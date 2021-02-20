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Что принесет России новый суперцикл дорогой нефти

По мнению аналитика, 100 долларов за баррель нефти – это возможный сценарий, но в перспективе трех-пяти лет Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сотня долларов за баррель – по мнению ряда западных аналитиков, такие цены на нефть не исключены уже в ближайшем будущем. Что привело их к такому выводу, как происходящее связано с обесцениванием доллара и какой эффект получит от подобного повышения цен на нефть российская экономика? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО

Рассуждения Макрона о НАТО на удивление похожи на риторику его российского коллеги REUTERS/Gonzalo Fuentes
Президент Франции подтвердил репутацию главного вольнодумца в Североатлантическом альянсе. Год назад он констатировал «смерть мозга» НАТО, а теперь заявил, что альянс продолжает «бороться с Варшавским договором», хотя того уже давно не существует, и тем самым «раскалывает» Европу. Почему Макрон почти дословно повторяет тезисы Путина и долго ли еще союзники будут терпеть подобные выходки Франции?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Пришло время переписать правила мировой торговли

Александр Лосев
Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – Управление капиталом», эксперт клуба «Валдай»,
И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права. Подробности...

Свобода – это границы, которыми мы себя обносим

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями. Подробности...
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Может ли Андропов заменить Дзержинского

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру. Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника Железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники. Подробности...
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО

    Рассуждения Макрона о НАТО на удивление похожи на риторику его российского коллеги    20 февраля 2021, 12:02
    Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
    Текст: Ирина Яровая,
    Артур Приймак

    Президент Франции подтвердил репутацию главного вольнодумца в Североатлантическом альянсе. Год назад он констатировал «смерть мозга» НАТО, а теперь заявил, что альянс продолжает «бороться с Варшавским договором», хотя того уже давно не существует, и тем самым «раскалывает» Европу. Почему Макрон почти дословно повторяет тезисы Путина и долго ли еще союзники будут терпеть подобные выходки Франции?

    Эммануэль Макрон в пятницу заявил о неактуальности НАТО в его нынешнем формате. Президент Франции уверен, что альянс нуждается в переосмыслении, поскольку Варшавский договор, которому НАТО должно было противостоять, давно развалился.

    «Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», – цитирует Макрона РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times.

    Впрочем, назвать выступление Макрона однозначно «промосковским» нельзя. Так, французский лидер упрекнул и Россию, и Запад за то, что обе стороны якобы «не переварили конец коммунизма». Кроме того, он обрушился с критикой на деятельность Совбеза ООН, который, по его словам, «больше не работает» как средство разрешения крупных региональных конфликтов. Макрон даже назвал постоянных членов Совбеза «сумасшедшими», поскольку те «позволили заменить его конкурирующими региональными форматами». «Возрожденный» Совет мог бы стать способом избежать эскалации напряженности между США и Китаем, надеется Макрон.

    В любом случае примечательно, что французский лидер почти дословно повторил одно из выступлений своего российского коллеги Владимира Путина, также отмечавшего, что свойственные НАТО устаревшие блоковые стереотипы мышления «не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений» в условиях быстро меняющегося мира. «Сейчас, как известно, Советского Союза нет. Нет и Варшавского договора, то есть пакта военного, который был создан в ответ на создание НАТО, а НАТО не только существует, но и развивается», – говорил Путин в конце 2019 года.

    Варшавский договор подписали в 1955 году СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария, Румыния и Албания. Соглашение было заключено в ответ на присоединение ФРГ к созданному еще в 1949 году НАТО. Ровно 30 лет назад, в феврале 1991 года, этот союз объявил о самороспуске. К сегодняшнему дню все страны – прежние союзники СССР по этому договору – перешли в состав блока НАТО.

    Если сравнить риторику президентов Франции и России, то определенные параллели между ними есть, признает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «В критике НАТО позиции Макрона и Путина достаточно идентичны. Но Владимир Владимирович никогда не высказывался столь резко о роли ООН. Как известно, Эммануэль Макрон предлагает реформу Совбеза ООН, чтобы ограничить использование права вето. Едва ли наш президент поддержит такую мысль, ведь он относится к этому достаточно трепетно. В то же время Москве достаточно близка идея «Большой Европы», – объяснил Кортунов.

