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23 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри

Обвинения США в нарушении Россией и Китаем норм ВТО надуманныФото: Alex Milan Tracy/Zuma/Global Look Press
США снова обвиняют Россию и Китай в нарушении правил Всемирной торговой организации – якобы Москва и Пекин мешают свободе торговли. Парадокс в том, что Вашингтон, получивший в свое время в результате создания ВТО огромные прибыли, теперь искусственно создает кризис в этой организации. Зачем это ему нужно и при чем здесь Россия? Подробности...
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Американский посол сделал символичный шаг для успеха своей миссии в России

Джон Хантсман измерил градус американо-российских отношенийФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Посол США в России Джон Хантсман выбрал необычный для американца способ ознакомиться с русской жизнью – он окунулся в прорубь в Ново-Иерусалимском монастыре. Посол объяснил это тем, что хочет стать специалистом по русским традициям. Подобный жест Хантсмана можно только приветствовать – хотя в его карьере бывали жесты и не столь удачные. Подробности...
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Узаконить сожительство в России мешают европейские гей-браки

Сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если детей у пары нетФото: Bill Ling/moodboard/Global Look Press
Российские законодатели обсуждают возможную реформу юридического понятия брака – предложено считать законными не только зарегистрированные, но и фактически сложившиеся отношения. Как именно предполагается уравнять в правах законных супругов и сожителей (в полицейской терминологии), в чем вообще смысл подобных нововведений и насколько велик шанс, что они станут реальностью? Подробности...
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Кризис в Африне искусственно спровоцирован США

В будущем государственном устройстве Сирии курдам почти наверняка была бы гарантирована широкая автономияФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Про новую горячую точку на карте Сирии – населенный курдами Африн – нужно знать то, что текущий кризис был прямо спровоцирован США. При этом курды лукавят, говоря о «предательстве России»: они сами выбрали свою судьбу, поддавшись на американскую провокацию. А итоги всего этого грозят быть чрезвычайно болезненными для Сирии. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Домашний ад калифорнийской окраины

Галина Гужвина, преподаватель математики в Политехническом институте (Ecole Centrale) г. Лиона, Франция
Тринадцать детей были обнаружены полицией в семейном доме в Перрисе, штат Калифорния, в состоянии крайнего истощения и в условиях предельной антисанитарии. Это был целый домашний концлагерь, устроенный их родителями. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Россия не предавала курдов

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Курды заявили о «предательстве» России. Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала. Да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Политика как бизнес и Грудинин весь в бледном

Александр Христофоров, журналист
Дискурс «крепкого хозяйственника Павла Грудинина» интенсивно смещается в «олигархическую» сторону, а нарисованный поначалу «образ в белом» стремительно бледнеет под прицелами экспертов и журналистов. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

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        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри

          Обвинения США в нарушении Россией и Китаем норм ВТО надуманны   22 января 2018, 20:35
          Фото: Alex Milan Tracy/Zuma/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          США снова обвиняют Россию и Китай в нарушении правил Всемирной торговой организации – якобы Москва и Пекин мешают свободе торговли. Парадокс в том, что Вашингтон, получивший в свое время в результате создания ВТО огромные прибыли, теперь искусственно создает кризис в этой организации. Зачем это ему нужно и при чем здесь Россия?

          Соединенные Штаты обвиняют Россию и Китай в несоблюдении ключевых обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). «Китай и Россия не смогли принять ориентированную на рынок экономическую политику, которую отстаивает ВТО, и не соблюдают ряд ключевых обязательств, данных при вступлении в ВТО», – говорится в ежегодном докладе офиса торгового представителя США.

          При этом сам Вашингтон как будто не замечает политики собственного президента. Трамп, как известно, является ярым противником глобализации и сторонником протекционизма – а это прямо противоречит тому, на чем построена Всемирная торговая организация.

          В Китае прямо указали США на их собственные огрехи. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что «именно США придерживаются политики односторонних действий и делают односторонние заявления, которые бросают небывалый вызов системе многосторонней торговли, многие члены ВТО выразили в отношении этого обеспокоенность». По ее словам, «Китай неизменно идет по пути политики реформ и открытости, решительно поддерживает открытость глобальной экономики и постоянного совершенствования деловой среды, остается строителем и сторонником системы многосторонней торговли».

          Что касается России, то нападки со стороны США в сторону Москвы по поводу ВТО стали обычным делом. Еще в 2016 году, например, эксперты Управления торгового представителя США заявили, что Россия якобы нарушает принципы ВТО. Действия России, утверждали эксперты, расходились с принципами ВТО по либерализации торговли, транспарентности, предсказуемости в угоду внутренней политике импортозамещения. Вашингтон был очень недоволен ответным продуктовым эмбарго России в отношении европейских и американских продуктов. При этом факт санкционного давления, запретов и ограничений в отношении российских компаний со стороны Запада считается самим Западом нормальным.

