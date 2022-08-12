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12 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

Эти простые аппараты на наших глазах производят революцию в военном деле Moritz Wolf/Global Look Press
Прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам – об этом заявил бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский. Почему эта революция стала возможной именно сегодня, за счет чего беспилотники меняют положение на поле боя – и как благодаря им будет выглядеть война уже ближайшего будущего? Подробности...
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Европе придется поставить Польшу на место

Ярослав Качиньский переполнен эмоциями в отношении руководства ЕС Beata Zawrzel/Reuters
«У Качиньского и его соратников началась истерика». Такими словами политологи объясняют эмоциональную риторику Варшавы последнего времени. А все потому, что у Евросоюза появляется новый враг. И это не Россия, и даже не Китай – против ЕС угрожает воевать один из его членов, а именно Польша.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен. Подробности...
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Как найти ключ к решению проблемы Тайваня

Саид Гафуров
Саид Гафуров, востоковед, доцент Московского государственного лингвистического университета
Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет. Подробности...

Американские ВВС беспомощны против России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках? Подробности...
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    Европе придется поставить Польшу на место

    Ярослав Качиньский переполнен эмоциями в отношении руководства ЕС
    		   12 августа 2022, 13:55
    Фото: Beata Zawrzel/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    «У Качиньского и его соратников началась истерика». Такими словами политологи объясняют эмоциональную риторику Варшавы последнего времени. А все потому, что у Евросоюза появляется новый враг. И это не Россия, и даже не Китай – против ЕС угрожает воевать один из его членов, а именно Польша.

    «Если Евросоюз реально попытался нас прижать к стенке, то, к сожалению, нам ничего не остается, как вытащить все «пушки», которые есть у нас на вооружении, и ответить «подавляющим огнем», – заявил генеральный секретарь правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS) Кшиштоф Соболевский. Кроме того, Варшава намерена добиваться отставки действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А все потому, что Польша не смогла обмануть Евросоюз и выдоить из него средства.

    «Качиньский всегда позволял себе грубые выпады в адрес руководства Еврокомиссии. Просто раньше, несмотря ни на что, Польша деньги получала. Мало того – она была и остается крупнейшим получателем средств из фондов ЕС. Теперь странам-донорам ЕС самим не хватает, и они решили сократить помощь. К тому же Польша сама себя подставила, нарушив обязательства по членству в ЕС, когда фактически подчинила суды исполнительной власти. И когда потеря денег открыто замаячила на горизонте, у Качиньского и его соратников началась истерика», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Дело в том, что Варшаве сейчас очень нужны деньги. В Польше из-за антироссийских санкций, последствий коронавирусных ограничений и других причин разворачивается серьезнейший экономический кризис. Инфляция в стране достигла рекордных за четверть века 15,5% – и это экономисты считают еще цветочками. Ягодки появятся в 2023 году, когда в стране пройдут парламентские выборы – и эти ягодки могут быть очень неприятными для вкуса правящей PiS.

    Ситуацию могли бы облегчить деньги из фондов Евросоюза. Брюссель должен был направить на восстановление польской экономики 35,4 млрд евро (23,9 миллиарда в виде гранта и 11,5 млрд евро в виде кредита) в течение нескольких лет. Однако деньги эти Варшава получит только тогда, когда будет соблюдать общеевропейские нормы.

    Еще в октябре 2021 года фон дер Ляйен выставила три условия для разблокирования денег. Среди них ликвидация Дисциплинарной палаты (которая позволяла властям контролировать работу судей), изменение судебной системы и восстановление в должности судей, отстраненных от должности в соответствии с действующими тогда процедурами.

    Польские власти оказались в непростой ситуации и понимали, что их отказ пойти навстречу ЕС может стоить им голосов. «Никто не будет воспринимать серьезно человека, который вместо получения больших денег предпочитает дать полякам бедность, беззаконие и уничтожение принципа независимости судебной системы»,

    – пишет оппозиционный депутат Гжегож Схетына.

    В итоге Варшава решила обмануть Евросоюз – отделаться лишь формальными реформами. Польский Сейм закрыл Дисциплинарную палату – однако она была заменена новой, которую тоже сложно считать независимой. Варшава также согласилась восстановить уволенных судей – но через процедуру одобрения со стороны органа, в котором сидят лояльные PiS судьи. «Это как обращаться к жертвам ограбления с просьбой сначала провести анализ их ограбления у комитета, который возглавляется в массе своей самими грабителями», – провел аналогию один из европейских профессоров в области права.

    Неудивительно, что польские правозащитники и судьи назвали эти изменения «косметическими» – и ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен с ними согласился. Деньги остались замороженными – и именно это вывело из себя руководство PiS, которое стало говорить о том, что атака со стороны Еврокомиссии связана отнюдь не с судьями.

    «Речь идет не о каких-то изменениях в судебной системе, а о смене власти в Польше на ту, которая устроит Брюссель, а фактически Берлин», – уверяет министр юстиции Польши Збигнев Зебро. По словам лидера PiS Ярослава Качиньского, если бы он знал, что Польша получит средства из европейского бюджета, то у него был бы другой подход – однако он «убежден, что, желая разорвать Польшу и принудить ее к полному подчинению Германии, они заблокируют и эти средства, найдя для этого новые предлоги».

