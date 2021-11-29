Британии больше нечем пугать Россию

Британия приняла весьма амбициозную программу усиления военной мощи. Более того, в Лондоне заявляют о желании направить в Европу танки – и не просто так, а «на случай войны с Россией». Как будет проходить эта военная реформа, какие новые виды техники получат британские вооруженные силы – и какую угрозу все это несет России?

Командующий британскими сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вудисс заявил, что Британия перебросит танковую бригаду в Германию «на случай войны с Россией». Одновременно с этим британские официальные лица заявляют о расширении военного присутствия в мире. В самой Британии идёт военная реформа, а политики говорят о возрождении «глобальной Британии». Иначе говоря - Британия планирует триумфальное возвращение на мировую арену как самостоятельный военно-политический игрок.

Планы

Так, планируется расширение королевских ВМС до 20 кораблей примерно к 2030-м годам. В этом случае ВМС станут существенно многочисленнее, чем, например, российский Северный флот, у которого в идеале будет 11-12 боевых кораблей в начале тех же 2030-х годов.

Аналогичная ситуация в подплаве — по многоцелевым атомным подлодкам у бриттов будет на одну-две подлодки больше, чем «Ясеней» Северного флота. Британская авианосная группа недавно совершила турне в Тихий океан, которое по замыслу британского истеблишмента должно было продемонстрировать новую роль Британии в мире. Королевская морская пехота преобразуется в «Future commando force» - большие морские «Коммандос», разновидность спецвойск, способных выполнять самые сложные задачи.

Авиация должна в обозримой перспективе получить истребители пятого поколения «Темпест», разработка которых сейчас ведётся. Транспортные самолёты «Геркулес» будут заменены на новые А400, появятся новые дроны. Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 будут заменены на новейшие Е-7 с неподвижной антенной. В сухопутных войсках идёт реструктуризация, часть сил сокращается, зато оставшиеся получат новое оружие и технику, например бронемашины «Аякс» и «Боксер».

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Создаётся новое формирование спецназначения — полк рейнджеров, который, в свою очередь должен войти в новую бригаду спецназа. Параллельно на базе 16-й десантно-штурмовой бригады создаётся соединение, в зону ответственности которого входит весь мир. Из планов видно, что Британия хочет сохранить за собой возможность быстро и с максимальной эффективностью применить свои войска в любой точке мира. Также видно и то, что бритты планируют нарастить своё технологическое превосходство над потенциальными соперниками.

Но видно и кое-что другое.

Реалии

Газета ВЗГЛЯД уже разбирала поход британской авианосной группы в Тихоокеанский регион. Вкратце — британцы показали всему миру не настоящую авианосную группу, а некий эрзац, попытку выглядеть как американцы, даже близко не имея такой же эффективности. И такое же точно «пускание пыли» стоит за многими британскими шагами.

Нет, по флоту вопросов нет, если они обеспечат исправность своих кораблей и худо-бедно уложатся в свои кораблестроительные планы, то с численностью у них получится. И, возможно, «Темпест» реально однажды поднимется в воздух. Но вот дальше начинаются проблемы. Так, Британия до сих пор не имеет своей корабельной авиации. Даже самолётов не имеет для авианосцев. Пока с них летают лётчики Морской пехоты США, на своих же самолётах. Приобретение чисто британских F-35B ещё только на очереди. Потом надо будет учиться их применять.

Разрекламированное превращение морской пехоты в «Силы «Коммандо» на деле сводит значение десантных частей, предназначенных для экспедиционных действий и захвата береговых плацдармов, в развёртываемый на кораблях спецназ. Очень полезный для помощи в каком-то госперевороте, рейда или диверсии, в каком-то точечном воздействии… но малопригодный для противостояния обычному механизированному полку из страны третьего мира (при условии, что командиры и солдаты последнего более-менее адекватно обучены). И дело здесь не в том, что у британцев плохие солдаты, нет. Солдаты у них великолепные, с отличной подготовкой и боевым духом. Но в случае с этими самыми «Силами «Коммандо» их будет мало и у них не будет тяжёлого оружия. Что сводит их значение буквально к нескольким вариантам боевого применения. Грубо говоря, это не «силы высадки на Фолкленды», это «силы переворота в Омане». Использовать их как обычную пехоту тоже, видимо, будет можно, но это как забивать гвозди микроскопом.