    «Макрон представляет собой новое поколение европейских политиков и претендует на определенное лидерство если не на Западе в целом, то по крайней мере в Евросоюзе. Он достаточно молодой человек и стремится показать, что формирует новую повестку дня, в то время как Байден, Боррель или Гутерриш – представители уходящего курса», – считает политолог. По мнению собеседника, именно этим объясняются регулярные выпады Макрона в адрес НАТО. Впрочем, эта позиция достаточно традиционна для Франции, как и стремление предложить нестандартные проекты будущего миропорядка вроде «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока.

    «При этом во внутренней политике Макрону особо нечем похвастаться: во Франции сильнейшая социальная напряженность, экономический кризис. В таких условиях внешняя политика является попыткой хоть чем-то компенсировать неудачи в стране», – полагает эксперт.

    Методы холодной войны против СССР во Франции осуждали еще со времен президента Шарля де Голля, напоминает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, Макрон, который ранее говорил о «смерти мозга НАТО», в данном случае повторяет тезисы своих предшественников – в частности, Николя Саркози.

    «Париж всегда видел Европу как равноправного партнера США, а не вассала Штатов.

    В свое время он возглавлял движение за то, чтобы Западная Европа сама стала бы ударным наконечником НАТО, сама разрабатывала бы концепции по безопасности континента, по отношениям с Москвой», – говорит Федоров.

    По словам эксперта, эта концепция включает в себя опору на самостоятельные военно-политические ресурсы и независимое геополитическое видение. «В основе этой Европы, как державы, должен быть франко-германский союз. С экономической точки зрения эта идея предполагает увеличение собственных европейских расходов на оборону. У Франции уже есть свой задел в плане создания общеевропейских военных фондов, создания вооружений», говорит международник. По его словам, Парижу принадлежит идея так называемой интервенционной инициативы – программы оперативной совместимости вооруженных сил стран Евросоюза.

    Но, как говорит Федоров, с практической точки зрения подобные идеи пока звучат всего лишь как «хотелки» Макрона. «За эти «хотелки» Парижу от нового президента Джо Байдена, скорее всего, ничего не будет. В Вашингтоне и Брюсселе понимают, что французы не оспаривают главенство авторитета НАТО. Париж хочет реформировать НАТО, а не расформировать альянс», – подчеркивает эксперт.

    Фрондерство Макрона вызывает активную критику, в том числе внутри Евросоюза, напоминает Кортунов. «Многие страны Балтии или Центральной Европы ворчат, что Макрон не уполномочен говорить от лица всего ЕС, что его идеи о России очень сомнительны – и они под таким не подписывались. Элементы саботажа есть и внутри самой Франции, например, во французском МИДе. Подобные заявления Макрона не укладываются в бюрократическую логику Евросоюза – а значит, появляется большой разрыв между декларациями и практическими шагами. Из-за этого многие воспринимают Макрона как популиста, ведь большинство его предложений не претворяются в жизнь», – заключил Кортунов.

    Макрон уже не первый раз высказывается в резком тоне по поводу штаб-квартиры Североатлантического альянса. В 2019 году он заявил о «смерти мозга» этого блока и потребовал изменить договор о Евросоюзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. «То, что мы сейчас наблюдаем – это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО – Турции – в зоне наших интересов», – жаловался тогда Макрон.

    Заявление французского лидера в Financial Times появилось за считанные часы до Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Как и следовало ожидать, президент США Джо Байден произнес на конференции речь, которая принципиально расходилась с тезисами Макрона.

    «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад»,

    – заявил американский лидер, заверив, что США сохранят полную приверженность НАТО. При этом Байден обвинил Россию в стремлении ослабить и этот военный блок, и «Европейский проект», а территориальную целостность Украины назвал «жизненно важным вопросом» как для Европы, так и для США.

    Судя по тезисам Байдена и его соратников, НАТО не нуждается в реформе – этот военный блок надо просто еще усилить. Так, днем ранее шеф Пентагона Ллойд Остин призвал союзников повысить расходы на оборону, чтобы «противодействовать Москве и Пекину».

    В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг потребовал обновить стратегическую концепцию НАТО, принятую в 2010 году, так как «обстановка изменилась», а документ не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией. «Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы», – заявил Столтенберг.

    Сам же Макрон, выступавший на конференции после Байдена, упрямо призывал союзников найти общий язык с Москвой. «Архитектура совместной безопасности – это также диалог с Россией», – сказал французский лидер, оговорившись, что такой диалог должен быть требовательным. «Но он является ключом к миру на европейском континенте», – цитирует Макрона РИА «Новости».

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