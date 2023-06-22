Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

ВМС США готовы платить новобранцам единовременно 75 тысяч долларов

Американцы готовы служить военными моряками только за большие деньги, а вовсе не из-за патриотизма или иных высоких мотивов. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из последних новостей о том, как ВМС США судорожно ищут новобранцев для военного флота. Как произошла деградация личного состава ВМС США и чем это угрожает Америке?

ВМС США резко (вплоть до 75 тыс. долларов) увеличили разовый бонус за поступление на службу для лиц, желающих работать на корабельных атомных энергоустановках помощниками электриков и машинистов, а также техниками по электронному оборудованию. Можно ли сказать, что это результат кадрового кризиса? Отчасти да.

Война и льготы

Последний раз американские корабли были в ситуации, чреватой большими потерями, в 1991 году. Тогда в целях обеспечения развертывания многонациональных сил во главе с США против Ирака в Персидский залив вошли американские корабли. В тот момент обстановка была неопределенной – было непонятно, сможет ли Ирак организовать массированный авиаудар крупными силами авиации или нет. Иракцы не стали даже пытаться, но для американских моряков риск был вполне реален – они шли на войну, в неизвестность.

Тогда основная масса личного состава ВМС США отличалась невероятно высокими по нынешним временам мотивацией и подготовкой. Все эти люди были выкованы в ходе подготовки к войне с СССР, к перспективе которой американцы относились очень серьезно.

Если же говорить о последнем морском бое ВМС США, то это операция «Богомол», 1988 год. Именно тогда американские надводные корабли последний раз вели бой против надводных кораблей противника.

Потом был долгий период войн, в которых в ВМС США воевали в основном морские летчики и спецназ. Береговые же службы и плавсостав в худшем для себя случае участвовали в пусках крылатых ракет по находящимся в сотнях километров беззащитным странам и группировкам.

Конечно, исключения были. Так, в 2000 году два смертника на груженном взрывчаткой катере атаковали эсминец «Коул» в порту Адена, убив 17 и ранив 39 человек. Но в основном служба в ВМС означала безопасные, хотя и напряженные в части работы службы на кораблях. С ранним выходом на пенсию, если есть желание служить до конца, и спокойным уходом на «гражданку» по завершении очередного контракта, если служить «до упора» не хотелось.

При этом военнослужащие ВМС США пользуются всеми льготами, что и воюющие военные. Бесплатные врачи и стоматологи, что для американца просто роскошь, магазины, где все товары продаются по себестоимости, немыслимый для рядового американца 30-дневный отпуск, и, конечно же, «военные» процентные ставки по кредитам и ипотеке. Для «обычного Джо» все эти вещи – значимы и заметны. К тому же если военный не нарушает требования приказов и инструкций, то для него исключается ситуация, когда он не получил зарплату вовремя. Уволить при таких раскладах его тоже не за что.

В общем, в США давно появились свои «военные ипотечники». А ведь для военного первичным должно быть желание воевать, а не желание иметь льготы – сегодня мы очень хорошо это знаем.

В 2001 году рост патриотизма на фоне атак 11 сентября привел к тому, что американские войска оказались укомплектованы и мотивированы. К флоту это тоже относилось. А вот потом, с середины 2000-х, появились новые тенденции.

Начало деградации

С одной стороны, было видно, что войны в Афганистане и Ираке зашли в тупик. На ВМС это тогда влияния почти не оказывало, но престиж военной службы начал проседать. Затем на эту проблему наложился новый тренд – полевение американской молодежи, снижение патриотизма. Это привело к тому, что стало не хватать солдат.

А когда стало не хватать солдат, то воюющие в Ираке и Афганистане войска начали заимствовать личный состав у ВМС, в том числе и в плавсоставе. Доходило до уникальных примеров, когда караульную службу на какой-нибудь небольшой базе в забытых Богом горах Афганистана нес гидроакустик с подводной лодки, которого нужно готовить много лет и нельзя быстро заменить. Сам факт того, что резервиста ВМС могут отправить в пустыню Ирака, не способствовал популярности военной службы.

