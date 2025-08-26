  • Новость часаСуд Москвы оштрафовал Wikipedia на 6 млн рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Наговицина получила травму рядом с местом гибели альпиниста Ишутина десять лет назад
    Член ОП: Введение выходного для родителей 1 сентября потребует переходного периода
    Приближенные Зеленского собрались потратить пять млрд долларов на Dolce&Gabbana
    Посольство России обвинило власти Молдавии в блокировке консульства
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР
    В Max внедрили защиту пользователей от мошенников
    Херсонская область начала получать российский газ
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    14 комментариев
    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    4 комментария
    26 августа 2025, 17:45 • В мире

    Фашизм хорватов поставил мировой рекорд

    Фашизм хорватов поставил мировой рекорд
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    У маленькой Хорватии большое достижение: там прошел концерт, установивший мировой рекорд по посещаемости. Поскольку полмиллиона человек собрал малоизвестный в мире артист, западная пресса сильно удивилась и попыталась докопаться до сути. Выяснилось, что артист, вероятно, фашист. И многие его поклонники тоже.

    В магистральной газете американского истеблишмента The New York Times неожиданно озаботились ростом профашистских настроений в Хорватии. Поводом для этого стали концерты рок-фолк-музыканта Марко Перковича, более известного под сценическим псевдонимом Томпсон. Кличку эту он получил в 1991 году, когда на старте кровавого распада Югославии вступил в Национальную гвардию Хорватии. Там ему выдали антикварный американский автомат марки Thompson, хорошо известный по гангстерским войнам периода «сухого закона».

    Эти летом Перкович-Томпсон провел тур, который вызвал, мягко говоря, повышенный ажиотаж. На его концерте на ипподроме в Загребе побывали почти 500 тысяч человек, примерно каждый восьмой житель Хорватии. На данный момент это самый посещаемый однодневный платный концерт в истории человечества.

    Например, концертный рекорд Пола Маккартни – 184 тысячи проданных билетов. А в крошечном городке Синь на юге Хорватии с населением 12 тыс. человек на концерт Томпсона пришли 150 тысяч.

    На выступлении в Загребе побывал и премьер-министр республики Андрей Пленкович, его дети фотографировались с Томпсоном за кулисами. Министр обороны Иван Анушич, также посетивший концерт, назвал песни Перковича «объединяющими».

    Объединять-то они объединяют. Но надо смотреть – кого.

    Томпсон начинает свои выступления криком «Za dom spremni!» («За дом – готовы!»). С него же начинается и его главная песня «Битва за Чавоглаве», с которой он начал свою карьеру в 1991 году как брутальный певец хорватской нацгвардии.

    Марко Перкович, более известный как Томпсон. Фото: Matija Habljak/PIXSELL/Sipa/Reuters

    Марко Перкович, более известный как Томпсон. Фото: Matija Habljak/PIXSELL/Sipa/Reuters

    «За дом – готовы!» – это приветствие усташей, хорватских фашистов времен Второй мировой войны, которые своей жестокостью в отношении сербов, евреев, цыган и других некатоликов поразили даже немцев. С тех пор слово «усташи» – это синонимом хорватских ультраправых с их жестокостью и садизмом, пещерного уровня национализмом – и при всем при этом полном отождествлении себя с католической верой.

    То есть этот выкрик – хорватский аналог «зиг хайль!» или «слава Украине!». При этом используется характерный жест рукой «от сердца к солнцу», известный в народе как «зига». А многие фанаты приходят на концерты в майках с буквой U (то есть усташ).

    В американском материале приводится отзыв одного такого фаната: «Томпсон единственный, кто говорит правду о нашей Родине». Под «правдой» подразумевается героизация Национальной гвардии Хорватии и Хорватских сил обороны Боснии периода балканских войн 1991–1995 годов. Такого рода войны всегда и везде поднимают наверх пласт «самородков», чья деятельность обрастает легендами.

    Перкович вступил в парамилитарные подразделения в родном Чавоглаве – городке, который находился прямо на линии разделения между хорватской Далмацией и землями Сербской Краины. Будучи сыном сотрудника посольства Югославии в ФРГ, он, тем не менее, рос с дедушкой и бабушкой (от них, видать, и поднабрался) в этом небольшом местечке, там же устроился на первую работу – шофером. Из-за последующей популярности Томпсона само название Чавоглаве стало в Хорватии нарицательным.

