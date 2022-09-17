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17 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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США отказались спасать Европу зимой

У США нет дополнительного газа для Европы этой зимой Pawel Supernak/EPA/ТАСС
Вашингтон годами говорил, что мечтает избавить Европу от «плохого» российского газа. Американская мечта сбывается – дорога для американского газа расчищена. Теперь Европа очень нуждается в помощи заокеанского партнера. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что «не бросит друзей на морозе». Однако реальность выглядит иначе.  Подробности...
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России необходимо изолировать Украину от Польши

Основной трафик вооружений из стран НАТО приходится на границу Польши с Украиной кадр из видео
ВСУ вновь ударили по Херсону и Луганску. В результате атаки погибли мирные жители, а также генпрокурор ЛНР и его заместитель. При этом удары по Херсону наносились с помощью западных видов вооружений, что вновь актуализирует вопрос о необходимости исключить получение Украиной оружия из стран НАТО. Как Россия могла бы это сделать? Подробности...
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ВМФ России получил большую помощь из космоса

Макет спутника «Пион-НКС» Сергей Мамонтов/РИА Новости
Впервые за долгие годы ВМФ России получил реальный инструмент для того, чтобы наводить свои дальнобойные ракеты на корабли противника. По ряду сообщений, военный спутник «Пион-НКС» встал наконец-то на боевое дежурство. Как получилось, что данный аппарат создавался так долго и почему его работа критически важна для безопасности всей России?  Подробности...
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Байден заговорил о ядерной провокации на Украине

С февраля российские силы стратегического сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства Владимир Смирнов/ТАСС
Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нанесения ядерного удара по Украине. По мнению экспертов, это заявление указывает на вероятность совершения провокации с применением химического или даже ядерного оружия. Целью атаки может стать Запорожская АЭС или завод химической промышленности. У России же есть серьезная причина не применять ядерное оружие первой, кроме того, такая атака обнулит любою победу. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Нужно ли России вступаться за Армению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нападение Азербайджана на Армению поставило Россию перед сложным выбором. С одной стороны, Москва должна помочь Еревану в отражении агрессии. С другой стороны, а нужно ли помогать такому Еревану? Подробности...
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Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра. Подробности...
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Китайские университеты подают пример российским

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей? Подробности...
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Как Хрущев покорил Америку

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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Байден заговорил о ядерной провокации на Украине

    С февраля российские силы стратегического сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства
    		   17 сентября 2022, 14:45
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нанесения ядерного удара по Украине. По мнению экспертов, это заявление указывает на вероятность совершения провокации с применением химического или даже ядерного оружия. Целью атаки может стать Запорожская АЭС или завод химической промышленности. У России же есть серьезная причина не применять ядерное оружие первой, кроме того, такая атака обнулит любою победу.

    Россию ждут международные последствия в случае применения на Украине химического или тактического ядерного оружия. Об этом в ходе интервью CBS заявил президент США Джо Байден, который подчеркнул, что русские «станут в мире большими изгоями, чем когда-либо». «И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет [наш] ответ», – пообещал Байден.

    Он также ответил на вопрос, что сказал бы президенту России Владимиру Путину, «если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия» на Украине. «Не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны», – признался американский лидер.

    Заявления Байдена лаконично прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Читайте доктрину. Там все написано», – сказал он.

    Текст военной доктрины России опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения (ОМУ), а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

    Условия применения Россией ядерного оружия перечислены в указе Путина «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» от июня 2020 года. В качестве таких условий называется, в частности, поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России.

    В марте в интервью американским журналистам Песков говорил, что Россия не будет применять ядерное оружие на Украине, которая избавилась от советских арсеналов ОМУ по условиям Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года. С территории Украины было вывезено в Россию для дальнейшей ликвидации около 5 тыс. ядерных боезарядов (с учетом тактического оружия). Были демонтированы 130 шахтно-пусковых установок стратегических ракет СС-19 и 46 стратегических ракет СС-24, ликвидированы 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС. Взамен Киев получил ядерное топливо для атомных электростанций.

