Вашингтон в любой момент может отказаться от нового соглашения с Киевом

Tекст: Василий Стоякин

Двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и США (это официальное название документа, подписанного 13 июня) посвящено отнюдь не только вопросам безопасности – все шире и глубже. Содержательные статьи описывают сотрудничество двух стран в сферах обороны и безопасности, экономического развития, реформ для углубления евроатлантического сотрудничества и, наконец, достижения «справедливого мира» в соответствии с «формулой Зеленского».

Как полагается для базовых документов, соглашение выдержано в абстрактных выражениях – говорится о направлениях, но не о том, что в этих направлениях нужно сделать. Речь идет о рамочном договоре, который подводит юридическую базу под уже заключенные и планируемые к заключению частные соглашения. А уж в них-то четко расписаны все подробности.

В дополнении раскрываются некоторые содержательные моменты, но как-то странно. Например, непонятно, зачем упоминать в столь абстрактном соглашении истребители F-16. Похоже, это сделано для того, чтобы удовлетворить стремление украинцев в очередном «вундерваффе».

Обратим, однако, внимание на некоторые частные детали соглашения. Там много интересного.

Первое и главное состоит в том, что в соглашении четко написано, что его предмет – «поддержка усилий Украины по победе в нынешней войне и сдерживанию грядущей российской военной агрессии». Для сравнения: «любая будущая агрессия или угроза агрессии против суверенитета, независимости и территориальной целостности любой из Сторон будет предметом серьезного беспокойства для другой Стороны».

То есть, например, нападение на Украину Польши с целью возвращения «всходних кресов» вызовет у США лишь дежурную обеспокоенность. В отличие от воображаемой «агрессии» со стороны России, которая требует немедленной и отнюдь не воображаемой помощи.

Таким образом, это не соглашение о безопасности, это соглашение о помощи США в войне Украины с Россией.

Причем в войне бессрочной – стороны не сомневаются в «грядущей российской агрессии». Стороны исходят из того, что Россия представляет угрозу Украине самим фактом своего существования. И странно, что соглашение рассчитано всего на 10 лет. Может, в Вашингтоне считают, что у другой стороны соглашения нет шансов прожить больше?

Второй интересный момент состоит в том, что соглашение основано на уже действующих документах: «стратегических оборонных рамках», подписанных министерствами обороны двух стран 31 августа 2021 года, и Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, подписанной 10 ноября 2021 года. Повторим: речь идет о документах 2021 года, появившихся до начала СВО.

Разумеется, украинская и американская стороны обоснуют, что СВО уже готовилась и соглашения были направлены на ее предотвращение. Однако на самом деле именно появление этих соглашений было одним из шагов в направлении милитаризации Украины, которые сделали СВО неизбежной. Фактически, таким образом, сам факт текущего соглашения означает признание в том, что Запад заранее готовил Украину к роли тарана против России.

Третья интересная деталь – соотношение действия соглашения и членства Украины в НАТО. В соглашении подчеркивается, что «будущее Украины – в НАТО», но будущее наступит, «когда члены Альянса согласятся и будут выполнены условия». Тем не менее, само по себе соглашение расценивается в качестве шага в направлении членства Украины в НАТО. Допускается, что соглашение будет действовать и после вступления («в случае получения Украиной членства в НАТО Стороны встретятся и обсудят будущий статус этого Соглашения»).

Как видим, документ прямо направлен на дальнейшую милитаризацию Украины и втягивание ее в НАТО. Следовательно, одной из целей СВО становится принуждение Украины к отказу от этого соглашения.

Теперь то, что любой «патриотический» наблюдатель с Украины должен начать выискивать в любом документе – «зрада», в смысле – предательство. Главную из них обнаружил The Washington Post – авторы издания указывают, что соглашение может быть расторгнуто любой из сторон. Естественно, они заподозрили, что «Трамп или любой будущий президент может выйти из юридически обязательного исполнительного соглашения, поскольку оно не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом». Что выглядит странным – зачем бы это демократической администрации обслуживать интересы своего основного оппонента, заранее прописывая в соглашении удобный для Трампа пункт.

В воскресенье эту важную деталь подтвердил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что договоренности с Украиной «не высечены на камне» и договоренности, «достигнутые одним правительством, могут быть изменены другим правительством».

И все же вероятность того, что Трамп отменит рамочное соглашение из каких-то внутриполитических соображений невелика – проще просто не заключать или пересмотреть частные соглашения о предоставлении той или иной помощи. А вот вероятность изменения режима на Украине на протяжении времени действия соглашения составляет почти 100% и вот именно в этом случае и понадобится норма об отмене соглашения. Чтобы неудобно не получилось.

Ну и последняя «зрада», которую на Украине и в США стараются не вспоминать, а она, пожалуй, даже важнее нормы об одностороннем выходе из соглашения. Если первое соглашение о безопасности, с Великобританией, Украина заключила еще в январе текущего года, то США почему-то тянули аж до июня.

Почему? Уж не потому ли, что, даже признавая легитимность Зеленского, Вашингтон в курсе, что срок его полномочий на посту президента истек и прав подписывать какие-либо соглашения у него не больше, чем у любого другого гражданина Украины?

И если об этом помнить, начинаешь понимать фразу российского президента «нам все равно, пусть подписывают что хотят». По большому счету, России действительно безразлично, что подписывает просроченный Зеленский с откровенно неадекватным Байденом.