Белый дом оскорбил сразу пять стран Западной Африки

Tекст: Евгений Крутиков

Президент США Дональд Трамп предложил африканским странам принимать депортированных из Соединенных Штатов мигрантов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). «В среду во время встречи президента Трампа с лидерами пяти стран Западной Африки его администрация оказывала давление на [глав африканских государств], чтобы они приняли депортированных США мигрантов, чьи родные страны отказываются их принять или не спешат принимать обратно», – говорится в материале со ссылкой на внутренние документы и заявлениям официальных лиц США.

Отмечается, что до того, как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, Государственный департамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов. В предложении США содержится призыв к странам принять «достойную, безопасную и своевременную передачу из Соединенных Штатов» граждан третьих стран.

Согласно документу, страны также должны будут согласиться не возвращать перемещенных мигрантов «на родину или в страну прежнего постоянного проживания до тех пор, пока не будет принято окончательное решение» по их ходатайствам о предоставлении убежища в США. Однако неясно, согласилась ли на предложение хотя бы одна из стран.

Идея сомнительная даже не столько по своей сути, сколько из-за неоколониального духа, которым веет от предложения президента США. Но еще более примечательным оказался антураж встречи Трампа с главами пяти африканских стран.

Во-первых, их пригласили в Белый дом сразу впятером. Такое в принципе не принято в дипломатии. Единственным логичным объяснением может быть только география: все приглашенные из Западной Африки. При этом исторические судьбы всех пяти стран принципиально разные, они относятся к различным политическим сферам и говорят на разных языках. В Гвинее-Бисау на португальском, в Сенегале и Габоне на французском, в Либерии по-английски, а Мавритания и вовсе страна арабского мира.

Это, как оказалось, вопрос для Дональда Трампа не праздный. Он сделал комплимент президенту Либерии Джозефу Боакаи за то, что тот хорошо говорит по-английски. Получилось сомнительно. «Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», – сказал Трамп либерийскому коллеге. При этом сталось непонятным, кого он имел в виду под тем, кто «хорошо не разговаривает» – своих подчиненных или же других африканских лидеров, сидевших за тем же столом.

Дело здесь в том, что история Либерии – это часть истории США, и ее проходят в американской школе. Либерия как политическая единица появилась на карте мира после того, как группа бывших американских рабов еще до официальной отмены рабства высадилась на побережье Африки и основала там «свободную колонию», отсюда и название страны.

Надо сказать, что приехавшие из США поселенцы вели себя довольно агрессивно, захватили почти 500 км побережья, включая часть современного Сьерра-Леоне. Местных аборигенов «американцы» считали людьми второго сорта и пытались воспроизводить в Африке культуру и быт южных штатов до войны Севера и Юга, только сами выступали в комфортной роли белых плантаторов. Все это привело к войнам с местным населением, и конфликт между потомками «американцев» и «истинными африканцами» продолжается в разных формах, включая насильственные, до сих пор.

Но в американских школах эту деталь опускают и подают историю государства Либерия исключительно в романтическом ключе. Мол, освобожденные и беглые рабы так стремились одновременно и к свободе, и к возвращению в родные края, что поплыли за море и основали в дикой Африке первую демократическую страну с президентом и конгрессом в качестве атрибутов. На практике же весь XIX век Либерия просто карикатурно воспроизводила нравы рабовладельческого юга США.

Трамп, конечно, мог забыть то, чему его учили в школе, но целый Госдепартамент и аппарат Белого дома не удосужились не только напомнить своему начальнику историю этой удивительной страны, но и в целом обрисовать ситуацию на Западе Африки. А она очень запутана и своеобразна. Создалось впечатление, что в представлении Трампа западная часть Африки – это некое однородное поле, в котором говорят на непонятных языках и живут там странные люди.

Возможно, Госдеп и не ставил перед собой цели просветить своего президента и сосредоточился только на попытке склонить западноафриканские страны к приему депортируемых из США нелегалов. Но тогда это как минимум неуважение сразу к целому региону и пяти странам в отдельности.

Поклонники Дональда Трампа попытались оправдать его неуместные слова тем, что якобы президент наоборот - очень продвинут в вопросе языкознания и похвалил президента Либерии за правильное произношение. Считается, что либерийцы говорят на таком странном английском, что в США их практически не понимают. Но Джозеф Боакаи, родители которого были неграмотными, учился по гранту в Университете штата Канзас и говорит именно на американском английском. Так что и тут «комплимент» не сработал. Зато стало ясно, что помощники Трампа даже не удосужились написать президенту биографические справки на тех лидеров африканских стран, с которыми проводилась встреча.

В результате, независимо от того, насколько заманчиво было предложение Дональда Трампа западноафриканским странам, эффект получился обратный. Президент США отнесся к своим гостям максимально неуважительно, продемонстрировал не только безграмотность, но и просто незнание реалий. Он даже просто не знал, как кого зовут. И еще что-то этим людям предлагал.

Эффект от этого может быть отложенным и продолжительным. С одной стороны, сами по себе какие-то предложения США африканским странам обсуждаемы. Тем более, что просьба принять депортируемых сопровождается обещанием все это профинансировать, а в Африке охотно принимают такого рода вливания.

С другой стороны, ситуация на континенте стремительно меняется. И хотя приглашенные в Вашингтон страны сейчас не во в главе нового антиколониального движения, но и они в последнее время стали более трепетно относиться к тому, как их воспринимают на мировой арене. Никто в Африке не хочет, чтобы его ассоциировали с колониализмом и порой очень болезненно воспринимают такого рода проявления неуважения.

Еще один неожиданный для Трампа аспект: возможная реакция афроамериканского сообщества внутри собственно Соединенных Штатов.

И дело тут конкретно в Либерии, которая до сих пор мифологизирована в США как некий воплощенный символ свободы и освобождения от рабства и колониализма. Миф о Либерии как о стране воплощенной «черной демократии» и свободы активно используется в США и черными проповедниками, и радикалами.

Таким образом, администрация Белого дома и помощники президента США дали еще один козырь в руки и противников Трампа, и сторонников Демократической партии. «Целевая пропаганда», направленная на чернокожего избирателя, вполне может изобразить Трампа не только безграмотным, но и откровенным колониалистом и империалистом, а может быть, даже расистом. А страшнее обвинений сейчас в американской политике нет. Так внешнеполитическое высокомерие Вашингтона может аукнуться и лично Трампу, и Республиканской партии с точки зрения общения с собственными избирателями внутри Соединенных Штатов Америки.