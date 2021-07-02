Бундесвер тайно превращается в вермахт

Тысячи солдат и офицеров германских вооруженных сил признаются в своей любви к нацистскому прошлому. В войсках вскрыты факты гомосексуального насилия и ненависти к «черным» и даже факты подготовки терактов. «Это должно стать проблемой номер один для немецкого военного руководства, а не мнимая российская угроза», заявляют в российском МИДе.

Скандал разразился еще в середине июня: немецкая пресса сообщила, что расследуется участие четверых солдат бундесвера, расквартированных в Литве, в сексуальных домогательствах и распевании антисемитских и праворадикальных песен. «Что точно произошло, в настоящее время еще расследуют... Но одно в этой связи уже можно сказать: все, что произошло, ни в коем случае не приемлемо. Это будет преследоваться и наказываться со всей строгостью», – уклончиво заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Мы знаем, что расследование ведется, что такой инцидент был. У нас нет возможностей ознакомиться с расследованием, это их национальное дело», – сообщила в свою очередь представитель вооруженных сил Литвы по связям с общественностью Рута Монтвиле. А литовский министр обороны Арвидас Анушаускас не преминул с досадой добавить: «О других подобных инцидентах слышать мне не доводилось, но если почитать российские СМИ, то там немало таких фейков».

Повеселились на славу

Анушаускасу действительно было о чем досадовать. Раньше о разных инцидентах с участием подвыпивших солдат НАТО в Прибалтике сообщала в основном российская пресса – что давало возможность властям стран Балтии сразу списывать подобные сообщения в разряд «фейков». Но теперь этого не получилось – когда о бесчинствах немцев в Литве, со слов германских же военных, написали Der Spiegel и Deutsche Welle. «Есть подозрения о нарушении солдатского долга... о преступлениях, в том числе сексуальном принуждении, оскорблениях с расистским и антисемитским подтекстом, а также экстремистских формах поведения. Именно в Литве, где мы решительно выступаем с нашими партнерами за общие ценности, такое поведение отдельных лиц не только непростительно, оно постыдно для нас всех», – заявила на брифинге представитель Минобороны ФРГ.

Что же выяснило следствие? Оказалось, что в ходе вечеринки, состоявшейся еще 30 апреля в окрестностях литовского городка Рукла (там находится используемый НАТО полигон), некоторые немецкие солдаты надрызгались алкоголем так сильно и праздновали так шумно, что гостиничному персоналу пришлось вызвать германскую же военную полицию. Согласно материалам дела, один из солдат настолько вошел в раж, что попытался вставить свой пенис в рот отключившемуся товарищу, в то время как другой снимал происходящее на видео.

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А десятью днями ранее, 20 апреля (в день рождения Гитлера), немецкие военнослужащие из мотопехотного взвода распевали нацистские и антисемитские песни. В протоколе свидетельских показаний особо отмечено, что солдаты пели эти песни вопреки запрету фельдфебеля – который, однако, не сообщил об инциденте начальству. В ходе следствия подозреваемые давили на сослуживцев, требуя от них молчания. В довершение всего был выявлен и факт пропажи из арсенала подразделения 569 патронов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, 1 июля затронувшая в ходе брифинга скандальный инцидент в Литве, обратила особое внимание на то, что дело постарались замять. «Но не получилось. Журналисты «Шпигеля» нарыли целый массив фактов, вызывающих серьезную обеспокоенность... Министр обороны Крамп-Карренбауэр в своих нелепых оправданиях назвала поведение «ошибочным» и посетовала, что инциденты наносят ущерб репутации вооруженных сил Германии. Это заботит руководителя оборонного ведомства больше всего? Не тот факт, что под ее руководством служат нацисты? Напомним, что это та самая Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на днях заявила об «интеллектуальном и военном превосходстве» немецкой государственности. Мощное превосходство, не спорю», – иронизирует Захарова.

Пугающие тенденции

Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала инцидент пощечиной всей армии. «Своим поведением эти солдаты самым безответственным образом поставили под удар репутацию всего бундесвера. Их проступок будет строго наказан», – пообещала она, выступая перед слушателями военной академии в Гамбурге. По ее словам, подобное особенно недопустимо в то время, когда бундесвер добивается дополнительного финансирования на закупку новой техники и вынужден бороться с российской пропагандой. Провинившийся взвод вывели из страны для дальнейшего дознания.

