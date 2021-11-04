Почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире

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4 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией

Легендарный ракетоносец Ту-16 был главной ударной силой Морской авиации СССР Общественное достояние
Судьба Морской авиации Военно-морского флота впервые публично обсуждается на самом высоком уровне. Почему служба морских летчиков исключительно важна для обороноспособности России, в каком состоянии Морская авиация находится сегодня – и что нужно сделать для ее возрождения? Подробности...
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Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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В чем секрет исторического выживания России

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    Почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире

    Ранее об идеях триполярного мира рассуждал Дональд Трамп
    		   4 ноября 2021, 17:17
    Фото: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Мы вступаем в триполярный мир», – заявил один из ключевых американских генералов Марк Милли, имея в виду США, Россию и Китай. В Москве, напротив, придерживаются принципов многополярного мира, о чем неоднократно заявлял и президент Путин. Почему в Пентагоне решили сократить число «полюсов мира» и насколько такая концепция выгодна самой России?

    Мир вступает в эпоху большей стратегической нестабильности, когда в системе международных отношений появляются три центра силы – США, Россия и Китай, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США (КНШ) генерал Марк Милли на Аспенском форуме по безопасности.

    «Соединенные Штаты, Россия и Китай являются великими державами. На мой взгляд, мы входим в триполярный мир, который потенциально будет более нестабильным со стратегической точки зрения по сравнению с тем, что мы видели за последние 40, 50, 60 или 70 лет. Поэтому между нами необходим диалог», – сказал генерал.

    Отметим, что Милли в иерархии американских военных занимает одну из ключевых позиций, являясь одновременно военным советником президента, Совета национальной безопасности и министра обороны. Поэтому оснований и полномочий для подобных высказываний у него более чем достаточно. 

    В то же время Москва, как известно, видит мир не триполярным, а многополярным. Его основой является невмешательство во внутренние дела других государств и рабочие отношения с растущими региональными державами. Об этом, например, в сентябре вновь заявил президент России Владимир Путин во время выступления на XIII саммите БРИКС. Нынешнюю же обстановку в мире он оценил как «крайне турбулентную».

    При этом термин, который использовал Милли для описания мира, время от времени звучит как в России, так и на Западе, но крайне редко используется высокопоставленными военными и политиками. Вместе с тем «Милли выдает желаемое за действительное», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «В триполярном мире стороны должны находиться на равном удалении друг от друга. Сейчас же мы видим, скорее, российско-китайскую ось, против которой выступают США и их союзники. Так что равнобедренный треугольник тут не получается. Нынешняя картина мира больше похожа на создающуюся биполярную конструкцию», – пояснил собеседник.

    Иной точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, триполярный мир – «это объективная реальность, однако нельзя сказать, что в Вашингтоне серьезно намерены о чем-то договориться с Москвой и Пекином».

    «Концепцию триполярности мира несколько раз поднимал Дональд Трамп. В частности, эта тема мелькала в его речи в Хельсинки после переговоров с Путиным. Американский лидер выступал за привлечение к диалогу председателя КНР Си Цзиньпина. Однако затем этот дискурс сошел на нет», – напомнил эксперт.

    Поэтому причина такого заявления Милли кроется скорее в попытке повысить свой административный вес и собрать вокруг себя определенную группу влияния на фоне неразберихи в Белом доме.

    «Милли показалось, что упоминание его фамилии в книге Боба Вудворда, когда генерал «отнял красную кнопку у Трампа», а Байдену так ее и не отдал, сделало из него большого человека. Но это не та фигура, вокруг которой может сплотиться сильная команда», – уточнил политолог.

    «Также возможно, что генерал Милли говорил о триполярности с точки зрения военной стратегии», – предполагает в свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Каждая из трех стран – Россия, США и Китай – действительно обладает военной мощью, которая качественно отличается от всех прочих стран за пределами этой тройки. И нынешнее выступление Милли означает, что Вашингтон подтвердил важность контактов с Москвой по военной линии для избегания ненужных «сюрпризов». Собственно, генерал этим и занимается – ведет продуктивную работу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, обсуждая напрямую все важные вопросы», – указал эксперт.

    По его словам, признание военной силы России будет определять военное планирование США в обозримом будущем. «Тут есть плюсы и минусы. С одной стороны, это гарантия того, что США не будут создавать провокаций против России. С другой – США будут задействовать против нас все механизмы сдерживания и взвинтят гонку вооружений. Но Москва должна быть к этому готова. Назвался груздем – полезай в кузов», – добавил аналитик.

    Если Милли в своем заявлении имел в виду только военно-политический аспект и баланс вооружений в мире, главным образом – ядерных, то это значит, что США усилят концепцию двойного сдерживания, соглашается Кортунов. «С одной стороны, Вашингтон будет сдерживать Россию с помощью НАТО и стран на восточном фланге Европы. С другой – сдерживать Китай с помощью влияния в АТР, задействуя Тайвань, военный альянс AUKUS, альянс разведок «Пять глаз» и прочее», – пояснил политолог.

    По его мнению, теоретически для России выгоден многополярный мир, в котором она выступает медиатором между США и Китаем, улаживая кризисные ситуации. Также отношения Москвы с Пекином и Вашингтоном должны быть более крепкими, чем их отношения между собой. «С другой стороны, – добавляет Дробницкий, –

    для России выгоден мир, в котором наша страна существует самодостаточно, контролируя свой стратегический периметр и рынок в 400-500 млн человек. Количество полюсов для нас не так важно». 

    Аналитик напомнил, что в 2012 году вышла книга Яна Бреммера «Каждая нация сама за себя», где четко описано, что в ближайшем будущем в мире организуются макрокластеры вокруг нескольких центров притяжения. «Этих центров притяжения может быть больше трех, потому что есть возможности для образования и четырех, и пяти «точек сборки». В этой схеме выживут центры и страны – члены макрорегионов. Для этого нужно несколько условий: достаточно большой и жестко контролируемый рынок, ресурсы и хороший стратегический периметр», – пояснил политолог.

    Дробницкий заметил, что американцы занимаются формированием такого кластера вокруг себя, и призвал Москву действовать аналогично. «Россия продолжает «игру в интеллигентов», подчеркивая, что мы признаем суверенитет окружающих нас стран. В сложившихся условиях надо действовать жестче, потому что события разворачиваются достаточно быстро, независимо от того, сколько плюсов силы наблюдается в нашем мире», – резюмировал эксперт.

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