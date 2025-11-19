  • Новость часаРада отправила в отставку министра энергетики Гринчук
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    В Петербурге разрешили храмам звонить в колокола по утрам
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена»
    Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    Польша закрыла последнее генконсульство России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    13 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 16:30 • В мире

    США толкают Южную Корею к войне с Россией

    США толкают Южную Корею к войне с Россией
    @ HAN MYUNG-GU/EPA/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Американские военные прямо обозначили свои новые антироссийские планы, на этот раз не на западе, а к юго-востоку от нашей страны. В их представлении, Южная Корея должна стать форпостом для сдерживания Китая и России. Как воспринимают происходящее сами корейцы?

    Командующий американскими войсками в Южной Корее Ксавье Брансон обрисовал новую роль этой страны в американском военном стратегическом планировании. В своей статье он представил т.н. «карту, ориентированную на восток». Это карта региона, центрированная на Южной Корее и повернутая на 90% влево – так, что Япония оказывается не в левой, а верхней части.

    При взгляде на эту карту визуально получается, что цепь проамериканских территорий (Япония, Южная Корея, Тайвань и Филиппины) как бы придавливают американских противников в лице России и Китая. Причем придавливают в виде формирующегося альянса, который носит не оборонительный, а наступательный характер. В том числе и в виде, например, блокады региональных морских путей.

    «Корея обеспечивает стратегическую глубину и центральное положение в региональной архитектуре, а также дополнительные преимущества в виде возможности сдерживания сил как России, так и Китая. Япония обладает передовыми технологическими возможностями и контролирует критически важные морские узлы вдоль тихоокеанских судоходных путей. Филиппины обеспечивают южные точки доступа и контроль над жизненно важными морскими путями, соединяющими Тихий и Индийский океаны», – пишет генерал.

    С этой точки зрения Южная Корея является «позицией, с которой можно нанести ущерб противникам на любом направлении». Само присутствие США в ней «создает дополнительные издержки для российского флота, входящего в Восточное (то есть Японское – прим. ВЗГЛЯД) море, а также для китайского командования Северного театра военных действий и Северного флота в Западном (то есть Желтом – прим. ВЗГЛЯД) море».

    По сути, генерал анонсировал изменение самой философии американского военного присутствия в Южной Корее. Он признает, что на данный момент американские военные базы в Корее рассматриваются как «уязвимые передовые позиции, требующие подкрепления». В переводе на русский язык, потенциальные смертники, чья гибель в случае нападения со стороны Северной Кореи вынудит Соединенные Штаты вступить в войну с КНДР. Сейчас же, говоря о целях группировки, он упоминает КНДР лишь один раз – когда указывал расстояние от американской штаб-квартиры в Южной Корее до Пхеньяна.

    А новой целью ставится агрессивное сдерживание Китая и России, нанесение этим странам максимального урона в случае конфликта или же просто создание напряженности на их границах.

    «Его слова являются официальным подтверждением со стороны Соединенных Штатов того, о чем многие эксперты в России в Китае и в тех же США говорили уже давно. А именно – что американское военное присутствие в Южной Корее все в меньшей степени нацелено против Северной Кореи и все в большей – против Китая и России», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, в Вашингтоне не видят возможности успешного противостояния с Китаем и тем более успешной войны с Китаем без вовлечения в эту войну сети американских союзников в Азии.

    И если некоторые союзники – та же Япония, например, – с радостью примут участие в любой совместной эскалации отношений с Китаем (даже в войне за Тайвань) и в перспективе с Россией, то корейцы к этому относятся куда как осторожнее. Корейцам не нужна ни наступательная война против Пекина и Москвы, ни оборонительная. Ни даже участие в региональных схемах сдерживания сверхдержав.

    «Южная Корея предпочитает в последнее время не высовываться и не лезет вместе с Соединенными штатами и Японии в любое пекло. Она одновременно сотрудничала с Соединенными Штатами, наращивала торговые экономические отношения с Китаем и не проявляла особого усердия в разрыве торгово-экономических отношений с Россией»,

    – продолжает Дмитрий Суслов.

    При этом Сеул всячески давал понять, что его военное сотрудничество с США связано исключительно с необходимостью совместной обороны от КНДР и не носит ни антикитайский, ни антироссийский характер. И регулярно пытался осаживать американцев, говорящих обратное.

    Так, недавно один из руководителей ВМС США Дэрил Кодл отметил, что южнокорейские атомные подводные лодки (которые будут строиться в том числе при помощи американцев) станут использоваться для сдерживания КНР.  Однако южнокорейский МИД уже заявил, что программа по строительству атомных подлодок «не направлена против какой-то страны».

    Иногда осаживать не получалось, и тогда корейцы видели понятную реакцию от китайцев. «Когда США планировали размещение в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD, китайцы стали применять в отношении Сеула жесткие экономические меры и добились ряда обязательств со стороны Южной Кореи», – говорит Дмитрий Суслов. Сейчас же санкциями дело может не ограничиться – ведь США в лице Брансона фактически поставили Южную Корею перед фактом ее новой роли, которую той придется играть. По сути, самоубийственной.

     «Южной Корее теперь некуда деваться, потому что сами американцы уже заявили, что они присутствуют на территории Южной Кореи против Китая и против России»,

    – говорит Дмитрий Суслов.

    Конечно, сейчас корейские эксперты пытаются подсластить пилюлю для обывателей. «Новая стратегия показывает, что США расширяют стратегическую значимость сил США в Корее», – приводит Korea Times слова бывшего президента Университета северокорейских исследований Ян Му Джина.

    По словам бывшего руководителя сил спецназначения Южной Кореи Чон Ин Бума, его страну участие в этом плане не ослабляет. Мол, Сеул не станет «ловителем пуль», принимая на себя основной удар – скорее наоборот, подход Соединенных Штатов «усиливает их аргументы против сокращения численности контингента» в Южной Корее и «помогает объяснить американской аудитории стратегическую ценность» этой страны. А перенос фокуса внимания с противостояния Северной Корее на конфликт с Китаем не меняет абсолютно ничего, поскольку «Китай и Северную Корею невозможно разделить, они являются частью в одной и той же оперативной среды».

    Однако есть и те, кто не стесняется возмущаться. «Возможно, США рассматривают Корейский полуостров как военный опорный пункт, находящийся в зоне досягаемости Китая. Но американцам стоит помнить, что этот полуостров также является родиной более 50 млн граждан союзных стран», – говорится в редакционной статье одной из крупнейших южнокорейских газет Hankyoreh.

    Как пишет издание, в случае реализации предложений Брансона Корейский полуостров превратился бы в плацдарм для американских войск в Корее, и корейцам пришлось бы готовиться к ответным ударам со стороны Китая и России. Более того, зона действия корейских вооруженных сил мгновенно расширилась бы до Южно-Китайского моря. «Брансону подобные размышления могут показаться оригинальным “стратегическим предложением”, но для корейцев это вопрос жизни и смерти», – резюмирует издание.

    Иначе говоря, восточный сосед России, Южная Корея на данный момент показывает куда большее здравомыслие, чем наши западные соседи – Польша, страны Прибалтики, Швеция и Финляндия. Которые, в отличие от Сеула, с легкостью согласились стать первой законной целью в случае агрессии НАТО против России.

    Депутаты «Слуги народа» предложили создать коалиционное правительство Украины
    Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    Памятник комментатору Уткину открыли на кладбище в Балашихе

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

