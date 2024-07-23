  • Новость часаГосдума приняла вводящий миграционный режим высылки закон
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Совфеде оценили данные турецких СМИ о планах США открыть «южный фронт» против России в Армении
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции
    Ударом «Искандер-М» под Харьковом уничтожено около 50 иностранных инструкторов ВСУ
    Российские войска освободили Ивано-Дарьевку в ДНР
    В Госдуме пояснили новые нормы использования гаджетов в зоне СВО
    Песков: Кража активов России не останется без ответа
    Политолог Скачко указал на претензию Залужного на перехват власти на Украине
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    10 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    9 комментариев
    23 июля 2024, 15:45 • В мире

    Исчезновение Байдена породило в США череду самых фантастических версий

    Исчезновение Байдена породило в США череду самых фантастических версий
    @ Erin Schaff/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Где прямо сейчас находится президент США Джо Байден? Почему он не выступил с телеобращением перед народом в связи со своим решением более не участвовать в предвыборной гонке? Почему его встречи и контакты отменены? С одной стороны, для всего этого озвучиваются разумные объяснения. С другой – этим объяснениям верят далеко не все. В итоге прямо сейчас США обсуждают сразу четыре версии исчезновения Байдена, одна таинственнее другой.

    «Где Джо Байден?» Этот вопрос сейчас, пожалуй, является самым популярным в американских СМИ. Президента США никто не видел с тех пор, как он заразился ковидом и 17 июля прибыл в свой дом в штате Делавэр на лечение. Все его встречи отменены, а его судьбоносное решение о снятии с предвыборной гонки (вкупе с заявлением о поддержке кандидатуры нынешнего вице-президента Камалы Харрис) было сделано в письменном виде с сомнительной подписью.

    В Конгрессе требуют предъявить им живого президента. «Я требую доказательство жизни от президента Байдена… Он должен встать перед камерой и пояснить: был ли он в курсе своего решения о снятии с гонки. Попытки прятаться являются абсолютно неприемлемыми», – заявила конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт. С аналогичным требованием выступила и ее коллега по Палате представителей Марджори Тейлор Грин.

    Демократы, однако, уверяют, что все хорошо. Что Байден (согласно вердикту его личного врача) скоро поправится.

    «Наш президент Джо Байден хотел быть здесь сегодня. Он чувствует себя намного лучше, быстро восстанавливается и с нетерпением ждет возможности продолжать свою деятельность», – заявила Харрис, которая уже выступает как кандидат в президенты от Демократической партии.

    Все требования показать Байдена в Демпартии США называют «теориями заговора со стороны крайне правых республиканцев». Тех самых, которые, мол, придумывают различные сказки про демократов и обрушиваются «с потоком расистских и сексистских высказываний в адрес Камалы Харрис».

    Ситуация, однако, действительно беспрецедентная для новейшей истории Америки. Сочетание целого ряда факторов позволяет выстраивать различные теории исчезновения президента США.

    Первая теория состоит в том, что глава Белого дома по-настоящему тяжело болен. Настолько тяжело, что он сам понял бессмысленность своего участия в гонке, но в то же время не в состоянии даже записать видеоролик с отречением. Именно поэтому и появилось письменное обращение, а затем и голосовое – когда президент по телефону перебросился двумя словами с Камалой Харрис в ходе ее выступления перед соратниками. Причем Харрис едва не оговорилась – она хотела сказать «мы знаем, что ты еще на записи», но вовремя спохватилась и сказала «на линии».

    Сам же Байден покажется публике тогда, когда физически сможет это сделать. При этом демократы его по-настоящему лечат – им нужно чтобы Джо Байден (как это и сказано в его заявлении) досидел до конца своего президентского срока. Ну или как минимум до ноябрьских выборов – чтобы все кризисы и все проблемы, которые ждут Америку за эти месяцы, были ответственностью самого Байдена.

