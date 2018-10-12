Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?

Вслед за повышением ставок по вкладам Сбербанк увеличивает ставки по кредитами. Ранее он поднял цену потребительских кредитов, теперь очередь дошла до повышения ипотечных ставок на 0,4-0,6%.

Согласно сообщению банка, минимальная ставка по кредиту на приобретение готового жилья выросла на 0,6 п.п. и составляет 9,2%. Ставка действует в рамках акции для молодых семей и при онлайн одобрении квартиры, выбранной на DomClick.ru. Базовые ставки на покупку готового жилья теперь составляют 9,7-10,1%. Кроме этого, Сбербанк предлагает рефинансировать ипотеку по 9,9% вместо 9,5%.

Ранее с 15 октября 2018 года Сбербанк уже увеличил ставку по потребкредитам на 1-2%. Теперь минимальная ставка для зарплатных клиентов составляет 12,9%, для тех, кто не является клиентом Сбербанка, — 13,9%. Максимальная кредитная ставка – 19,9%.

Как объяснили в Сбербанке, изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ, а также обусловлено общими макроэкономическими изменениями. «Повышение ставок по кредитам выглядит логичным и неизбежным на фоне удорожания фондирования. Банки скорректируют свои ставки вслед за Сбербанком», – комментирует замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

Причин для удорожания займов несколько. «Здесь симбиоз факторов, прежде всего, это рост нормативов ЦБ в связи с ростом кредитования, отток валютных и рублевых депозитов с августа по сентябрь и ожидание Сбербанка касательно дальнейшего роста ставок», – говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

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На фоне бума потребительского и ипотечного кредитования, которое наблюдается в России в последние два года, Центробанк переживает, как бы не возник пузырь с необеспеченными кредитами, который может лопнуть и обвалить финансовую систему России, а следом и без того невысокие темпы роста российской экономики.

В итоге ЦБ повысил нормативы достаточности капитала для банков с 1 августа, коэффициенты риска по кредитам, выданным после 1 сентября, а также требование к капиталу банков, которые выдают ипотеку с небольшим первоначальным взносом (10-20%) с 1 января 2019 года. Все это усложняет выдачу кредитов, и заставляет банки повышать проценты по ставкам.

Во-вторых, наблюдается отток средств их вкладов. Fitch оценил отток валютных вкладов у Сбербанка и ВТБ в августе в целых 5,5 млрд долларов. Еще на 1,1 млрд долларов сократился объем депозитов у Газпромбанка. Хотя эксперты оговаривались, что в ряде случаев некоторые валютные вклады могли быть просто конвертированы в рублевые депозиты, однако в сумме все равно наблюдается отток. В сентября он продолжился. Сбербанк заявлял, что отток валютных вкладов физлиц в сентябре составил 900 млн долларов (хотя среди юрлиц отмечен приток средств на 1,5 млрд долларов). Всего за год с 1 сентября 2017 года объем валютных вкладов сократился на 7,2%, посчитали в ЦБ.

Россияне на фоне низкой инфляции и снижения ставок по депозитам изменили своей поведение. Они стали больше тратить, чем сберегать после нескольких лет экономии. Во-вторых, большую роль сыграл страх перед ноябрьскими санкциями США в отношении госбанков. Его подогрели СМИ, которые транслировали неправильно воспринятое заявление главы ВТБ о том, что валютные депозиты якобы пересчитают по фиксированному курсу. Это могло стать главной причиной рекордного оттока в августе.

В итоге Сбербанк в надежде не растерять клиентов планомерно повышает ставки по вкладам: 24 августа на 0,2 - 0,4 п.п., 12 октября –еще на 0,15 - 0,5 п.п. Таким образом общее повышение ставок по вкладам было 0,35 - 0,9 п.п.

Наконец, кредиты дорожают потому, что Банк России 14 сентября впервые с декабря 2014 года повысил ключевую ставку. Повышение было небольшим – на 0,25 п.п. - до 7,5%.

«На последнем заседании регулятора было отмечено ускорение инфляции, которое произошло в связи с оттоком капитала с развивающихся рынков, девальвацией рубля и ожидаемым эффектом от роста НДС с начала следующего года. В этой связи Банк России был вынужден повысить прогноз по инфляции на конец года до 3,8-4,2% и, как следствие, повысить ключевую ставку», – говорит Валерий Безуглов из ИК «Фридом Финанс».

Важно, что Центробанк кардинально поменял курс монетарной политики – вместо смягчения снова решился на ужесточение. И эксперты не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки. А это естественным образом приводит к удорожанию кредитных средств. Рост кредитных ставок может продолжиться из-за опасений роста инфляции на фоне новых санкций из-за океана, говорит Безуглов.

После декабря 2014 года ключевая ставка резко выросла до 17%, однако уже в конце июля 2015 года она снизились до 11%, в 2016 году – до 10% и последние два года тоже продолжала снижаться. На этом фоне падали и ставки по кредитам в банках: с 15,79% в январе 2017 года до 12,6% в августе 2018 года. Однако теперь до конца года можно ждать еще одно повышение кредитных ставок с текущих 12,9% по нижней границе диапазона до 13,2%, считает Безуглов. Вероятное ухудшение конъюнктуры вынудит регулятор прибегнуть к еще одному подъему ставки в декабре текущего года на 25 б.п. до 7,75% годовых, объясняет он.

«Скорее всего, в перспективе ближайших кварталов мы еще можем наблюдать удорожание денег. Как минимум до конца года российский ЦБ сохранит настрой на повышение ставок. Что будет дальше, зависит от инфляционных трендов и состояния на мировых финансовых рынках»,

– считает Виктор Аргонов из Exante.

Однако Искандер Луцко ставит скорее на сохранение ставки на текущем уровне до конца года. По его словам, если будут введены умеренно жесткие санкции, то первый рост ставок можно ждать в начале 2019 года. «В рамках этого сценария предусматривается ограничение возможности для операций на первичном рынке ОФЗ и введение санкций против ВЭБ, но исключает санкций против коммерческих банков и компаний. Вероятность развития событий по такому сценарию составляет 35%», – говорит Луцко.

Удорожание кредитных денег вполне устроит Центробанк, который не прочь охладить перегретый рынок кредитования. Хотя доля ипотечных и потребительских кредитов от ВВП РФ несущественная по сравнению с западными странами, замечает Луцко.

Однако россияне вряд ли обрадуются росту кредитных ставок, да и в целом для банков это не лучшая история. «Для населения кредитование сначала являлось одним из важных источников потребления, а сейчас стало источником рефинансирования на фоне снижающихся реальных располагаемых доходов. Если население не сможет перекредитоваться, то вырастет доля плохих кредитов, что затронет финансовую систему в целом», – беспокоится Луцко. Для темпов роста российской экономики это плохие новости. Остается дождаться, наконец, «долгожданных» санкций от США, и надеяться на аккуратную и грамотную политику российского регулятора. По крайней мере пока рынок не ждет резкого удорожания кредитных средств, но слишком многое зависит от внешных факторов.