Ирония судьбы заключается в том, что еще в мае официальный YouTube-канал «Бундесвер эксклюзив» выложил документальный фильм о буднях немецких солдат, обороняющих восточный фланг НАТО в литовской Рукле, что в 90 км от границы с Россией (Калининградской области) и 80 км от границы с Белоруссией. «Станьте частью небольшого боевого сообщества 93-го учебного танкового батальона и наблюдайте за солдатами во время их интенсивной подготовки. Вы будете сопровождать их из Германии в ледяную Литву и узнаете больше о многонациональной системе усиленного передового присутствия, которая обеспечивает безопасность на восточном фланге НАТО с почти 1400 солдатами из пяти стран», – гласил анонс фильма.

В фильме показали дислоцированных в Литве немецких солдат – как мужчин, так и женщин. Они много смеялись в кадре, а одна фрау сказала: «Это впервые, когда я отсутствую семь месяцев. Вы быстро научитесь здесь ценить то, что у вас было и чего больше нет. В этом боевом танке всё холодно». Зрители фильма разразились ура-патриотическими комментариями: «Не пропускайте русских!»; «Уважение каждому человеку, который находится там. Как давний солдат, я с вами. Я даже не знал, что бундесвер там работает. Мы серьезно там, чтобы защитить Европу от России?»; «Наконец-то сериал про танковые войска!!!»; «Жаль, что некоторые немецкие политики втыкают этим людям нож в спину вместо того, чтобы наконец высказать им признательность, которой они заслуживают»; «Вау, впечатляет! Огромное спасибо всем воинам за их ежедневный труд!».

И вот после всего этого пафоса – такой позор... Проблема в том, что это далеко не единственный за последнее время случай, когда выплывают на поверхность истинные настроения и предпочтения немецких солдат.

Один из таких скандалов разразился недавно, в его центре оказалось элитное контртеррористическое и диверсионное подразделение бундесвера (Kommando Spezialkräfte, KSK), участвовавшее в операциях в Руанде, Боснии, Косове и Афганистане. Как туманно высказалась по этому поводу министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с апреля 2017 года участились подозрения на «правоэкстремистские настроения» в рядах KSK и «недостаточную преданность конституции». По оценке министра, в подразделении сформировалось «нездоровое понимание элитарности» отдельных начальников, а также возникли группы, в которых царила атмосфера «токсичного лидерства». В столь щекотливой ситуации военное руководство ФРГ приняло решение о полном расформировании одной из рот армейского спецназа.

Апрель 2017-го упомянут не случайно. Именно в том месяце имел место инцидент, на какое-то время оккупировавший первые полосы в немецких СМИ. Тогда бравые немецкие солдаты из KSK закатили большую вечеринку с участием проституток. Всего там присутствовало свыше шестидесяти спецназовцев. Позже одна из них на условиях анонимности рассказала прессе, что на вечеринке служивые устраивали странные шуточные ритуалы со свиными головами, пили у костра и слушали песни группы «правого рока» Sturmwehr. Подпевая на припевах, солдаты зиговали и сопровождали жест характерным выкриком – и это уже не непристойность, а вполне себе нарушение немецких законов.

В ноябре 2018-го в уголовной полиции Германии заявили о раскрытии заговора немецких военных, планировавших убийства ряда знаковых политиков. В нем участвовали военнослужащие бундесвера и ассоциации элитных солдат Uniter, собиравшиеся, в частности, убить главу фракции партии «Левые» в бундестаге Дитмара Барча. С этой целью заговорщики запасались оружием, боеприпасами и топливом. Полутора годами ранее, в марте 2017-го, в Германии задержали офицера бундесвера, выдававшего себя за сирийского беженца и занимавшегося подготовкой теракта. В казарме подозреваемого следователи нашли предметы с нацистской символикой.

Комплекс вины почти исчерпан

В связи с этим Spiegel писал: «Подготовка спецназа ведется в режиме секретности, и сами бойцы, скорее всего, не выдадут никаких тайн даже под пытками. Если кого-то из этих парней заподозрят в экстремистских взглядах правого толка – это не просто проблема, это настоящая опасность. Кроме того, KSK – это честь и гордость всего бундесвера. Ни одно другое подразделение так активно не перемещается по миру, участвуя в совместных тренировках с другими спецподразделениями и обучая группы коммандос из стран-партнеров». По мнению журналистов, когда подобные элитные солдаты начинают больше руководствоваться правоэкстремистскими взглядами, а не конституцией, то «ставкой становится не только репутация бундесвера, но и всей страны».

