Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается?

Члены ОПЕК+ накануне решились на новое сокращение добычи нефти. В первом квартале 2020 года альянс будет добыть еще на 500 тыс. баррелей в сутки меньше. Если сейчас в рамках предыдущих договоренностей ОПЕК+ добывает на 1,2 млн баррелей в стуки меньше уровня октября 2018 года, то в первом квартале будет на 1,7 млн баррелей в сутки меньше.

Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сократить объем добычи на 167 тыс. баррелей до 10,144 млн баррелей в сутки. Любопытно, что это фактически никак не повлияло бы на текущий уровень добычи в стране, потому что саудиты и так постоянно перевыполняют свои обязательства. В октябре в Саудовской Аравии добыли всего 9,89 млн баррелей в сутки, что меньше сокращенного объема на первый квартал в рамках новой сделки.

Конечно, такая новость не могла сильно поднять цены на нефть. Сразу после объявления сделки нефть марки Brent подорожала на 2% почти до 65 долларов за баррель. Но судя по всему, этого саудитам мало. Им нужен более дорогой баррель. Именно поэтому позже последовало уточнение, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки и готова добывать лишь 9,744 млн баррелей. Единственное условие для этого – соблюдение сделки всеми ее участниками. Таким образом, добыча нефти странами ОПЕК+ в первом квартале может упасть не на 1,7, а на 2,1 млн баррелей в сутки.

Россия в рамках сделки должна сократить добычу нефти без конденсата (по методике ОПЕК) на 300 тыс. баррелей в сутки от уровня в 10,626 млн баррелей в сутки. Таким образом, Саудовская Аравия уступила России право быть крупнейшим производителем нефти.

Решение ОПЕК+ и саудитов в целом можно назвать избыточным. Если бы ОПЕК+ просто оставила все как есть, то есть текущий уровень сокращения добычи, то спада цен на нефть вряд ли стоило бы ожидать. Но саудиты готовы отдать свою рыночную долю только затем, чтобы как можно выше поднять цены на нефть. Этому есть простое объяснение.

Саудитам нужен оптимистичный фон и позитивный взгляд на будущее, чтобы как можно выгодней выпустить свою нефтяную компанию Saudi Aramco в публичную жизнь.

На первом этапе IPO было размещено ее 1,5% акций. Накануне в нефтяной компании рассказали, сколько удалось привлечь за эти акции и во сколько в итоге была оценена инвесторами нефтяная компания. Saudi Aramco поставила мировой рекорд, выручив за продажу 1,5% акций 25,6 млрд долларов. Это значит, что всю компанию инвесторы оценили в 1,7 трлн долларов. Размещение прошло по верхней границе ценового коридора.

Это IPO стало крупнейшим в мировой истории. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году китайской интернет-компанией Alibaba, которая привлекла 25 млрд долларов на размещении акций.

Тем самым саудовская нефтяная компания стала крупнейшей в мире публичной компанией по размеру рыночной капитализации. Saudi Aramco обошла по этому показателю американских лидеров – Microsoft и Apple, капитализация которых составляет 1,06 трлн и 1,01 трлн долларов.

На 11 декабря намечен старт торгов акциями Saudi Aramco на саудовской бирже Tadawul. А в следующем году даже не исключается размещение акций саудовского гиганта на одной из международных бирж – Нью-Йорка, Лондона, Гонконга или Токио. И лучшее, что могут сделать саудиты, это создать комфортные нефтяные условиях для начала публичной жизни своего детища. Если инвесторы будут негативно смотреть на перспективы нефтяного рынка, это может навредить торгам Saudi Aramco. Слухи о том, что ОПЕК может сократить добычу полмиллиона баррелей в сутки, которые начали ходить до реальной сделки, во многом могли помочь Saudo Aramco разместиться так дорого.

Кроме того, низкие цены на нефть бьют по доходам бюджета Саудовской Аравии и заставляет слишком быстро тратить собственные резервы. Саудиты в отличие от России, например, по-прежнему живут так, будто нефть стоит 90 долларов. Вывод Saudo Aramco на IPO собственно стал следствием финансовых проблем королевства.

«С точки зрения многих стран ОПЕК это рациональное решение – государственные бюджеты многих из них сильно зависят от доходов от нефти. Например, бюджет Саудовской Аравии балансируется при цене нефти Brent около 90 долларов за баррель, и возможное падение цен нанесет им гораздо более существенный ущерб, чем сравнительно небольшое сокращение экспорта», ­– считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Кирилл Кононов.

Можно было бы, конечно, ничего не делать дополнительно, учитывая ожидаемые проблемы на рынке, который мог бы сам подкорректировать цены. Ни у кого нет сомнений, что мировая экономика в следующем году продолжит замедление, что выразится в снижение спроса на энергоресурсы. Однако торговая война США с Китаем то набирает обороты, то появляется надежда на первый мирный раунд в этом году. Чем все закончится и как это отразится на нефти, до конца не ясно.

В самой ОПЕК+ при этом считают, что в следующем году придет конец «золотому веку» американской сланцевой нефти, что, впрочем, не означает ухода главного нового соперника. Добыча сланцевой нефти, как ожидается, замедлится, но это не означает, что она перестанет расти. Ни то, ни другое уже не новость, поэтому это не особо поддерживало рынок нефти в последнее время. В ОПЕК+ официально заявили, что опасаются переизбытка нефти в первом и втором кварталах 2020 года, что могло давить на цены. «Мы действительно видим некоторые риски переизбытка предложения в первом квартале из-за снижения сезонного спроса на нефтепродукты и сырую нефть», - сказал глава российского Минэнерго Александр Новак.

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Эр-Рияд решил подстраховаться и обеспечить поддержку нефтяным котировкам. Королевство будет продолжать делать все для того, чтобы саудовский нефтяной гигант оставался максимально дорогим ­– котировки Saudi Aramco будут находить перманентную поддержку в действиях властей на нефтяном рынке, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его оценке, если бы ОПЕК+ отвергла идею более углубленного сокращения нефтедобычи и оставила текущую сделку без изменений, то нефть завершила бы год на уровнях в 60-64 долларов. Резкого падения нефтяных котировок не было бы. Но саудитам нужен рост цен. Новая же сделка по сокращению добычи позволит нефти закончить год в диапозоне 64-68 долларов за баррель, считает Покатович.

Рублевая цена барреля марки Brent накануне поднялась в район 4,1 тысячи против 4 тысяч неделей ранее. Рост нефтяных котировок уже помог рублю окрепнуть. Накануне доллар ушел на минимум с 8 ноября и стоил 63,61 рубль, а евро к минимуму с 25 ноября и стоил 70,3 рубля. Впрочем, дальнейшее укрепление рубля в ближайшее время под вопросом из-за геополитических факторов. Есть риски, что рубль может снова уйти за 64.

К тому же конец года традиционно сопровождается ослаблением рубля из-за спроса на валюту перед Новым годом и роста рублевой ликвидности у банков. С другой стороны, рубль поддержит также решение Минфина о сокращении покупки валюты по бюджетному правилу на 2,1 млрд рублей в день до 195,5 млрд рублей в период с 6 декабря по 14 января 2020 года.