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5 октября, вторник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

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Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
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Северокорейский «гиперзвук» задал большую загадку

Новая северокорейская ракета оставляет много загадок KCNA/EPA/ТАСС
Пропаганда КНДР может праздновать большую победу – она получила основания заявить, что Северная Корея вошла в очень узкий клуб стран, имеющих гиперзвуковое оружие. По крайней мере, об этом свидетельствует недавнее испытание новой северокорейской ракеты. Однако целый ряд признаков говорит, что с этой ракетой не все так просто – в том числе с точки зрения интересов России. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Русские – народ железной дороги

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
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Человечество обманывают, говоря о конце религий

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
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Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
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    Северокорейский «гиперзвук» задал большую загадку

    Новая северокорейская ракета оставляет много загадок    5 октября 2021, 08:50
    Фото: KCNA/EPA/ТАСС
    Текст: Александр Тимохин

    Пропаганда КНДР может праздновать большую победу – она получила основания заявить, что Северная Корея вошла в очень узкий клуб стран, имеющих гиперзвуковое оружие. По крайней мере, об этом свидетельствует недавнее испытание новой северокорейской ракеты. Однако целый ряд признаков говорит, что с этой ракетой не все так просто – в том числе с точки зрения интересов России.

    Официальный печатный орган Трудовой партии КНДР – газета «Нодон синмун» объявила об успешном испытании ракеты «Хвасон-8» с гиперзвуковым боевым блоком. «Хвасон-8» представляет собой баллистическую ракету средней дальности (БРСД). В качестве полезной нагрузки заявлен управляемый боевой блок, который и назван «гиперзвуковым».

    «Хвасон-8»

    Согласно сообщению «Нодон синмун», ракета использует ампулизированные топливо и окислитель, аналогично советским жидкостным ракетным двигателям (ЖРД). Это значительный шаг вперед для северокорейцев, так как такая ракета, будучи заправленной на заводе, сохраняет потом боеготовность длительное время, не требует заправки топливом и окислителем на стартовой позиции и более безопасна для личного состава.

    Фото, которое опубликовало КНДР, дает минимум информации, однако показывает нам двигатели этой ракеты (видно по выхлопу). Они там установлены аналогично ракетам «Хвасон 12» и межконтинентальной «Хвасон 14». «Хвасон-12» - это БРСД, которую американцы называют «убийца Гуама», так как она «достает» этот остров с территории КНДР. Дальность «Хвасон-12», по разным оценкам, составляет от 4500 до 6000 километров, и в последнем случае она «достает» север Австралии и часть Аляски. Россию, кстати, накрывает почти всю. Если это сходство подтвердится, то это будет означать, что у «Хвасон-8» может быть сравнимая дальность как с первой ракетой, так и со второй.

    Намного меньше известно о боевом блоке - том самом, который назван гиперзвуковым. На опубликованном фото силуэт с явно видными аэродинамическими плоскостями. Но невозможно по нему понять точно, что это — обычная головная часть боевой ракеты с, говоря по-простому, крылышками, или же это полноценный «глайдер» - планирующий гиперзвуковой боевой блок, способный осуществлять управляемый полет и маневрировать на гиперзвуковых скоростях. Возможности ракеты в этом случае будут сильно отличаться.

    Гиперзвук или хайп?

    Тема гиперзвукового оружия сегодня — модно и стильно. Однако надо понимать, о чем идет речь. Еще десять лет назад в инженерно-конструкторском сообществе было принято считать за гиперзвуковую только такую ракету, которая может осуществлять горизонтальный полет с гиперзвуковыми (более пяти «звуков») скоростями.

    Сегодня эта трактовка намного шире. Помимо описанных выше ракет, к которым относится российская ракета «Циркон» и американские экспериментальные Boeing X-51 Waverider и недавно слетавшая экспериментальная ракета HAWC, появились еще ракеты с набором скорости в снижении, например, российский «Кинжал» или будущая американская ракета AGM-183 ARRW. А также - не имеющие двигателя «глайдеры» - планирующие блоки, способные выполнять управляемый полет и маневрировать в атмосфере на гиперзвуковых скоростях. К ним относятся российский «Авангард»,  глайдер китайской системы «Великий поход-17», известной под английским названием DF (Dong Feng)-17 и американский гиперзвуковой блок C-HGB.

    Северокорейцы заявили, что их изделие относится к последней группе. Что если это правда? Глайдер может «проскочить» между зонами поражения тактических систем противовоздушной обороны, и противоракетной обороны театра военных действий, пролетев в тех диапазонах высот, где одни еще не работают, а другие уже не работают. Еще одним плюсом глайдера является возможность отклониться от баллистической траектории, что делает его курс непредсказуемым.

    И, конечно, есть и политический момент — КНДР теперь может похвастаться тем, что в создании новых военных технологий идет «ноздря в ноздрю» с США и лишь немногим уступает Китаю. Ну и состоит в том же клубе, что и Россия, хотя до России, конечно, им все очень далеко пока.

