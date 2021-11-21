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21 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Интерес США к российским углеродам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
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Кто организует акции антиваксеров в российских регионах

Противники QR-кодов взяли в осаду Свердловский облсуд КоммерсантЪ-Урал/Telegram
Противники QR-кодов на время парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде – ворвались в кабинет главного санврача области. В тот же день в Екатеринбурге антиваксеры устроили настоящий митинг в здании облсуда, где слушалось дело о законности QR-кодов. Почему российские противники прививок перешли от перебранок в соцсетях к действиям – и кто их направляет? Подробности...
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Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Рано хоронить старую Америку

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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    Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других
    		   21 ноября 2021, 18:50
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах?

    «Я/Мы». Этот мем* часто используется представителями российской оппозиции и интеллигенции для выражения сопричастности к какому-то человеку – обычно нарушителю закона или хайпожору. И зачастую это выглядит смешно – когда дама в соболях, играющая оппозиционерку, или богатый мошенник пишут посты с «Я/Мы» по отношению к нищему студенту-активисту, поверившему в их сказки и попавшему за решетку, а потом уезжают на заграничные курорты. Неудивительно, что в России этот мем вызывает негативные коннотации – сопричастности-то нет.

    Однако тут скорее проблема в эксцессе исполнителей. На самом деле «Я/Мы» – это мощнейший стимул, который может побудить общество на самые разные действия. Иногда на героизм – как было во время Великой Отечественной, когда простые солдаты ассоциировали себя с героями и шли на смерть, закрывая собой амбразуры.

    Иногда на массовые разрушения – как, например, было с «Я/Мы Мохаммед Буазизи» в Тунисе. Десятки тысяч тунисцев с высшим образованием и даже степенями, вынужденные ради выживания работать торговцами и поденщиками (а на востоке образование имеет важное статусное значение), ощутили сопричастность к Мохаммеду Буазизи, которому чиновница на рынке снесла все фрукты, отобрала весы и дала пощечину – и который, не сумев добиться справедливости, от отчаяния поджег себя на площади. Ощутили, почувствовали приближение такой же судьбы – и вышли на улицы, снеся тунисское правительство и дав старт «Арабской весне», унесшей сотни тысяч жизней на Ближнем Востоке.

    На днях не менее важное с точки зрения последствий «Я/Мы» случилось в Соединенных Штатах. Десятки миллионов американцев следили за судебным процессом против Кайла Риттенхауса – и понимали, что от вердикта этому юному пареньку во многом зависит их собственная судьба.

    Кайл Риттенхаус – обычный паренек из небольшого городка Антиохия в штате Иллинойс. В августе 2020 года в городе Кеноша, расположенном в соседнем штате Висконсин, начались расовые погромы. Афроамериканцам и левым активистам BLM не понравилось, что там полицейские стреляли при задержании в чернокожего, после чего в Кеношу съехались люмпены со всей округи и начали устраивать массовые беспорядки.

    И тогда Кайл вместе с рядом других молодых людей отправился в Кеношу, где живут его родственники, на защиту собственности граждан от вандалов и там патрулировал город с оружием в руках. Просто потому, что защищать было больше некому – мэр Кеноши и даже губернатор Висконсина просто самоустранились и убрали полицию, оставив жителей города один на один с беснующейся толпой. И после того, как вандалы напали на Риттенхауса, стали его избивать и попытались вырвать оружие, он открыл огонь на поражение, убив двоих погромщиков и ранив одного.

    Само нападение было снято на видео, и там отчетливо видно, что парень защищался. По закону штата Висконсин использование смертоносных средств защиты оправдано в случае, если защищающийся «имел все основания верить в то, что применение силы необходимо для предотвращения его смерти или же нанесения ему серьезного вреда здоровью». Направленный на парня пистолет в руках одного из нападавших, избиение скейтбордом со стороны другого, а также попытки вырвать у него ствол однозначно могут трактоваться как «имел все основания верить».

