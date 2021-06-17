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НОВОСТЬ ЧАСА

Назван возможный срок возвращения посла Антонова в США

17 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Рынку недвижимости обещают падение цен

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Между Россией и США промелькнули зарницы доверия

Владимир Путин и Джо Байден быстро нашли общий язык Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Джо Байден позитивно оценили прошедшие в Женеве переговоры. Их главным итогом стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Начнут страны и консультации по вопросам стратегической стабильности. Эксперты полагают, что переговоры в Женеве можно расценивать как сигнал к нормализации отношений между двумя странами. Подробности...
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Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
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Западные СМИ: Путин троллил Америку и уехал из Женевы с победой

Американские СМИ поспорили об оптимизме и пессимизме Байдена в отношении России Alexander Zemlianichenko/
AP/ТАСС
«Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным, чтобы избежать пиар-катастрофы. Но победителем дня все же вышел московский правитель», – пишут западные СМИ, комментируя итоги саммита президентов России и США в Женеве. При этом оценки конкретных результатов встречи в мировой прессе оказались диаметрально противоположными.  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Назван возможный срок возвращения посла Антонова в США
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    Западные СМИ: Путин троллил Америку и уехал из Женевы с победой

    Американские СМИ поспорили об оптимизме и пессимизме Байдена в отношении России    17 июня 2021, 12:24
    Фото: Alexander Zemlianichenko/
    AP/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев,
    Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    «Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным, чтобы избежать пиар-катастрофы. Но победителем дня все же вышел московский правитель», – пишут западные СМИ, комментируя итоги саммита президентов России и США в Женеве. При этом оценки конкретных результатов встречи в мировой прессе оказались диаметрально противоположными.

    «Саммит дал Путину возможность поставить на паузу ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, так как теперь США будут неохотно вводить новые экономические санкции. Короче говоря, Путин поехал в Женеву и получил именно то, что хотел. Он покинул Швейцарию с огромной дипломатической победой, просто появившись на саммите», – указывает CNN. «Путин троллит Америку, защищая свою позицию по Навальному, используя аресты участников штурма Капитолия и Black Lives Matter», – добавляет в свою очередь Fox News.

    В то же время журнал Time считает, что «саммит дал Путину мировую арену, которую он ждал, учитывая его давнее стремление к тому, чтобы Россию воспринимали всерьез как главного соперника США». «Саммит был организован так, чтобы уравнять двух лидеров и подчеркнуть глобальную мощь, которой они обладают». «Россия находится в очень и очень трудном положении. Их прижимает Китай. Они отчаянно хотят оставаться крупной державой. Они отчаянно хотят быть актуальными», – цитирует Байдена Time в качестве подтверждения своей позиции. 

    «Стратегия пессимизма Байдена способствует прогрессу в отношениях с Путиным», – добавляет The Washington Post. Газета напомнила о том, что «за свою политическую карьеру, длившуюся четыре десятилетия, Байден видел, как президенты с обеих сторон пытались изменить отношения США с Россией, но покидали свой пост разочарованными».

    «Поэтому Байден не станет добиваться перезагрузки отношений», учитывая его пессимизм в отношении Путина. «Поскольку ожидания от саммита были занижены, президенты после встречи вышли с приятным сюрпризом в виде прогресса по ряду вопросов», – указывает издание, перечисляя те самые сюрпризы: возвращение послов, возобновление переговоров по стратегической стабильности, консультации по кибербезопасности и вопросы экономики. 

    «Скромные технические достижения контрастируют с более грандиозными амбициями предыдущих президентов, которые стремились коренным образом изменить отношения России и США. Но аналитики считают, что решение перечисленных выше вопросов является прогрессом для обеих стран», – говорится в публикации.

    Напротив, в The New York Times вместо пессимизма видят у Байдена «упрямый оптимизм», «который, по словам критиков, граничит с тревожной наивностью», «но, как утверждают союзники, является важным ингредиентом для достижения прогресса в отношениях с Россией».

    «Если послушать Байдена, можно легко сделать вывод, что встреча с Путиным имела оглушительный успех. Такая безудержная позитивность уже заставила обвинить его в наивности и нежелании видеть реальность. Возникают вопросы, готов ли Байден противостоять агрессии России на восточной границе НАТО, разрушительным кибератакам и ухудшению положения с правами человека в стране. Но подход Байдена вряд ли изменится. Он дипломат старой закалки и верит в пользу проведения личных бесед», – делает вывод NYT.

    «Но Россия – это не тот экзистенциальный соперник, каким был Советский Союз в период холодной войны. При этом ее амбиции в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в киберпространстве продолжают сталкиваться с интересами США. На эти угрозы необходимо дать твердый ответ. Плодом саммита станет то, насколько успешно Байден донес этот месседж до человека, сидящего за столом напротив него», – говорится в публикации Wall Street Journal.

