Чехия ввязалась в опасный эксперимент с Тихановской

Светлана Тихановская продолжает свой визит в Чехию и должна во вторник встретиться с высшими должностными лицами страны. Прага официально называет Тихановскую не кем-нибудь, а избранным президентом Белоруссии. Последствия этой политической акции могут оказаться совсем иными, чем представляют себе чешские руководители.

Во времена, когда Голливуд умел делать хорошие комедии, на экраны вышел прекрасный фильм с Эдди Мерфи под названием «Поменяться местами». В нем воротилы финансового мира поспорили о том, сможет ли хорошо отлаженным механизмом фирмы управлять простой уличный бродяга – и поменяли местами своего управляющего на этого бродягу.

По всей видимости, сейчас такой же эксперимент делают со Светланой Тихановской.

Любая альтернатива более приемлема

Ведь Тихановская, оказывается, наконец-то стала президентом Белоруссии. Правда, не для белорусов, а для чехов, к которым она приехала с визитом с 7 по 10 июня. А точнее, для Сената Чешской Республики, который в лице его председателя Милоша Выстрчила признал Тихановскую и устроил для нее соответствующий прием, а также встречу с сенаторами.

«Эта женщина обладает огромной силой и убеждает в том, что она способна дать надежду другим. Я верю, что Светлана Тихановская приведет Беларусь к свободе», – говорит председатель комитета Сената по иностранным делам, обороне и безопасности Павел Фишер. В свою очередь Тихановская попросила чешских парламентариев о помощи. «Поверьте, 10 минут вашего личного времени сделают день белорусского политического заключенного лучше. Я также призвала чешские СМИ писать о Беларуси как можно больше. Нам нужна ваша поддержка», – заявила мадам псевдопрезидент в ходе встречи с депутатами.

После чего она выступила на Староместской площади Праги перед сотнями – нет, не тысяч, а просто людей, пришедших на «митинг солидарности с Белоруссией». Вместе с чешскими правозащитниками госпожа Тихановская пожаловалась на «режим Лукашенко» – и мероприятие завершилось сбором подписей за освобождение политзаключенных в Белоруссии.

На 8 июня намечены ее встречи с высшими лицами исполнительной власти Чехии – президентом Милошем Земаном, премьером Андреем Бабишем и министром иностранных дел Якубом Кулганеком.

На них, вероятно, они тоже назовут Тихановскую избранным президентом Белоруссии – и тем самым пойдут против ранее сделанных ими же самими заявлений. Напомним, что еще в сентябре 2020 года Андрей Бабиш в ходе саммита премьер-министров стран Вышеградской четверки отказался от официальной встречи с Тихановской. По его словам, он не желал делать поспешных шагов, которые не соответствовали бы общеевропейской позиции и сыграли бы на пользу белорусской пропаганде.

Однако сейчас, по всей видимости, ситуация изменилась. После посадки в Минске борта Ryanаir (посадке, в рамках которой белорусские власти действовали четко по закону) и ареста Романа Протасевича Европа отбросила всю осторожность и сдержанность, переведя курс на обострение отношений с Батькой в режим форсажа. А значит, господам Бабишу, Выстрчилу и всем остальным было из Брюсселя спущено указание сжигать мосты и не стесняться в выражениях.

«Необходимо понимать: сегодняшняя ситуация в Белоруссии такова, что если вы возьмете бело-красные носки, есть риск, что вас посадят в тюрьму», – уверяет господин Выстрчил. И в рамках этого сжигания мостов отказать Лукашенко в легитимности, позиционировав Тихановскую как избранного президента Белоруссии. Ведь, по словам редактора чешской газеты Denik N Петры Прохазковой, сейчас «любая альтернатива более приемлема». А какая альтернатива лучше, нежели персона, участвовавшая с Батькой в выборах?

Назначим бомжа?

Правда, в этом позиционировании есть несколько даже не тонких, а рвущихся моментов. Смысловых, протокольных, юридических.

Так, в ходе государственного визита на переговорах высоких сторон всегда присутствуют флаги их государств. Автор внимательно посмотрел видео с переговоров парламентариев с Тихановской, и увидел там флаг Евросоюза, флаг Чехии – и оппозиционный бело-красно-белый флаг Белоруссии. Однако последний был не в форме полотнища, а в виде букета из соответствующих цветов, который подарили госпоже Тихановской. Никаких стягов в белорусских цветах – ни оппозиционных, ни настоящих (то есть красно-зеленых) в зале, судя по кадрам, не было. А значит, либо чешская сторона грубейшим образом нарушила протокол, либо она сама крайне несерьезно воспринимает визит госпожи Тихановской.

И для несерьезного отношения есть все основания. Ведь сомнения в честности проведенных летом 2020 года в Белоруссии выборов отнюдь не означают, что Тихановскую можно объявлять их победителем. Множество противников Лукашенко считают, что он не набрал на голосовании официальные 80% голосов – но при этом признают, что какое-то минимальное большинство (до 60%) Александр Григорьевич взял. А значит, в лучшем случае можно лишь требовать перевыборов и отказывать Батьке в легитимности, но уж точно не называть Светлану Тихановскую (за которую, по мнению оппозиции, проголосовало плюс-минус 30%) избранным президентом Белоруссии.

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Если же вы называете Тихановскую президентом, то создаете крайне опасный прецедент. Кто-то, конечно, скажет, что прецедент был создан в истории с Хуаном Гуайдо, когда его Запад признал президентом Венесуэлы вместо Николаса Мадуро (проведшего еще более сомнительные, чем у Лукашенко, выборы). Однако там была другая схема: Гуайдо являлся спикером парламента, и по причине «нелегитимности» исполнительной власти взял на себя функции управления страной. У Тихановской же нет никаких постов, дающих ей юридическое право на «наследование власти».

По сути получается, что власти иностранного государства могут любого бомжа с вокзала признать главой другого государства. Тем самым разрушаются сами основы дипломатического протокола.

«Светлана Тихановская – всего лишь белорусский оппозиционный политик, ни больше ни меньше. Приглашение председателя Сената Выстрчила было бы понятным и приемлемым, если бы это был личный, неофициальный частный визит к председателю Сената. Однако Тихановскую также должны принять президент Земан, премьер-министр Бабиш и министр иностранных дел Кулханек. Возникает еще один вопрос: может ли кто-нибудь из высших должностных лиц пояснить, почему лицо, не имеющее официального политического или иного статуса в официальной международной политике (помимо занимания должности белорусского оппозиционного политика, проживающего за границей), принимается как выдающаяся фигура?» – интересуется бывший чешский дипломат, а ныне журналист Иржи Бата.

Ну и напоследок спрашивает, за чей счет вообще проходит этот четырехдневный визит, включающий банкеты, на которых подают отнюдь не только лишь чашку кофе и тарелку печенья? За счет Милоша Выстрчила, граждан Соединенных Штатов или все-таки чешских налогоплательщиков?

Да, суммы сравнительно небольшие. Да, ущерб для Чехии в случае тотального разрыва экономических связей с Минском будет тоже сравнительно небольшим (общий объем товарооборота между двумя государствами в 2020 году составил около 330 млн долларов – и это в районе 0,1% от всего объема чешской внешней торговли). Однако прецедент опасен тем, что его можно повторять в отношении других стран. Например, России или Китая – куда более важных для Праги стран.

И не только для Праги. В конце концов, воротилы должны помнить, что в «Поменяться местами» эта подмена закончилась для них тем, что они сами превратились в бомжей.