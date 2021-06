В Калифорнии математика уже не имеет значения Юрий Алексеев

Журналист 21 июня 2021, 12:54 Неожиданно мне в сообщения пришла петиция на английском языке. Просили подписать. Вникаю... Калифорнийские граждане Америки ищут помощи: подпиши, дорогой товарищ, нашу просьбу: не запрещать углублённое изучение математики для наших детей... Звоню своим знакомым в Калифорнию, русским, которые живут там 10+ лет. Оба – высокооплачиваемые инженеры в Кремниевой долине, средний (и даже чуть выше) американский класс, двое детей: – Что это было, земляки? – Понимаешь, Юра... А дальше следует крик души. Выясняется, что в американских государственных школах (public schools) стандартная математическая программа очень слабая. Это не зависит от того, какой у школы рейтинг, слабая везде. И чтобы у умненьких детей совершенно не угас интерес к учению, родители их возят на дополнительные частные занятия после школы. Специально для русских детей в той же Калифорнии есть сеть RSM – russian school of mathematic. А усложнить школьную программу ни на грамм нельзя, так как иначе будет несправедливость, неравенство и прочее BLM. Самые слабые ученики в классе (читай мексиканцы и чёрные) успевать не будут. И учитель ничем помочь не сможет, хоть и видит, что многие умненькие дети воют от скуки на его уроках. И потому после школы белые родители хватают своих чад и развозят уже на нормальные частные занятия, где интересная программа, оригинальный подход, можно порассуждать и порешать интересные задачки. Для работающих родителей это – кошмар. Два-три раза в неделю надо подорваться и потратить часа 2,5 на развозку детей по дополнительным занятиям, расстояния тут большие. Но Аллилуйя! В 6-м классе приходит спасение! С шестого класса программа по математике в государственных школах разделяется на обычную (слабую) и продвинутую. Детей тестируют, и способных определяют в «advanced» – математический класс! Ура! Математику из списка дополнительных занятий, на которые надо возить, можно вычеркнуть! На эту тему Так вот California department of education выступил недавно c инициативой убрать эти самые advanced math классы. Запретить то есть. Во всех школах. Это всё в свете BLM. Потому как по их статистике получается, что такие классы – это привилегия белых детей. То есть ущемляются права меньшинств! Неравенство! Дискриминация! А любое неравенство надо искоренить, всех уравнять немедленно!!! Почему-то еще там и права женщин приписали, хотя девочек в математических классах не меньше, чем мальчиков, насколько я знаю. И вообще, - продолжает мой собеседник - у меня такое впечатление, что там одни русские да азиаты сидят. Ну а русских они причисляют к белым американцам, не отличают в общем, но азиаты – тоже вроде меньшинство. Но чёрных и мексиканцев там точно нету! А это очень и очень плохо – создаются как бы неравные условия для детей из черных и мексиканских семей. И продолжает: у всех наших друзей-знакомых, у кого дети постарше, они уже прошли через такие классы. И это было настоящим спасением. Там собираются умные дети, которые могут и главное – хотят учиться, а балбесы отсеиваются. Но нет! Они и это хотят запретить. Совершенно нетолерантные речи я веду! Так нельзя! BLM не виноваты! Нечего ставить своих детей выше их! Все русские / белые родители сейчас в панике. Страшно представить, что будет, если advanced классы прикроют. Эта петиция не поможет, я полагаю. Такие петиции – как подписи по подъездам собирать, никакой официальной силы они не имеют. Но лучше хоть что-то сделать, чем ничего, - резюмирует мой собеседник. Задаю вопрос: – Могу я опубликовать твой «крик души» от твоего настоящего имени? – Наверное, не надо. Я очень резко высказался, тут и за меньшее увольняют. Нередки случаи, когда после какого-то резкого высказывания в Faсebook на тему BLM стучали на место работы человека, и его сразу же увольняли с волчьим билетом. Все прекрасно понимают, о чем речь, а произносить вслух нельзя. Так что лучше без имен. Это то, что нужно знать о современной Америке. Отвечаю за каждое слово. Другие материалы автора