Tекст: Семен Николаев

Иногда из истории все-таки извлекаются уроки – особенно в случае наличия высокомотивированного и владеющего всеми приемами политической педагогики «учителя». Начиная с лета 2021 года, Владимир Путин начал посылать всем, у кого есть глаза и уши, настойчивые политические сигналы: Россия ясно видит то, что в Европе идет ползучее и поступательное наступление на её интересы и ни в коем случае не намерена с этим мириться.

Июнь 2021 года. Статья президента РФ «Об историческом единстве русских и украинцев»:

«Напомню, что достаточно давно, задолго до 2014 года, США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, огра­ни­чить экономи­ческое сотрудничество с Россией. Мы – как крупнейший торгово-экономический парт­нёр Укра­ины – предлагали обсудить возникающие проблемы в формате Украина – Россия – ЕС. Но всякий раз нам заяв­ляли, что Россия тут ни при чём, мол, вопрос касается только ЕС и Украины. Де-факто западные страны откло­нили неоднократные российские предло­жения о диа­логе.

Шаг за шагом Украину втягивали в опас­ную геополитическую игру, цель которой – превратить Укра­ину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концеп­ция «Украина – не Россия» уже не устраивала. Потре­бовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся».

Казалось бы, смысл этого месседжа совершенно невозможно трактовать двояко. Но Западу это все равно «удалось». Почему? Ответ на этот вопрос можно найти в выступлении Путина на Валдайском форуме в октябре 2023 года: «США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию – военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. … История Запада – по сути хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться…».

В основе такой позиции российского лидера лежало уже давно сформировавшееся у него четкое понимание:

«новое топливо», на которое нацелился коллективный Запад – это наша страна и все её ресурсы.

Украине в этой схеме была отведена роль тарана, рычага, с помощью которого страны НАТО собирались отбросить Россию назад в её развитии. Тот же самый Валдайский клуб, но двумя годами ранее. Путин – о том, как Запад исподволь втаскивает Украину в состав НАТО:

«Формальное членство в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идёт, и это реально создаёт угрозу для Российской Федерации, мы отдаём себе в этом отчёт. Смотрите, что происходило в конце 1980-х – в начале 1990-х годов... когда со всех сторон говорили о том, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения с Запада инфраструктуры НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена, так говорили. Но это же публичные заявления были. Что на практике? Обманули. А теперь нам говорят: а где на бумажке, покажите?»

Для того, чтобы развернуть вспять негативные тенденции, в декабре 2021 года Россия представила свои конкретные предложения по созданию в Европе новой системы безопасности. В проекте документа под названием «Соглашение о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора» было всего девять статей.

Приведу начало первой из них: «Участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасности индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других».

Если у тебя нет «камня за пазухой», то в такой постановке вопроса сложно найти что-то крамольное и заслуживающее жестких возражение.

Но в том-то все и дело: такой «камень за пазухой» у Запада наличествовал, и он готовился к тому, чтобы вытащить его на всеобщее обозрение. Еще одна цитата из статьи Путина 2021 года «Об историческом единстве русских и украинцев»: «Русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы».

«Оружие массового поражения», «русский народ может уменьшиться на миллионы» – вот, собственно, те причины, которые заставили Россию после отказа Запада от содержательного разговора по вопросам системы европейской безопасности начать СВО.

Пойдя на такой решительный шаг, Москва обезвредила «геополитическую бомбу», пресекла попытки Запада остановить её развитие. А разговор о новой системе безопасности в Европе сейчас все-таки начинается.

И то, что он начинается с несколько иным политическим словарем – вместо слова «система» западники стыдливо используют слово «архитектура» – сути дела не меняет. Геополитический бумеранг сбил с панталыку тех, кто когда-то его запустил. И в этом точно есть кармическая справедливость.