Но самое слабое место Британии — армия. Та самая, одной бригадой из состава которой собрались попугать Россию.

На сегодня численность британской армии чуть-чуть превышает 100 000 человек. К моменту, когда планы по её реформе реализуются, эта величина упадёт до 72 500. И это такая плохая игра, при которой хорошую мину не сделать — ещё недавно целью было «догнать» численность войск до 112 000. А теперь вот так. И это нерешаемо.

На сегодня в возрастной группе, которая является основным источником рекрутов для Великобритании, безработица на минимуме, а она подстёгивала набор в войска. Войны на Ближнем Востоке и провал в Афганистане заставили даже таких конформистов, как англичане, задавать себе политически некорректные вопросы типа «зачем всё это было?». В итоге войска просто не могут набрать себе солдат.

И это так и будет до тех пор, пока кто-то не нападёт на Соединенное Королевство, что подстегнёт патриотизм и желание молодёжи воевать, или пока они не введут у себя призыв, что не выглядит реальным в обозримой перспективе. Пока планируется сделать ставку на резервистов, которых на сегодня 30 000 человек. Но и их число со временем будет падать, ведь они состоят из тех, кто проходил военную службу. А так, как их будет всё меньше и меньше, то и резервистов со временем поубавится.

Да, британская бригада с танками «Челленджер 3» - это сила, без вопросов. Особенно если ввязаться с ней в бой на дистанциях стрельбы прямой наводкой вместо дистанционного огневого поражения — тут они покажут себя во всей красе. Подготовка у них действительно обзавидуешься.

Но проблема в том, что за этой бригадой никого нет — буквально. Нет резервов, которыми можно было бы оперировать. В 1999-м году в почти погибшей России на Кавказ входила группировка численностью без малого 90 000 человек — британцам для формирования сил такой же численности понадобится проводить мобилизацию и это будет предел. На этом фоне проблемы с новой боевой техникой уже не особо важны, хотя стоит и их упомянуть — БМП «Аякс» например, что называется, «не получается». И всё это наводит на очевидные мысли по поводу британского военного потенциала.

Предварительные итоги

Выводы из всего этого простые — Британия в обозримой перспективе сможет воевать на море и в воздухе, но не на земле. На Земле семь британских бригадных боевых групп смогут провести оборонительную операцию корпусного масштаба и не более того. На широкомасштабное общевойсковое наступление этих сил уже не хватит, там в этих семи бригадных группах все рода сил — от лёгкой пехоты до танков.

Это не значит, что они вообще не смогут воевать, но теперь и надолго это войска для войны в составе коалиций, только вместе с союзниками. Грубо говоря, несколько британских бригад смогут стать тем стержнем, вокруг которого соберутся и быстро придут в себя разбитые части и подразделения другой армии, они их усилят и прикроют, они придадут их обороне надёжность. Но без этой массы дружественных войск вокруг себя воевать они смогут только против очень слабого противника и без решительных целей. Или недолго. Без возможности одержать решительную победу. Её просто некому одерживать, нет людей.

И все же списывать старого британского льва со счетов не стоит — просто опасность от него теперь исходит иная.

Имея многочисленные и хорошо обученные силы специальных операций, Британия сможет эффективно вредить своим соперникам в неожиданных местах, и в больших количествах. Англичане — мастера подлых войн и спецопераций, и теперь похоже, ими займётся значительная часть их армии.

И, конечно, флот и авиация — эти как были угрозой, так и остаются. Разумеется, с поправкой на проблемы с авианосцами и возможностью бить по берегу — без США у англичан пока две «игрушечных» авианосных группы. Впрочем, они могут в течение нескольких лет кое-что в них улучшить, например, заиметь свои самолёты на авианосцах, со своими же лётчиками. А вот остальные надводные силы обещают стать вполне боеспособными в самое ближайшее время. Подводный же флот ВМС Британии всегда был силен.

В общем, Британия останется опасным врагом. Просто в списке реальных угроз, с которыми по-настоящему надо считаться, теперь нет мощной армии. Хотя определённую опасность её армейские части будут представлять всегда. Включая бригаду в Германии, которая может передислоцироваться потом и поближе к нашим границам. Однако в случае вооруженного конфликта с НАТО британская армия будет далеко не главной проблемой российских Вооруженных сил.