Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет.

С 26 сентября 12 российских компаний и институтов, попавших в санкционный список США, получили запрет на поставки товаров американского происхождения. Интересно, что под санкции на сей раз попали компании, которые не работают с Минобороны, а только с гражданскими заказчиками. Например, «Аэрокомпозит» – производитель крыльев для гражданского лайнера МС-21, «Дайтехносервис» производит водолазное оборудование, «Инфотекс» предоставляет услуги в области электронного документооборота.

США ввели в санкционный список предприятия, которые не имеют отношения ни к армии, ни к флоту, ни к боевой авиации, а производят исключительно гражданскую продукцию.

«То есть они уже даже не пытаются сохранить какой-то политес, а откровенно вводят санкции против российских предприятий, которые могут составить конкуренцию американскому бизнесу»,– говорит глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. И под удар попадают в первую очередь современные, высокотехнологичные самолеты, разработанные Россией. Это удивительно, но как только «Аэрофлот» заявил о том, что купит 100 самолетов SSJ-100, американцы пригрозили санкциями против «Сухого».

Теперь под санкции попали предприятия-поставщики для МС-21, который сейчас проходит сертификационные испытания. Так, «Авиадвигатель» занимается разработкой новейших двигателей ПД-14 и ПД-35, которые не имеют никакого отношения к боевой авиации, их нельзя поставить на истребитель. «Аэрокомпозит» делает исключительно изделия для самолета МС-21 и ни для какого другого. «Получается, что эти санкции направлены на поддержку американского Boeing. Это плохо прикрытая борьба за рынки. Американцы чувствуют угрозу, а мы понимаем, какие предприятия у нас современные, технологичные и конкурентоспособные», – говорит Гусаров.

«С каждым проектом доля российских комплектующих увеличивается. А такие технологические вещи, как крыло и двигатель, вообще критические технологии в самолете. Стран, которые умеют делать авиационные двигатели высокого класса и композитное крыло, очень мало. Мы в клубе избранных. США хотят нас из этого клуба выгнать», – добавляет собеседник.

Оценить вред, который будет нанесен МС-21, сложно, так как нет полной информации, что именно закупается для производства МС-21 за рубежом и насколько это критичные компоненты. Гусаров, например, считает, что напрямую эти санкции не смогут навредить производству МС-21.

Однако буквально в начале года выяснилось, что углеволокно и связующие для производства «черного крыла» Россия закупает за рубежом. При этом общая доля композитов в конструкции МС-21 составляет 40%. «Черное крыло» – это, собственно, главное ноу-хау и преимущество МС-21. Оно позволяет повысить аэродинамическое качество самолета в крейсерском полете. По сути, МС-21 стал первым узкофюзеляжным самолетом с композитным крылом. Ни у «Боинга», ни у «Эйрбаса» в самолетах такого класса «черного крыла» нет. Композитные крылья есть только у широкофюзеляжных иностранных лайнеров.

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Важно, что Россия разработала собственные композитные технологии, которые позволяют сделать крыло и лайнер легче, а значит экономичней и дешевле. Речь о технологии вакуумной инфузии при создании композитного кессона крыла самолета МС-21. Россия первой использовала эту технологию в промышленных масштабах и тем более для изготовления крупных авиационных конструкций. Но вот углеволокно и связующие – иностранные, и из-за санкций это может стать проблемой.

Еще одно уязвимое место – это двигатели. Пока на МС-21 ставят американские двигатели от Pratt & Whitney. Однако на его замену специально для МС-21 уже создан двигатель ПД-14 – новейший и полностью отечественный. Это первый новый двигатель, построенный Россией со времен распада СССР. Сейчас двигатель проходит испытания, серийное производство обещали начать в этом году, но сроки сдвигаются. Ожидается, что ПД-14 обеспечит превосходство МС-21 над конкурентами А320 и Boeing-737.

«До того момента, пока не будет введен в коммерческую эксплуатацию российский двигатель ПД-14, который находится в процессе испытаний, будет оставаться критическая зависимость от иностранных поставщиков», – говорит старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Однако двигатели ПД-14 от «Пермских моторов» близки к началу серийного производства, поэтому потенциальные проблемы здесь не так страшны.

Гораздо важнее, как указывают эксперты в один голос, зависимость от поставок электроники. «Если двигатель мы сможем заменить на свой достаточно скоро, то что делать с авионикой – пока непонятно», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

«В России достаточно слабо развита микроэлектроника, элементная база. Этот вызов уже давно стоит перед нашей промышленностью, и если брать, скажем, скорость решения подобных вызовов китайцами, то сравнение, увы, будет не в нашу пользу», – говорит Андриевский.

