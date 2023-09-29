  • Китай высказался за отмену виз с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американский разведчик посоветовал Зеленскому бежать из страны
    Токаев заявил, что Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти по «Дружбе»
    Советская певица Анциферова пожаловалась на маленькую пенсию
    Генштаб заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
    Россия распространила в СБ ООН проект заявления по «Северным потокам»
    Украина пообещала помочь Европе экономически
    Американский офицер оценил оборонную тактику ВС России
    Власти заявили о срочных мерах по снижению цен на топливо
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    5459 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    17 комментариев
    29 сентября 2023, 11:32

    Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада

    Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада
    @ U.S. Navy

    Tекст: Евгений Поздняков

    Киев попросил у Запада аналоги российских крылатых ракет Х-101 и «Калибр». Это оружие Украине якобы нужно для того, чтобы поражать фабрики по производству беспилотников в Иране и Сирии. Однако для запуска таких ракет требуются стратегические бомбардировщики и подлодки. На что рассчитывает Украина?

    Украина хочет получить от западных стран крылатые ракеты большой дальности. Как сообщает издание The Economist со ссылкой на слова анонимного источника из генштаба ВСУ, страна нуждается в аналогах российских моделей «Калибр» и Х-101. Он подчеркивает, что подобные ракеты сложно перехватить из-за большой и высокой маневренности.

    Х-101 является авиационным крылатым боеприпасом, способным наносить удары на расстоянии до пяти с половиной тысяч километров. Сравнимым по характеристикам западным образцом считаются снаряды AGM-86, его отдельные разновидности, а также версия AGM-129. Аналогом российского «Калибра» считается американская крылатая ракета морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk.

    Подобные вооружения сами по себе являются невероятно мощным активом для любой армии, в связи с чем их передача Украине кажется невозможной. Однако осуществить желаемое ВСУ не позволят и чисто технические проблемы. Для запуска моделей AGM требуются бомбардировщики B-52, а Tomahawk обычно стартует с корабельных установок Mk41. Кроме того, для запуска могут применяться и наземные системы ПРО Aegis Ashore и даже атомные подводные лодки. Предоставить подобные средства запуска Украине не решится, пожалуй, ни одно государство западного блока.

    Сейчас у Киева есть британо-французские ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP, которые имеют дальность полета более 250 км. А поставляемые США ракеты для HIMARS пролетают всего около 80 км.

    ВСУ обосновывают необходимость ракет, способных преодолевать расстояние в пять тысяч километров, тем, что им критически важно поражать объекты производства БПЛА в Иране и Сирии. Об этом сообщает издание The Guardian. В списке потенциальных целей также называются и некие российские заводы.

    В экспертном сообществе отмечают, что просьбы Украины обречены на провал. Поставки столь мощных вооружений неразрывно связаны не только с финансовыми, но и политическими рисками. Более того, передача такого оружия выведет текущий конфликт на новый виток эскалации, к чему не готовы ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне.

    «Офис Зеленского замахнулся на очень серьезные вооружения. Западные крылатые ракеты предназначены для полета на колоссальные расстояния, при этом они способны содержать в себе различные боевые компоненты. В принципе, подобные модели, в случае их применения в этом конфликте, способны создать немало проблем для России», – отмечает военный эксперт Вадим Козюлин.

    Собеседник подчеркивает, что для запуска таких ракет необходимы особые виды техники. «Речь идет о стратегических бомбардировщиках. Передача подобных аппаратов Украине совершенно точно исключена», – подчеркивает Козюлин.

    По его словам, Украина не сможет гарантировать сохранность носителей ракет.

    «Системы ПВО у ВСУ работают не особо хорошо, поэтому уберечь столь ценные образцы военной инженерии вряд ли удастся.

    К тому же отправка офису Зеленского подобных самолетов окажется новым витком в конфликте. Не думаю, что в Вашингтоне к этому готовы», – акцентирует эксперт.