    За несколько дней до начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев инициирует саммит стран – участниц Будапештского меморандума, а если мероприятие не состоится, то власти могут признать документ недействительным. Позже некоторые эксперты отмечали, что слова Зеленского о ядерном оружии стали одним из поводов для начала спецоперации: Россия была вынуждена отреагировать на угрозу.

    По распоряжению Владимира Путина силы стратегического сдерживания российской армии находятся в особом режиме боевого дежурства с 27 февраля. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. А в августе министр обороны Сергей Шойгу опровергал наличие у России планов применять тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Подобные домыслы и публикации в СМИ он назвал информационными вбросами и «абсолютной ложью», потому что с военной точки зрения наносить такой удар по Украине нет необходимости. «Главное назначение российских ядерных вооружений – это сдерживание ядерного нападения», – напомнил Шойгу.

    За последние полгода в западной прессе неоднократно появлялись публикации о том, может ли Россия применить на Украине оружие массового поражения и какими будут ответные меры Вашингтона и его союзников. По общей оценке, вероятность начала ядерной войны сейчас выше, чем в любой другой период со времен Карибского кризиса 1960-х. Накануне в США описали очередной возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта.

    Летом американское издание The Atlantic, которое занимает жесткую прокиевскую позицию, предположило несколько сценариев нанесения Россией ядерного удара по Украине. Среди них уничтожение одного города с целью принудить соперника к немедленной капитуляции, попытка уничтожить украинское руководство ударом по бункерам Зеленского или ядерный взрыв над Черным морем как демонстрация силы и намерений без прямых жертв.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев подчеркивает, что американские аналитические центры всерьез рассматривают сценарии применения оружия массового уничтожения в ходе украинского конфликта. Общественное мнение на Западе заранее готовят к тому, что на Украине может быть применено ОМУ. По его мнению, это указывает на вероятные планы по организации провокации с целью обвинить Россию и ввести дополнительные экономические санкции. «Ранее американцы обвиняли власти Сирии в применении химического оружия против вооруженной оппозиции. На территории Украины уже обстреливались склады с аммиаком, заводы химической промышленности, все это может привести к непредсказуемым последствиям», – заметил Перенджиев. 

    Эксперт добавил, что местом будущей провокации может стать Запорожская АЭС (ЗАЭС), которая неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попыткам захвата спецназовцами.

    Доктор военных наук Константин Сивков согласен, что в случае захвата ЗАЭС силами ВСУ на станции можно организовать провокацию. Не исключен подрыв склада с отработанным ядерным топливом, чтобы спровоцировать выброс в атмосферу радиоактивных элементов. «США тут же обвинят в этой ядерной катастрофе Россию.

    Американцы готовят удары по химическим предприятиям Украины. Они уже делали это ранее. Именно поэтому в США в очередной раз обсуждают тему применения на Украине оружия массового поражения»,

    – сказал Сивков.

    Перенджиев уверен, что существует вероятность провокации с применением ядреного оружия – удар можно нанести с помощью созданной США системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе. «Элементы ПРО США на самом деле легко превращаются в средства нападения – для этого ракеты-перехватчики нужно заменить на ракеты с ядерными боеголовками. С 2007 года США создавали в Румынии и Польше третий позиционный район своей противоракетной обороны, на территории этих стран находятся пусковые установки», – напомнил собеседник.

    Американцы, считает эксперт, готовы на все, лишь бы не допустить успешного завершения российской спецоперации.

    Он подчеркнул, что Россия не станет наносить ядерный удар по территории Украины даже в том случае, если сама подвергнется ядерной атаке. «Ответный удар будет наноситься по Вашингтону, а не офису Зеленского. Удар ядерным оружием по территории Украины – это мелковато для ответа. Но применение ядерного оружия – это обнуление любой победы», – подытожил Перенджиев.

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