедлит темпы роста в этом году, но пока рано говорить о надвигающейся рецессии или кризисе. «Социальные расходы бюджета пока частично компенсируют внешние вызовы, а бюджетное правило начинает работать в поддержку рубля. Все это будет работать, если период низких цен на нефть не затянется на год и более», - полагает он.

              Среди главных экономических рисков -  уменьшение объемов экспорта и замораживание государственных программ наращивания инвестиций, добавляет Евстифеев.  

              Пока эксперты не ждут от российского Центробанка увеличения ключевой ставки, так как инфляционные риски компенсируются торможением мировой экономики снижением ставок основными мировыми центробанками. Тем не менее, Центробанк может поднять ключевую ставку в случае более резкого ослабления рубля в результате дальнейшего обвала нефтяных цен, не исключает Евстифеев.

              Увеличить ставку до 10-12% было бы вполне логичной мерой, так как это снизит инфляционное давление на рубль, считают в банке «Фридом Финанс». «Если карантинные меры вызовут реальный дефицит товаров, то есть не в магазинах на полках, а у поставщиков, то и цены могут вырасти сильнее, чем ключевая ставка. Но в целом за год, как нам кажется, инфляция будет гораздо ниже 10%. И для такого роста потребуется сверхдешевая нефть в течение нескольких месяцев», - отмечают в банке «Фридом Финанс».

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