Школьные расстрелы опровергают миф о «счастливой Финляндии»

Tекст: Станислав Лещенко

На днях Финляндию потрясло трагическое известие. В начальной школе города Вантаа произошла стрельба: один убит, двое тяжело ранены. Как убийца (имя его пока не сообщается), так и жертвы – двенадцатилетние ученики шестого класса. Можно сказать, очень повезло, что количество жертв не превысило трех – в этой школе учатся сотни учеников и преподают десятки учителей.



Полиция задержала убийцу позднее в Хельсинки – он не оказал сопротивления. У него обнаружили огнестрельное оружие, принадлежавшее его родственнику. Все участники трагического инцидента учились в одном классе. Расстрел в Вантаа не был импульсивным действием – малолетний убийца тщательно спланировал свое преступление. Как он сам рассказал полицейским, мотив преступления напрямую связан с травлей, которой его подвергали в школе. Подросток пытался убедить правоохранителей, что взялся за пистолет от отчаяния. «В изъятых у подозреваемого телефоне и компьютере были обнаружены материалы, которые поддерживают эту версию, – сообщил руководитель расследования Марко Сярккя.

Кровавая хроника преступлений финских школьников и студентов

Однако нынешняя стрельба в финском учебном заведении не первая и не самая кровавая. Так, еще 15 лет назад, 7 сентября 2007 года 18-летний Пекка-Эрик Аувинен в школе городка Йокела застрелил шестерых учеников, медсестру и директора этого учебного заведения, еще двенадцать человек ранил, а потом покончил с собой. Аувинен увлекался человеконенавистническими идеями и в конце концов решил воплотить их на практике.

Примечательно, что за день до расстрела школы будущий убийца вывесил в YouTube видеоролик, в котором предупредил о своем намерении – в нем он называл себя Natural Selector («орудием естественного отбора») и Sturmgeist («штормовым духом»). Однако ролик своевременно не привлек ничьего внимания. Впрочем, ЧП в Йокела заставило полицию встрепенуться – 9 и 11 ноября стражи порядка задержали двух других школьников, намеревавшихся повторить «подвиг» Аувинена.

Но потом полиция впала в прежнее оцепенение и очередную трагедию проморгала.

23 сентября 2008 года 22-летний учащийся колледжа города Каухайоки Юхани Саари открыл огонь в своем учебном заведении и раскидал самодельные коктейли Молотова. Он убил девять студентов и одного преподавателя, а потом самого себя. Позже полиция установила, что Саари (как, кстати, и Аувинен) подвергался издевательствам в школе и спустя годы решил за это отомстить всем, кто попадется под руку. Свое преступление Саари планировал в течение пяти лет и активно готовился к нему – приобретал оружие, улучшал навыки стрельбы.

Прошло несколько лет – и 18-летний Ээро Самули Хилтунен, лежа на крыше ресторана в центре города Хювинкяа, открыл огонь по прохожим из охотничьей винтовки. Прежде чем его обезвредила полиция, он застрелил двоих и ранил семерых. На следствии Хилтунен рассказал, что является поклонником снайпера Симо Хяюхя, участника советско-финской войны 1939-1940 годов, а также придерживается праворадикальных идей. Его признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению.

Наконец, 1 октября 2019 года 25-летний студент профессионального колледжа города Куопио Джоэл Отто Аукусти Марин напал на однокурсников с мачете в руках. Он насмерть зарубил одну студентку и ранил еще девятерых человек. В ходе следствия выяснилось, что сокурсники издевались над тихим и забитым Марином за его избыточный вес – вот он и отплатил им.

Более того, кровавый инцидент в Вантаа рисковал стать не первым школьным расстрелом в Финляндии в 2024 году – если бы полиция в кои-то веки не отнеслась ответственно к своим обязанностям и не предотвратила бы готовящееся преступление. Другой злоумышленник, про которого пока сообщают лишь то, что он тоже являлся несовершеннолетним, намеревался атаковать одну из школ городка Виррат, а также местный полицейский участок. Полиция получила информацию, которая позволила им «вмешаться на ранних стадиях совершения преступления».

Мы привыкли, что школьные расстрелы регулярно происходят в очень крупной по населению и весьма своеобразной по отношению к оружию стране – США. Но для такой маленькой, мирной и провинциальной страны, как Финляндия, происходящее выглядит куда более тревожным.

Система образования не справляется

Сейчас в Финляндии спорят, естественно, о том, кто виноват и что делать. Так, Анни Пятиля, ведущий специалист сервиса Sua varten somessa («В соцсетях для тебя»), считает, что дети и подростки получают смартфон в руки слишком рано. По мнению финских психологов, получив в руки телефон с доступом к интернету, подросток получает и доступ к жестокому контенту, который может его подтолкнуть к антисоциальному поведению.

Действительно, имели место нашумевшие случаи, когда финские дети, избивая сверстников и глумясь над ними, записывали процесс на видео – а потом выкладывали это в интернет.

Практически любой подросток знает ресурсы, на которых можно посмотреть порноролики, видео с разного рода жестокостями, пообщаться с другими детьми на тему того, как «правильно» унижать и травить одноклассников.

Однако в итоге несложно прийти к выводу, что виноват вовсе не интернет, а знаменитая финская система образования, называемая одной из лучших в мире. Она не выдерживает соприкосновения с реальностью. Оказывается, в финских учебных заведениях распространены случаи школьной травли и унижений «слабаков».

Высказываются предположения, что это может иметь и этническую окраску. В последние годы страна приняла много мигрантов и беженцев – и их дети, объединяясь в «землячества», третируют детей основной этнической группы. В итоге обиженные берут в руки оружие. Красноречивый пример – одна из девочек, которую на днях ранил школьный стрелок в Вантаа, имеет гражданство Косово.

Проведенное в 2023 году государственное исследование показало, что около 8% финских школьников регулярно являются жертвами травли – с учетом количества детей в классах это значит, что в любом из них есть объект ненависти одноклассников. И тенденция эта растет. Более того, для учителей начали организовывать курсы самообороны от агрессивных учащихся.

Премьер-министр Петтери Орпо сообщил о том, что готовится закон, ограничивающий использование мобильных устройств в школах. Также Орпо согласился с идеей детского омбудсмена Элины Пеккаринен, предложившей создать «гибридные» учебные заведения для «агрессивных детей, склонных к саморазрушительному поведению и насилию». По словам премьера, «есть дети, которые не могут находиться в одних школах с другими сверстниками».

Таким образом, финское правительство впервые признало масштаб происходящего, и масштаб этот требует создания спецшкол для юных преступников.

Но помимо мифа о выдающемся финском образовании, школьные расстрелы дискредитируют и еще один миф о Финляндии – как о самой счастливой стране. Суоми не так давно была названа таковой вот уже седьмой год подряд в соответствующем рейтинге. Как может быть настолько счастливой страна, где школьники регулярно из-за травли одноклассников убивают друг друга?

Перед нами очередной пример того, как те или иные рейтинги, описывающие лидерство западных стран в тех или иных областях, фактически являются идеологически мотивированной подтасовкой. А истинная картина обнажается в результате какого-либо исключительного события или же преступления – как в случае со стрельбой в школе Вантаа.