Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.

США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики. Накануне ФРС США неожиданно фактически обнулила ключевую ставку, великодушно предложив всем занимать доллары, и запустила программу количественного смягчения на 700 млрд долларов. По сути, ФРС готова скупать любые дешевеющие бумаги – гособлигации, ипотечные бумаги. Ранее в четверг американский регулятор удивил введением программы краткосрочного заимствования для банков (на случай оттока клиентских средств и для других экстренных ситуаций) на рекордную сумму в 1,5 трлн долларов.

Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.

Экстренные меры ФРС призваны остановить панику на финансовых рынках и не допустить возможных банкротств, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, отмечает, старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Центробанки других стран также предпринимают особые меры. Центробанк США вместе с ЦБ Канады, Японии, Еврозоны, Швейцарии расширит своп-линии, то есть соглашения между центральными банками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам. Это воспринимается как дополнение к международным резервам стран.

Американцы пытаются спасти свою экономики и весь мир от надвигающейся новой рецессии. «ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию», - написал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В США предвыборный год, и рецессия сейчас совсем не на руку Дональду Трампу, его оппоненты только потирают руки. «2008 год тоже был предвыборным, как и 2000-й, когда аналогичным образом экономика США испытывала замедление от шоков. Это приводило к смене власти с республиканцев на демократов, которые в меньшей степени сконцентрированы на движении рынков, а больше – на стимулах для населения», - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Беспрецедентные шаги ФРС США по спасению экономики, казалось бы, должны успокоить рынки и инвесторов, переживших невероятные по амплитуде качели прошлой недели. Однако новая неделя открылась очередным жестким обвалом мировых рынков.

Падение мировых рынков акций за последние несколько недель оказалось одним из самых быстрых в истории. Для понимания: с локального пика 21 февраля американский индекс S&P 500 опускался на 25%. Следовательно, за 21 день рынок акций США потерял более 6 трлн долларов, мировой рынок - 10 трлн долларов, что соответствует 71% ВВП Китая, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Падение российского индекса РТС с пиковых уровней началось 21 января – показатель снизился на 41%, с 1 641 пунктов до 960 пунктов, это минимум июня 2016 года. В понедельник курс доллара снова превысил 75 рублей, евро - 84 рубля, нефть марки Brent впервые за четыре года ушла ниже 30 долларов за баррель.

Это может означать одно. Рынки не верят, что США вместе с другими центробанками могут спасти себя и мир от кризиса. Их напугали данные за февраль из Китая о падении на 20% продаж в магазинах. Оказалось, что коронавирус ударил по китайской экономике намного сильнее, чем ожидали экономисты.

«Данные из Китая за февраль стали наглядным подтверждением того, как резко падает производственная и деловая активность за счет карантина и изменения предпочтений потребителей. Провал на 20% продаж в магазинах Китая выглядит как предвестник того, что следует ожидать позднее в Европе и США», - отмечает Александр Купцикевич. Вирус может нанести непоправимый удар по всей глобальной экономике. Теперь уже немногие верят, что новую рецессию удастся отсрочить на следующий 2021 год.

Монетарные меры не могут в полной мере скомпенсировать экономический ущерб, говорит Суверов.

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У инвесторов нет уверенности, что эти меры окажутся эффективными, потому что сейчас ситуация отличается от 2008 года. «Кризис 2008-2009 годов был вызван структурными дисбалансами мировой финансовой системы, поэтому меры в виде понижения процентных ставок и инструментов количественного смягчения оказались эффективными. Сейчас источник кризиса кроется в распространении вируса и ответных карантинных мер. То есть монетарные послабления могут лечить последствия, но не причину», - отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Кроме того, добавляет он, источником кризиса 2008-2009 годов были именно США, поэтому денежные власти могли напрямую влиять на ситуацию. Сейчас же проблемы из-за коронавируса касаются отдельных стран. «Высокая степень глобализации мировой экономики требует именно глобального решения проблемы, а не благополучия отдельной страны», - говорит Евстифеев.

