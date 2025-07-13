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    13 июля 2025, 10:00 • В мире

    Белый дом оскорбил сразу пять стран Западной Африки

    Белый дом оскорбил сразу пять стран Западной Африки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Крутиков

    Новое слово в дипломатической практике внедрило американское руководство: теперь на встречу с Трампом приводят не одного, а целую группу лидеров других государств. Зачем президент США встречался с руководителями стран Западной Африки, каким образом оскорбил их – и почему это может вызвать для него проблемы внутри Соединенных Штатов?

    Президент США Дональд Трамп предложил африканским странам принимать депортированных из Соединенных Штатов мигрантов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). «В среду во время встречи президента Трампа с лидерами пяти стран Западной Африки его администрация оказывала давление на [глав африканских государств], чтобы они приняли депортированных США мигрантов, чьи родные страны отказываются их принять или не спешат принимать обратно», – говорится в материале со ссылкой на внутренние документы и заявлениям официальных лиц США.

    Отмечается, что до того, как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, Государственный департамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов. В предложении США содержится призыв к странам принять «достойную, безопасную и своевременную передачу из Соединенных Штатов» граждан третьих стран.

    Согласно документу, страны также должны будут согласиться не возвращать перемещенных мигрантов «на родину или в страну прежнего постоянного проживания до тех пор, пока не будет принято окончательное решение» по их ходатайствам о предоставлении убежища в США. Однако неясно, согласилась ли на предложение хотя бы одна из стран.

    Идея сомнительная даже не столько по своей сути, сколько из-за неоколониального духа, которым веет от предложения президента США. Но еще более примечательным оказался антураж встречи Трампа с главами пяти африканских стран.

    Во-первых, их пригласили в Белый дом сразу впятером. Такое в принципе не принято в дипломатии. Единственным логичным объяснением может быть только география: все приглашенные из Западной Африки. При этом исторические судьбы всех пяти стран принципиально разные, они относятся к различным политическим сферам и говорят на разных языках. В Гвинее-Бисау на португальском, в Сенегале и Габоне на французском, в Либерии по-английски, а Мавритания и вовсе страна арабского мира.

    Это, как оказалось, вопрос для Дональда Трампа не праздный. Он сделал комплимент президенту Либерии Джозефу Боакаи за то, что тот хорошо говорит по-английски. Получилось сомнительно. «Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», – сказал Трамп либерийскому коллеге. При этом сталось непонятным, кого он имел в виду под тем, кто «хорошо не разговаривает» – своих подчиненных или же других африканских лидеров, сидевших за тем же столом.

    Дело здесь в том, что история Либерии – это часть истории США, и ее проходят в американской школе. Либерия как политическая единица появилась на карте мира после того, как группа бывших американских рабов еще до официальной отмены рабства высадилась на побережье Африки и основала там «свободную колонию», отсюда и название страны.

    Надо сказать, что приехавшие из США поселенцы вели себя довольно агрессивно, захватили почти 500 км побережья, включая часть современного Сьерра-Леоне. Местных аборигенов «американцы» считали людьми второго сорта и пытались воспроизводить в Африке культуру и быт южных штатов до войны Севера и Юга, только сами выступали в комфортной роли белых плантаторов. Все это привело к войнам с местным населением, и конфликт между потомками «американцев» и «истинными африканцами» продолжается в разных формах, включая насильственные, до сих пор.

    Но в американских школах эту деталь опускают и подают историю государства Либерия исключительно в романтическом ключе. Мол, освобожденные и беглые рабы так стремились одновременно и к свободе, и к возвращению в родные края, что поплыли за море и основали в дикой Африке первую демократическую страну с президентом и конгрессом в качестве атрибутов. На практике же весь XIX век Либерия просто карикатурно воспроизводила нравы рабовладельческого юга США.

    Трамп, конечно, мог забыть то, чему его учили в школе, но целый Госдепартамент и аппарат Белого дома не удосужились не только напомнить своему начальнику историю этой удивительной страны, но и в целом обрисовать ситуацию на Западе Африки. А она очень запутана и своеобразна. Создалось впечатление, что в представлении Трампа западная часть Африки – это некое однородное поле, в котором говорят на непонятных языках и живут там странные люди.

    Возможно, Госдеп и не ставил перед собой цели просветить своего президента и сосредоточился только на попытке склонить западноафриканские страны к приему депортируемых из США нелегалов. Но тогда это как минимум неуважение сразу к целому региону и пяти странам в отдельности.

    Поклонники Дональда Трампа попытались оправдать его неуместные слова тем, что якобы президент наоборот - очень продвинут в вопросе языкознания и похвалил президента Либерии за правильное произношение. Считается, что либерийцы говорят на таком странном английском, что в США их практически не понимают. Но Джозеф Боакаи, родители которого были неграмотными, учился по гранту в Университете штата Канзас и говорит именно на американском английском. Так что и тут «комплимент» не сработал. Зато стало ясно, что помощники Трампа даже не удосужились написать президенту биографические справки на тех лидеров африканских стран, с которыми проводилась встреча.

    В результате, независимо от того, насколько заманчиво было предложение Дональда Трампа западноафриканским странам, эффект получился обратный. Президент США отнесся к своим гостям максимально неуважительно, продемонстрировал не только безграмотность, но и просто незнание реалий. Он даже просто не знал, как кого зовут. И еще что-то этим людям предлагал.

    Эффект от этого может быть отложенным и продолжительным. С одной стороны, сами по себе какие-то предложения США африканским странам обсуждаемы. Тем более, что просьба принять депортируемых сопровождается обещанием все это профинансировать, а в Африке охотно принимают такого рода вливания.

    С другой стороны, ситуация на континенте стремительно меняется. И хотя приглашенные в Вашингтон страны сейчас не во в главе нового антиколониального движения, но и они в последнее время стали более трепетно относиться к тому, как их воспринимают на мировой арене. Никто в Африке не хочет, чтобы его ассоциировали с колониализмом и порой очень болезненно воспринимают такого рода проявления неуважения.

    Еще один неожиданный для Трампа аспект: возможная реакция афроамериканского сообщества внутри собственно Соединенных Штатов.

    И дело тут конкретно в Либерии, которая до сих пор мифологизирована в США как некий воплощенный символ свободы и освобождения от рабства и колониализма. Миф о Либерии как о стране воплощенной «черной демократии» и свободы активно используется в США и черными проповедниками, и радикалами.

    Таким образом, администрация Белого дома и помощники президента США дали еще один козырь в руки и противников Трампа, и сторонников Демократической партии. «Целевая пропаганда», направленная на чернокожего избирателя, вполне может изобразить Трампа не только безграмотным, но и откровенным колониалистом и империалистом, а может быть, даже расистом. А страшнее обвинений сейчас в американской политике нет. Так внешнеполитическое высокомерие Вашингтона может аукнуться и лично Трампу, и Республиканской партии с точки зрения общения с собственными избирателями внутри Соединенных Штатов Америки.

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