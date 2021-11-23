Украина скатилась в пенсионную пропасть

Новая пенсионная реформа обсуждается на Украине. На этот раз речь идет о том, чтобы жители страны главным образом самостоятельно копили себе на старость. Идея на первый взгляд благая, но в реальности дело идет к тому, что две трети украинских стариков уже в ближайшие годы останутся без средств к существованию. Как же такое произошло?

Организация экономического сотрудничества и развития огласила данные о пенсионных накоплениях стран, не являющихся ее членами. На первом (с конца) месте – сразу две страны с весьма скромным показателем в 0,01% ВВП: Пакистан и Украина.

С Пакистаном все понятно: там пенсии есть только у чиновников, военных и нефтяников. А Украина как в такую пропасть скатилась?

Реформа Януковича

2021 год – тихий юбилей пенсионной реформы, этого кошмара любой украинской власти. За нее брался каждый президент Украины, но частично реформировать ее удалось разве что Виктору Януковичу в 2011 году. За что остальным – Порошенко, Зеленскому и всем последующим – стоило бы поклониться ему в ножки. Вряд ли хоть кто-то из них рискнул бы повторить вот это:

1. Изменение пенсионного возраста. Сегодня для мужчин и женщин он одинаков: 60 лет. Но еще 10 лет назад женщины могли выходить на пенсию на пять лет раньше.

2. Страховой стаж для получения даже минимальной пенсии – 35 и 30 лет для мужчин и женщин (до реформы – 25 и 20 лет). Этот пункт внедряется постепенно: размер стажа достигнет максимальных значений с 2028 года. А в 2021-м пока еще достаточно 28 лет.

3. Максимальный размер пенсии – 10 прожиточных минимумов (с июня 2021 года – 1854*10=18 540 грн, или 52 тыс. рублей). Но это примерно как скорость света: для большинства объектов во Вселенной она недостижима. Согласно данным статистики, в 2020 году средняя пенсия на Украине составляла порядка 3500 грн (9600 руб.). При этом 65% пенсионеров получали менее 3000 грн (8200 руб.).

Не слишком радостная картина, но это еще не все. Реформаторы были реалистами и понимали, что не так уж много украинцев смогут к пенсии накопить 35 лет страхового стажа или подтвердить их документально. Для них предусмотрели альтернативу пенсии – социальную помощь: 30% от прожиточного минимума. Сегодня это 556 грн (1520 руб.). Правда, выплачиваться эта помощь начинает только после достижения 63 лет (или с 65, при стаже менее 15 лет). Ну или не начнет – как повезет. Такой вот квест на выживание.

Как Украина становится Черной Африкой

На первый взгляд, больнее всего эта реформа ударит по гражданам Украины, рожденным в период 1965–1975 годов. Разруха 1990-х, неоцифрованные архивы – из-за этого подтвердить стаж будет непросто. Однако эксперты настроены более пессимистично: по их прогнозам, даже из нынешних 30-летних только четверо из десяти заработают полноценную пенсию, хотя бы минимальную. Сегодняшний размер социальной помощи равен на Украине примерно 21 доллару. Иначе говоря, двум третям украинских пенсионеров в будущем предлагается существовать примерно на 0,7 доллара в день. Это почти втрое меньше уровня крайней нищеты в определении ООН (1,9 доллара в день).

Такая бедность совсем не редкость на нашей планете. По данным ООН и Всемирного банка, так живет почти каждый десятый – 738 млн человек по состоянию на 2015 год. Дело в другом. Согласно статистике и прогнозам, общее количество людей, живущих в такой нужде, постепенно снижается. К тому же со временем такая бедность концентрируется в одном регионе – так называемой Черной Африке (части Африки к югу от Сахары). Попробуйте-ка найти здесь Европу!

И вот одно из двух: либо почти все европейские нищие из этого графика – будущие украинцы, либо доля Европы существенно вырастет – из-за украинских пенсионеров. А сама Украина уж точно станет планетарным феноменом.

Тришкин кафтан

Почему так случилось? Просматривается несколько причин.

