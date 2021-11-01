Америка бросит дополнительные силы на дестабилизацию России

Джо Байден лично прибыл в Европу, чтобы поучаствовать во встрече Большой Двадцатки в Риме. Сразу после этого он отправился на другое, не менее «судьбоносное» мероприятие – 26-ю конференцию ООН по противодействию глобальному изменению климата, которая продлится в британском Глазго до 12 ноября. А на декабрь 2021 года запланировано, пожалуй, самое долгожданное событие (его анонсировали еще в конце 2019-го, когда борьба за президентский пост в США только начиналась), – всемирный саммит демократий.

Белый Дом анонсировал амбициозную международную повестку на предстоящие два месяца. Но энтузиазма от этого уже никто не испытывает. Происходящее не производит впечатления чего-то значимого, несмотря на все усилия пресс-служб западных столиц.

Двадцатка могла бы, наверное, решить много мировых проблем, но последние годы показали, что страны, производящие в сумме около 90% мирового ВВП, ничего существенного сообща делать не собираются. Тем не менее, американская делегация отправилась в Старый Свет с намерением «продемонстрировать американское лидерство» в стимулировании экономического роста и прекращении пандемии Covid-19.

Звучит это несколько странно, поскольку мировая экономика сегодня находится в состоянии судорожного шока во многом из-за действий Вашингтона, как совсем недавних, так и тех, что осуществлялись на протяжении как минимум последних трех десятилетий. Долларовая инфляция, разрушение глобальных логистических цепочек, сбои на рынках труда, панические настроения на мировом энергетическом рынке – всё это если еще и не обесценило международное разделение труда, то точно снизило доверие к вашингтонскому менеджменту в данной сфере.

Мировая финансовая система стимулирует спрос с 2008 года. Делается это через так называемое количественное смягчение. Говоря попросту – через дополнительную эмиссию основных резервных валют и математически связанное с ней увеличение госдолга их эмитентов. До поры до времени всё шло не сказать, чтобы хорошо, но относительно неплохо. Рецессия 2007-09 годов формально была преодолена, хотя темпы роста так и не восстановились. А в 2021-м началась долларовая инфляция, что ставит под сомнение саму тактику стимулирования. Ситуацию всё чаще описывают термином «стагфляция» – обесценивание денег в условиях замедления роста. ФРС США накануне больших саммитов «обрадовала» человечество тем, что такое положение вещей сохранится и в 2022 году.

Но дипломатическую вежливость пока еще не отменили, несмотря на отчаянную серьезность ситуации. Никто даже не рассмеялся в голос после очередных заявлений об «американском лидерстве». Байден, этот несгибаемый солдат Демпартии США, умудрился сохранить менторский тон даже при обсуждении пандемии коронавируса. А ведь в Соединенных Штатах от ковида умерло больше людей, чем 100 лет назад от испанки. И это несмотря на очевидные успехи биотеха и хорошо развитую медицинскую индустрию.

Кроме того, именно в американском политикуме вакцинация, ношение масок и прочие противоэпидемические меры стали предметом отчаянной идеологической борьбы. Всё, что вы сегодня читаете в антиваксерских постах в сети — аргументы, логические ходы и риторические приемы, – придумано в США. Как и все вводимые и обсуждаемые ограничения в отношении непривитых людей. Насколько успешно это работает – судите сами.

Можно, конечно, возразить, что из рук вон плохо сработала Всемирная организация здравоохранения, а в ее деятельности заметно влияние и других игроков. Отчасти это верно, но в решении одного из главных эпидемических вопросов сегодняшнего дня – взаимного признания вакцин – именно Соединенные Штаты всё последнее время отчаянно жали на тормоза. То есть хотя бы частичному возвращению к нормальности мешают США, говоря точнее – нынешняя администрация Белого Дома. При этом тех вакцинных крох, которые западная Большая Фарма выделяет для беднейших стран, совершенно недостаточно для иммунизации мира.

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Не стоит забывать, что Байден летел в Европу после весьма некрасивой истории вокруг нового индо-тихоокеанского блока, создание которого привело к срыву франко-австралийского контракта на строительство подлодок. Образцово-показательное возмущение столиц Старого Света длилось недолго, но неприятный осадок остался. Хуже того, у европейцев не проходит страх того, что Соединенные Штаты настолько переключатся на сдерживание Китая, что бросят своих давних союзников на произвол судьбы. При этом ЕС лишится не только и не столько американского стратегического прикрытия, сколько доступа к глобальному эмиссионному ресурсу. Поскольку консенсуса в отношении европейского направления политики Вашингтона пока нет и в самом Вашингтоне, одной из задач хозяина Белого Дом было сгладить возникшие противоречия, чтобы не пугать раньше времени всё еще пока объединенный Запад.

И вот Байден встречается с Эммануэлем Макроном. Начинается протокольная «отсидка» перед прессой. Вопрос о состоянии франко-американских связей не мог не прозвучать. От президента США ждали дипломатичного и ёмкого ответа. В прежние годы пресс-служба вооружила бы «лидера свободного мира» десятком домашних заготовок под разные сценарии развития беседы со СМИ. То, что произошло в этот раз, можно в лучшем случае назвать большим конфузом.

Вопрос из пресс-пула (перевод мой, на слух): «Так что, отношения исправлены?»

Байден: «Это мне вопрос?»

Пауза.

Байден: «Ответ такой. Я думаю, что то, что случилось, было… используя английское выражение… то, что мы сделали… было неловким. Это было сделано без изящества. У меня было впечатление, что некоторые вещи не произошли, хотя они произошли».

Так, может быть, в этом всё и дело – вернувшейся во власть в зените славы либеральной элите казалось, что ничего не произошло, а «некоторые вещи» все же произошли? Тут дело даже не в возросшем влиянии Китая или в том, что российская экономика так и не была порвана в клочья. Проблема в том, что авторитет вашингтонского истеблишмента упал до рекордно низкой отметки. Раньше к этому истеблишменту тоже было немало претензий. Однако он поддерживал порядок у себя дома, контролировал технологии и экономическое развитие, демонстрировал квалификацию и стратегическое мышление во внешнеполитических делах, умел формулировать повестку, которая неизменно становилась «единственно правильной» для «продвинутых» людей по всему миру.

Сегодня все эти люди, говоря словами их глобального лидера, попали в неловкое положение. Почти все неприятности в мире сегодня происходят по вине того самого истеблишмента, аватаром которого является Байден. Ладно бы этот истеблишмент оставался просто агрессивным или эгоистичным. Пусть бы он по-прежнему ни к кому не прислушивался и делал исключительно то, что считал нужным. Но ситуация изменилась.

У вершителей судеб человечества в последнее время ничего не получается. Они выглядят беспомощно и жалко. Так, что неловко было даже Макрону, когда он сидел рядом с Байденом перед журналистами в Риме.

После двухдневного саммита G-20 начался очередной форум ООН по вопросам изменения климата. «Парниковая» повестка занимает чуть ли не центральное место во внешнеполитической парадигме Вашингтона. Еще месяца 3-4 назад казалось, что климат станет серьезным инструментом в управлении международным разделением труда.

Сейчас прежние оценки эффективности данного инструмента кажутся, мягко говоря, завышенными. Накануне мероприятия индийское правительство объявило, что попросту не сможет выполнить ранее взятые на себя обязательства по сокращению потребления угля в энергетике и промышленности. Китайские власти никаких громких заявлений не делали, но на фоне нарастающего энергетического кризиса практически полностью отменили «зеленые» ограничения, наложенные на индустрии. Напомню, Индия и КНР – №2 и №3 по вкладу в загрязнение атмосферы так называемыми парниковыми газами.

Но ведь и Байдену похвастаться нечем! Белый Дом очень хотел, чтобы к отлету Байдена Конгресс принял вторую часть инфраструктурного билля, в котором, помимо мер социального инжиниринга, предусмотрены значительные «зеленые» инвестиции. Но – снова неудача. И на сей раз дело не в «проклятых трампистах», а в расколе в правящей Демократической партии. К тому же, возвращение в 2024 году в Белый Дом если не самого Трампа, то кого-нибудь из его союзников уже не кажется невозможным. Демократы стремительно теряют и популярность, и реальные рычаги власти.

Особую пикантность происходившему в Вечном Городе придала встреча Джозефа Байдена с Папой Франциском, которая предваряла все прочие мероприятия. Президента США на родине совет епископов Католической Церкви отлучил от святых даров за его фанатичную приверженность однополым бракам и абортам на любых сроках. Святой престол минимизировал медийное освещение встречи в Ватикане и не дал никаких комментариев по итогам беседы. Байден же поспешил заверить журналистов, что они с Папой не обсуждали проблему абортов и что Франциск считает президента США «хорошим католиком», который «должен продолжать получать святые дары». Подтверждения из Ватикана не последовало.

В довершении ко всему близок к провалу и саммит демократий. Как сообщается на сайте госдепартамента, он пройдет в декабре 2021 года… в виртуальном режиме. В общем,

повестка западного либерального истеблишмента находится на грани полного провала.

У меня нет никаких сомнений в том, что в ближайшие недели и месяцы будут предприняты попытки мобилизовать всех, кого только можно, на поддержку глобального начальства, терпящего одну неудачу за другой. У нас в стране будут звучать хорошо известные аргументы – мол, эта администрация Белого Дома, пусть и неприятна нам культурно, все же договороспособна и предсказуема, с ней, быть может, нельзя договориться о дружбе, но от нее реально добиться меньшего вмешательства в наши внутренние дела. Поддержать бы ее хоть в чём-то…

У меня для вас невеселые новости. У данной администрации просто не остается никакого другого выхода, кроме как усилить давление на Россию (впрочем, как и на Китай) и бросить дополнительные ресурсы на дестабилизацию нашей страны и всего постсоветского пространства. В 2024 году что-то надо будет предъявлять избирателям и миру. И это точно будет не экономика, не успехи в борьбе с глобальным потеплением и не победная поступь «альянса демократий». В этих условиях политика, направленная на предоставление России самой себе и сокращение американского присутствия у ее границ, будет попросту самоубийственной.

Чтобы конфронтация не усилилась, должно произойти чудо. И отнюдь не маленькое.