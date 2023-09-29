Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада

Tекст: Евгений Поздняков

Украина хочет получить от западных стран крылатые ракеты большой дальности. Как сообщает издание The Economist со ссылкой на слова анонимного источника из генштаба ВСУ, страна нуждается в аналогах российских моделей «Калибр» и Х-101. Он подчеркивает, что подобные ракеты сложно перехватить из-за большой и высокой маневренности.

Х-101 является авиационным крылатым боеприпасом, способным наносить удары на расстоянии до пяти с половиной тысяч километров. Сравнимым по характеристикам западным образцом считаются снаряды AGM-86, его отдельные разновидности, а также версия AGM-129. Аналогом российского «Калибра» считается американская крылатая ракета морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk.

Подобные вооружения сами по себе являются невероятно мощным активом для любой армии, в связи с чем их передача Украине кажется невозможной. Однако осуществить желаемое ВСУ не позволят и чисто технические проблемы. Для запуска моделей AGM требуются бомбардировщики B-52, а Tomahawk обычно стартует с корабельных установок Mk41. Кроме того, для запуска могут применяться и наземные системы ПРО Aegis Ashore и даже атомные подводные лодки. Предоставить подобные средства запуска Украине не решится, пожалуй, ни одно государство западного блока.

Сейчас у Киева есть британо-французские ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP, которые имеют дальность полета более 250 км. А поставляемые США ракеты для HIMARS пролетают всего около 80 км.

ВСУ обосновывают необходимость ракет, способных преодолевать расстояние в пять тысяч километров, тем, что им критически важно поражать объекты производства БПЛА в Иране и Сирии. Об этом сообщает издание The Guardian. В списке потенциальных целей также называются и некие российские заводы.

В экспертном сообществе отмечают, что просьбы Украины обречены на провал. Поставки столь мощных вооружений неразрывно связаны не только с финансовыми, но и политическими рисками. Более того, передача такого оружия выведет текущий конфликт на новый виток эскалации, к чему не готовы ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне.

«Офис Зеленского замахнулся на очень серьезные вооружения. Западные крылатые ракеты предназначены для полета на колоссальные расстояния, при этом они способны содержать в себе различные боевые компоненты. В принципе, подобные модели, в случае их применения в этом конфликте, способны создать немало проблем для России», – отмечает военный эксперт Вадим Козюлин.

Собеседник подчеркивает, что для запуска таких ракет необходимы особые виды техники. «Речь идет о стратегических бомбардировщиках. Передача подобных аппаратов Украине совершенно точно исключена», – подчеркивает Козюлин.

По его словам, Украина не сможет гарантировать сохранность носителей ракет.

«Системы ПВО у ВСУ работают не особо хорошо, поэтому уберечь столь ценные образцы военной инженерии вряд ли удастся.

К тому же отправка офису Зеленского подобных самолетов окажется новым витком в конфликте. Не думаю, что в Вашингтоне к этому готовы», – акцентирует эксперт.

«Основной причиной, по которой Украина должна получить новые ракеты, называется необходимость поражения объектов производства беспилотников в Иране, чья продукция якобы поступает в Россию. Подобные удары будут расценены международным сообществом как совершенно ненужная эскалация глобального уровня», – отмечает собеседник.

По мнению Козюлина, Запад не даст добро на подобные операции. «Если ВСУ будут использовать снаряды против стран, которые имеют плохие отношения с США, это послужит поводом говорить о том, что Вашингтон осознанно создает государства-наемники, готовые делать за него всю грязную работу», – уточняет Козюлин.

«Действительно, снаряды типа AGM-86 могут пролетать расстояние до 2500 километров, – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. – У подобных боеприпасов хорошие показатели высоты движения, имеется функция учета рельефа местности. Кроме того, в подобных моделях одновременно ведется работа нескольких систем наведения: инерциальной, оптико-электронной и GPS. В общем, перечисленные боеприпасы представляют собой серьезнейшую угрозу».

Однако столь мощное оружие требует особых условий эксплуатации, указывает Кнутов. «В первую очередь речь идет о соответствующих средствах запуска. Носителями AGM выступает стратегический бомбардировщик B-52, а для BGM-109 Tomahawk «точкой старта» зачастую служат атомные подлодки», – отметил эксперт.

По мнению Кнутова, передача подобной техники невозможна по нескольким причинам. «Во-первых, речь идет об очень ценных машинах, которых даже у США не особо много. Стоимость их производства – заоблачная, а значит, разбазаривать столь ценный ресурс попросту невыгодно.

Никто не хочет увидеть передовое американское оружие уничтоженным на полях Украины»,

– говорит эксперт.

Кроме того, отправка подобных носителей может послужить поводом для начала прямого конфликта между США и Россией, поскольку подобные действия будут расценены как наивысшая угроза безопасности РФ. «Конечно, уже сейчас американцы говорят о передаче ВСУ F-16, который тоже может служить носителем ядерных боеголовок, но, думаю, сильно рисковать в Вашингтоне не станут», – считает собеседник.

«Таким образом, офису Зеленского не стоит рассчитывать на приобретение ракет стратегической дальности. Отдавать их Украине попросту бесполезно – Су-24, которых, впрочем, немного осталось, не осилит запуск столь сильных боеприпасов. Да и поражать объекты на расстоянии 2500 километров особой нужды у них нет», – резюмирует Кнутов.