К 2010-м годам на эти тренды наложилась общая деградация американского общества и государства. Так, морякам, которых вытащили из резерва, чтобы отправить в качестве солдат в Афганистан, не компенсировали своевременно аренду жилья. В итоге людей зачастую выселяли из арендуемых домов, квартир и комнат.

Все эти явления вместе привели к проблемам с комплектованием ВМС США, которые остро встали в конце 2010-х. Никакие льготы не помогли.

Короткий строй

В настоящий момент у ВМС США нет возможности укомплектовать палубную авиацию. Из 11 авианосцев неполные (а вообще – половинные) авиагруппы можно сформировать для девяти, два корабля останутся без летчиков. Не хватает членов экипажей для кораблей и подлодок.

Некомплект есть почти во всех службах, при том, что ВМС пошли на массовую вербовку женщин – последнего ресурса для заполнения пустых кадровых позиций. К службе женщин во флоте можно относиться как угодно, но без них многие корабли просто не смогут выйти в море – некому будет стоять вахты.

Выросло число жалоб военнослужащих на «токсичное» руководство. А все потому, что в условиях некомплекта пришлось массово назначать на должности командиров кораблей людей, которые для этих должностей не пригодны. Как результат – выросло число аварий, столкновений и посадок на мель. Деградировала система подготовки личного состава непосредственно на кораблях. Так, с конца 1999 года и по настоящее время произошло 28 крупных инцидентов с кораблями и подлодками, по итогам которых они уходили на ремонт, в значительном числе случаев гибли люди. Каждая такая авария снижает и престиж службы, и число желающих на нее идти.

Уже и возраст, когда можно призваться, поднят до 42 лет, и нормы по физподготовке для моряков такие, что в строю зримо видно людей с сильным избытком веса, но некомплект остается.

Похожая проблема, кстати, есть у британцев. Там появился прецедент – подлодка была на боевой службе 150 суток без смены экипажа при санитарных нормах примерно в 90.

При этом перед ВМС США встает задача интеграции в боевые практики методов так называемой кибервойны, для чего на службу надо привлечь еще и большое количество высокопрофессиональных программистов, которых надо как-то замотивировать. Пока же, судя по новостям, острее всего встает недобор личного состава на атомных энергоустановках.

Патриоты за 75 тысяч

И вот ВМС США объявляют бонусы – 75 тыс. долларов подъемных для тех, кто придет служить на корабли с атомными реакторами. Полторы медианных годовых зарплаты на руки плюсом к основной зарплате. В каком-нибудь Сан-Джасинто, в 100 километрах от Лос-Анджелеса на эти деньги можно купить дом, хоть и маленький.

Таким образом, ВМС США исчерпали все ресурсы для привлечения личного состава, кроме денег. В условиях, когда ВМС не воюют, туда будут идти те, кому нужны деньги, а не те, кто хочет сражаться.

Вспомним, в чем был залог отличной боевой выучки «старых» американцев и эффективности тогдашних ВМС США. В желании спасти Родину от коммунизма. То, что угроза была выдумана, роли не играло, главное, что в нее верили. Теперь же, когда самой Америке фактически никто не угрожает, патриотам не надо идти в ВМС, чтобы спасать Америку.

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Возможно, что ВМС США и смогут привлечь настолько большими бонусами дополнительное число новобранцев. Но однажды начнется война, и корабли начнут уходить на дно, унося с собой экипажи. И тогда американцы внезапно могут обнаружить то, что давно известно: за зарплату служат, но не воюют и не умирают. Для этого нужны другие ценности, а не только зарплата. Если будущая большая война США не будет осознаваться американцами как справедливая, то набор в войска и флот людей, которые пришли туда только и исключительно за деньгами, может повлечь за собой очень неприятные для США сюрпризы.