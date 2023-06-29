Средняя Азия желает получить от России самое ценное

Взгляд
29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
Разделы

Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
Перейти в раздел…

Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов U.S. Navy
США одобрили продажу Варшаве систем ПВО и ПРО. Этот вопрос – давний камень преткновения между Вашингтоном и Москвой, однако в дни, когда из Польши пытаются сделать основной форпост НАТО в Европе, реализация подобных планов становится экзистенциальной угрозой для России. Для чего американцам наращивание систем ПРО и ПВО в Польше и как России следует реагировать на эти действия? Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер. Подробности...

Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись
    Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул Путин назвал перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями Орбан прокомментировал мемом с Траволтой проблемы бюджета ЕС Чехия запретила россиянам выступать на соревнованиях в стране
    Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика заподозрили в убийстве Ростовский губернатор: Ни один чиновник не покинул Ростов-на-Дону во время мятежа
    Российские войска отразили атаки ВСУ в Донбассе В ЕС не готовы принять Украину еще десять лет Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины Школьникам придумали новый предмет вместо ОБЖ

    рисунок президента


    Путин нарисовал картинку на сенсорной доске на выставке АСИ

    расширение организации


    Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

    эволюция вселенной


    В космосе услышали «гравитационный шум» сверхмассивных черных дыр

    Видео

    основной форпост НАТО


    Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

    ключевая ставка


    Банк России готовится к жестким действиям

    спецоперация на Украине


    Как России организовать партизанское движение на Украине

    «тревожное дело»


    ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает Польшу

    будущее компании


    Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»

    импортозамещение в России


    Павел Вешаев: Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

    Версальский договор


    Тимур Шерзад: Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

    главный бриллиант


    Владимир Можегов: Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Средняя Азия желает получить от России самое ценное

    В Казахстане призвали возобновить проект переброски воды из России в Среднюю Азию
    Могучие сибирские реки способны утолить жажду Средней Азии
    		  
    29 июня 2023, 17:15
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Евгений Погребняк

    Появились желающие возродить грандиозный советский проект переброски воды из Сибири на юг. И действительно – Средняя Азия остро страдает от нехватки водных ресурсов, там из-за этого происходят даже военные действия, и в ближайшие годы ситуация может только ухудшиться. Спасти положение может только Россия. Но в чем в данном случае интересы нашей страны?

    Впервые проекты переброски воды сибирских рек в Среднюю Азию были предложены еще во времена Российской империи, в XIX веке. С тех пор периодически ученые и политики предлагают начать стоить каналы от сибирских леcов до среднеазиатских пустынь. И действительно – в Сибири каждую весну наблюдаются паводки, а в Средней Азии – засуха. Казалось бы, идея беспроигрышная для всех участников. Одно из таких предложений легло в свое время на стол Сталину, который, однако, не одобрил затею.

    И конечно, самым знаменитым стал проект позднесоветского времени. В 1970 году вышло постановление ЦК КПСС и Совмина о перераспределении стока рек. Было решено построить водный канал от реки Обь через Казахстан до Узбекской ССР, где росли хлопковые посадки. Стоимость оценивалась почти в 33 млрд тогдашних советских рублей – гигантская сумма! Правда, и ежегодный доход получать рассчитывали немалый – 7,6 млрд.

    Сразу появились авторитетные критики гигантской стройки. В частности, группа академиков подписала письмо в ЦК «О катастрофических последствиях переброски части стока северных рек». Ученые обращали внимание на то, что реализация проекта будет иметь чудовищные последствия с экологической точки зрения. Против выступила и советская творческая интеллигенция. Тем не менее проект в 1983 году был утвержден, но стало поздно начинать долгострой. Война в Афганистане сужала финансовые возможности страны. А когда умер Андропов, реализацию затормозили. Наконец при Горбачеве от него окончательно отказались.

    Казалось, эта идея забыта навсегда. Нет ведь уже единой страны, для которой она теоретически все еще могла бы быть актуальна.

    Однако 27 июня 2023 года депутат парламента Казахстана Серик Егизбаев обратился к своим коллегам из Госдумы РФ с предложением совместно возобновить проект по переброске части стока сибирских рек в южном направлении. По его словам, прогноз до 2030 года показывает сокращение внутреннего речного стока Казахстана и притока с территории сопредельных стран, что создает угрозу возникновения дефицита на более чем 23 кубических километров воды – это годовое потребление населением и промышленностью.

    «В этих условиях Казахстану необходимо реализовывать мероприятия по совершенствованию межгосударственных водных отношений, трансграничной переброске рек», – сказал Серик Егизбаев. Он также считает, что это позволило бы открыть судоходство по каналу «Азия: Карское море – Каспийское – Персидский залив», а пресная вода позволила бы орошать 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель. По словам депутата, проект «позволит создать не только десятки тысяч новых рабочих мест для граждан всех государств-участников, но и даст мощный импульс развитию экономик на долгие годы вперед, решит целый комплекс экологических и социальных проблем населения всех государств – участников проекта, выведет на принципиально новый уровень интеграционные процессы между стратегическими партнерами».

