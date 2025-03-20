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    20 марта 2025, 11:22 • В мире

    Демилитаризация Украины стала домашним заданием Трампа

    Как Трамп может заставить Европу прекратить поставки вооружений Украине

    Демилитаризация Украины стала домашним заданием Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без прекращения поставок оружия. Эта тема обсуждалась Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора. Но в Европе настаивают на продолжении военной поддержки ВСУ. По мнению экспертов, задача по корректировке позиции ЕС лежит на плечах главы Белого дома. Хватит ли ему рычагов давления на Брюссель?

    В Кремле подтвердили, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа затрагивалась тема продолжения военных поставок Украине. При этом Москва не планирует выносить обсуждение данного вопроса в публичную плоскость, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В сообщении пресс-службы Кремля по итогам беседы двух лидеров отмечалось, что с российской стороны был «обозначен ряд существенных моментов», в том числе касающихся «перевооружения ВСУ». Как отмечает Bloomberg, Путин настаивает на прекращении поставок оружия на Украину в рамках предложенного Трампом 30-дневного полного перемирия. Однако пока стороны сошлись лишь на перемирии в вопросах энергетики.

    Агентство подчеркивает, что в военном смысле «минимальной целью» Москвы является остановка хотя бы американской поддержки ВСУ. При этом данное предложение негативно встречено ЕС. В Европе считают, что блокировка поставок якобы может привести к перевооружению России в то время, когда Украина будет лишена данной возможности.

    При этом в другом материале Bloomberg уточнялось, что в настоящий момент Британия и Евросоюз ведут переговоры о срочном увеличении военной помощи Киеву. Подобные действия объясняются стремлением Лондона и Брюсселя максимально укрепить позиции офиса Зеленского перед возможными переговорами о мире.

    О схожих намерениях ЕС в интервью изданию Reuters рассказала и глава дипслужбы организации Кая Каллас. По ее словам, объединение продолжает работать над программой поддержки Киева на сумму 40 млрд евро. «Украина должна быть способна защитить себя», – заявила она. Данной точки зрения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон.

    Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, он положительно оценил «последние дискуссии» по вопросу урегулирования конфликта на Украине, пишет ТАСС. Однако Париж намерен продолжить помощь Киеву, в том числе за счет доходов от замороженных активов России.

    Напомним, еще в начале марта Трамп временно приостанавливал оружейные поставки ВСУ после личной встречи с Владимиром Зеленским, которая обернулась скандалом. Ожидалось, что данное решение будет действовать до тех пор, пока Украина не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию, однако оно было отменено уже 11 марта после консультации двух стран в Саудовской Аравии.

    По мнению экспертов, в ходе переговоров по урегулированию именно Трамп несет ответственность за прекращение поставок американского и европейского оружия. Это становится его домашним заданием. Однако для решения этой задачи ему, возможно, придется воспользоваться рычагами давления на своих союзников по НАТО.

    «Трамп взял на себя основные хлопоты по мирному урегулированию.

    Он претендует на роль лидера современного мира и говорит, что со всем разберется. Поэтому остановка передачи вооружения на Украину, в том числе из Европы, лежит на плечах президента США», – считает Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    Перед ЕС, подчеркивает собеседник, стоит экзистенциальный выбор: «Кем видит себя объединение в ходе завершения боевых действий? Стороной конфликта или арбитром, или неким участником сделки? Внятного мнения по данному поводу Брюссель пока не сформулировал».

    Быстрицкий также отметил, что Польша и Прибалтика «вряд ли мыслят себя в роли посредников». Однако это создает серьезный вызов для Западной Европы: в какой степени она готова отгородиться от мирного урегулирования? Способна ли она создать комфортное пространство, в котором мыслит свое будущее?

    «Поставки оружия и предоставление разведывательных данных – основной рычаг давления на Киев, доступный для американцев.

    В отношении же европейских союзников США могут придумать тарифы, попытаться косвенно переосмыслить правила существования НАТО», – добавляет Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    Политолог считает, что если ЕС продолжит поставки вооружений Украине, «это станет проблемой для американско-европейских отношений». «Если Франция, Германия или Британия продолжат качать права, то Трамп может ввести тарифы для давления на союзников по военным, а не экономическим соображениям», – полагает спикер.

    «ЕС, конечно, будет сопротивляться, но теоретически Штаты способны их "продавить". У президента США много аргументов в грядущем споре, и не все они касаются торговых отношений сторон. Согласие европейцев на трамповские условия является лишь одним из элементов сложной матрицы диалога Вашингтона и Брюсселя», – рассуждает Быстрицкий.

    При этом Россия, даже если ей придется в конечном итоге решать вопрос оружейных поставок один на один с Европой, имеет немало возможностей добиться желаемого результата. Эксперт отмечает, что

    сторонники Москвы имеются во многих странах ЕС, что можно использовать как один из рычагов давления.

    В свою очередь, Васильев добавляет, что Россия также способна усилить раскол среди членов НАТО в случае их отказа от демилитаризации Украины. «Не исключено, что Трамп прибегнет к договоренности с Кремлем, чтобы использовать это в качестве козыря в рамках контактов с европейскими союзниками. О чем договорятся Москва и Вашингтон, чтобы Европа "почувствовала себя в коробочке", – это другой вопрос. Но мы пойдем на это совершенно сознательно, потому что не несем никаких репутационных и прочих издержек», – заключил американист.

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