    Согласно распространенной легенде, с началом войны Перкович возглавил добровольческое подразделение, которое задержало продвижение сербов из Краины в Далмацию и отстояло Чавоглаве с населением в 800 человек. Соседний и более крупный город Дрниш сербы взяли штурмом и сожгли, хорваты отбили его только в ходе операции «Буря» в 1995 году.

    В новогоднюю ночь 1992 года песня «Битва за Чавоглаве», состоящая из набора пафосных фраз от «все хорваты – братья, беритесь за оружие» до «мы вас в Сербии достанем», прозвучала по радио города Сплит и, что называется, пошла в народ. Со временем другие авторы написали песни «Сараевское Чавоглаве», «Черногорское Чавоглаве» и даже «Украинское Чавоглаве».

    В 2012 году на годовщину битвы Томпсон на свои деньги устроил в Чавоглаве торжество (на хорватском – «веселицу»), на которое со всей страны съехались до 100 тыс. человек в майках с буквой U и другой символикой независимого хорватского государства первой половины 1940-х годов.

    В 2014 году шибеникский епископ Анте Ивас освятил построенный по инициативе Томпсона «Костел хорватских мучеников», посвященный как военным преступникам периода Второй мировой, так и хорватским бойцам балканских войн 1990-х годов. Теперь епископ Ивас возглавляет в Конференции епископов Хорватии совет по делам молодежи.

    В Европе неоднократно пытались запрещать концерты Томпсона, иногда успешно. Например, в 2007 году было отменено его выступление в Амстердаме по протесту влиятельных еврейских организаций, на что сам Томпсон отреагировал философски: «Не имею ничего против евреев, но они распяли Христа».

    Хорватская пресса пыталась его тогда защищать. «Певец Перкович опаснее марихуаны?» – вопрошал заголовок, намекая на особенности Амстердама.

    Но в Германии аналогичные жалобы еврейских организаций были отклонены. В переводах песен не нашли нацизма, а в лозунге «За дом – готовы» экстремизма, поскольку на своей родине (то есть в Хорватии) он не запрещен, как и символика усташей.

    Такого рода «преследования» в Европе превратили его, по мнению американской газеты, в «запретный плод» и еще сильнее повысили популярность Томпсона у молодежи. Он превратился в ходячий символ «войны за независимость», а фашистский лозунг прижился у футбольных фанатов (на Балканах это влиятельная и агрессивная сила).

    Парадоксально, но за Перковича регулярно вступаются разного рода правозащитные организации. Вялые попытки как-то обуздать возвеличивание нацистов называются «притеснением свободы творчества». Томпсон уверенно этим пользуется и заявляет, что не фашист и даже по-своему любит сербов.

    Фашистские лозунги 1940-х годов были позаимствованы хорватами в эпоху развала Югославии, которую они считают героической.

    Потом романтический флер «борцов за независимость» из Чавоглаве и других мест был перенесен на государство усташей. Так «старые нацисты» и «новые патриоты» срослись.

    Стоит признать, что в Хорватии это устраивает практически всех, современный патриотизм до сих пор выстраивается вокруг войн 1991–1995 годов. Если в Сербии этот период отрефлексирован как грустная тема (так как сербы свои войны, по сути, проиграли), то хорваты считают себя победителями.

    Перкович-Томпсон с его фашистскими речевками «достанем четников в Сербии» и «они Христа распяли» гармонично укладывается в этот нарратив и даже задает в нем тенденции. На любой его призыв (например, надевать медали времен 1990-х годов или рисовать их на майках вместо буквы U, чтоб полиция не придралась) тут же откликаются сотни тысяч людей. А это означает, что он не просто какой-то рок-фолк-певец. Он почти идеолог.

    Если ранее против такой ситуации протестовали только евреи, а также сербы, которых никто не слушает, то теперь о чем-то стали догадываться в либеральных СМИ Америки. Подъем неофашистских настроений в Европе отмечается почти повсеместно, но в Хорватии они приобрели характер национальной идеологии. Это не просто печально. Это опасно.

    Главное
    Кравцов сообщил о введении норматива на домашние задания в школах
    Моди отклонил четыре телефонных звонка Трампа за месяц
    Отправлявшихся за Наговицыной спасателей решили доставить в Москву
    Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»
    Компания «Росгонки» подала в суд на «Формулу-1»
    Минпросвещения определило три модели оценки поведения в школах
    Умер актер сериалов «Метод Фрейда» и «Кремлевские курсанты»

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации