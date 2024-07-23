Исчезновение Байдена породило в США череду самых фантастических версий

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

«Где Джо Байден?» Этот вопрос сейчас, пожалуй, является самым популярным в американских СМИ. Президента США никто не видел с тех пор, как он заразился ковидом и 17 июля прибыл в свой дом в штате Делавэр на лечение. Все его встречи отменены, а его судьбоносное решение о снятии с предвыборной гонки (вкупе с заявлением о поддержке кандидатуры нынешнего вице-президента Камалы Харрис) было сделано в письменном виде с сомнительной подписью.



В Конгрессе требуют предъявить им живого президента. «Я требую доказательство жизни от президента Байдена… Он должен встать перед камерой и пояснить: был ли он в курсе своего решения о снятии с гонки. Попытки прятаться являются абсолютно неприемлемыми», – заявила конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт. С аналогичным требованием выступила и ее коллега по Палате представителей Марджори Тейлор Грин.

Демократы, однако, уверяют, что все хорошо. Что Байден (согласно вердикту его личного врача) скоро поправится.

«Наш президент Джо Байден хотел быть здесь сегодня. Он чувствует себя намного лучше, быстро восстанавливается и с нетерпением ждет возможности продолжать свою деятельность», – заявила Харрис, которая уже выступает как кандидат в президенты от Демократической партии.

Все требования показать Байдена в Демпартии США называют «теориями заговора со стороны крайне правых республиканцев». Тех самых, которые, мол, придумывают различные сказки про демократов и обрушиваются «с потоком расистских и сексистских высказываний в адрес Камалы Харрис».

Ситуация, однако, действительно беспрецедентная для новейшей истории Америки. Сочетание целого ряда факторов позволяет выстраивать различные теории исчезновения президента США.

Первая теория состоит в том, что глава Белого дома по-настоящему тяжело болен. Настолько тяжело, что он сам понял бессмысленность своего участия в гонке, но в то же время не в состоянии даже записать видеоролик с отречением. Именно поэтому и появилось письменное обращение, а затем и голосовое – когда президент по телефону перебросился двумя словами с Камалой Харрис в ходе ее выступления перед соратниками. Причем Харрис едва не оговорилась – она хотела сказать «мы знаем, что ты еще на записи», но вовремя спохватилась и сказала «на линии».

Сам же Байден покажется публике тогда, когда физически сможет это сделать. При этом демократы его по-настоящему лечат – им нужно чтобы Джо Байден (как это и сказано в его заявлении) досидел до конца своего президентского срока. Ну или как минимум до ноябрьских выборов – чтобы все кризисы и все проблемы, которые ждут Америку за эти месяцы, были ответственностью самого Байдена.

Чтобы Камала Харрис за все не отвечала в качестве и. о. президента, чтобы население не могло на практике увидеть, что бывшая прокурорша из Калифорнии не способна управлять страной. Не потому, что у нее проблемы со здоровьем, а потому, что ей не хватает опыта и соответствующих компетенций. Которые, между прочим, присутствуют у ее оппонента – Дональда Трампа.

Вторая теория состоит в том, что президент стал жертвой не болезни, а самого настоящего госпереворота. Не сумев убедить Байдена в необходимости снятия своей кандидатуры и в то же время осознавая, что счет идет буквально на дни (новый кандидат должен получить поддержку, подавить внутрипартийную оппозицию, пройти регистрацию в штатах и т. п.), лидеры Демократической партии просто изолировали больного президента США. Примерно так же, как был изолирован в августе 1991 года президент СССР Михаил Горбачев.

От имени Байдена было написано заявление с отказом от участия в предвыборной кампании, и теперь лидеры Демпартии пытаются зафиксировать это отречение как состоявшийся факт. Поставить Байдена перед выбором либо принять новую реальность, либо отказаться признавать свою подпись под документом – но этим самым обрушить всю партию и проложить дорожку Трампу в Белый дом. А значит, американского президента покажут публике тогда, когда убедятся, что он смирился с переворотом и подчинился мнению партийного истеблишмента.

Третья версия в том, что демократы с согласия самого Байдена просто решили минимизировать публичные выступления своего президента. Не имея гарантий его связных высказываний и в то же время желая номинально сохранить его во главе государства, лидеры Демократической партии убрали его на самоизоляцию. При этом они будут периодически (в моменты просветления) демонстрировать Байдена публике, однако все оставшееся время он будет находиться дома, с семьей.

Наконец, четвертая версия заключается в том, что Байден находится совсем в плохом состоянии. Что он при смерти или уже умер – и демократы озвучат эту информацию тогда, когда подготовятся к ее последствиям.

То есть обеспечат полную поддержку Камале Харрис среди демократического истеблишмента и проведут расторговку постов во временной администрации – своего рода оформят выплаты за лояльность тем, кто мог бы не согласиться с кандидатурой Харрис.

При этом даже появление Байдена на публике не внесет полную ясность в происходящее – лишь исключит четвертую версию. Что, конечно, играет на руку Трампу и его сторонникам.

К лозунгам о том, что Харрис является нелегитимным кандидатом в президенты (за нее не голосовали выборщики на праймериз), республиканцы добавят обвинения в госперевороте со стороны демократического истеблишмента. Ведь принуждение действующего главы государства к отставке с его изоляцией от публики или же намеренное сохранение недееспособного человека во главе государства – это именно госпереворот.