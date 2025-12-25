  • Новость часаУмерла народная артистка России Вера Алентова
    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Назван самый эффективный истребитель на СВО
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 14:14 • Тенденции

    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»

    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    @ REUTERS/Stephanie Lecocq

    Tекст: Семен Николаев

    Описывая в 1896 году внешнюю политику Британской империи, тогдашний министр финансов Канады Джордж Фостер употребил термин, который мгновенно стал знаменитым – «блестящая изоляция». Изоляция, в состояние которой коллективный Запад намеревался ввергнуть Россию, должна была, с его точки зрения, стать «блестящей» в силу своей тотальности. Нашу страну хотели превратить в парию мировой политики и мировой экономики. Но все вышло совсем по-другому – в точном соответствии с известной поговоркой «не рой другому яму, сам в нее попадешь».

    Выступая в ноябре 2023 года на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сделал заявление, которое на первый взгляд могло показаться шуткой, но на самом деле шуткой ни в коем случае не являлось: «Капля стала плакать, что рассталась с морем. // Почему мы Бога о прощении молим? // Свет и тень исправно делят мир на части. // Вряд ли капля знает, что такое счастье». Омар Хайям. И теперь из другой области. «Выпьем же за то, чтобы, как бы высоко мы ни летали, никогда бы не отрывались от коллектива».

    Вряд ли многим на Западе знакома эта идиома советских времен – «не отрываться от коллектива». Но суть той политики, которую он проводил, как минимум, с февраля 2022 года вполне может описать как попытку оторвать от Россию от «мирового коллектива», превратить её в зону сплошного бойкота. И вот как выглядят итоги такого политического курса без малого четыре года спустя: Россия от «мирового коллектива» не оторвалась. А вот инициаторы попыток её изолировать сами оказались сейчас в состоянии фактической изоляции. И чем более антироссийский курс проводят в той или иной западной столице, тем более глубоким является такая изоляция.

    Выступая в 1985 году на сессии Европейского парламента в Страсбурге, президент США Рональд Рейган среди прочего произнес: «Я здесь, чтобы сказать вам: Америка по-прежнему, как и 40 лет назад, привержена единству Европы. Мы по-прежнему рассматриваем сильную и единую Европу не как соперника, а как все более сильного партнера. Джон Ф. Кеннеди в своем громком заявлении о взаимозависимости, сделанном 63 года назад в Филадельфии, недвусмысленно провозгласил эту цель ключевым принципом послевоенной американской политики. Эта политика рассматривала Новый и Старый свет как два столпа более широкого «демократического сообщества».

    Применительно к политическим реалиям декабря 2025 года эти слова звучат сейчас как злая насмешка. Новый свет и Старый свет перестали «идти в ногу», а вместо этого тянут друг друга в разные стороны, превращаю в фикцию такую «священную корову» западной политики как пресловутое «трансатлантическое единство».

    Нынешние острые разногласия между администрацией Дональда Трампа и ведущими странами Европы по отношению к украинскому кризису можно трактовать по-разному. Можно – как нечто чисто тактическое и сиюминутное, как функцию личных особенностей и личных взглядов ныне действующего президента США. А можно – как нечто гораздо более глубокое.

    И вот в чем, на мой взгляд, заключается одна из главных таких «глубин». Линия раскола на Западе проходит сейчас не между врагами России и её потенциальными союзниками.

    Линия разлома на Западе проходит сейчас между прагматиками и фанатиками, между теми, кто четко осознал бесперспективность курса на изоляцию нашей страны и намеревается как можно быстрее спрыгнуть с «тонущего корабля» и теми, кто надеется на чудо и отчаянно пытается заделать многочисленные пробоины в трюме этого «корабля».

    Вот цитата Трампа из далекого 2018 года: «Нет никакого тайного сговора с русскими. Никто до меня не был более жестким с Россией. Можете спросить об этом у президента России Путина… Никто не был жестче. Никто даже не был близко к этому». Такая позиция – не попытка оправдаться, а отражение основ политической философии нынешнего американского лидера. Трамп – вообще очень жесткий политик.  Жесткий со всеми. Россия в этом плане не исключение. Или давайте лучше так: Россия сумела стать таким исключением в силу еще одной важной особенности нынешнего президента США.

    Трамп – это в первую очередь реалист. Если он видит, что стратегия жесткого давления на оппонента не работает, он меняет курс и формулирует иную стратегию. Вот, собственно, и все. Как гласит заезженное клише: nothing personal, it’s just business. Убедившись в ходе нескольких довольно длительных политических циклов в том, что Россию невозможно изолировать от мировой экономики, невозможно запугать и невозможно продавить, Трамп методом проб и ошибок нащупал единственный реалистичный вариант, который у него остался: с Россией нужно договариваться на основе учета её интересов.

    Европа тоже сейчас проходит через те же самые «пробы и ошибки» и тоже наталкивается на те же самые реалии международные отношений. Разница состоит в том, что Трамп принимает эти реалии без сопротивления, а Европа пытается их «развидеть», все глубже погружаясь при этом в состоянии коллективной политической истерики. Впрочем, «коллективность» такой истерики – вопрос дискуссионный.

    Та самая линия разлома между прагматиками и фанатиками проходит не только по дну Атлантического океана. Она – или, вернее, они, таких линий разлома на самом деле много – еще и внутри Европы.

    Рассмотрим, например, результаты недавней попытки ЕС украсть у России её замороженные финансовые активы. Самые фанатичные – Германия Фридриха Мерца и Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен – в изоляции. Самые прагматичные – Венгрия, Словакия и Чехия – в стороне от вынужденного решения финансировать режим Зеленского за счет собственных средств. Ну а в середине – «болото», которое приняло крайне некомфортное и, возможно, неподъемное для себя обязательство.

    Вот такая к 2025 году у Запада получилась «блестящая изоляция» России. Для нашей страны она «блестящая» в том смысле, что при всех трудностях, которые и невозможно, и не нужно отрицать, никакой такой изоляции на самом деле нет. А вот в чем состоит её «блеск» для Запада – большой вопрос. Вопрос, ответ на который заключается в том, что иногда «блеск» и «мишура» это очень близкие к друг другу понятия.

    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского
    Пентагон сообщил о резком росте экспорта китайских истребителей
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    Более 100 новых лун обнаружены в Солнечной системе в 2025 году
    Долина попросила продлить срок бесплатного проживания в квартире в Хамовниках
    Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