Прежде всего, пенсионная система Украина – один из немногих реликтов УССР. Казалось бы – есть Пенсионный фонд, из него платятся пенсии. На деле в 2020 году пенсионерам было выплачено 479 млрд грн, но 202 млрд из них ПФ получил из госбюджета. Считается, что он берет эти средства в долг. На деле это происходит последние лет 20 и отдать этот долг ПФ не сможет никогда. Причем доля бюджетных денег в пенсиях постепенно растет, а доля ПФ – уменьшается. По оценке Forbes-Украина, «...содержание пенсионеров – это самая большая статья расходов расширенного бюджета... четвертая часть всех бюджетных выплат».

А происходит это в основном из-за демографических и миграционных процессов. Двадцать лет назад отчисления в ПФ платили 19 млн украинцев, сегодня – 11,5 млн. К тому же часть из них перечисляет ЕСВ только с «белой» части дохода. Правда и пенсионеров становится меньше (10,6 млн в 2021-м, против 13,6 млн в 2011-м), но количество занятых сокращается быстрее.

Какая-то часть украинцев – обычно говорят о 3-4 млн чел – работают за рубежом. Было уже несколько попыток заставить их делиться доходами, успехов они не имели. К тому же прошлогодние откровения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля («...мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это обычная математика, экономическая демография») только подтверждают правоту гастарбайтеров.

С одной стороны плохо, ведь пенсии у него не будет. С другой – куда хуже платить ЕСВ 10-15 лет (а его минимальный размер с 2011 по 2021 гг вырос с 326 до 1474 грн, т.е. с 3000 до 4100 руб) и потом получить дулю с маслом.

Копите сами

Поэтому и возник вопрос накопительной пенсии. Сейчас как раз на Украине обсуждается соответствующая реформа. «Мы предлагаем следующую модель: во-первых, обязательно один процент платит работодатель в пределах ЕСВ, который у нас есть. Во-вторых, человек добровольно к своему одному проценту, который за него перечислил работодатель, тоже откладывает один процент от своей заработной платы. Но если человек это сделает, государство... ему в таком же размере на счет перечислит такую же сумму», – кратко поясняет суть изменений министр социальной политики Марина Лазебная. Запустить такой механизм хотят уже в 2023 году.

Введение накопительного уровня пенсионной системы предусматривалось еще пенсионной реформой Леонида Кучмы (1998). Ожидалось, что копить на старость украинцы станут с 2003 года – еще один тихий юбилей. Но тогда реформу торпедировали в парламенте. С большим опозданием их приняли в 2003-м, а накопление отодвинулось на конец 2000-х. Но в конце 2008-го грянул мировой кризис и всем стало не накоплений. Тому же Януковичу (2011) пришлось в срочном порядке «резать косты»: на момент его избрания расходы на пенсионное обеспечение достигли 18% ВВП Украины. Накопительный уровень тогда тоже обсуждали – от 2% до 7%, в зависимости от возраста. Планировали вводить в конце 2014 года, очевидно, под выборы. Но до выборов не дотянул уже сам Янукович. Зато в 2015-м грянул технический дефолт…

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Более того, даже для команды Зеленского это уже второй поход к снаряду. Не исключено, что не последний: в 2024-м выборы. И уж так повелось, что любая власть перед ними устраивает аттракцион повышения пенсий. Выдаивая для этого бизнес насухо. На накопительный уровень может снова не хватить: избирателю понятнее 1000 грн сегодня, чем неизвестно сколько когда-нибудь потом.

Еще одна проблема – инфраструктура. Накопления – это частные пенсионные фонды. Между тем на Украине и банкам-то не особо доверяют: только во время банкопада 2014-2016 гг лопнуло около 100 штук. Не говоря уж о том, что вкладывать средства таких фондов некуда. Проще обязать украинцев завести безотзывные депозиты в госбанках. Хотя решение тоже так себе: украинскую гривну ввели 25 лет назад, за это время она обесценилась к доллару в 15 раз.

...Впрочем, это не означает, что украинцы совсем не заботятся о своем будущем. Многие организовали себе собственную накопительную систему и зарабатывают пенсию за пределами Украины – там, где до их накоплений не доберется очередной майдан или очередной реформатор. Например, в России.