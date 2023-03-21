Белый дом пытается спасти банковскую систему США США все труднее скрыть свою причастность к взрывам российских газопроводов В западных СМИ появляются новые подробности и версии того, кто организовал диверсию против газопроводов «Северный поток». Утверждается, будто за подрывом стоит некая «проукраинская группировка водолазов-любителей». А Украина заявляет, будто Россия сама взорвала собственные газотранспортные пути. Все эти вбросы делаются с единственной целью – отвлечь внимание от истинного виновника. Все признаки указывают на то, что газопровод взорвали военнослужащие ВМС США. Нажать для увеличения