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    11 января 2024, 16:45

    Россия создает новую зону давления на Грузию и Турцию в Черном море

    Россия создает новую зону давления на Грузию и Турцию в Черном море
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Абхазия подтвердила планы восстановления российской военно-морской базы на своем побережье. Почему необходимость в этом возникла именно сейчас и какое значение новый пункт базирования кораблей Черноморского флота будет иметь для решения стратегических задач нашей страны в регионе?

    Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подтвердил, что в городке Очамчира в ближайшее время будет восстановлена российская военно-морская база. «Любое увеличение военного присутствия России укрепляет наше государство. Мы помним, как после войны перехватывали турецкие корабли, которые сюда шли с продовольствием. Все это прекратилось после того, как появился пограничный пункт базирования в Очамчире. Поэтому это только укрепляет нашу безопасность», – подчеркнул он.

    Соглашение о создании в Очамчире пункта базирования российского Черноморского флота было заключено еще в 2009 году. Министерство обороны Абхазии осенью прошлого года подтверждало, что принадлежность морской базы в Очамчире соответствует положениям общего договора между РФ и РА о военной базе, там даже прописана поэтапность восстановления порта и инфраструктуры. Но сейчас этот вопрос стал по-новому актуален.

    Военная база в небольшой бухте реки Джукмур была создана в советское время, затем вокруг нее вырос небольшой городок с судоремонтным заводом и гражданской инфраструктурой. Это хорошо защищенная гавань с узким проходом с двумя молами. Вместимость причалов не более 10 сторожевых кораблей\корветов и еще один северный причал, у которого при СССР могли швартоваться крейсера проекта 1164 (по натовской квалификации «Слава»), например, бывший флагман Черноморского флота «Москва» и ему подобные. Иногда туда заходили подводные лодки Черноморского флота.

    В советское время очамчирская база принадлежала КГБ, там находился отдельный морской погранотряд (боевые корабли ЧФ базировались в Поти). Во время войны в Абхазии 1992-1993 годов катера погранотряда взаимодействовали с отрядом российской морской пехоты на сухумском маяке по эвакуации беженцев и гражданских лиц. В августе 1996 года по требованию Грузии 6-я дважды Краснознаменная бригада пограничных сторожевых кораблей была выведена из Очамчиры в Каспийск. Четыре учебных сторожевых катера «Гриф» были безвозмездно переданы ВМФ Абхазии. Северный причал использовался абхазами для гражданских целей.

    В 2009 году Главный штаб ВМФ РФ заявил о создании в Очамчире базы, что было подтверждено тогдашним президентом Абхазии Сергеем Багапшем. При этом старая инфраструктура базы была сильно разрушена. Дно гавани заилилось, порт и бухта были сильно захламлены, береговые укрепления разрушились.

    Черноморский флот в кратчайшие сроки, буквально за несколько месяцев, провел очистные и дноуглубительные работы. Глубина фарватера была увеличена с 3,8 до 9 м, что сильно увеличило возможности очамчирской базы. Кроме того, была подведена железнодорожная ветка.

    Порт теперь может принимать корабли водоизмещением до 10 тыс. тонн. Предполагалось, что в него, как в тыловую базу, могут заходить малые ракетные корабли (МРК, носители «Калибров»), минные тральщики и большие десантные корабли.

    Тем не менее база продолжала находиться на балансе ФСБ, там постоянно находились четыре катера новых проектов «Соболь» и «Мангуст». Они работали в кооперации с абхазскими пограничниками, что быстро прекратило попытки рейдов грузинских катеров против гражданских судов, в первую очередь турецких, шедших в Сухум и из него. Сейчас даже без дополнительного ремонта в Очамчире могут базироваться МРК типа «Каракурт» с теми же «Калибрами» на борту.

    Почему сейчас возникла необходимость в воссоздании очамчирской базы именно как объекта Черноморского флота? При всем уважении к Севастополю и другим базам ЧФ в Крыму (Донузлав, Феодосия) для современного состава российского флота этого недостаточно. Этого было недостаточно даже во время Крымской войны XIX века. А сейчас и сам ЧФ гораздо больше, но более 1300 км южнее Новороссийска не имеют какой-либо тыловой опоры для всего ЧФ.


    Дело здесь не в потенциальном использовании Украиной западных ракет большого радиуса действия против российских кораблей. В теории надо иметь в виду потенциальную угрозу с южного фланга. Все-таки Турция – член НАТО. После разгрома Карабаха и наблюдая печальную судьбу остальной Армении, стоит помнить и о том, что турецкий флот превышает по суммарному тоннажу ЧФ РФ.

    Но помимо этого, США в последнее десятилетие провели определенные работы в грузинском порту Поти. Там развернуты береговые ракетные батареи, которые по совокупному залпу сопоставимы с российскими системами «Бал» в Крыму. В Поти расположены два взвода танков «Абрамс», а в Батуми установлена система радиолокации и слежения за акваторией Черного моря. На этом направлении не исключено прямое усиление присутствия НАТО (в первую очередь США) в регионе.

    И сейчас, учитывая сложность международной обстановки и ее непредсказуемость, необходимо усилить хотя бы тыловую составляющую южного фланга. Возможно, очамчирская база потребует усиления силами ПВО в дополнение к тем С-400, которые расположены на старом военном аэродроме Бомбора.

    Грузинскую сторону волнует география. От Очамчиры всего 35 км до небольшого грузинского прибрежного местечка Анаклиа, где уже долгое время строится с нуля глубоководный порт. Грузинское руководство делает на Анаклию большую ставку. Новый порт должен резко повысить конкурентоспособность Грузии как транзитного государства. Военная составляющая «проекта Анаклиа» публично не рассматривается, но само наличие глубоководного порта – уже угроза.

    В грузинской информационной сфере нарастает паника в связи с «угрозой Анаклие». В Тбилиси утверждают, что теперь Россия поставит под контроль ситуацию в регионе, что превратит «проект Анаклиа» в бессмыслицу. При этом строительные работы в Анаклие ведутся ни шатко ни валко, а в новой реальности после воссоздания базы в Очамчире у инвесторов возникнут нехорошие мысли. А грузинская оппозиция уже начала утверждать, что восстановление базы в Очамчире должно положить конец «потеплению» в отношениях между Москвой и Тбилиси.

    Это вряд ли так. Есть множество признаков того, что после парламентских выборов в Грузии возможно и восстановление железнодорожного сообщения через Абхазию, и восстановление полноценной работы аэропорта Сухума.

    Кроме того, некоторые российские эксперты справедливо указывают на разведывательные возможности, которые предоставит очамчирская база. Все, что там можно расположить, как минимум уравновесит американские системы слежения в Батуми. А как максимум сделает их просто обычной целью.

    При этом воссоздание базы в Очамчире не следует рассматривать как некую альтернативу Крыму. Необходимость в создании новых тыловых баз была всегда, без всякой связи с событиями на Украине или вокруг Крыма. Просто сам объем и масштаб Черноморского флота уже давно требует тылового усиления.

    Порт Новороссийска слишком перегружен. Ограничены и возможности Туапсе, который используется как основная база перевалки стратегических грузов – нефти и зерна. Очамчира позволит частично разгрузить уже существующие порты базирования хотя бы для «калиброносителей». А главное, создаст новую оперативную зону для Черноморского флота.

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