    Именно поэтому Варшава и намерена воевать с Брюсселем. «Волчьи аппетиты ЕС проявляются все больше и больше, и единственным ответом должна быть напористая, решительная, жесткая политика польского правительства в ответ на такого рода агрессию со стороны Еврокомиссии и главного государства, которое дергает за ниточки», – говорит Збигнев Зебро.

    И воевать, по мнению Варшавы, должна не только она. Матеуш Моравецкий уверяет, что все страны Евросоюза должны бороться не только с «российским империализмом», но и империализмом внутри ЕС, когда мнение Германии и Франции стоят больше, чем позиция других стран – членов сообщества.

    Вопрос теперь в том, как будет реагировать Евросоюз на подобного рода «войну». Причем войну со стороны того, кого ЕС сам породил.

    И здесь даже речь не о том, что Брюссель пожинает собственные ошибки начала нулевых годов, когда по политическим причинам Евросоюз принял в свой состав абсолютно неготовые к этому в экономическом, политическом и ценностном плане страны Восточной Европы. Речь о том, что в последние годы (а особенно начиная с 24 февраля 2022 года) радикальная, националистическая, антиевропейская повестка стала постепенно становиться общеевропейским мейнстримом.

    «С большинством польских подходов Германия и Франция сейчас согласны. Или, как минимум, они не могут публично одернуть Польшу, чтобы в собственной стране СМИ не сочли это реверансом в адрес России», - поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    «Польша вместе с прибалтийскими лимитрофами - это большая проблема и головная боль Евросоюза. Им надо постоянно что-то давать, а они, так сказать, пытаются «перпендикулярно подпрыгивать» и учить жизни евробюрократов», - говорит российский политолог Алексей Мартынов. И сейчас Варшава не просто хочет учить жизни евробюрократию (которая во главе со столь ненавидимой в PiS Урсулой фон дер Ляйен в целом разделяет радикальный подход поляков в отношении России), но и готова объявить ей войну за то, что Польше не позволили демонстративно обмануть Евросоюз.

    Как Европа будет ставить Польшу на место? По всей видимости, ставка будет делаться прежде всего на финансово-экономические инструменты и на польскую оппозицию. Дело в том, что далеко не все в польском обществе поддерживают PiS в ее жесткой риторике.

    «Признание того, что ЕС становится для нас экзистенциальной угрозой, посягающей на наш суверенитет и имущество, исключает проведение какой-либо осмысленной европейской политики. В ситуации войны на Украине начать политическую войну с Брюсселем, которая выведет нас за скобки европейской политики, - это более чем ошибка. Это политическое самоубийство», - пишет польская «Речь Посполита».

    «Качиньский просто выводит нас из ЕС. Последовательный и упорный маньяк... Слова партии "Право и справедливость" про пушки и заградительный огонь по Брюсселю звучат гротескно, но поверьте, смеяться тут не над чем», - заявил один из лидеров польской оппозиции, бывший премьер-министр Дональд Туск.

    А Качиньский со своими сторонниками пытаются убедить электорат в том, что Туск – это прямой агент Берлина, что на кону суверенитет страны и что с Европой нужно бороться. «Конечно, всех мы не убедим. Одни хотят оставаться глупыми и заблуждающимися, другие цинично рассчитывают на состояния, которые заработают в процессе порабощения Польши... Но остальные должны понять и принять, что у нас пытаются отобрать свободу и суверенитет, что нас пытаются ограбить», - говорит Качиньский.

    Однако на сегодня у него это не получается. 83% избирателей PiS (и 89% поляков в целом) позитивно воспринимают Евросоюз. И плюс-минус такие же настроения в других странах ЕС – в том числе и тех, чье руководство тоже придерживается антибрюсселевских настроений. Именно эти проевропейские настроения населения, помноженные на изоляцию Польши в ее жестком евроскептицизме, являются главным препятствием на пути использования Варшавой главного инструмента шантажа Евросоюза – угрозы «Полекзита», то есть выхода из Евросоюза. За это Польша банально не проголосует, тем более понимая, что в случае ее добровольного выхода из ЕС другие страны просто выжмут ее до нитки, навязав ей жесточайшие условия выхода.

    Конечно, здесь есть и обратная сторона медали – Евросоюз не может избавиться от польского балласта.

    «Я не знаю, как долго продлится такое положение вещей, но на фоне надвигающегося серьезнейшего за последние 50 лет экономического кризиса, вполне возможно, будут пересматриваться какие-то статусы и даже членства тех или иных стран в ЕС», - уверен Алексей Мартынов. Но в Евросоюзе нет никакой «процедуры исключения» - выход страны из ЕС может быть осуществлен лишь по желанию этой страны, а Польша выходить из ЕС, как отмечалось выше, не собирается.

    Однако Евросоюз может поступить по-другому – не исключать Польшу и не ждать ее самовывода, а отодвинуть эту страну от ряда интеграционных процессов. Как верно отметил бывший польский премьер Лешек Миллер, нынешнее поведение Варшавы «ускорит строительство нового ЕС, Евросоюза разных скоростей, где страны, которые не хотят, чтобы ЕС был заблокирован, а хотят тесной федерации и сотрудничества, просто предпримут шаги, чтобы создать так называемое ядро, центр функционирования ЕС».

    Пожалуй, это будет единственным способом для ЕС спасти себя как европейский интеграционный проект с европейскими же ценностями. Спасти не от России (которую Европа называет главным врагом), а от Варшавы и тех, кто хочет превратить Европу в пространство раздора и внутреннего конфликта.


     
     
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