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8 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:14  |  vz.ru
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Чем глава Интерпола насолил властям Китая

Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудияФото: INTERPOL/EPA/ТАСС
Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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«Общество спектакля» получило по роже

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
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В Южной Америке произошел серьезный политический сдвиг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и Бразилии произошли сходные события, видно по реакции глобальной элиты. Зазвучали привычные мантры: за «популистской волной» стоят русские, а сами популисты являются «расистами» и «женоненавистниками». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Кто важнее – муж или дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...
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          От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

          Российская розница пугает дефицитом продуктов   8 октября 2018, 21:30
          Фото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон?

          Разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект, запрещающий ретейлерам возвращать поставщикам нераспроданный товар с истекшим сроком годности, может привести к дефициту продуктов, заявил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, подобный запрет создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни».

          В АКОРТ пояснили, что из-за невозможности вернуть товары ретейлерам придется сокращать объем заказа. Хуже всего ситуация будет обстоять в воскресенье, так как поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу. Из-за резкого роста спроса на продукты их большая часть может быть распродана в пятницу – субботу. В АКОРТ уточнили, что продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях.

          АКОРТ выступил с инициативой провести оценку регулирующего воздействия предыдущих изменений законодательства и заявил о негативных последствиях в случае дальнейших редакций документа.

          Ирина Яровая назвала такие заявления ретейлеров грубым обманом. «Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», – заявил Яровая. Она предложила провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними.

          Законопроект Яровой обсуждается с начала этого года, ранее он уже прошел первое чтение и сейчас идет активный процесс внесения поправок ко второму чтению.

          Понятно, что ретейлеры сразу заняли позицию против новых изменений. «Сетям выгоднее вернуть нереализованные товары обратно поставщикам. Ведь в противном случае финансовый ущерб от нереализованной продукции ложится на их плечи», – говорит исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Объемы потерь со стороны сетей оценить сложно, но со стороны предприятий при равных объемах отгруженной продукции в зависимости от торговой точки и категории товаров количество возвратов может составлять от 0,1% до 8,5%, оценивает он. Например, для крупного регионального хлебопекарного предприятия ежегодный ущерб от нереализованной продукции может превышать 10 млн рублей.

          Эксперты согласны скорее с Яровой: вряд ли принятие законопроекта выльется в дефицит товаров на полках магазинов. Скорее торговые сети могут его устроить искусственно.

          Дмитрий Востриков не ждет каких-то особых последствий как от принятия, так и от отклонения закона, И уж точно не ждет дефицита товаров. В Ассоциации «Руспродсоюз» считают, что проблему возвратов надо решать в добровольном порядке, тем более что законодательно прописать эту норму сложно, учитывая, что в договорах поставки сегодня нет пунктов о возврате.

          Однако если не дефицит, то существенный рост розничных цен и разгон инфляции в случае принятия поправок можно считать фактически неизбежным, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «По законам рыночной экономики, новые расходы и убытки будут в конечном итоге переложены на конечного потребителя, что, скорее всего, приведет к росту цен в том числе на товары первой необходимости, такие как молоко, хлеб, мясная продукция, яйца, поскольку срок годности всех этих формирующих основу потребления россиян товаров не превышает указанные в законопроекте 20 дней», – говорит он.

          По его мнению,

          законопроект направлен не на стимулирование отечественного производства, а ровно наоборот. Поскольку импорт формируется за счет товаров с более длительным сроком хранения. И как раз их, следуя вполне здравой логике, ретейл будет закупать без рисков формирования убытков.

          Поэтому выгоды производителей, по его мнению, тоже выглядят эфемерными.

          В конечном счете, переживает Жарский, ретейлеры могут снизить объемы закупок у производителей, в те, в свою очередь, вынуждены будут сокращать производство. В итоге все это приведет к снижению налоговых поступлений в бюджеты, падению оборота розничной торговли и загрузки пищевой промышленности и т. д. Впрочем, если ретейлеры оптимизируют свои объемы закупок грамотно, чтобы остатки просроченной продукции были минимальными, то это лишь приведет производство продуктов в соответствие со спросом. 

          Возможно, проблема действительно не так критична для розничных сетей, как кажется. На самом деле практика работы показывает, что можно работать без возвратов – достаточно менять частоту подвоза продукции, снижать цены с приближением окончания срока годности либо использовать еще годный товар в кулинарии сети, отмечает Востриков. При этом крупные розничные сети из-за своей величины и силы легко могут давить и навязывать невыгодные условия производителям на негласном уровне, вне официальных договоров. Поэтому защитить их лишний раз не помешает. Однако любые изменения необходимо проводить, руководствуясь здравым смыслом, чтобы минимизировать ущерб для конечного потребителя – российских покупателей.

          «Сегодня ситуация усугубляется наличием большого количества законодательных инициатив вокруг этой темы, которые звучат одновременно с инициативой Яровой. На наш взгляд, большего эффекта можно достичь путем выработки системных решений, позволяющих свести к минимуму количество конфликтных ситуаций, независимо от категорий товаров», – заключает Дмитрий Востриков.


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