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8 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 11:52  |  vz.ru
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Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

Россия обсуждает ответные меры на нефтяной ценовой потолок Егор Алеев/ТАСС
Россия готовит ответ Европе на ценовой потолок по нефти. Неофициально называется как минимум три возможных варианта контрсанкций. Однако у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы. В итоге может оказаться, что лучший вариант ответа Европе на ее подрыв рыночных основ может лежать совсем в другой плоскости. Какой четвертый вариант есть у России, чтобы отомстить Европе? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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Францию учат жить без электричества

«Мы великая страна, у нас великая энергетика», – успокаивает нацию Макрон. Но верят не все REUTERS/Florion Goga
Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис. Французов пугают грядущие отключения электричества, однако «великая держава» нашла выход: граждан учат обходиться без него. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украина нуждается в возмездии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся. Подробности...
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В чем секрет венгерской аномалии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам. Подробности...

Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. Подробности...
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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    Францию учат жить без электричества

    «Мы великая страна, у нас великая энергетика», – успокаивает нацию Макрон. Но верят не все
    		   8 декабря 2022, 11:26
    Фото: REUTERS/Florion Goga
    Текст: Валерия Вербинина

    Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис. Французов пугают грядущие отключения электричества, однако «великая держава» нашла выход: граждан учат обходиться без него.

    На саммите в албанской Тиране президент Франции Эммануэль Макрон вышел из себя и повысил голос. Виной всему в кои-то веки оказалась не Россия, а свои же французские власти, которые, оказывается, «пугают граждан абсурдными сценариями будущего». Точнее, той части будущего, которая касается вероятных отключений электричества этой зимой. 

    «Мы великая страна, у нас великая энергетика, – объявил глава государства. – Мы продержимся, несмотря на войну. Я лишь прошу, чтобы каждый занимался своим делом».

    Великая страна с великой энергетикой который месяц не может отремонтировать и запустить собственные реакторы АЭС, зато успела создать программу ЭкоВатт, которая в случае риска перегрузки сети за три дня до вероятного отключения будет посылать красный сигнал, чтобы потребители осознали происходящее и постарались максимально ограничить потребление электроэнергии. Если и это не поможет, придется прибегнуть к веерным отключениям протяженностью до двух часов. 

    «Эти временные, локальные и запланированные заранее отключения не должны перевернуть жизнь французов», – уверяет журналистка BFMtv, главного новостного канала, обрабатывающего обывателей без перерывов семь дней в неделю. Впрочем, из последующих абзацев внезапно выясняется, что жизнь французов, может, и не перевернется, но осложнится точно.

    Без электричества не будут работать лифты. Вообще лучше в них не ездить, чтобы не застрять и не беспокоить службы спасения, советует автор материала. А если у человека, например, больная нога? А если он живет или работает на 30-м этаже? Не объясняется.

    Супермаркеты, кассы которых запитаны от собственных электрогенераторов, продолжат функционировать. Впрочем, «некоторые мелкие магазинчики могут закрыться». Банкоматы не будут работать совсем, так что французам советуют иметь под рукой «немного наличности», а также домофоны в многоквартирных домах (тех самых, где отключатся лифты).

    Перебои с электричеством могут повлиять на транспорт. Поезда во Франции питаются от отдельной сети, трогать которую не будут, но может прекратиться работа вокзалов, светофоров, освещение подземных переходов и так далее. А так как работа поездов все-таки связана с работой светофоров, семафоров и других видов сигнализации, может случиться и так, что поезда все же будут остановлены в пути.

    Могут встать также трамваи, пригородные поезда и метро – за исключением парижского, у которого своя собственная электросеть.

    Отдельный вопрос – что будет твориться на автомобильных дорогах, когда перестанет работать система светофоров и электрических табло. Рекомендуется ориентироваться на буквенные указатели, но все же ни один такой указатель не сможет заменить светофор.

    Не будут работать и автозаправки, за исключением тех, где есть электрогенераторы.

    Поэтому «местные власти должны рекомендовать французам в часы отключений ограничить свои перемещения».

    Часть объектов продолжат функционировать в обычном режиме. Это касается больниц и учреждений, связанных с государственной безопасностью, включая тюрьмы, а также всех, кто находится рядом с ними и подключен к тем же участкам подсети.

    Отключения не коснутся и острова Корсика. Малой родине Наполеона Бонапарта необычайно повезло – она подсоединена к итальянской энергосистеме.

    По подсчетам правительства, отключения электричества могут затронуть 60% населения Франции.

    Отдельный вопрос – что ожидает еду, хранящуюся в холодильниках. Телеканал TF1 знает, что делать: «Прежде всего – не открывать дверцу холодильника, так вы пропустите внутрь тепло... В случае если отключение электричества длится меньше двух часов, вашим продуктам ничто не угрожает. В холодильнике, который не открывали, они могут храниться от четырех до шести часов. Чем более заполнен холодильник, тем дольше длится холод».

    Если заранее известно, что перебои с электричеством будут длиться больше четырех часов, рекомендуется загодя положить в морозильник как можно больше бутылок с водой и лед рядом с продуктами. «Если, – продолжает автор, – электричества не было больше шести часов, мягкие сыры, молоко, сливки, сметана, открытые йогурты могут испортиться. Также попадают в категорию риска открытые соки, свежие соки, приготовленные овощи (включая супы), блюда из мяса, птицы, рыбы, даров моря... В любом случае при малейшем сомнении рекомендуется выбрасывать еду».

    Совет, конечно, дельный, но в период роста инфляции достаточно болезненный.

    Наконец, еще одна – не самая очевидная, но по-настоящему жизненно важная проблема – системы жизнеобеспечения. Около 4000 французов подключены к ним не в больницах, а дома. И надо же было пресс-секретарю группы Enedis, освещающему вопросы отключения электричества, публично заявить, что эти люди не входят в число приоритетных клиентов и их тоже может затронуть отсутствие электричества.

    Разразился скандал, премьер-министр Элизабет Борн заявила, что пресс-секретарь «рассердил президента и премьер-министра», а затем и Макрон вышел из себя прямо на публике и велел всем «заниматься своим делом».

    Главное, что в этой парадигме Макрон будет управлять, а простые французы – карабкаться по узким лестницам на верхние этажи.

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