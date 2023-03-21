США все труднее скрыть свою причастность к взрывам российских газопроводов

Взгляд
21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Спецоперация привела МВД к реорганизации

В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Павел Бедняков/РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?  Подробности...
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Дружба России и Китая вызвала у США шок

США со злостью и завистью отреагировали на визит Си Цзиньпина в Москву Сергей Карпухин/ТАСС
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. В Белом доме сближение двух стран назвали «браком по расчету», а госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности». Москва в этой связи указала на «зависть, злость и ревность» Запада. Что означает столь негативная реакция американцев на встречу лидеров России и Китая? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
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Политика не терпит слабости

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира. Подробности...
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Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

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  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    США все труднее скрыть свою причастность к взрывам российских газопроводов

    В западных СМИ появляются новые подробности и версии того, кто организовал диверсию против газопроводов «Северный поток». Утверждается, будто за подрывом стоит некая «проукраинская группировка водолазов-любителей». А Украина заявляет, будто Россия сама взорвала собственные газотранспортные пути. Все эти вбросы делаются с единственной целью – отвлечь внимание от истинного виновника. Все признаки указывают на то, что газопровод взорвали военнослужащие ВМС США.

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