    Однако на общей волне истерии Black Lives Matter местные власти побоялись гнева леволиберальных активистов и симпатизирующих им журналистов. В статьях которых говорилось о том, что «белый расист» приехал аж в другой штат (что формально так, однако расстояние между Антиохией и Кеношей менее 30 километров) с незаконно приобретенным оружием, чтобы устроить охоту на активистов BLM. Поэтому власти от греха подальше арестовали Кайла Риттенхауса. Среди выдвинутых против него обвинений было и предумышленное убийство первой степени, за которое в штате Висконсин грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

    Само следствие и суд длились почти год. И вот 19 ноября жюри присяжных вынесло весьма примечательный вердикт. Примечательность не только в том, что Риттенхауса оправдали по всем пунктам обвинения, а еще и в том, что решение было принято консенсусом.

    Левые и активисты BLM, конечно, в гневе. Они обвиняют суд в предвзятости и даже в расизме. «Это болезненное решение суда посылает ужасный сигнал: оно оправдывает насилие на протестах против расовой несправедливости. Это не справедливость, а самое настоящее подстрекательство, – возмущается конгрессмен Рашида Тлаиб. – Наша система правосудия сломана – она защищает белых расистов».

    Ну и, конечно, говорят о личных факторах. «В том суде Кеноши, с тем судьей и не могло быть справедливости», – возмущается Джон Хьюбер, отец одного из убитых погромщиков. Тонкий намек на судью Брюса Шредера, который действительно не скрывал своих симпатий к Кайлу Риттенхаусу. Так, он запретил прокурорам называть убитых «жертвами», но при этом разрешил адвокатам называть их «поджигателями» или «мародерами» – если, конечно, уважаемые адвокаты смогут это доказать.

    Причина такого поведения судьи очень проста – 75-летний Брюс Шредер является самым опытным окружным судьей штата и в то же время имеет репутацию независимого человека, который делает то, что считает нужным. Такой классический порядочный судья из голливудских фильмов – разница только в том, что в современном американском кино судьи обычно черные, а Брюс Шредер – белый.

    В гневе они и потому, что теперь Кайл Риттенхаус имеет полное право впаять многомиллионные иски СМИ и даже политикам, обвинявшим его в расизме. В том числе и нынешнему президенту США. Журналисты спросили у Байдена, как он относится к этому вердикту и продолжает ли считать Кайла Риттенхауса «белым расистом»? «Послушайте, я следую вердикту жюри присяжных. Так работает система», – ушел от ответа президент. Даже не посчитав нужным извиниться.

    Что же касается республиканцев, то они рассматривают это не только как оправдание невиновного, но и как подтверждение права американцев на защиту своей жизни и своей собственности от тех, кто на них покушается. Базового права американцев – и столь нужного права сейчас, когда в стране снова обострился расовый вопрос.

    «Кайл Риттенхаус признан невиновным, друзья. У вас есть право быть вооруженными, быть опасными и действовать, основываясь на моральных принципах», – заявил конгрессмен Мэдисон Коуторн. Он уже предложил Кайлу Риттенхаусу поработать стажером в Конгрессе, аналогичные предложения были сделаны со стороны других республиканских конгрессменов.

    Сделаны, понятно, по двум причинам. Во-первых, менее чем через год пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Политикам нужен рейтинг, а Риттенхаус сейчас является самым настоящим флагом для белой Америки, звереющей от насаждаемой ей политкорректности.

    Во-вторых, Кайл Риттенхаус является еще и красной тряпкой для «ослов» – Демократической партии. И правильный республиканец сейчас, в эпоху серьезнейшего межпартийного раскола, никогда не упустит возможности потроллить леваков и афроамериканцев. Которые, конечно же, в «восторге» от работы в одном здании с Риттенхаусом. «Каждый день становится все более опасно ходить на работу. Эти конгрессмены не только разжигают насилие, но еще и нанимают на работу тех, чьим единственным навыком является убийство людей, выступающих за защиту черных жизней, а также избежание наказания за это убийство», – возмущается конгрессмен Кори Буш.

    И, как ни странно, она в чем-то права. Решение суда, с одной стороны, действительно сохраняет за американцами право на самозащиту с применением огнестрела. Однако, с другой – слишком широкая трактовка этого права вкупе с серьезным общественным напряжением, помноженное на нежелание властей действовать решительно из страха перед леволиберальными активистами, может привести к массовым отстрелам на американских улицах. Причем отстрелам активистов с обеих сторон – леваки и афроамериканцы тоже могут свободно купить и носить оружие.

    А все потому, что в 2020 году значительная часть американской элиты была одержима другим «Я/Мы». «Я/Мы Джордж Флойд».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента


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