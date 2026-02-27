Британия замахнулась на богатства Казахстана

Tекст: Евгений Поздняков

В Лондоне состоялась первая встреча в формате «Великобритания – Центральная Азия». В столицу Соединенного Королевства для обсуждения перспектив сотрудничества прибыли главы МИД всех пяти государств региона, пишет Kazakhstan Today. Наиболее плодотворно мероприятие прошло для представителей Астаны и Ташкента.

Так, Британия и Казахстан утвердили дорожную карту стратегического партнерства в области критически важных полезных ископаемых до 2027 года. Как отмечает МИД республики, документ позволит «придать практический характер двустороннему взаимодействию» и «реализовать совместные проекты в сфере геологоразведки».

Детали соглашения стороны пока не раскрывают. Однако ранее Politico сообщало, что с его помощью Лондон рассчитывает снизить зависимость от поставок ресурсов из Китая. Глава британского дипведомства Иветт Купер, в свою очередь, назвала Центральную Азию «важным регионом с огромным потенциалом для ускорения экономического роста».

Тема энергетического партнерства занимает центральное место в диалоге Лондона и Астаны. Замминистра промышленности Казахстана Олжас Сапарбеков в статье для Astana Times отмечал, что спрос на критически важное сырье быстро растет. При этом республика обладает 22 из 36 видов полезных ископаемых, которые Британия считает необходимыми для развития своей экономики.

По данным портала Firka Forum, под контролем Астаны находится около 40% мировых запасов урана. Казахстан также лидирует в сфере производства титана и входит в десятку крупнейших экспортеров цинка и меди. Таким образом, сотрудничество с республикой для Лондона крайне перспективно.

В свою очередь, глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов и Иветт Купер подписали меморандумы о взаимопонимании между Ташкентом и Лондоном. Документы ориентированы на «ускорение практического, ориентированного на результаты сотрудничества» через реализацию совместных проектов, использование инструментов «зеленого» финансирования, а также расширение образовательных и академических обменов.

Напомним, Лондон опубликовал собственную стратегию по критически важным полезным ископаемым еще в ноябре прошлого года. В документе указывается, что к 2030 году страна намерена добиться, чтобы на одного поставщика ресурсов приходилось не более 60% импорта по каждой категории.

«Исторически интересы Лондона в Центральной Азии действительно имеют свою специфику. Первые попытки проникнуть в регион британцы предпринимали еще в XIX веке, во времена так называемой «Большой игры». Сегодня плотные контакты двух государств стали даже предметом бытового фольклора: казахи часто шутят, что северная столица их республики – Лондон», – рассказывает Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его словам, Британия сегодня пытается представить себя как максимально самостоятельное государство, чья политика продвигает собственные, а не общезападные или американские интересы. «Этим и объясняется повышенное внимание к Казахстану. Другое дело, что трансформировать потенциал диалога с Астаной Лондон принялся относительно поздно», – отмечает эксперт.

Сейчас в республике активно присутствуют японский, корейский, китайский и европейский капиталы. «Пробиться в такой плотной конкуренции Британии будет непросто. Тем не менее королевству удалось «отвоевать» часть рынка горнодобывающей и энергетической промышленности, а также комфортно чувствовать себя на рынке авиаперевозок», – акцентирует Ткаченко.

«Таким образом, текущие намерения Лондона большой угрозы для России не представляют.

Британские деньги уже есть в Казахстане. Речь идет лишь о расширении сложившейся тенденции. А вот для Китая ситуация – тревожный звонок. Пекин гораздо острее воспринимает приближение очагов экономического влияния Запада к своим границам», – добавляет он.

Вместе с тем действия Лондона не выглядят как продуманная стратегия. «Если желание наладить связи с Казахстаном и Узбекистаном понятно – в последнем Британия представлена крайне слабо, а страна находится на пике финансового подъема – то попытки наладить диалог в энергетике с другими государствами Центральной Азии кажутся бездумной «ковровой бомбардировкой» соглашениями», – рассуждает собеседник.

Тем не менее определенные риски политика многовекторности Астаны для Москвы все же несет. «Недавно Британия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Теперь солдаты республики отправляются на обучение в Соединенное Королевство, что вызывает некоторые опасения», – продолжает эксперт.

«И все-таки Астана искренне считает, что ей удастся поддерживать баланс между разными государствами.

Пока можно сказать, что это получается. Больших поводов для беспокойства республика Москве не создавала. Поэтому нам следует продолжать политику добрососедства, обозначая Казахстану перспективы дальнейшего развития партнерства», – уточняет Ткаченко.

Британия давно и достаточно плотно интегрировалась в деловую жизнь Казахстана, продолжает экономист Иван Лизан. «Например, в стране функционирует финансовый центр «Астана». Этот хаб создавался при поддержке Лондона, и правила, по которым он работает, во многом заимствованы из британских практик», – напоминает он.

По его оценке, попытки Британии расширить присутствие в стране большой угрозы для России не несут. «Москва не ставит целью максимизировать собственное влияние в республике. Мы, наоборот, поддерживаем стремление партнеров делать экономику максимально разветвленной», – поясняет эксперт. Он не исключает, что

Лондон в первую очередь будут интересовать редкоземельные металлы.

Сегодня это достаточно больная тема для многих государств. Они используются в высокотехнологичных разработках, например в вооружениях. Ценны не столько сами ресурсы, сколько конечный продукт, созданный на их основе», – объясняет Лизан.

«И здесь особенно важны производственные цепочки. У России и Китая в силу географических причин они с Казахстаном выстроены достаточно хорошо. У Британии же с этим неизбежно возникнут проблемы. Да и особыми успехами промышленность королевства в последние годы похвастаться не может», – уточняет он.

«Сейчас Лондон находится только в начале пути: он пытается освоить месторождения Центральной Азии. Но на этапе формирования производственных цепочек страна столкнется с большими трудностями. В целом Британии это, скорее всего, не под силу», – заключил Лизан.