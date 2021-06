Как проходили первые встречи Путина с президентами США Западные СМИ: Путин троллил Америку и уехал из Женевы с победой 17 июня 2021, 12:24

Фото: Alexander Zemlianichenko/

AP/ТАСС

Текст: Алексей Нечаев,

Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным, чтобы избежать пиар-катастрофы. Но победителем дня все же вышел московский правитель», – пишут западные СМИ, комментируя итоги саммита президентов России и США в Женеве. При этом оценки конкретных результатов встречи в мировой прессе оказались диаметрально противоположными. «Саммит дал Путину возможность поставить на паузу ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, так как теперь США будут неохотно вводить новые экономические санкции. Короче говоря, Путин поехал в Женеву и получил именно то, что хотел. Он покинул Швейцарию с огромной дипломатической победой, просто появившись на саммите», – указывает CNN. «Путин троллит Америку, защищая свою позицию по Навальному, используя аресты участников штурма Капитолия и Black Lives Matter», – добавляет в свою очередь Fox News. В то же время журнал Time считает, что «саммит дал Путину мировую арену, которую он ждал, учитывая его давнее стремление к тому, чтобы Россию воспринимали всерьез как главного соперника США». «Саммит был организован так, чтобы уравнять двух лидеров и подчеркнуть глобальную мощь, которой они обладают». «Россия находится в очень и очень трудном положении. Их прижимает Китай. Они отчаянно хотят оставаться крупной державой. Они отчаянно хотят быть актуальными», – цитирует Байдена Time в качестве подтверждения своей позиции. «Стратегия пессимизма Байдена способствует прогрессу в отношениях с Путиным», – добавляет The Washington Post. Газета напомнила о том, что «за свою политическую карьеру, длившуюся четыре десятилетия, Байден видел, как президенты с обеих сторон пытались изменить отношения США с Россией, но покидали свой пост разочарованными». «Поэтому Байден не станет добиваться перезагрузки отношений», учитывая его пессимизм в отношении Путина. «Поскольку ожидания от саммита были занижены, президенты после встречи вышли с приятным сюрпризом в виде прогресса по ряду вопросов», – указывает издание, перечисляя те самые сюрпризы: возвращение послов, возобновление переговоров по стратегической стабильности, консультации по кибербезопасности и вопросы экономики. «Скромные технические достижения контрастируют с более грандиозными амбициями предыдущих президентов, которые стремились коренным образом изменить отношения России и США. Но аналитики считают, что решение перечисленных выше вопросов является прогрессом для обеих стран», – говорится в публикации. Напротив, в The New York Times вместо пессимизма видят у Байдена «упрямый оптимизм», «который, по словам критиков, граничит с тревожной наивностью», «но, как утверждают союзники, является важным ингредиентом для достижения прогресса в отношениях с Россией». На эту тему «Если послушать Байдена, можно легко сделать вывод, что встреча с Путиным имела оглушительный успех. Такая безудержная позитивность уже заставила обвинить его в наивности и нежелании видеть реальность. Возникают вопросы, готов ли Байден противостоять агрессии России на восточной границе НАТО, разрушительным кибератакам и ухудшению положения с правами человека в стране. Но подход Байдена вряд ли изменится. Он дипломат старой закалки и верит в пользу проведения личных бесед», – делает вывод NYT. «Но Россия – это не тот экзистенциальный соперник, каким был Советский Союз в период холодной войны. При этом ее амбиции в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в киберпространстве продолжают сталкиваться с интересами США. На эти угрозы необходимо дать твердый ответ. Плодом саммита станет то, насколько успешно Байден донес этот месседж до человека, сидящего за столом напротив него», – говорится в публикации Wall Street Journal. В National Interest, напротив, убеждены в том, что победу на саммите одержали и Путин, и Байден. Причем усилия главы Белого дома «явно направлены на то, чтобы растопить лед в отношениях России и США, сосредоточившись на противостоянии с Китаем. «Вопрос в том, окажется ли женевский саммит разовым мероприятием или же генеральной репетицией подписания в ближайшие годы более масштабных соглашений с Россией. На данный момент саммит в Женеве был хорошим началом, и Байден находится