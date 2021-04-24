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Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии

24 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
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Зачем Лукашенко пошел против конституции Белоруссии

Александр Лукашенко нашел того, кто может управлять Белоруссией кроме него самого Михаил Климентьев/ТАСС
Александр Лукашенко раскрыл подробности заговора против себя и озвучил сценарии собственного убийства. Белорусский глава также пообещал подписать декрет, согласно которому в экстренном случае власть перейдет к Совету безопасности. Эксперты предупреждают: подписание документа будет антиконституционным, потому что в основном законе уже зафиксирована процедура передачи власти премьер-министру. С какой целью Лукашенко решился на столь радикальные изменения? Подробности...
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    Зачем Лукашенко пошел против конституции Белоруссии

    Александр Лукашенко нашел того, кто может управлять Белоруссией кроме него самого    24 апреля 2021, 19:00
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Александр Лукашенко раскрыл подробности заговора против себя и озвучил сценарии собственного убийства. Белорусский глава также пообещал подписать декрет, согласно которому в экстренном случае власть перейдет к Совету безопасности. Эксперты предупреждают: подписание документа будет антиконституционным, потому что в основном законе уже зафиксирована процедура передачи власти премьер-министру. С какой целью Лукашенко решился на столь радикальные изменения?

    В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал подписать в ближайшее время декрет, согласно которому власть в республике перейдет от президента к Совету безопасности в случае экстренной ситуации. «Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Белоруссии. Президента застрелили – на завтра совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение», – заявил Лукашенко.

    Впрочем, президент счел маловероятной ситуацию, при которой полномочия будут переданы Совбезу, но стоит «предусмотреть все» и в экстренной ситуации Белоруссией будет править фактически «коллективный президент». Формально обязанности главы государства будет исполнять премьер, но все решения будут приниматься тайным голосованием, «чтобы не было давления». «Когда будут президентские выборы назначены, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее – вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», – пояснил белорусский лидер.

    В середине апреля ФСБ России задержала в Москве политолога, бывшего пресс-секретаря Лукашенко Александра Федуту и американского адвоката Юрия Зенковича. Их обвиняют в подготовке военного переворота, а также  намерении убить Лукашенко и присвоить его имущество. Третьим подозреваемым оказался глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Лукашенко обвинил в подготовке покушения спецслужбы США. О сорванных планах заговорщиков упомянул президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

    Также субботу Лукашенко раскрыл новые подробности заговора против него. Всего, по его словам, существовали три сценария. План по ликвидации президента в ходе предстоящего парада Победы 9 мая в Минске был отменен из-за сложности его реализации. Вариант с нападением на президентский кортеж с помощью гранатометов оказался нереализуемым из-за высокой скорости передвижения автомобилей с Лукашенко. Третий сценарий предполагал вооруженное нападение на загородную президентскую резиденцию. На ее уничтожение предполагалось выделить 10 млн долларов, а за убийство Лукашенко снайперу могли заплатить 1 млн долларов. «Мы контролировали их каждый шаг», – отметил он.

    Переговоры с предполагаемыми организаторами госпереворота, по словам Лукашенко, вел агент белорусских спецслужб, он исполнял роль «продавшегося генерала». «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», – сообщил Лукашенко.

    Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш убежден, что решение Лукашенко подписать декрет связано с попыткой госпереворота в республике. «Декрет подписывается для того, чтобы у противников президента не возникало соблазна, что в случае убийства президента власть оказывается у кого хочешь.

    Сегодняшняя конструкция, в рамках которой власть переходит к премьеру, оказалась уязвимой, потому что достаточно устранить двух человек, чтобы совершить госпереворот.

    А так получается, что власть передается коллективному руководству и, соответственно, переворот не имеет смысла, потому что устранение первого лица ни к чему не приведет», – уверен Коктыш.

    Однако замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Лукашенко подменяет свои обещания, данные в момент критической ситуации осенью прошлого года в противостоянии с оппозицией после президентских выборов. Тогда белорусский лидер заявлял о намерении поменять конституцию и провести досрочные выборы.

    «Я не вижу особой экстраординарности в этом декрете. Согласно конституции Белоруссии, в случае экстренной ситуации с президентом исполняющим обязанности главы республики становится премьер-министр. В данном случае передать полномочия всему Совету безопасности невозможно, значит, полномочия будут переданы секретарю СБ. От этого ситуация в республике существенно не меняется. Премьер-министр и секретарь Совбеза являются абсолютно доверенными людьми Лукашенко», – полагает Жарихин.

    По мнению эксперта, Лукашенко почувствовал улучшение ситуации в республике, поэтому реализовывать обещания необязательно, «но в такой ситуации, когда против главы государства устраивают заговоры, надо принять некие экстраординарные меры».

    В свою очередь белорусский политолог и ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич называет решение Лукашенко антиконституционным, потому что, согласно основному закону, в случае экстренной ситуации власть переходит к премьеру, который должен провести президентские выборы в течение нескольких месяцев. «Процедура перехода власти к Совету безопасности никак не прописана, поэтому в случае появления этого декрета он будет абсолютно неконституционным. Причем разделы конституции, предусматривающие систему государственного управления, принимаются на референдуме», – отметил Карбалевич.

    Он напомнил об обещании президента провести в начале 2022 года референдум по изменению конституции республики. «Казалось бы, надо просто подождать и прописать в конституции передачу полномочий от президента к Совбезу безопасности, если он так этого хочет.

    А раз Лукашенко собирается подписать такой декрет сейчас, то сложно сказать, насколько планы конституционной реформы остаются в силе.

    Парадокс белорусской ситуации в том, что все зависит от страхов и возможных фобий одного человека. Общество и другие государственные институты вообще ничего не решают и ни на что не влияют», – пояснил политолог.

    В связи с этим эксперт предположил, что Лукашенко решил нарушить конституцию, поверив в серьезность попытки госпереворота и убийства президента. «История странная и далекая от реальности, но Лукашенко действительно поверил! Это говорит о том, в каком психологическом состоянии он находится и о том, что спецслужбы, которые раздули эту историю, могут манипулировать им. Лукашенко не доверяет никому, даже премьер-министру Роману Головченко. Он верит только в коллективные государственные институты», – уверен собеседник.

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