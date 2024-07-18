Как министр обороны Польши выдал секреты российской военной разведке

Tекст: Евгений Крутиков

Служба военной контрразведки Польши уведомила прокуратуру о подозрении в совершении преступления в отношении экс-министра обороны Мариуша Блащака. Ему вменяется обнародование части секретного плана действий польских вооруженных сил на случай «нападения со стороны России». «Выявленные нарушения в сфере ненадлежащего обращения с секретной информацией и действия в ущерб интересам защиты секретной информации составляют преступления, предусмотренные главами XXXIII и XXIX Уголовного кодекса», – сказано в сообщении контрразведки.

Сейчас Блащак – депутат Сейма от партии «Право и справедливость» (ПиС). Он не военный, а типичный европейский политик, начинавший с муниципального депутата в своем родном северном пригороде Варшавы Легьоново и ставший со временем правой рукой Леха Качиньского в партии ПиС. По результатам последних выборов в Сейм партия ПиС превратилась в оппозиционную. И сторонники Дональда Туска начали активную охоту на своих соперников, особенно на тех, кто досадил им лично или слишком громко.



На днях Сейм по запросу представителя бывшего оперативного командующего Вооруженными силами генерала Томаша Пиотровского снял с Блащака депутатскую неприкосновенность, после чего и возникла новость о возбуждении против него расследования военной контрразведкой. Самыми обиженными Блащаком сейчас считаются польские генералы, которых он, занимая должность главы минобороны, обвинял в трусости и профнепригодности.

Суть дела в том, что в прошлом году тогда еще министр Блащак в ходе предвыборной кампании в Сейм в агитационном ролике партии ПиС обнародовал план «Варта», разработанный в Генштабе Войска Польского. Блащак как министр обороны своим же распоряжением и рассекретил данный план, как раз чтобы использовать его в предвыборных агитационных материалах. Насколько он был вправе это делать и должно установить расследование.

Сенсационным в этом плане была его главная стратегическая идея. В случае гипотетического нападения России и Белоруссии на Польшу Войско Польское должно было отступить на оборонительный рубеж реки Висла по линии укрепленных районов (плацдармов) Грудзендз – Торунь – Быдгощ и Отвоцк – Гарволин – Рыки. Там предполагалось 10-14 дней держать оборону в ожидании помощи со стороны других НАТО. А если помощь от НАТО не придет или что-то пойдет не так? На этот вопрос ответа в рассекреченном плане не было.

Таким образом, Генштаб Войска Польского предлагал заранее и без боя сдать восточную половину территории Польши до Варшавы, отойти и зацепиться за естественную преграду – реку Висла.

По происхождению этот план – рефлексия на аж 1939 год, когда польская армия вопреки предложениям из Парижа и Лондона приняла бой с наступавшими немцами прямо на границе. И была быстро разгромлена.

Уже после окончания Второй Мировой военные теоретики, в первую очередь англосаксонские, заявляли, что данный план был ошибочным. С их точки зрения, более перспективным для обороны выглядел план отхода от границы и обороны как раз по Висле (только с другой стороны) и вокруг укрепленных промышленных районов Варшава – Модлин и Краков – Катовице. Это могло бы дать время на то, чтобы Англия и Франция успели провести развертывание войск. Несколько лет назад польский Генштаб перенес эту идею в современные условия, поменяв запад на восток.

Обнародование деталей этого плана, в первую очередь географических, возмутило ряд польских генералов-отставников. По их мнению, публикация плана дает лишние сведения российской военной разведке. Однако затем возникли и внутриполитические соображения.

Дело в том, что план «Варта» предусматривал сдачу восточных территорий Польши, население которых считается очень консервативным, с традиционным, католическим и деревенским мышлением. Польский аналог реднеков, если уместно такое сравнение. Население этих территорий как раз и есть ядерный электорат партии ПиС. За партию Дональда Туска «Гражданская платформа» голосует урбанизированная и вестернизированная западная часть страны с Варшавой, которую как раз и предполагал оборонять план «Варта».

Месседж предвыборного ролика Мариуша Блащака был обращен как раз к этому электорату партии ПиС. Либералы и заевропейцы из партии Дональда Туска готовы вами – «настоящими поляками» – пожертвовать и защищать вас на стратегическим уровне не собираются. План «Варта», разработанный в 2011 году в каденцию Туска, в таком контексте представлял его самого и партию «Гражданская платформа» чем-то вроде национальных предателей.

С точки зрения предвыборной динамики ход был удачный, хотя партия Туска все равно победила за счет Варшавы и других крупных городов запада страны. Но в итоге поступок Блащака радикально подорвал доверие к Польше внутри НАТО.

Подобного рода планы «национальной обороны» на штабном уровне есть далеко не у всех стран – членов НАТО, но у тех, у кого они есть, их обязательно согласовывают с командованием НАТО.

Ну или хотя обмениваются представлениями о них. И вот теперь и в НАТО, и в польском военном сообществе задались вопросом: как так получается, что в Варшаве можно ради предвыборной кампании обнародовать стратегический план, согласованный с НАТО? А что еще из общеевропейских или натовских секретов польские политики могут предать огласке?

Тут никакая разведка не нужна, поляки сами справляются. Бывший мэр сонного пригорода Варшавы – не самая очевидная кандидатура на пост министра обороны крупной страны в Европе. Но так устроена парламентская система не только в Польше, когда внутрипартийная карьера возносит на государственные посты личности, для них явно не подходящие.

Другой разговор, что Туск и его команда активно принялись зачищать своих политических противников, включая тех, кто находился или находится в армии и спецслужбах. В этом контексте можно пожелать полякам обострения политической борьбы. Не исключено, что в ее процессе обнаружится еще много документов, интересных российской военной разведке.