          Кроме того, США возмущались, что Россия использует нетарифные меры, которые снижали преимущество импорта от снижения тарифов. Особое беспокойство в США вызывали непрозрачность правил таможни при оценке стоимости импорта, сложная процедура лицензирования импорта, правила ввоза алкоголя. Дискриминацией они посчитали меры фитосанитарного контроля. Неважно, что импортная продукция ненадлежащего качества, говорили в Вашингтоне – России надо подстраиваться под стандарты качества США, где эти стандарты значительно ниже, чем даже в Западной Европе.

          При этом сами США активно вводят антидемпинговые пошлины в отношении, например, российского и китайского металла, чтобы защитить собственных металлургических гигантов, проигрывающих конкуренцию.

          В рамках ВТО всегда хватало претензий различных стран друг к другу. «Почти каждая крупная страна – участник ВТО получала в свой адрес жалобы о нарушении правил организации. Чаще всего это касалось вопросов предоставления преференций своим производителям, демпинга или санкций. Не все государства принимают простую истину: если вы хотите получить доступ к чужим рынкам, вам придется открыть доступ к своим», – говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. И США сами стоят первыми в этом списке нарушителей.

          Но сегодня внутри ВТО наблюдается явный кризис. «США стали все больше встревать в различные ситуации, когда некоторые члены ВТО через апелляционные органы пытаются защищать свои права. Они встревают в эти дела, если расценивают действия стран-участниц как «вредные для своей экономики», – говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

          Парадокс в том, что именно США стояли у истоков создания ВТО (с 1995 года), которая зародилась из другой организации – ГАТТ. Это соглашение по тарифам и торговле подписали 23 страны еще после Второй мировой войны, в 1948 году. На них приходилось тогда до 70% мировой торговли.

          «Основополагающий документ организации ГАТТ во многом отвечал интересам именно США, которые меньше других пострадали в результате Второй мировой войны. США были главным бенефициаром восстановления послевоенной экономики Европы и Азии, поскольку разогнанная в военный период американская промышленность нуждалась в заокеанских рынках сбыта. Именно США было выгодно снижение таможенных барьеров для экспансии собственного экспорта», – говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер». ВТО помогла сделать экономику США крупнейшей в мире.

          Однако с тех пор много воды утекло. По мере роста в США фискальной нагрузки, стоимости труда и благосостояния американцев львиная доля обрабатывающего производства была выведена в страны с развивающейся экономикой, стимулируя подъем уже по другую сторону Тихого океана – в Японии, Корее, Сингапуре, Малайзии, Китае.

          США из нетто-экспортера стали нетто-импортером, поэтому сегодня бенефициаром ВТО являются уже не они, а другие страны, в частности Китай.

          Основой политики Трампа теперь является протекционизм, что полностью противоречит принципам ВТО. Чтобы изменить устроенный ими же самими порядок мировой торговли, США выгодно устроить кризис внутри ВТО.

          «Нападки на Россию и Китай стоит рассматривать исключительно в политическом контексте. Во-первых, наличие врага в сфере внешней торговли как минимум объясняет факт отсутствия какого бы то ни было эффекта от громких речей, касающихся возвращения производства в США и создания рабочих мест для электората.

          Ну а во-вторых, после открытого противостояния с ЕС, и в первую очередь с Германией, которое едва не вылилось в торговую войну, сейчас, очевидно, назрела необходимость сместить акценты и замять не самую удобную ситуацию», – считает Яковенко.

          Поэтому относиться серьезно к словам американских чиновников не стоит. С тем же Китаем совсем недавно США заключили серию контрактов на 9 млрд долларов. Китайский рынок остается для США перспективным рынком сбыта, и это взаимно – американцы испытывают зависимость от китайских товаров.

          Россия же в рамках ВТО вообще никакой угрозы американской экономике не представляет. Просто потому, что наш основной торговый партер – это Европа, и теперь на первый план выходят азиатские страны. А вот с США за последние три года торговый оборот снизился до 21 млрд долларов. При этом американцы продают нам куда больше, чем мы им.

          Пятилетие членства России в ВТО можно оценивать по-разному. «В большей степени результат будет заметен через 10 лет, а пока в России у ВТО больше врагов, чем сторонников. С другой стороны, членство РФ в ВТО в условиях санкций позволило сохранить товарооборот России и Европы во многих позициях, что для экономики страны и бизнеса играет хорошую службу», – заключает Жарский.


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