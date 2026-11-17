Tекст: Семен Николаев

29 апреля 2025 года в газете The New York Times было опубликовано интервью президента Финляндии Александра Стубба. Ни сам лидер из Хельсинки, ни написавший этот опус сотрудник газеты точно не намеревались создать нечто из области политической юмористики. Но, перечитывая этот текст сегодня, сложно удержаться из смеха.

Начнем с названия статьи: «Финский лидер предупреждает Кремль: «Не играйте с президентом Трампом». Чувствуете уже первые позывы к хохоту? Если да, то держитесь: дальше будет еще смешнее. «Терпение президента на исходе, и теперь мы стали свидетелями довольно жестких заявлений в адрес Путина и России», – заявил Стубб. – «Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что вы не играете с президентом Трампом».

Еще он сказал, что иссякшее терпение мистера Трампа могло бы «на самом деле подтолкнуть события в правильном направлении…Прямо сейчас ключевой момент состоит в том, что по максимуму нарастить давление на Россию». При этом президент Финляндии отметил, что не верит в рациональность и договороспособность Москвы: «Мистер Стубб предупредил, что мистер Путин сделает прямо противоположное тому, о чем он говорит: «Для России именно в этом состоит «дух и душа» международных отношений».

Полтора года тому назад президент Стубб предупреждал: «Все должны понять то, что единственная вещь, которую понимает Путин, это сила». Как четко выяснилось к настоящему моменту, эту же самую «единственную вещь» прекрасно понимает и сам президент Финляндии. Было бы по-другому, Стубб не звонил бы вместе с премьер-министром Норвегии в Москву и не призывал бы к началу содержательного разговора с Россией.

Оценим правильно суть и масштаб той внутренней политической «перестройки», которая произошла у первого лица финского государства. Он не начал вдруг относиться к нашей стране с симпатией. Такая симпатия – даже, если Стубб вдруг о ней когда-нибудь заявит – это что-то из области ненаучной фантастики или «сказки про белого бычка».

То, с какой готовностью финские чиновники ринулись устанавливать новые визовые барьеры для российских чиновников, ясно указывает на то, что Хельсинки остается оплотом русофобии. Но русофобы бывают очень разными. Одни полностью теряют способность к рациональному мышлению и упускают из виду даже свои собственные интересы. Другие – ничего не теряют и ничего не упускают. Стубб – хороший образчик этой второй категории.

Даже в том своем интервью полуторагодовой давность президент Финляндии иногда разбавлял свою бравурную риторику вполне себе трезвыми замечаниями. Стубб, в частности, вспомнил о той политической модели, которой его страна придерживалась в течении достаточно долгого времени после 1944 года.

The New York Times описала эту модель следующим образом: «В течение следующих 47 лет, вплоть до распада Советского Союза в 1991 году, Финляндия сохраняла свою независимость и капиталистическую систему, но оставалась ограниченной Москвой в вопросах внешней и оборонной политики. Финские СМИ в основном воздерживались от критики Советского Союза. Страна не могла вступить в НАТО или создать подводный флот».

Стубб прокомментировал это период истории своей страны так: «Это было некомфортно. Но несмотря на все неудобства это была успешная стратегия». А дальше, отпустив дежурную реплику на тему того, что он не желает Украине сходной судьбы, президент Финляндии выдал сокровенное. По словам Стубба, задача европейцев и американцев состоит в том, чтобы «помочь украинцам как можно меньше проиграть в этой войне».

Вот она – «правда всех правд!» Президент Финляндии еще полтора года тому назад полностью понимал обреченность режима Зеленского. Но тогда он еще надеялся что-то выторговать для официального Киева, натравливая Трампа на Москву. Бесперспективность этой стратегии первым понял сам американский президент – лидер, обладающий тонким политическим чутьем. А чуть позже признать объективную реальность был вынужден и президент Финляндии.

А создали эту объективную реальность российские вооруженные силы. Именно их успехи на поле боя заставили партнера Стубба по их совместному телефонному разговору с Владимиром Путиным, премьер-министра Норвегии Йонаса Стёре выдавить из себя неохотное признание очевидного: «Норвегия – сосед России. У нас обширная морская граница. Мы будем поддерживать добрососедские отношения. Это важно для нашей безопасности».

Западные страны понимают, что Россия побеждает. Западные страны осознают тот факт, что Москва не просто декларирует свои намерения, а планомерно добивается их осуществления. Поэтому-то оппоненты нашей страны, ни в коем случае не переставая быть таковыми, вдруг начинают вспоминать о важности «поддержания добрососедских отношений».