Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

Чем обернется для Болгарии выдавливание российской нефти Болгария хочет добровольно лишить себя российской нефти. Это делает бизнес российской компании «Лукойл» по производству топлива на местном НПЗ бессмысленным. Поэтому она готова продать активы в Болгарии, пока власти не забрали завод силой. Как болгары целенаправленно выдавливают российский бизнес и чем это обернется для них самих? Подробности Перейти в раздел

Ближний Восток дает России ряд новых возможностей В среду, 6 декабря, пройдет визит президента России в Объединенные Арабские Эмираты, и это станет лишь началом серии встреч главы российского государства с коллегами из стран Ближнего Востока. У этих встреч насыщенная и важная повестка, но помимо прочего перед нами «демонстрация Западу тщетности его попыток изолировать Россию», говорят эксперты. Подробности Перейти в раздел

Новая армия станет внешнеполитическим козырем России Президент России подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. Данное решение принято на фоне международной нестабильности и появления новых угроз для Москвы. Однако эксперты уверены, что исполнение документа не только обезопасит страну, но и параллельно решит ряд важнейших задач. О каких конкретно изменениях идет речь и как это отразится на экономике и внешней политике России? Подробности Перейти в раздел

Зачем России связь с «африканским НАТО» Высокопоставленный представитель Минобороны России посетил целый ряд государств в Африке. С какими странами он ведет переговоры, по каким вопросам и чем российские силовые (и не только) структуры могли бы быть взаимовыгодно полезны африканским государствам? Подробности Перейти в раздел

НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности Перейти в раздел