    Однако возможность КНДР создать такой летательный аппарат вызывает массу вопросов. Прежде всего, глайдер - это не только управляющие аэродинамические плоскости. Это, например, конструкционные материалы, которые должны выдерживать огромные температуры и быть достаточно легкими для летательного аппарата.

    Во-вторых, встает вопрос с наведением. У «больших» игроков есть возможность использовать инерциальные навигационные системы, не зависящие никак от внешних источников информации, есть возможность использовать астрокоррекцию, есть возможность совместить одно с другим. Это может и КНДР. А вот необходимых радиолокационных систем прицеливания, собственных военных навигационных спутников у КНДР нет.

    Все это делает применение северокорейского глайдера непростым делом — Россия, Китай и США имеют в разы больше разных инструментов, которые могут применяться для наведения на цель на конечном участке траектории. Опять же это заставляет предположить, что глайдер (если это глайдер) будет применяться только в варианте с ядерной боевой частью — тогда его возможности по преодолению ПРО оказываются важными, а относительно низкая точность не принципиальна.

    Да и без этих факторов создание подобного изделия дело сложное. Тот же «Авангард» начали делать еще в СССР. Гиперзвуковые программы ведущих стран мира стоят на огромном научно-техническом заделе, который создавался десятки лет. Есть ли таковой у КНДР? Скорее нет, чем да.

    Если же мы предположим, что КНДР глайдер не осилила, то тогда можно предположить следующее. Это может быть не глайдер, а вспомогательная система управления вполне себе обыкновенным баллистическим боевым блоком. Грубо говоря, просто «голова с крылышками», благодаря которой боевой блок может подруливать, компенсируя отклонение от цели. Такие системы в странах третьего мира не новость, «голову с крылышками» много лет назад испытывали иранцы, которые очень плотно взаимодействуют с КНДР в своей ракетной программе. Но тогда это не гиперзвук даже формально. Просто потому, что хотя боевой блок и падает на цель с гиперзвуковыми скоростями, он гиперзвуковым оружием не является, иначе все баллистические ракеты пришлось бы так называть.

    Кроме того, если подруливание производится под управлением какой-то системы наведения, то блоку придется еще и тормозить, как это делал боевой блок ракеты «Першинг-2», чтобы успеть опознать цель и скорректировать курс. Тогда скорость снижения на последних километрах будет не гиперзвуковой, а сверхзвуковой, причем небольшой, два-три звука. Это тоже неплохо, так по крайней мере обеспечивается высокая точность, но это даже близко не гиперзвук. И в этом случае новая северокорейская ракета вполне может применяться и для неядерных «хирургических» ударов, что может быть очень полезно в некоторых случаях.

    И вот на этой развилке стоит поднять вопрос, который к самой КНДР относится весьма косвенно.

    Загадочный прорыв

    КНДР — бедная страна со слабой экономикой, полностью отрезанная от возможностей по обмену научно-технической информацией с другими странами, находящаяся под санкциями буквально на все.  Длительное время их технический уровень в ракетостроении был весьма низким.

    Но в последние десятилетия они сделали феноменальный рывок. Свой северокорейский аналог зенитного комплекса С-300, свой северокорейский аналог ракетного комплекса «Искандер», межконтинентальная баллистическая ракета, целое семейство ракет средней дальности. В крылатых ракетах такой же прогресс — недавно КНДР испытала крылатую ракету большой дальности, и по ее компоновке четко видно, что это аналог «Томагавка» или «Калибра», то есть малогабаритная ракета с турбореактивным двигателем. А ведь еще пять лет назад их крылатые ракеты базировались на советских технологиях в лучшем случае 60-х годов. И вот - ракета «Хвасон-8», которая, возможно, несет глайдер.

    Встает вопрос — откуда все это? Откуда в нищей КНДР, где еще пятнадцать лет назад нормой был голод, такие технологии в области конструкционных материалов? Да хотя бы откуда у них турбореактивный двигатель для крылатой ракеты? Из Украины? Ну ладно, а остальное все откуда? Откуда радиолокаторы для управления зенитно-ракетными комплексами и технологии их производства?

    Возникает такое чувство, что КНДР кто-то здорово накачивает технологиями. Что важно, технологиями, похожими на российские. И если глайдер окажется действительно глайдером, то это очень серьезный повод задуматься. Ведь в таком случае есть признаки того, что в КНДР «утек» задел из тематики «Авангарда», по конструкционным материалам по крайней мере. Впрочем, задел именно для глайдера они могли «подрезать» и у китайцев.

    Если предположить, что эти вещи следствие какой-то российской операции по взращиванию «бойца» в Азии для каких-то российских внешнеполитических целей, то проблем нет — нераспространение нераспространением, но своя рубашка ближе к телу, извините. А вот если никакой такой операции нет, то российским спецслужбам пора задуматься о том, что происходит. У северокорейского ракетного чуда вполне может быть основа, которую мы не собирались им давать. Может быть, стоит искать утечку. Или, по крайней мере, получить твердые доказательства того, что источником северокорейского чуда является Китай, а не несанкционированный доступ к российским разработкам.

    Даже если в итоге это окажется не глайдер, а «голова с крылышками».


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