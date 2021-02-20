Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО

Президент Франции подтвердил репутацию главного вольнодумца в Североатлантическом альянсе. Год назад он констатировал «смерть мозга» НАТО, а теперь заявил, что альянс продолжает «бороться с Варшавским договором», хотя того уже давно не существует, и тем самым «раскалывает» Европу. Почему Макрон почти дословно повторяет тезисы Путина и долго ли еще союзники будут терпеть подобные выходки Франции?

Эммануэль Макрон в пятницу заявил о неактуальности НАТО в его нынешнем формате. Президент Франции уверен, что альянс нуждается в переосмыслении, поскольку Варшавский договор, которому НАТО должно было противостоять, давно развалился.

«Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», – цитирует Макрона РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Впрочем, назвать выступление Макрона однозначно «промосковским» нельзя. Так, французский лидер упрекнул и Россию, и Запад за то, что обе стороны якобы «не переварили конец коммунизма». Кроме того, он обрушился с критикой на деятельность Совбеза ООН, который, по его словам, «больше не работает» как средство разрешения крупных региональных конфликтов. Макрон даже назвал постоянных членов Совбеза «сумасшедшими», поскольку те «позволили заменить его конкурирующими региональными форматами». «Возрожденный» Совет мог бы стать способом избежать эскалации напряженности между США и Китаем, надеется Макрон.

В любом случае примечательно, что французский лидер почти дословно повторил одно из выступлений своего российского коллеги Владимира Путина, также отмечавшего, что свойственные НАТО устаревшие блоковые стереотипы мышления «не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений» в условиях быстро меняющегося мира. «Сейчас, как известно, Советского Союза нет. Нет и Варшавского договора, то есть пакта военного, который был создан в ответ на создание НАТО, а НАТО не только существует, но и развивается», – говорил Путин в конце 2019 года.

Варшавский договор подписали в 1955 году СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария, Румыния и Албания. Соглашение было заключено в ответ на присоединение ФРГ к созданному еще в 1949 году НАТО. Ровно 30 лет назад, в феврале 1991 года, этот союз объявил о самороспуске. К сегодняшнему дню все страны – прежние союзники СССР по этому договору – перешли в состав блока НАТО.

Если сравнить риторику президентов Франции и России, то определенные параллели между ними есть, признает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «В критике НАТО позиции Макрона и Путина достаточно идентичны. Но Владимир Владимирович никогда не высказывался столь резко о роли ООН. Как известно, Эммануэль Макрон предлагает реформу Совбеза ООН, чтобы ограничить использование права вето. Едва ли наш президент поддержит такую мысль, ведь он относится к этому достаточно трепетно. В то же время Москве достаточно близка идея «Большой Европы», – объяснил Кортунов.

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«Макрон представляет собой новое поколение европейских политиков и претендует на определенное лидерство если не на Западе в целом, то по крайней мере в Евросоюзе. Он достаточно молодой человек и стремится показать, что формирует новую повестку дня, в то время как Байден, Боррель или Гутерриш – представители уходящего курса», – считает политолог. По мнению собеседника, именно этим объясняются регулярные выпады Макрона в адрес НАТО. Впрочем, эта позиция достаточно традиционна для Франции, как и стремление предложить нестандартные проекты будущего миропорядка вроде «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока.

«При этом во внутренней политике Макрону особо нечем похвастаться: во Франции сильнейшая социальная напряженность, экономический кризис. В таких условиях внешняя политика является попыткой хоть чем-то компенсировать неудачи в стране», – полагает эксперт.

Методы холодной войны против СССР во Франции осуждали еще со времен президента Шарля де Голля, напоминает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, Макрон, который ранее говорил о «смерти мозга НАТО», в данном случае повторяет тезисы своих предшественников – в частности, Николя Саркози.

«Париж всегда видел Европу как равноправного партнера США, а не вассала Штатов.

В свое время он возглавлял движение за то, чтобы Западная Европа сама стала бы ударным наконечником НАТО, сама разрабатывала бы концепции по безопасности континента, по отношениям с Москвой», – говорит Федоров.

По словам эксперта, эта концепция включает в себя опору на самостоятельные военно-политические ресурсы и независимое геополитическое видение. «В основе этой Европы, как державы, должен быть франко-германский союз. С экономической точки зрения эта идея предполагает увеличение собственных европейских расходов на оборону. У Франции уже есть свой задел в плане создания общеевропейских военных фондов, создания вооружений», говорит международник. По его словам, Парижу принадлежит идея так называемой интервенционной инициативы – программы оперативной совместимости вооруженных сил стран Евросоюза.

Но, как говорит Федоров, с практической точки зрения подобные идеи пока звучат всего лишь как «хотелки» Макрона. «За эти «хотелки» Парижу от нового президента Джо Байдена, скорее всего, ничего не будет. В Вашингтоне и Брюсселе понимают, что французы не оспаривают главенство авторитета НАТО. Париж хочет реформировать НАТО, а не расформировать альянс», – подчеркивает эксперт.

Фрондерство Макрона вызывает активную критику, в том числе внутри Евросоюза, напоминает Кортунов. «Многие страны Балтии или Центральной Европы ворчат, что Макрон не уполномочен говорить от лица всего ЕС, что его идеи о России очень сомнительны – и они под таким не подписывались. Элементы саботажа есть и внутри самой Франции, например, во французском МИДе. Подобные заявления Макрона не укладываются в бюрократическую логику Евросоюза – а значит, появляется большой разрыв между декларациями и практическими шагами. Из-за этого многие воспринимают Макрона как популиста, ведь большинство его предложений не претворяются в жизнь», – заключил Кортунов.

Макрон уже не первый раз высказывается в резком тоне по поводу штаб-квартиры Североатлантического альянса. В 2019 году он заявил о «смерти мозга» этого блока и потребовал изменить договор о Евросоюзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. «То, что мы сейчас наблюдаем – это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО – Турции – в зоне наших интересов», – жаловался тогда Макрон.

Заявление французского лидера в Financial Times появилось за считанные часы до Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Как и следовало ожидать, президент США Джо Байден произнес на конференции речь, которая принципиально расходилась с тезисами Макрона.

«Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад»,

– заявил американский лидер, заверив, что США сохранят полную приверженность НАТО. При этом Байден обвинил Россию в стремлении ослабить и этот военный блок, и «Европейский проект», а территориальную целостность Украины назвал «жизненно важным вопросом» как для Европы, так и для США.

Судя по тезисам Байдена и его соратников, НАТО не нуждается в реформе – этот военный блок надо просто еще усилить. Так, днем ранее шеф Пентагона Ллойд Остин призвал союзников повысить расходы на оборону, чтобы «противодействовать Москве и Пекину».

В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг потребовал обновить стратегическую концепцию НАТО, принятую в 2010 году, так как «обстановка изменилась», а документ не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией. «Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы», – заявил Столтенберг.

Сам же Макрон, выступавший на конференции после Байдена, упрямо призывал союзников найти общий язык с Москвой. «Архитектура совместной безопасности – это также диалог с Россией», – сказал французский лидер, оговорившись, что такой диалог должен быть требовательным. «Но он является ключом к миру на европейском континенте», – цитирует Макрона РИА «Новости».

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