в благоприятной ситуации, в которой всё способствует успеху», – делают вывод в NI. Иначе оценивают поведение Байдена на саммите в издании The Hill. «46-й президент выглядел слабым. Затем, в конце своей пресс-конференции, он стал защищаться и злиться, обсуждая то, как он решал вопросы с Путиным (который почти в два раза дольше вел свою пресс-конференцию, что произвело впечатление еще одной легкой победы российского лидера). И все это на глазах у всего мира», – констатируют журналисты. Схожей точки зрения придерживаются и в издании New York Post: «Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным, чтобы избежать пиар-катастрофы. Но победителем дня все же вышел московский правитель». «Посмотрим правде в глаза: день не был удачным ни для Байдена, ни для Америки. Путин, по сути, высмеивал своего коллегу и Соединенные Штаты, в то время как Байден выглядел слабым и рассеянным. Возможно, Америка выглядела бы сильнее, если бы никакого саммита не было бы вообще», – рассуждают в New York Post. Европейские СМИ, в свою очередь, обратили внимание на другие детали встречи в Женеве. «Когда Владимир Путин подходит к журналистам после саммита, он показывает как минимум три лица. Иногда он добрый, иногда хитрый, иногда жестокий», – указывает Die Welt. «Очки-авиаторы, которые Байден подарил Путину, свидетельствуют о двусмысленности российско-американских отношений. Во-первых, производитель очков Randolph выпускает модель HGU-4 / P для летчиков-истребителей вооруженных сил США. Эти очки, сделанные в Массачусетсе, носят пилоты США и НАТО. Во-вторых, очки-авиаторы являются фирменным знаком Джо Байдена, как и красная кепка была символом Трампа. Поэтому Байден подарил Путину очки натовского Байдена. Это называется жестом власти. Или просто: наглостью», – сообщает Die Welt. Во Франции же проводят параллели с саммитом лидеров СССР и США 36-летней давности. «Сегодня мы подтверждаем принцип, согласно которому в ядерной войне нельзя выиграть и никогда не следует вести», – говорится в кратком совместном заявлении о двустороннем диалоге по стратегической стабильности, официально инициированном двумя странами. Цитата почти полностью перекликается с аналогичным текстом, опубликованным Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году», – напоминает Le Monde. «Президент США ожидает изменения поведения Москвы, в то время как его российский коллега хочет, чтобы Америка занималась своими делами. Но как продвигаться в таком диалоге? Упрощенный ответ – разделить внутренние и внешние дела. Как это ни парадоксально, хотя она (Россия) продолжает обвинять Америку во вмешательстве, именно Россия перешла в наступление на западном фронте, используя все гибридные возможности и рычаги, имеющиеся в распоряжении Путина», – отмечает Le Figaro. «Для президента России саммит важен в том числе и для развития внутренней политики. Путин снова появляется в качестве игрока на мировой геополитической арене после более чем скромного года с очень небольшим количеством личных встреч и без поездок за пределы России», – пишет испанская газета El País. «По мнению аналитиков, хоть саммит и нерезультативный, уже сам факт переговоров приносит Путину баллы. Это важно, так как популярность российского лидера снижается, а количество заражений коронавирусом в стране растет, хотя вакцинация для населения доступна с января. Вместе с тем растет и социальное недовольство из-за слабеющей экономики, – рассуждают авторы El País. – Все это становится толчком к тому, что поддерживаемая Кремлем партия «Единая Россия» прибывает к сентябрьским парламентским выборам с низкими рейтингами». Между тем в немецких СМИ считают, что по итогам саммита оба президента увеличили свои рейтинги. «Поэтому в обозримом будущем у них будет меньше необходимости обозначать свою силу дорогостоящими атаками и провокациями. После саммита в Женеве риск эскалации кризиса в отношениях между Россией и США, по крайней мере, не увеличился», – уверены в Neue Zürcher Zeitung. «Иногда приходится довольствоваться малым, особенно учитывая холодную атмосферу между США и Россией. Проще говоря: крайне низкие ожидания оправдались. Пользу получил только один – Путин, который покинул Россию впервые после пандемии коронавируса, чтобы поехать из Сочи в Женеву. Здесь он остается верен себе, спокойно слушает выступление Байдена, а потом столь же спокойно отвечает. Другими словами: все работает именно так, как он хочет», – заключает немецкий Der Spiegel.