Как же события будут развиваться дальше? Скорее всего, падение продолжится, считают опрошенные эксперты. «Похоже, что дно падения еще не пройдено. Инвесторы, желающие покупать акции, сейчас в меньшинстве, но рано или поздно настроения изменятся. По опыту прежних лет можно предположить, что будет и новое падение, и отскок, и временный боковой тренд. В целом восстановление рынка до максимумов, на которых он находился в феврале, может занять до двух лет», - считают аналитики банка «Фридом Финанс».

«Острая фаза эпидемии продлится еще как минимум пару месяцев, после чего пойдет на спад. Рынки подойдут ко второму дну, масштаб снижения будет меньше, все будут анализировать ситуацию и подсчитывать потери, которые понесет глобальная экономика и отдельные страны и сектора, - прогнозирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - К этому моменту уже будут приняты меры поддержки, которые как и в 2009 году обеспечат стремительный рост, и рынок сможет восстановить большую часть потерь к августу 2020 году, если фаза активного восстановления финансовых рынков начнется в июне».

Пессимистичный сценарий предполагает стремительное падение без отскоков, коронавирус будет только набирать обороты по всему миру. Только когда сформируется второе дно, ситуация улучшится, однако падение продолжится на фоне преодоления экономических последствий. Оптимистичный сценарий – консолидация и небольшой рост возможен только если замедлится распространение вируса по всему миру, считает Луцко.

Россия отсидеться в стороне от мирового «апокалипсиса», конечно, не сможет, так как является частью глобальной экономики.

«Это будут весьма тяжелые несколько месяцев для российской экономики, которой предстоит преодолевать как последствия карантина и самоизоляции, так и шока от обвала нефтяных цен»,

- говорит Купцикевич.

Российскому бизнесу придется готовиться к удорожанию займов, россиянам – к сокращению покупательской способности из-за девальвации рубля.

«Обвал акций в России в отличие от США - это довольно нейтральное для реальной экономики событие. Гораздо хуже, что падает спрос на облигации, и растут ставки доходности по ним. Это значит, что кредитование в стране и привлечение займов для бизнеса станет дороже, несмотря на низкую ставку ЦБ», - отмечают аналитики банка «Фридом Финанс». Основной негативный фактор – девальвация рубля – скажется на росте инфляции, ударит по потребительскому спросу, а также по компаниям-импортерам, что в совокупности может привести к падению России в зону рецессии, не исключают в банке.

Однако Владимир Евстифеев считает, что хотя российская экономика, очевидно, замедлит темпы роста в этом году, но пока рано говорить о надвигающейся рецессии или кризисе. «Социальные расходы бюджета пока частично компенсируют внешние вызовы, а бюджетное правило начинает работать в поддержку рубля. Все это будет работать, если период низких цен на нефть не затянется на год и более», - полагает он.

Среди главных экономических рисков - уменьшение объемов экспорта и замораживание государственных программ наращивания инвестиций, добавляет Евстифеев.

Пока эксперты не ждут от российского Центробанка увеличения ключевой ставки, так как инфляционные риски компенсируются торможением мировой экономики снижением ставок основными мировыми центробанками. Тем не менее, Центробанк может поднять ключевую ставку в случае более резкого ослабления рубля в результате дальнейшего обвала нефтяных цен, не исключает Евстифеев.

Увеличить ставку до 10-12% было бы вполне логичной мерой, так как это снизит инфляционное давление на рубль, считают в банке «Фридом Финанс». «Если карантинные меры вызовут реальный дефицит товаров, то есть не в магазинах на полках, а у поставщиков, то и цены могут вырасти сильнее, чем ключевая ставка. Но в целом за год, как нам кажется, инфляция будет гораздо ниже 10%. И для такого роста потребуется сверхдешевая нефть в течение нескольких месяцев», - отмечают в банке «Фридом Финанс».

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