В Калифорнии математика уже не имеет значения

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21 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Стремительно дорожающая нефть опасна для России

У экспертов почти нет сомнений, что нефть снова будет дорогой долгие годы Егор Алеев/ТАСС
Нефть уже достигла двухлетнего максимума, но будет расти и дальше. Сомнений в том, что она может вернуться к 100, а то и 200 долларам за баррель, уже практически ни у кого нет. Международные и российские эксперты говорят о начале нового цикла дорогой нефти, третьего в мировой истории. Парадоксально, но и для России, и для других экспортеров столь дорогая нефть опасна. В их интересах сдержать ее рост. Подробности...
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«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
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Как слава Витуса Беринга затмила подвиги его подчиненного

Алексей Чириков. Прижизненный портрет общественное достояние
280 лет назад, 20 июня 1741 года, разыгрался один из самых драматических моментов в истории 2-й Камчатской экспедиции. Шторм и туман разлучили пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел», шедшие под командованием капитан-командора Витуса Беринга и капитана Алексея Чирикова к неведомому северо-восточному побережью Америки. Чириков достиг Америки раньше. Почему же Беринг считается великим исследователем, а Чирикова помнят лишь специалисты-историки? Подробности...
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Битва с БелАЭС заставила Литву переплачивать за электричество

БелАЭС уже приносит прибыль Белоруссии – и убытки Литве REUTERS/Vasily Fedosenko
Борьба Литвы с Белорусской АЭС, построенной Россией, приводит к парадоксальным результатам. Несмотря на все старания отгородиться от белорусского электричества, Вильнюс не только в реальности покупает эту электроэнергию, но и вынужден переплачивать. А значит, де-факто финансирует атомную станцию, с которой так отчаянно борется.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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В Калифорнии математика уже не имеет значения

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
После резкого высказывания в Faсebook на тему BLM человека могут просто уволить с волчьим билетом. Все прекрасно понимают, о чем речь, а произносить вслух нельзя. Подробности...

Политика – это поэзия издержек

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Нас так долго учили любить запретные плоды, что мы разучились пожинать собственные. Все познается в сравнении, а не копировании чужих образцов. Мы – такие, какие есть, а не такие, какими нас хотели бы видеть. Подробности...
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Станут ли американские негры отдельной нацией

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Негритянские рабы получили свою свободу после длительной напряженной войны, самой масштабной на американских континентах. Только вот сражались в этой войне в большинстве не жаждущие свободы негры, а вполне себе белые люди. Подробности...
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Футбол и «война напитков»

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Встреча Путина и Байдена: главное

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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    Юрий Алексеев

    В Калифорнии математика уже не имеет значения

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		21 июня 2021, 12:54

    Неожиданно мне в сообщения пришла петиция на английском языке. Просили подписать. Вникаю... Калифорнийские граждане Америки ищут помощи: подпиши, дорогой товарищ, нашу просьбу: не запрещать углублённое изучение математики для наших детей...

    Звоню своим знакомым в Калифорнию, русским, которые живут там 10+ лет. Оба – высокооплачиваемые инженеры в Кремниевой долине, средний (и даже чуть выше) американский класс, двое детей:

    – Что это было, земляки?

    – Понимаешь, Юра...

    А дальше следует крик души. Выясняется, что в американских государственных школах (public schools) стандартная математическая программа очень слабая. Это не зависит от того, какой у школы рейтинг, слабая везде. И чтобы у умненьких детей совершенно не угас интерес к учению, родители их возят на дополнительные частные занятия после школы. Специально для русских детей в той же Калифорнии есть сеть RSM – russian school of mathematic.

    А усложнить школьную программу ни на грамм нельзя, так как иначе будет несправедливость, неравенство и прочее BLM. Самые слабые ученики в классе (читай мексиканцы и чёрные) успевать не будут. И учитель ничем помочь не сможет, хоть и видит, что многие умненькие дети воют от скуки на его уроках.

    И потому после школы белые родители хватают своих чад и развозят уже на нормальные частные занятия, где интересная программа, оригинальный подход, можно порассуждать и порешать интересные задачки. Для работающих родителей это – кошмар. Два-три раза в неделю надо подорваться и потратить часа 2,5 на развозку детей по дополнительным занятиям, расстояния тут большие. Но Аллилуйя! В 6-м классе приходит спасение!

    С шестого класса программа по математике в государственных школах разделяется на обычную (слабую) и продвинутую. Детей тестируют, и способных определяют в «advanced» – математический класс! Ура! Математику из списка дополнительных занятий, на которые надо возить, можно вычеркнуть!

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Так вот California department of education выступил недавно c инициативой убрать эти самые advanced math классы. Запретить то есть. Во всех школах. Это всё в свете BLM. Потому как по их статистике получается, что такие классы – это привилегия белых детей. То есть ущемляются права меньшинств! Неравенство! Дискриминация!  А любое неравенство надо искоренить, всех уравнять немедленно!!!

    Почему-то еще там и права женщин приписали, хотя девочек в математических классах не меньше, чем мальчиков, насколько я знаю. И вообще, - продолжает мой собеседник - у меня такое впечатление, что там одни русские да азиаты сидят. Ну а русских они причисляют к белым американцам, не отличают в общем, но азиаты – тоже вроде меньшинство. Но чёрных и мексиканцев там точно нету! А это очень и очень плохо – создаются как бы неравные условия для детей из черных и мексиканских семей.

    И продолжает: у всех наших друзей-знакомых, у кого дети постарше, они уже прошли через такие классы. И это было настоящим спасением. Там собираются умные дети, которые могут и главное – хотят учиться, а балбесы отсеиваются. Но нет! Они и это хотят запретить. Совершенно нетолерантные речи я веду! Так нельзя! BLM не виноваты! Нечего ставить своих детей выше их!

    Все русские / белые родители сейчас в панике. Страшно представить, что будет, если advanced классы прикроют. Эта петиция не поможет, я полагаю. Такие петиции – как подписи по подъездам собирать, никакой официальной силы они не имеют. Но лучше хоть что-то сделать, чем ничего, - резюмирует мой собеседник.

    Задаю вопрос:

    – Могу я опубликовать твой «крик души» от твоего настоящего имени?

    – Наверное, не надо. Я очень резко высказался, тут и за меньшее увольняют. Нередки случаи, когда после какого-то резкого высказывания в Faсebook на тему BLM стучали на место работы человека, и его сразу же увольняли с волчьим билетом. Все прекрасно понимают, о чем речь, а произносить вслух нельзя. Так что лучше без имен.

    Это то, что нужно знать о современной Америке. Отвечаю за каждое слово.

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