    В National Interest, напротив, убеждены в том, что победу на саммите одержали и Путин, и Байден. Причем усилия главы Белого дома «явно направлены на то, чтобы растопить лед в отношениях России и США, сосредоточившись на противостоянии с Китаем. «Вопрос в том, окажется ли женевский саммит разовым мероприятием или же генеральной репетицией подписания в ближайшие годы более масштабных соглашений с Россией. На данный момент саммит в Женеве был хорошим началом, и Байден находится в благоприятной ситуации, в которой всё способствует успеху», – делают вывод в NI.

    Иначе оценивают поведение Байдена на саммите в издании The Hill. «46-й президент выглядел слабым. Затем, в конце своей пресс-конференции, он стал защищаться и злиться, обсуждая то, как он решал вопросы с Путиным (который почти в два раза дольше вел свою пресс-конференцию, что произвело впечатление еще одной легкой победы российского лидера). И все это на глазах у всего мира», – констатируют журналисты. Схожей точки зрения придерживаются и в издании New York Post: «Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным, чтобы избежать пиар-катастрофы. Но победителем дня все же вышел московский правитель».

    «Посмотрим правде в глаза: день не был удачным ни для Байдена, ни для Америки. Путин, по сути, высмеивал своего коллегу и Соединенные Штаты, в то время как Байден выглядел слабым и рассеянным. Возможно, Америка выглядела бы сильнее, если бы никакого саммита не было бы вообще», – рассуждают в New York Post.

    Европейские СМИ, в свою очередь, обратили внимание на другие детали встречи в Женеве. «Когда Владимир Путин подходит к журналистам после саммита, он показывает как минимум три лица. Иногда он добрый, иногда хитрый, иногда жестокий», – указывает Die Welt.

    «Очки-авиаторы, которые Байден подарил Путину, свидетельствуют о двусмысленности российско-американских отношений. Во-первых, производитель очков Randolph выпускает модель HGU-4 / P для летчиков-истребителей вооруженных сил США. Эти очки, сделанные в Массачусетсе, носят пилоты США и НАТО. Во-вторых, очки-авиаторы являются фирменным знаком Джо Байдена, как и красная кепка была символом Трампа. Поэтому Байден подарил Путину очки натовского Байдена. Это называется жестом власти. Или просто: наглостью», – сообщает Die Welt.

    Во Франции же проводят параллели с саммитом лидеров СССР и США 36-летней давности.

    «Сегодня мы подтверждаем принцип, согласно которому в ядерной войне нельзя выиграть и никогда не следует вести», – говорится в кратком совместном заявлении о двустороннем диалоге по стратегической стабильности, официально инициированном двумя странами. Цитата почти полностью перекликается с аналогичным текстом, опубликованным Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году», – напоминает Le Monde.

    «Президент США ожидает изменения поведения Москвы, в то время как его российский коллега хочет, чтобы Америка занималась своими делами. Но как продвигаться в таком диалоге? Упрощенный ответ – разделить внутренние и внешние дела. Как это ни парадоксально, хотя она (Россия) продолжает обвинять Америку во вмешательстве, именно Россия перешла в наступление на западном фронте, используя все гибридные возможности и рычаги, имеющиеся в распоряжении Путина», – отмечает Le Figaro.

    «Для президента России саммит важен в том числе и для развития внутренней политики. Путин снова появляется в качестве игрока на мировой геополитической арене после более чем скромного года с очень небольшим количеством личных встреч и без поездок за пределы России», – пишет испанская газета El País.

    «По мнению аналитиков, хоть саммит и нерезультативный, уже сам факт переговоров приносит Путину баллы. Это важно, так как популярность российского лидера снижается, а количество заражений коронавирусом в стране растет, хотя вакцинация для населения доступна с января. Вместе с тем растет и социальное недовольство из-за слабеющей экономики, – рассуждают авторы El País. – Все это становится толчком к тому, что поддерживаемая Кремлем партия «Единая Россия» прибывает к сентябрьским парламентским выборам с низкими рейтингами».

    Между тем в немецких СМИ считают, что по итогам саммита оба президента увеличили свои рейтинги. «Поэтому в обозримом будущем у них будет меньше необходимости обозначать свою силу дорогостоящими атаками и провокациями. После саммита в Женеве риск эскалации кризиса в отношениях между Россией и США, по крайней мере, не увеличился», – уверены в Neue Zürcher Zeitung.

    «Иногда приходится довольствоваться малым, особенно учитывая холодную атмосферу между США и Россией. Проще говоря: крайне низкие ожидания оправдались. Пользу получил только один – Путин, который покинул Россию впервые после пандемии коронавируса, чтобы поехать из Сочи в Женеву. Здесь он остается верен себе, спокойно слушает выступление Байдена, а потом столь же спокойно отвечает. Другими словами: все работает именно так, как он хочет», – заключает немецкий Der Spiegel.


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