К слову, тогда же была проведена ревизия, в ходе которой выяснился пугающий факт – на складах бундесвера не хватало боеприпасов (по разным данным, от 37 до 85 тысяч штук), а также еще 62 кг взрывчатых веществ.

Возможно, некоторую толику из пропавшего приватизировал один фельдфебель KSK, служивший в подразделении с 2001 года. «Именно его рота была в центре разбирательства после устроенной три года назад вечеринки, где солдаты, как сообщалось, обменивались приветствиями гитлеровских времен и слушали рок-музыку неонацистского толка», – отмечает New York Times. Пропажа боеприпасов вызывает особую тревогу в свете факта, обнародованного в начале 2020 года начальником немецкой военной контрразведки Кристофом Граммом. По его словам, на тот момент его структура расследовала дела свыше 550 солдат, заподозренных в крайне правых взглядах. В свою очередь бывший военный Ганнибал Шмитт поведал New York Times о сети тайных чатов в шифрованных мессенджерах, объединяющей более двух тысяч праворадикалов по всей Германии. Многие из них, по его словам, служат в силовых ведомствах – и они ждут «дня икс», чтобы выйти из подполья.

Еще два с половиной года назад, в январе 2019-го, уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс опубликовал доклад, из которого следовало, что только в 2018 году в бундесвере выявили 170 случаев проявлений неонацистских настроений. В 2017-м их было 167, а в 2016-м – всего 63. По всем этим случаям были приняты меры дисциплинарного воздействия – но, как видно, помогает это плохо.

В докладе Бартельса приводились и конкретные примеры. Так, один штабс-ефрейтор открыто высказался перед товарищами, что, дескать, терпеть не может «черных» и не разговаривает с ними. «На вопрос, в какой другой стране за границами Германии он хотел бы жить, тот ответил – в Аргентине, потому что там еще есть нацисты», – говорится в отчете уполномоченного бундестага. И там же рассказывается про сообщество лейтенантов и обер-лейтенантов, создавших группу в WhatsApp – там они выкладывали цитаты из книг и речей Адольфа Гитлера, а также «примитивно и брутально» делились «шутками» о Холокосте.

Имели место и появление в казармах изображений свастики, «кидание зиг» и размещение в Facebook комментариев наподобие такого: «Переехать на своем танке «Тигр» 20 североафриканцев – это бесценно. Есть вещи, которые можно сделать самому, а для всего остального есть СС».

Профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Сергей Фокин считает: «В Германии будут глушить усиление правоэкстремистского тренда в армии. Но это не новая тенденция, она имела место еще в 1960-1970-х годах». Сейчас, по его словам, «в Германии хотят забыть о том, что было» в ходе Второй мировой войны. Память о преступлениях нацизма в общественном сознании затушевывается. В официальной же пропаганде основной упор делается на усиление мощи бундесвера как основания будущей армии всего Евросоюза. «Будет новая армия ЕС, ей нужны будут какие-то традиции, в частности несгибаемый немецкий дух, верность отечеству в духе строк "Германия превыше всего, превыше всего в мире"», – утверждает эксперт.

Мария Захарова обращает особое внимание на реакцию пресс-службы бундесвера. «Назвав поведение солдат непростительным, там подчеркнули, что в Литве союзники НАТО «плечом к плечу защищают общие ценности на восточном фланге». Складывается впечатление, что немецкие военные архивисты ударно поработали над оправданием своих сослуживцев, достали, так сказать, старые методички. Там, случайно, шрифт не готический? Ценности они на восточном фланге, понимаете ли, общие защищают. Не под те песни, как выяснилось.

Не затрагивая темы «братства» по оружию «партнеров по НАТО», хочется обратить внимание на абсолютную недопустимость проникновения нацистской идеологии в систему вооруженных сил любого государства. Тем более – Германии. Также очень хочется рассчитывать, что в ФРГ будет проведено тщательное расследование инцидентов и подобные эксцессы в будущем будут абсолютно исключены. И, кажется, это должно стать проблемой номер один для немецкого военного руководства, а не мнимая российская угроза», – заключает Захарова.