Прибалтийским соседям России предрекли бедность и диктатуру

«Вряд ли наше государство протянет больше каких-то двадцати лет». Этот скандальный прогноз относительно Латвии дал не какой-нибудь «российский пропагандист», а авторитетный латвийский социолог. На чем основаны столь мрачные для Латвии предсказания и почему население страны массово разочаровано властями своего государства?

Известный в Латвии социолог, руководитель латвийского Центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш выдал столь пессимистичную оценку положения в государстве, что, если бы подобные слова произнес русский, его бы немедля обвинили в пособничестве «кремлевской пропаганде». Но Кактиньш латыш, ему можно.

Скандальное пророчество

«Если говорить о нашей модели демократии, то я скептически отношусь к долгосрочному существованию латвийского государства в его нынешних рамках – при преобладающем сейчас порядке вещей. Поэтому я думаю, что вряд ли наше государство протянет больше каких-то двадцати лет. Видя, как происходит деградация и дегенерация власти и общества, ничего иного не жду. В долгосрочной перспективе эта ситуация продолжаться не может, и рано или поздно здесь должны произойти революционные, качественные перемены. Но вряд ли все будут счастливы», – заявил Арнис Кактиньш в беседе с одним из самых читаемых в стране изданий Neatkariga Rita Avize («Независимая утренняя газета»).

Социолог крайне резко и пессимистически оценивает политические процессы, происходящие в государстве. «Мне также кажется, что действительно, в широком смысле, наша модель парламентской демократии не приносит тех плодов, которые мы от нее ожидаем», – говорит Кактиньш. И действительно, стоит латвийцу пожить вне Латвии, получив возможность сравнить ситуацию в ней с другими странами, как он уже не выбирает выражений, характеризуя положение на родине. Особенно комично, когда подобным образом поносят латвийское государство те же самые люди, которые прежде им и управляли.

Например, преуспевающий бизнесмен Вилис Криштопанс возглавлял правительство Латвии в 1998-99 гг, позже жил в США, а сейчас клянет государство за то, что оно возложило на «маленького человека» совершенно непомерную нагрузку. «Мы с женой посчитали, какой же груз лежит на пенсионере, на малом бизнесе, на предпринимателе. Это просто ненормальный груз. Это не только один-два налога, это Rigas siltums, это Latvijas Gaze, это Latvenergo, Lattelecom (предприятия, обеспечивающие тепло, газоснабжение, электроэнергию и связь – ВЗГЛЯД), и это все только идет в гору. Сейчас акцизный налог, горючее будет дороже. Это просто ненормальная нагрузка на человека, на простую семью», – говорит экс-премьер-министр.

На эту тему

По словам Криштопанса, девиз латвийского государства по отношению к налогоплательщику всегда один: «Нам нужно больше!» В качестве же примера распределения взятых у граждан средств бывший премьер привел латвийскую модель здравоохранения.

«Пока не будет изменена вся система медицины, деньги можно вливать, как воду лейкой – в песок. Там никогда не будет хватать. Понимаете, это как такая труба, в самом низу которой пациент. Выше – санитар, сестра, потом врач, и так далее. А сверху в эту трубу мы заливаем 800 млн евро каждый год. И пока дойдет до самого низа, на пути будут несколько фильтров: строители больниц, продавцы медикаментов и оборудования, получастные и частные компании. То есть эту трубу нужно перевернуть, и тогда половина этих фильтров пропадет. Но как только кто-то пробовал это сделать, его тут же уничтожали. Нужна нормальная страховая система, как OCTA и KASKO у машин. Это я сто раз говорил и буду говорить. Но те, которые пристроились к этим 800 млн, очень не хотят такой системы. А пациент ничего изменить не может», – пояснил Криштопанс.

Ремень на шее налогоплательщика

В свою очередь, Кактиньш в качестве примера примера бесчеловечного отношения властей к жителям сослался на налоговую реформу, проводимую в настоящее время правительством. В частности, будет ликвидирован такой формат, как микропредприятия – игравший большую роль в экономической жизни страны. С некоторой натяжкой микропредприятия можно сравнить с распространенным в России статусом ИП, индивидуального предпринимателя.

Дело в том, что в Латвии огромное количество людей работало и работает нелегально – работодатели не готовы были брать на свои плечи огромную тяжесть налоговых выплат. В своё время микропредприятия были придуманы для того, чтобы дать возможность всем этим людям наладить отношения с налоговыми органами. Зарегистрировав «микрик», человек начинал платить, соответственно микроналог – 9%. Ни подоходный, ни обязательные взносы социального страхования отдельно платить не требовалось, так как все они были включены в этот сбор.

О популярности микроналога свидетельствовала статистика: если на начало 2012-го новый способ расчета с государством выбрали 17,8 тыс. коммерсантов, то в середине 2014-го их число вплотную приблизилось уже к 37 тысячам. Ставка микроналога применялась к обороту, не превышающему 100 тыс. евро. Однако правительство оказалось недовольно тем, что некоторые бизнесмены используют микропредприятия для оптимизации налогов. В итоге с 2021 года «микроналог» вырос уже до 25-40 процентов, а с 31 декабря 2021 года микропредприятия ликвидируются.

Население громко выражает свое недовольство, но власти сдавать назад не собираются. Так, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что недовольство налоговыми изменениями, демонстрируемое в социальных сетях, «не всегда отражает мнение большинства» – и поэтому он, дескать, не будет обращать на это внимания.

По мнению же Кактиньша, налоговая реформа показала, что у политиков, принимающих решения, попросту недостает элементарного человеческого сочувствия к согражданам. «Они не видят того, что другим очевидно. Для них их концепции и принципы важнее людей, к которым относятся созданные им законы», – жалуется социолог.