Так, в разработке авионики МС-21 принимала участие американская Rockwell Collins, которая теперь поставляет некоторые элементы. В создании элементов контроля, управления и безопасности участвуют американские компании Honeywell, UTC Aerospace Systems и Goodrich Corporation, а также французская Thales и израильская Elbit Systems. Американская Hamilton Sundstrand должна обеспечить поставки электрогенераторов и вспомогательного электрооборудования, а также системы пожаротушения. Гидравлику разрабатывала американская Eaton. Некоторые другие компоненты для самолета поставляют британская Meggitt и шведская CTT System. Пока непонятно, что попадет под нож, но проблем, судя по всему, ждать стоит.

«Заменить большинство из этих разработок практически нечем. Если попытаться заменять узлы и компоненты аналогами, производимыми другими компаниями в РФ или Китае, то даже если аналоги и имеются, то это потребует внесения изменений в конструкцию самолета, в проектную документацию. Придется заново проходить необходимые согласования и сертификацию. На это уйдет много времени. Просто скопировать чужие разработки тоже быстро не получится, к тому же они наверняка защищены патентами», – говорит Алексей Калачев из «Финам».

Китайцам, кстати, помогать нам с МС-21 не очень выгодно, так как российский самолет – потенциальный конкурент их собственному лайнеру С919. «Правильнее было бы воспользоваться внешним давлением и создать свое, независимое оборудование, что принесет огромную пользу отечественной промышленности. Комплектующие при этом вполне можно закупать и в Китае. Пока. Россия – страна с большим потенциалом возможностей, в том числе технических, это показала наша богатая история», – считает Андриевский.

В худшем случае санкции способны застопорить серийное производство МС-21, готового составить конкуренцию западным самолетам, как минимум на пару лет, считает Андриевский.

Кроме производственных рисков, есть еще вторая группа рисков, связанная с продажей самолетов. «Санкции могут существенно сузить круг потенциальных приобретателей, а недостаточное число эксплуатантов в будущем может не позволить выстроить эффективную систему постпродажного обслуживания», – говорит Гущин из АКРА.

Гусаров считает, что текущие санкции США вводят как раз для того, чтобы в будущем у США была возможность пригрозить санкциями третьим странам, желающим купить МС-21.

«Это угроза рынку – будете покупать у русских самолеты, даже гражданские, мы введем против вас санкции. США пытаются задушить наш потенциал в зародыше. Сегодня Россия займет небольшую долю рынка, завтра больше, а послезавтра вдруг мы потесним США»,

– говорит эксперт отрасли.

Кроме МС-21, кстати, может еще пострадать и проект создания широкофюзеляжного самолета, который Россия реализует вместе с Китаем. Тот же «Авиадвигатель» приступил в этом году к разработке новейшего двигателя ПД-35, который должен «разбить» в пух и прах своих западных конкурентов. «Этот двигатель появится только через восемь лет, но и самолет появится не раньше. Но этот проект означает конкуренцию в сегменте широкофюзеляжных лайнеров, в котором до сих пор работали только два производителя в мире – Boeing и Airbus. Но Россия умеет строить такие самолеты – тот же Ил-96. Больше никто не может, даже китайцы. У них нет таких компетенций, знаний, школы. Они поэтому и обратились к России, чтобы вместе построить современный самолет такого типа, который будет лучше американского и европейского конкурента. Конечно, США не хотели бы, чтобы у России и Китая выстрелил этот проект», – поясняет Гусаров.

По его мнению, все это не что иное, как борьба США за сохранение статус-кво в авиации. «Пока США доминировали на рынке технологий, они декларировали свободный рынок, равную конкуренцию, ВТО. Но как только подтянулись другие страны, от которых стала исходить угроза серьезной конкуренции, они тут же стали сворачивать либеральный рынок в пользу политики протекционизма. ВТО – больше не указ, налево и направо вводят пошлины и санкции, то есть перешли к силовому методу защиты своих достижений», – резюмирует Гусаров.

По его словам, Запад дружил с Россией, когда она технологически падала вниз, но как только Россия начала восстанавливать свою промышленность и инновации, сразу начались санкции. «Хочу напомнить, что американцы начали вводить санкции в отношении отдельных наших компаний еще в середине нулевых под разными предлогами. Это началось не в 2014 году», – говорит Гусаров.