    «Основной причиной, по которой Украина должна получить новые ракеты, называется необходимость поражения объектов производства беспилотников в Иране, чья продукция якобы поступает в Россию. Подобные удары будут расценены международным сообществом как совершенно ненужная эскалация глобального уровня», – отмечает собеседник.

    По мнению Козюлина, Запад не даст добро на подобные операции. «Если ВСУ будут использовать снаряды против стран, которые имеют плохие отношения с США, это послужит поводом говорить о том, что Вашингтон осознанно создает государства-наемники, готовые делать за него всю грязную работу», – уточняет Козюлин.

    «Действительно, снаряды типа AGM-86 могут пролетать расстояние до 2500 километров, – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. – У подобных боеприпасов хорошие показатели высоты движения, имеется функция учета рельефа местности. Кроме того, в подобных моделях одновременно ведется работа нескольких систем наведения: инерциальной, оптико-электронной и GPS. В общем, перечисленные боеприпасы представляют собой серьезнейшую угрозу».

    Однако столь мощное оружие требует особых условий эксплуатации, указывает Кнутов. «В первую очередь речь идет о соответствующих средствах запуска. Носителями AGM выступает стратегический бомбардировщик B-52, а для BGM-109 Tomahawk «точкой старта» зачастую служат атомные подлодки», – отметил эксперт.

    По мнению Кнутова, передача подобной техники невозможна по нескольким причинам. «Во-первых, речь идет об очень ценных машинах, которых даже у США не особо много. Стоимость их производства – заоблачная, а значит, разбазаривать столь ценный ресурс попросту невыгодно.

    Никто не хочет увидеть передовое американское оружие уничтоженным на полях Украины»,

    – говорит эксперт.

    Кроме того, отправка подобных носителей может послужить поводом для начала прямого конфликта между США и Россией, поскольку подобные действия будут расценены как наивысшая угроза безопасности РФ. «Конечно, уже сейчас американцы говорят о передаче ВСУ F-16, который тоже может служить носителем ядерных боеголовок, но, думаю, сильно рисковать в Вашингтоне не станут», – считает собеседник.

    «Таким образом, офису Зеленского не стоит рассчитывать на приобретение ракет стратегической дальности. Отдавать их Украине попросту бесполезно – Су-24, которых, впрочем, немного осталось, не осилит запуск столь сильных боеприпасов. Да и поражать объекты на расстоянии 2500 километров особой нужды у них нет», – резюмирует Кнутов.

    Главное
    Песков сообщил о работе Героя России Трошева в Минобороны
    В США увязали восполнение запасов оружия с новым пакетом помощи Украине
    Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС
    Американский сенатор призвал отказаться от помощи Украине, чтобы избежать шатдауна
    Житель Керчи сознался в отправке Киеву данных о технике России у Крымского моста
    Число жертв взрыва в бензохранилище в Степанакерте достигло 170 человек
    Среди переселенцев на Камчатку более 35% оказались гражданами Украины

    «Чтобы вы не замерзли»: Почему Украина лжет о транзите газа в Европу

    На Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть? Подробности

    Перейти в раздел

    В новых регионах завершается интеграция в Россию

    За минувший год новые регионы сделали многое в части интеграции в общественное и политическое поле России. Политическая интеграция ведется параллельно с восстановлением инфраструктуры. Этим обусловлены высокая явка и хороший результат «Единой России» на прошедших выборах. К таким выводам пришли политики и политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Интеграция новых регионов: поствыборный этап». Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские военные летчики могут стать приоритетной целью

    Ответом России на последние удары Украины западными крылатыми ракетами могут стать удары не только по самолетам-носителям этого дальнобойного оружия, но и по экипажам данных машин. Почему украинские военные летчики являются для России законной целью с высоким приоритетом и как их можно найти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада

    Киев попросил у Запада аналоги российских крылатых ракет Х-101 и «Калибр». Это оружие Украине якобы нужно для того, чтобы поражать фабрики по производству беспилотников в Иране и Сирии. Однако для запуска таких ракет требуются стратегические бомбардировщики и подлодки. На что рассчитывает Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............