Арнис Кактиньш напоминает, что налоговая реформа коснётся примерно 240 тысяч человек, а по 100 тысячам из них ударит очень больно. «Нас в Латвии мало, и такая важная реформа в столь бессмысленном воплощении затронет многие тысячи людей, сделает их несчастными и отчаявшимися. Такое не должно происходить в демократических обществах, ориентированных на людей», – считает эксперт. С другой стороны, можно понять и правительство – в условиях катастрофического оттока населения из страны властям просто ничего другого не остается, как повышать налоговую нагрузку на оставшихся.

В последнее время в Латвии стоит повсеместный стон по поводу действий налоговиков. Занимающаяся сбором налогов латвийская Служба госдоходов (СГД) занимает большое здание в Риге и обладает раздутым штатом сотрудников, готовых залезть чуть ли не в трусы к гражданам в поисках скрытых заначек. «Финансовая разведка» бдит и не знает пощады. Так, минувшей весной СГД начала массовое взыскание с жителей долгов по подоходному налогу. Почти 28 тысячам неплательщиков заблокировали банковские счета. Что характерно, средний размер задолженности небольшой – около 75 евро.

В мечтаниях о «сильной руке»

По словам Кактиньша, недовольство в латвийском обществе зреет давно. Но громких и агрессивных протестов почти не наблюдается. «Мы либо миримся со всем, либо дистанцируемся от политики, от того, что происходит в стране – мы уходим в своего рода внутреннюю эмиграцию, или же плюем на все и эмигрирует по-настоящему», – такой диагноз латвийскому обществу ставит специалист по общественным настроениям. И это действительно так – вместо митингов латвийцы предпочитают «голосовать ногами», активно разъезжаясь по другим странам.

Причины для этого самые веские. В 90-х стране распилили на металл большую часть оставшейся от СССР промышленности, последние крупные предприятия приказали долго жить уже в 2010-х. Стабильно плохие отношения с Россией губят железнодорожный транзит, прежде исправно кормивший Латвию. Из системы образования изгнали все языки, кроме латышского. Пространство для возможностей все сужается, вот люди и уезжают. Если в 1991-м в стране насчитывалось около 2,7 млн человек, то сейчас – то ли 1,8, то ли 1,6 млн.

Точный подсчет произвести затруднительно, так как отъезжавшие латвийцы, пользуясь правом свободного перемещения по ЕС, в большинстве своем не считали нужным кому-либо отчитываться о смене места жительства. С началом пандемии коронавируса, вернувшей в Евросоюзе внутренние границы, массовая эмиграция из Латвии замедлилась.

Но нет сомнений, что по мере обуздания пандемии и снятия границ, отъезд латвийцев с родины возобновится.

Арнис Кактиньш, разумеется, все это видит – и относительно будущих перспектив его прогноз крайне пессимистичен. «Нынешний кризис еще не закончился... Нет сомнений, что лет через семь-восемь будет еще один, потом еще один. Мы видим, что при каждом кризисе к государственному долгу добавляется еще пара миллиардов евро, что поддерживает здесь некоторую социальную стабильность. Но этот ресурс не бесконечен, и после пары кризисов вряд ли кто-то даст нам эти деньги так легко... В этот момент будет создана площадка для качественных и революционных изменений», – предполагает Кактиньш.

Действительно, если что-то сейчас и поддерживает стабильность госаппарата в Латвии при уменьшающемся населении – так это процесс «распила» европейских денег. Пока что европейская «грудь» выделяет молоко исправно. В этом плане пандемия даже сыграла на руку латвийским властям, которые использовали данный аргумент, чтобы убедить еврочиновников не снимать Латвию с довольствия. Год назад на саммите ЕС в Брюсселе достигнута договоренность о создании Фонда восстановления экономики и многолетнего бюджета. В течение семи лет Латвия получит из этого фонда на «восстановление экономики» 10,5 миллиардов евро – что на 39% больше, чем в период с 2014 по 2020 гг.

А на днях Латвия получила от Еврокомиссии и Совета Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам «добро» на освоение в ближайшее время средств из фонда восстановления ЕС в размере 1,82 млрд евро. Однако рано или поздно европейское финансирование для Латвии иссякнет. И что тогда?

Сейчас многие латыши откровенно разочаровались в парламентской демократии и открыто вздыхают о «сильной руке», вспоминая довоенного диктатора Карлиса Ульманиса. Либерала Кактиньша пугает то, что определенную популярность в Латвии получил образ Александра Лукашенко – в нем видят эффективного авторитарного правителя, не боящегося жестко отстаивать интересы своего государства. По мнению Кактиньша, это плохой пример для подражания. «Все – ЕС, НАТО и другие структуры – рано или поздно изменятся и трансформируются. И тогда вопрос – насколько мы сами внутренне сильны? Сможем ли мы устоять на ногах, если ЕС начнет распадаться и трансформироваться?», – задается вопросом социолог.

Он считает, что если бы не внешние факторы, в Латвии давно бы восторжествовал авторитаризм, а то и прямая диктатура. «Если бы не было бы международного контекста – ЕС, НАТО, демократических порогов западного мира – думаю, что в Латвии парламентаризм бы закончился уже лет десять назад. Какой-нибудь "вождь" бы "уладил дела"... И народ, так же как это происходило в 1934 году, этому бы аплодировал», – резюмирует Арнис Кактиньш.

Если бы да кабы... Но вот только кто сейчас позволит Латвии поставить во власть нового Ульманиса?