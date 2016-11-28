Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон?

Разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект, запрещающий ретейлерам возвращать поставщикам нераспроданный товар с истекшим сроком годности, может привести к дефициту продуктов, заявил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, подобный запрет создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни».

В АКОРТ пояснили, что из-за невозможности вернуть товары ретейлерам придется сокращать объем заказа. Хуже всего ситуация будет обстоять в воскресенье, так как поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу. Из-за резкого роста спроса на продукты их большая часть может быть распродана в пятницу – субботу. В АКОРТ уточнили, что продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях.

АКОРТ выступил с инициативой провести оценку регулирующего воздействия предыдущих изменений законодательства и заявил о негативных последствиях в случае дальнейших редакций документа.

Ирина Яровая назвала такие заявления ретейлеров грубым обманом. «Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», – заявил Яровая. Она предложила провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними.

Законопроект Яровой обсуждается с начала этого года, ранее он уже прошел первое чтение и сейчас идет активный процесс внесения поправок ко второму чтению.

Понятно, что ретейлеры сразу заняли позицию против новых изменений. «Сетям выгоднее вернуть нереализованные товары обратно поставщикам. Ведь в противном случае финансовый ущерб от нереализованной продукции ложится на их плечи», – говорит исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Объемы потерь со стороны сетей оценить сложно, но со стороны предприятий при равных объемах отгруженной продукции в зависимости от торговой точки и категории товаров количество возвратов может составлять от 0,1% до 8,5%, оценивает он. Например, для крупного регионального хлебопекарного предприятия ежегодный ущерб от нереализованной продукции может превышать 10 млн рублей.

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Эксперты согласны скорее с Яровой: вряд ли принятие законопроекта выльется в дефицит товаров на полках магазинов. Скорее торговые сети могут его устроить искусственно.

Дмитрий Востриков не ждет каких-то особых последствий как от принятия, так и от отклонения закона, И уж точно не ждет дефицита товаров. В Ассоциации «Руспродсоюз» считают, что проблему возвратов надо решать в добровольном порядке, тем более что законодательно прописать эту норму сложно, учитывая, что в договорах поставки сегодня нет пунктов о возврате.

Однако если не дефицит, то существенный рост розничных цен и разгон инфляции в случае принятия поправок можно считать фактически неизбежным, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «По законам рыночной экономики, новые расходы и убытки будут в конечном итоге переложены на конечного потребителя, что, скорее всего, приведет к росту цен в том числе на товары первой необходимости, такие как молоко, хлеб, мясная продукция, яйца, поскольку срок годности всех этих формирующих основу потребления россиян товаров не превышает указанные в законопроекте 20 дней», – говорит он.

По его мнению,

законопроект направлен не на стимулирование отечественного производства, а ровно наоборот. Поскольку импорт формируется за счет товаров с более длительным сроком хранения. И как раз их, следуя вполне здравой логике, ретейл будет закупать без рисков формирования убытков.

Поэтому выгоды производителей, по его мнению, тоже выглядят эфемерными.

В конечном счете, переживает Жарский, ретейлеры могут снизить объемы закупок у производителей, в те, в свою очередь, вынуждены будут сокращать производство. В итоге все это приведет к снижению налоговых поступлений в бюджеты, падению оборота розничной торговли и загрузки пищевой промышленности и т. д. Впрочем, если ретейлеры оптимизируют свои объемы закупок грамотно, чтобы остатки просроченной продукции были минимальными, то это лишь приведет производство продуктов в соответствие со спросом.

Возможно, проблема действительно не так критична для розничных сетей, как кажется. На самом деле практика работы показывает, что можно работать без возвратов – достаточно менять частоту подвоза продукции, снижать цены с приближением окончания срока годности либо использовать еще годный товар в кулинарии сети, отмечает Востриков. При этом крупные розничные сети из-за своей величины и силы легко могут давить и навязывать невыгодные условия производителям на негласном уровне, вне официальных договоров. Поэтому защитить их лишний раз не помешает. Однако любые изменения необходимо проводить, руководствуясь здравым смыслом, чтобы минимизировать ущерб для конечного потребителя – российских покупателей.

«Сегодня ситуация усугубляется наличием большого количества законодательных инициатив вокруг этой темы, которые звучат одновременно с инициативой Яровой. На наш взгляд, большего эффекта можно достичь путем выработки системных решений, позволяющих свести к минимуму количество конфликтных ситуаций, независимо от категорий товаров», – заключает Дмитрий Востриков.