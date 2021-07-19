Прибалтийским соседям России предрекли бедность и диктатуру

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19 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Кавказу добавят порядка в энергетике, Сибирь займется экологией

Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
За вице-премьерами отныне закреплено кураторство над федеральными округами. Ранее с таким предложением выступил президент Владимир Путин. В чем заключается суть данной идеи, какими полномочиями будут наделены вице-премьеры в новом статусе и как создание института кураторства отразится на российских регионах?  Подробности...
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Новый истребитель России создается с невиданной скоростью

Облик новой машины напоминает «старшего брата» – Су-57 istorijaoruzija/Telegram
Главной премьерой открывающегося во вторник авиасалона МАКС-2021 станет самолет, которых Россия не показывала долгие десятилетия – новый однодвигательный истребитель. То, как создается эта машина и какие характеристики она должна получить, свидетельствует об огромном прорыве в российском военном авиапроме. Подробности...
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Когда Украина станет Афганистаном

Если Киев лишится американского покровительства, Украина превратится в гигантскую «Свадьбу в Малиновке» Ленфильм, "Свадьба в Малиновке"
Киев может приступить к поискам нового покровителя вместо США. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Это произойдет, если Америка заставит Украину выполнять Минские соглашения. Есть претензии у Киева и к ЕС. Недавно поддержки США лишился Афганистан, а ситуация в этой стране мгновенно вышла из-под контроля. Что случится на Украине, если США прекратят поддержку Киева? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Словения стала страной – председателем ЕС. Считать, что она станет проводником американской воли, нет оснований – словенцы не раз доказывали способность к диалогу с Россией и проведению своей линии. Однако слишком уж много где интересы Словении сталкиваются с российскими. Подробности...
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От имени Франции выступил американизированный хам

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вообще-то у Макрона уже была история с вознесением некомпетентного любимца. Во Франции совсем открыто говорят, что атлетический Беналла был не только охранником, но и любовником Макрона. Теперь вот Клеман Бон. Подробности...
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Аваков ушел, чтобы вернуться

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
    Текст: Валентин Жуков

    «Вряд ли наше государство протянет больше каких-то двадцати лет». Этот скандальный прогноз относительно Латвии дал не какой-нибудь «российский пропагандист», а авторитетный латвийский социолог. На чем основаны столь мрачные для Латвии предсказания и почему население страны массово разочаровано властями своего государства?

    Известный в Латвии социолог, руководитель латвийского Центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш выдал столь пессимистичную оценку положения в государстве, что, если бы подобные слова произнес русский, его бы немедля обвинили в пособничестве «кремлевской пропаганде». Но Кактиньш латыш, ему можно.

    Скандальное пророчество

    «Если говорить о нашей модели демократии, то я скептически отношусь к долгосрочному существованию латвийского государства в его нынешних рамках – при преобладающем сейчас порядке вещей. Поэтому я думаю, что вряд ли наше государство протянет больше каких-то двадцати лет. Видя, как происходит деградация и дегенерация власти и общества, ничего иного не жду. В долгосрочной перспективе эта ситуация продолжаться не может, и рано или поздно здесь должны произойти революционные, качественные перемены. Но вряд ли все будут счастливы», – заявил Арнис Кактиньш в беседе с одним из самых читаемых в стране изданий Neatkariga Rita Avize («Независимая утренняя газета»).

    Социолог крайне резко и пессимистически оценивает политические процессы, происходящие в государстве. «Мне также кажется, что действительно, в широком смысле, наша модель парламентской демократии не приносит тех плодов, которые мы от нее ожидаем», – говорит Кактиньш. И действительно, стоит латвийцу пожить вне Латвии, получив возможность сравнить ситуацию в ней с другими странами, как он уже не выбирает выражений, характеризуя положение на родине. Особенно комично, когда подобным образом поносят латвийское государство те же самые люди, которые прежде им и управляли.

    Например, преуспевающий бизнесмен Вилис Криштопанс возглавлял правительство Латвии в 1998-99 гг, позже жил в США, а сейчас клянет государство за то, что оно возложило на «маленького человека» совершенно непомерную нагрузку. «Мы с женой посчитали, какой же груз лежит на пенсионере, на малом бизнесе, на предпринимателе. Это просто ненормальный груз. Это не только один-два налога, это Rigas siltums, это Latvijas Gaze, это Latvenergo, Lattelecom (предприятия, обеспечивающие тепло, газоснабжение, электроэнергию и связь – ВЗГЛЯД), и это все только идет в гору. Сейчас акцизный налог, горючее будет дороже. Это просто ненормальная нагрузка на человека, на простую семью», – говорит экс-премьер-министр.

    По словам Криштопанса, девиз латвийского государства по отношению к налогоплательщику всегда один: «Нам нужно больше!» В качестве же примера распределения взятых у граждан средств бывший премьер привел латвийскую модель здравоохранения.

    «Пока не будет изменена вся система медицины, деньги можно вливать, как воду лейкой – в песок. Там никогда не будет хватать. Понимаете, это как такая труба, в самом низу которой пациент. Выше – санитар, сестра, потом врач, и так далее. А сверху в эту трубу мы заливаем 800 млн евро каждый год. И пока дойдет до самого низа, на пути будут несколько фильтров: строители больниц, продавцы медикаментов и оборудования, получастные и частные компании. То есть эту трубу нужно перевернуть, и тогда половина этих фильтров пропадет. Но как только кто-то пробовал это сделать, его тут же уничтожали. Нужна нормальная страховая система, как OCTA и KASKO у машин. Это я сто раз говорил и буду говорить. Но те, которые пристроились к этим 800 млн, очень не хотят такой системы. А пациент ничего изменить не может», – пояснил Криштопанс.

    Ремень на шее налогоплательщика

    В свою очередь, Кактиньш в качестве примера примера бесчеловечного отношения властей к жителям сослался на налоговую реформу, проводимую в настоящее время правительством. В частности, будет ликвидирован такой формат, как микропредприятия – игравший большую роль в экономической жизни страны. С некоторой натяжкой микропредприятия можно сравнить с распространенным в России статусом ИП, индивидуального предпринимателя.

    Дело в том, что в Латвии огромное количество людей работало и работает нелегально – работодатели не готовы были брать на свои плечи огромную тяжесть налоговых выплат. В своё время микропредприятия были придуманы для того, чтобы дать возможность всем этим людям наладить отношения с налоговыми органами. Зарегистрировав «микрик», человек начинал платить, соответственно микроналог – 9%. Ни подоходный, ни обязательные взносы социального страхования отдельно платить не требовалось, так как все они были включены в этот сбор.

    О популярности микроналога свидетельствовала статистика: если на начало 2012-го новый способ расчета с государством выбрали 17,8 тыс. коммерсантов, то в середине 2014-го их число вплотную приблизилось уже к 37 тысячам. Ставка микроналога применялась к обороту, не превышающему 100 тыс. евро. Однако  правительство оказалось недовольно тем, что некоторые бизнесмены используют микропредприятия для оптимизации налогов. В итоге с 2021 года «микроналог» вырос уже до 25-40 процентов, а с 31 декабря 2021 года микропредприятия ликвидируются.

    Население громко выражает свое недовольство, но власти сдавать назад не собираются. Так, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что недовольство налоговыми изменениями, демонстрируемое в социальных сетях, «не всегда отражает мнение большинства» – и поэтому он, дескать, не будет обращать на это внимания.

    По мнению же Кактиньша, налоговая реформа показала, что у политиков, принимающих решения, попросту недостает элементарного человеческого сочувствия к согражданам. «Они не видят того, что другим очевидно. Для них их концепции и принципы важнее людей, к которым относятся созданные им законы», – жалуется социолог.

    Арнис Кактиньш напоминает, что налоговая реформа коснётся примерно 240 тысяч человек, а по 100 тысячам из них ударит очень больно. «Нас в Латвии мало, и такая важная реформа в столь бессмысленном воплощении затронет многие тысячи людей, сделает их несчастными и отчаявшимися. Такое не должно происходить в демократических обществах, ориентированных на людей», – считает эксперт. С другой стороны, можно понять и правительство – в условиях катастрофического оттока населения из страны властям просто ничего другого не остается, как повышать налоговую нагрузку на оставшихся.

    В последнее время в Латвии стоит повсеместный стон по поводу действий налоговиков. Занимающаяся сбором налогов латвийская Служба госдоходов (СГД) занимает большое здание в Риге и обладает раздутым штатом сотрудников, готовых залезть чуть ли не в трусы к гражданам в поисках скрытых заначек. «Финансовая разведка» бдит и не знает пощады. Так, минувшей весной СГД начала массовое взыскание с жителей долгов по подоходному налогу. Почти 28 тысячам неплательщиков заблокировали банковские счета. Что характерно, средний размер задолженности небольшой – около 75 евро. 

    В мечтаниях о «сильной руке»

    По словам Кактиньша, недовольство в латвийском обществе зреет давно. Но громких и агрессивных протестов почти не наблюдается. «Мы либо миримся со всем, либо дистанцируемся от политики, от того, что происходит в стране – мы уходим в своего рода внутреннюю эмиграцию, или же плюем на все и эмигрирует по-настоящему», – такой диагноз латвийскому обществу ставит специалист по общественным настроениям. И это действительно так – вместо митингов латвийцы предпочитают «голосовать ногами», активно разъезжаясь по другим странам.

    Причины для этого самые веские. В 90-х стране распилили на металл большую часть оставшейся от СССР промышленности, последние крупные предприятия приказали долго жить уже в 2010-х. Стабильно плохие отношения с Россией губят железнодорожный транзит, прежде исправно кормивший Латвию. Из системы образования изгнали все языки, кроме латышского. Пространство для возможностей все сужается, вот люди и уезжают. Если в 1991-м в стране насчитывалось около 2,7 млн человек, то сейчас – то ли 1,8, то ли 1,6 млн.

    Точный подсчет произвести затруднительно, так как отъезжавшие латвийцы, пользуясь правом свободного перемещения по ЕС, в большинстве своем не считали нужным кому-либо отчитываться о смене места жительства. С началом пандемии коронавируса, вернувшей в Евросоюзе внутренние границы, массовая эмиграция из Латвии замедлилась.

    Но нет сомнений, что по мере обуздания пандемии и снятия границ, отъезд латвийцев с родины возобновится.

    Арнис Кактиньш, разумеется, все это видит – и относительно будущих перспектив его прогноз крайне пессимистичен. «Нынешний кризис еще не закончился... Нет сомнений, что лет через семь-восемь будет еще один, потом еще один. Мы видим, что при каждом кризисе к государственному долгу добавляется еще пара миллиардов евро, что поддерживает здесь некоторую социальную стабильность. Но этот ресурс не бесконечен, и после пары кризисов вряд ли кто-то даст нам эти деньги так легко... В этот момент будет создана площадка для качественных и революционных изменений», – предполагает Кактиньш.

    Действительно, если что-то сейчас и поддерживает стабильность госаппарата в Латвии при уменьшающемся населении – так это процесс «распила» европейских денег. Пока что европейская «грудь» выделяет молоко исправно. В этом плане пандемия даже сыграла на руку латвийским властям, которые использовали данный аргумент, чтобы убедить еврочиновников не снимать Латвию с довольствия. Год назад на саммите ЕС в Брюсселе достигнута договоренность о создании Фонда восстановления экономики и многолетнего бюджета. В течение семи лет Латвия получит из этого фонда на «восстановление экономики» 10,5 миллиардов евро – что на 39% больше, чем в период с 2014 по 2020 гг.

    А на днях Латвия получила от Еврокомиссии и Совета Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам «добро» на освоение в ближайшее время средств из фонда восстановления ЕС в размере 1,82 млрд евро. Однако рано или поздно европейское финансирование для Латвии иссякнет. И что тогда?

    Сейчас многие латыши откровенно разочаровались в парламентской демократии и открыто вздыхают о «сильной руке», вспоминая довоенного диктатора Карлиса Ульманиса. Либерала Кактиньша пугает то, что определенную популярность в Латвии получил образ Александра Лукашенко – в нем видят эффективного авторитарного правителя, не боящегося жестко отстаивать интересы своего государства. По мнению Кактиньша, это плохой пример для подражания. «Все – ЕС, НАТО и другие структуры – рано или поздно изменятся и трансформируются. И тогда вопрос – насколько мы сами внутренне сильны? Сможем ли мы устоять на ногах, если ЕС начнет распадаться и трансформироваться?», – задается вопросом социолог.

    Он считает, что если бы не внешние факторы, в Латвии давно бы восторжествовал авторитаризм, а то и прямая диктатура. «Если бы не было бы международного контекста – ЕС, НАТО, демократических порогов западного мира – думаю, что в Латвии парламентаризм бы закончился уже лет десять назад. Какой-нибудь "вождь" бы "уладил дела"... И народ, так же как это происходило в 1934 году, этому бы аплодировал», – резюмирует Арнис Кактиньш.

    Если бы да кабы... Но вот только кто сейчас позволит Латвии поставить во власть нового Ульманиса?


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