    В этом году в Астане и Бишкеке из-за дефицита случился сильнейший водный кризис. Некоторым кварталам отключали воду на несколько дней, что сильно не понравилось жителям. В столице Киргизии это вылилось в протесты.

    Подобные обращения регулярно поступают не только из Казахстана. В апреле прошлого года председатель комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев говорил про обращение из Узбекистана.

    «… Сибирское отделение Российской академии наук рассчитало, что увеличение стоков Иртыша на 600 млрд куб. км затопит прибрежную зону северных морей – нефтяники бьют тревогу, что не смогут бурить. И как раз к нам пришло официальное письмо в Общественную палату, в Законодательное собрание Омской области от Экологической партии Узбекистана с предложением переправлять воду из Сибири посредством трубопроводов. Это могло бы решить как проблему Аральского моря, так и вопрос устранения последствий ежегодных паводков в Сибири. «Поворот сибирских рек» – это, конечно, не означает перекрытие Иртыша, всего 7% воды рекомендуется забирать из слияния Иртыша и Оби», – поделился своим мнением Соловьев.

    Реализация проекта в обозримой перспективе в случае заинтересованности России вполне возможна, считает директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» из Киргизии Игорь Шестаков. С его точки зрения, Россия могла бы пойти на это как по прагматичным экономическим причинам, так и из геополитических соображений.

    «Уже лет 20 на повестке дня стоит вопрос, чтобы Средняя Азия совместно с Россией создала региональный водно-энергетический консорциум. В этом случае часть стока сибирских рек, а также Волги могла быть направлена в среднеазиатские страны, – сказал Шестаков газете ВЗГЛЯД. – В нюансах экологии я не специалист, но есть исследования российских ученых, которые считают, что реализация проекта способствовала бы меньшей заболачиваемости почвы. Как известно, весной в России случаются большие наводнения с затоплением обширной территории».

    Россия ранее предлагала помощь в решении экологических проблем соседей. Эта тема могла бы стать дополнительной темой для интеграции стран Средней Азии и России и улаживания конфликтов между самими среднеазиатскими странами. Каждое лето они спорят за право распоряжаться водными ресурсами трансграничных рек. Киргизия и Таджикистан даже устроили небольшой военный конфликт с десятками погибших. Пока идут дискуссии, Аральское море почти полностью высохло. Поистине, для Средней Азии сегодня вода – это жизнь, самое ценное.

    «Неслучайно в Казахстане депутаты поднимают тему строительства водного канала из России, президент Токаев тоже на это обращал внимание. Поэтому я думаю, у них есть серьезные основания, чтобы воплотить проект в жизнь.

    По мнению киргизских ученых, с которыми я говорил, лет через 15 водные ресурсы в регионе будут цениться в регионе дороже, чем золото. Из-за таяния ледников водный сток сокращается, а население, наоборот, растет. Проблему могли бы решить внешние источники воды», – говорит Шестаков. По его мнению, это будет иметь для Москвы и положительный политический эффект: «Площадка по спасению Арала стала бы объединяющей для всей Средней Азии и России».

    По современным оценкам, постройка водного канала из Сибири до Аральского моря с возведением водохранилищ, мостов и другой инфраструктуры обойдется в сотни миллиардов долларов. Свой участок России построить теоретически по силам, но за чей счет будут рыть канал в Казахстане?

    У современного Казахстана уже имеющаяся инфраструктура сильно устарела. Например, в энергетической отрасли износ составляет около 80%, некоторых ТЭЦ более 90%, их не модернизировали с советских времен. На обновление оборудования потребуются огромные траты. Оросительные системы тоже нуждаются в ремонте и модернизации, при транспортировке воды потери иногда достигают 60%, таким образом не доходя до сельхозполей.

    Возможно, Казахстан намекает на то, чтобы Россия за свой счет реализовала этот проект, как в старые добрые советские времена? Вот только зачем это современной России?

    Нам еще предстоит восстанавливать разрушенный Донбасс, прокладывать новые водные каналы в Приазовье, лишних ресурсов на постройку мегаканала до Аральского моря не предвидится.

    Еще в 2003 году директор Института водных проблем РАН, ученый Виктор Данилов-Данильян выступал категорически против подобных проектов и приводил свою оценку возможных затрат: «300 миллиардов долларов – это совершенно реалистическая оценка затрат на реализацию этого проекта в нынешних ценовых условиях». Сегодня эта сумма выглядела бы еще более масштабной.

    Впрочем, если речь идет о затратах, то справедливо говорить и о прибыли. «Самое главное – это возобновляемый ресурс. Почему мы не можем продавать воду так же, как газ или нефть? Не вижу в этом ничего страшного», – говорил на эту тему некоторое время назад замдиректора Института океанологии им. Ширшова, член-корреспондент РАН Петр Завьялов. Если Казахстан и другие страны Средней Азии хотят покупать у России воду, как покупают прямо сейчас другие товары, то многое зависит от того, сколько именно Астана или Бишкек способны за это заплатить. И, видимо, пока эта сумма не будет озвучена, проект так и будет оставаться не более чем фантазией некоторых депутатов из Казахстана.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •