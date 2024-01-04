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    4 января 2024, 17:30

    Израиль в 2023 году попал в заколдованный круг

    Израиль в 2023 году попал в заколдованный круг
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В начале 2024 года появились сообщения о том, что Израиль начал частичный вывод войск из сектора Газа. Возможно, перед нами признание тупика, в который попал Тель-Авив в своей операции против ХАМАС. Как говорят политологи, 2023 год привел Тель-Авив в тупик, в заколдованный круг. Есть ли из него выход?

    Произошедшее в 2023 году обострение в секторе Газа стало самым кровавым арабо-израильским конфликтом со времен войны Судного дня 1967 года. В ходе бомбежек сектора Газа, по данным палестинских источников, уже погибло более 20 тыс. человек – преимущественно мирных жителей. С израильской стороны число погибших перевалило за 1200 – речь как о тех, кто погиб в ходе операции в Газе, так и тех, кто стал жертвой нападения ХАМАС 7 октября (с чего конфликт, собственно, и начался).

    «Многие (в том числе и я) писали о том, что такое обострение неизбежно. Что к этому ведет и приход к власти в Израиле правого правительства, отказавшегося от переговоров с палестинцами, и раздробленность самих палестинцев», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. Однако, с другой стороны, обострение ожидалось не в таких масштабах. Поэтому и считается сейчас классическим «серым лебедем».

    Например, сложно было представить, что рейд 7 октября окажется для ХАМАС таким успешным. «На Ближнем Востоке есть версия о том, что даже для самих палестинских боевиков, осуществивших эту операцию, многое в ней стало неожиданностью. Что оборона Израиля окажется настолько слабой, что они смогут захватить столько заложников», – говорит Елена Супонина.

    «Израиль шапкозакидательски относился к Палестине и палестинскому Сопротивлению. Израильская армия, как и спецслужбы, были не в состоянии отразить столь мощный удар потому, что не ожидали ничего подобного. К тому же их опыт борьбы с палестинцами состоял в карательных рейдах, а это сильно отличается от противостояния хорошо вооруженной группе лиц», – объясняет газете ВЗГЛЯД причины успеха палестинцев журналист-международник Аббас Джума.

    Неожиданный успех повлек за собой и непредсказуемый по уровню жестокости ответ. Израильское руководство приняло беспрецедентное решение начать полномасштабную операцию в Газе. Не считаясь с потерями – как своими, так и чужими.

    «Они считают, что нападение 7 октября дает им право на убийство и на жестокость, что у них развязаны руки. В Израиле постоянно подчеркивают, что законы морали и международного права им не указ. Устойчивость этой позиции обеспечивают США», – поясняет Аббас Джума.

    И решение это было принято не только для того, чтобы демонстративно наказать палестинцев за нападение 7 октября. Масштаб и жестокость операции в Газе являются следствием слабости израильского руководства. «Там не хватает единства, осознанности в принятии решений, стратегии. Лет 40 назад израильские руководители действовали гораздо мудрее», – говорит Елена Супонина.

    Возможно, отсутствие стратегического мышления связано с кризисом элит, с необходимостью постоянно собирать коалицию из разношерстных партий (ибо по-другому правительство в Израиле не собрать) – неважно. Главное то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху увидел в максимально жестокой операции в Газе способ консолидировать население и сохранить себя у власти.

    «Для ликвидации одного хамасовца наносится удар, в котором погибают сотни людей. В ЦАХАЛ называют это «трагедией войны». На самом деле трагедия войны в том, что палестинцы расчеловечены, что существует принцип коллективной ответственности, и палестинцы воспринимаются как животные, которым можно и голову оторвать, и уши отрезать, и над трупом поиздеваться», – говорит Аббас Джума.

    Однако беспрецедентная жестокость повлечет за собой лишь новые проблемы. В первую очередь для Израиля.

    «Израильские военные совершают ошибку, демонстрируя те жестокости, с которыми они проводят акцию возмездия», – уверена Елена Супонина. «В ХАМАС уже заявляли, что большинство тех, кто напал на Израиль 7 октября – это те, кто потерял родственников и близких в результате предыдущих столкновений с Израилем. Насилие порождает насилие, и то, что происходит сегодня, выльется в очередной конфликт в ближайшем будущем. Это будет очередное нападение и очередная бойня», – говорит Аббас Джума.

    Возможно, для Израиля это является приемлемым ущербом. Ряд израильских политиков считают, что сейчас у них есть историческая возможность разобраться с ХАМАС. Избавиться от этой проблемы раз и навсегда – а заодно и от палестинцев в Газе.

    «ХАМАС – это народное явление, являющееся частью этого народа. Пока палестинцы в Газе живут, ХАМАС будет там присутствовать. Израиль видит решение проблемы в очищении сектора Газа от людей. В формуле «Народ без земли, земля без народа», – поясняет Аббас Джума. – Однако речь идет о более чем 2,5 млн палестинцев.

    Куда их изгонять? Ни одна из стран, окружающих Израиль, не готова принять такое количество беженцев. И даже если их распределить по странам, то это не решит проблему. Страны, окружающие Израиль, не самые богатые и благополучные. Такое финансовое бремя никому не нужно».


    В итоге получается замкнутый круг. Израиль не может добиться формулы «Народ без земли, земля без народа» до тех пор, пока Иордания, Ливан, Сирия и Египет не решат принять палестинских беженцев – а они принимать отказываются. При этом Израиль не может остановить военную операцию в Газе, поскольку тогда это станет приговором и для еврейского государства, и лично для премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Поэтому Тель-Авив сейчас действует по формуле Д’Артаньяна – «я дерусь, потому что дерусь». Будет и дальше выбамбливать сектор Газа до тех пор, пока у него будет такая возможность. А она будет до тех пор, пока американцы продолжают поддерживать Израиль. «Ситуация, по сути, тупиковая, и в ближайшее время решения не предвидится», – резюмирует Елена Супонина.

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