    Чтобы Камала Харрис за все не отвечала в качестве и. о. президента, чтобы население не могло на практике увидеть, что бывшая прокурорша из Калифорнии не способна управлять страной. Не потому, что у нее проблемы со здоровьем, а потому, что ей не хватает опыта и соответствующих компетенций. Которые, между прочим, присутствуют у ее оппонента – Дональда Трампа.

    Вторая теория состоит в том, что президент стал жертвой не болезни, а самого настоящего госпереворота. Не сумев убедить Байдена в необходимости снятия своей кандидатуры и в то же время осознавая, что счет идет буквально на дни (новый кандидат должен получить поддержку, подавить внутрипартийную оппозицию, пройти регистрацию в штатах и т. п.), лидеры Демократической партии просто изолировали больного президента США. Примерно так же, как был изолирован в августе 1991 года президент СССР Михаил Горбачев.

    От имени Байдена было написано заявление с отказом от участия в предвыборной кампании, и теперь лидеры Демпартии пытаются зафиксировать это отречение как состоявшийся факт. Поставить Байдена перед выбором либо принять новую реальность, либо отказаться признавать свою подпись под документом – но этим самым обрушить всю партию и проложить дорожку Трампу в Белый дом. А значит, американского президента покажут публике тогда, когда убедятся, что он смирился с переворотом и подчинился мнению партийного истеблишмента.

    Третья версия в том, что демократы с согласия самого Байдена просто решили минимизировать публичные выступления своего президента. Не имея гарантий его связных высказываний и в то же время желая номинально сохранить его во главе государства, лидеры Демократической партии убрали его на самоизоляцию. При этом они будут периодически (в моменты просветления) демонстрировать Байдена публике, однако все оставшееся время он будет находиться дома, с семьей.

    Наконец, четвертая версия заключается в том, что Байден находится совсем в плохом состоянии. Что он при смерти или уже умер – и демократы озвучат эту информацию тогда, когда подготовятся к ее последствиям.

    То есть обеспечат полную поддержку Камале Харрис среди демократического истеблишмента и проведут расторговку постов во временной администрации – своего рода оформят выплаты за лояльность тем, кто мог бы не согласиться с кандидатурой Харрис.

    При этом даже появление Байдена на публике не внесет полную ясность в происходящее – лишь исключит четвертую версию. Что, конечно, играет на руку Трампу и его сторонникам.

    К лозунгам о том, что Харрис является нелегитимным кандидатом в президенты (за нее не голосовали выборщики на праймериз), республиканцы добавят обвинения в госперевороте со стороны демократического истеблишмента. Ведь принуждение действующего главы государства к отставке с его изоляцией от публики или же намеренное сохранение недееспособного человека во главе государства – это именно госпереворот.

    Главное
    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    СГБ Латвии начала преследование экс-евродепутата Жданок
    В результате атаки украинского дрона на паром в порту «Кавказ» погиб человек
    В России предложили заставить блогеров жертвовать на социальные проекты
    В Новой Москве погибла ученая-экономист Валентина Бондаренко
    Пловчиха Ефимова высмеяла условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге

    Украина погрузилась во тьму уже летом

    На Украине уничтожено 70% всех энергомощностей, заявил Евросоюз, пообещав подумать о поддержке. Однако реально помогать Украине Брюссель не хочет, да и не может. Между тем на Украине уже сейчас электричество отключается на 10–12 часов в день. Сценарии на зиму – один хуже другого. Почему ситуация вышла из-под контроля уже сейчас и что будет, когда ударят морозы? Подробности

    Перейти в раздел

    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    У Камалы Харрис есть важные качества для победы над Трампом

    Пока республиканская оппозиция США требует показать живого президента Джо Байдена и доказать, что в стране не произошло госпереворота, преемница Байдена Камала Харрис вполне успешно сколачивает вокруг себя коалицию. Скорее всего, кандидатом от демократов станет именно она. И у нее будет реальный шанс на победу над Дональдом Трампом. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............