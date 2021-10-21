«Монголия может укрепить отношения России и Китая»

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21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Нефть может повторить взрывное подорожание газа

Трейдеры ждут нефть по 200 долларов за баррель REUTERS/Isaac Urrutia
В декабре 2021 года нефть подорожает выше 100 долларов за баррель, а в декабре 2022 года – до 200 долларов за баррель. Такие ожидания по ценам транслируют трейдеры на рынке нефтяных опционов. Учитывая, как в прошлом году нефтяная цена провалилась в отрицательную плоскость, а в этом году газовая цена ушла к заоблачным 2000 долларам за тысячу кубов, исключать уже ничего нельзя. Что будет значить для рубля и для России рекордный взлет стоимости нефти? Подробности...
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Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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«Монголия может укрепить отношения России и Китая»

5 ноября исполнится 100 лет с момента установления дипломатических отношений Советской России и Монголии Виктор Драчев/ТАСС
«История взаимодействия наших народов насчитывает, как известно, многие сотни лет. Но из этих сотен лет последние сто лет с точки зрения отдачи для простых людей были самыми результативными», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Монголии Дамдин Цогтбаатар, комментируя предстоящее 100-летие установления дипломатических отношений РСФСР и Монгольской народной республики. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию»? Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...
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ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинское руководство, уверенное в своей безнаказанности, творит полный произвол. А ОБСЕ вместо того, чтобы протестовать, наносит смертельный удар по и так еле дышащему Минскому процессу. Подробности...
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Борьба за климат стала новой религией

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поражает религиозный фанатизм молодых людей, которым промыли мозги настолько, что они действительно думают, что после них, а может, уже даже при них планета Земля прекратит своё существование. Подробности...
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«Мисс Украина» затравили

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

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Определена самая красивая мигрантка России

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    «Монголия может укрепить отношения России и Китая»

    5 ноября исполнится 100 лет с момента установления дипломатических отношений Советской России и Монголии
    		   21 октября 2021, 08:50
    Фото: Виктор Драчев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «История взаимодействия наших народов насчитывает, как известно, многие сотни лет. Но из этих сотен лет последние сто лет с точки зрения отдачи для простых людей были самыми результативными», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Монголии Дамдин Цогтбаатар, комментируя предстоящее 100-летие установления дипломатических отношений РСФСР и Монгольской народной республики.

    Автором одного из первых ярких высказываний ежегодного заседания клуба «Валдай», открывшегося в Сочи, оказался гость из-за рубежа – депутат парламента Монголии Дамдин Цогтбаатар. Чтобы избежать в мире новой большой войны, он призвал запереть мировых лидеров в бункере со спиртным. «После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями», – предсказал депутат.

    В случае большой войны маленьким странам грозит уничтожение, поэтому они не собираются сидеть и ждать момента, когда державы найдут общий язык, добавил Цогтбаатар. Он подчеркнул, что дискурс о мире во всем мире вышел из моды, но государства должны начать говорить об этом серьезно. «Вместо того чтобы инвестировать в войну, нужно инвестировать в медицину», - цитировали монгольского политика «РИА Новости».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сочи на этой неделе открылось 18-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема – «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Политики и эксперты из 45 стран мира, обсудят наиболее актуальные вопросы мировой повестки, в том числе отношения между обществом и государством в эпоху коронавируса.

    В дискуссиях примут участие порядка 140 участников, из которых 65 – зарубежные, в том числе из Аргентины, Афганистана, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Китая, США, Турции, Японии и Монголии. Специалисты не обойдут вниманием темы смены власти в Афганистане, обострения соперничества между США и Китаем. Отдельное место в повестке отведено изменению климата.

    Дамдин Цогтбаатар (фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости)

    Дамдин Цогтбаатар (фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости)
    О том, каким решение мировых проблем видится из Улан-Батора, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает депутат парламента Монголии и глава монгольской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар.

    ВЗГЛЯД: Господин Цогтбаатар, говорят, в монгольском обществе раздаются призывы отдалиться от России, а в частности, – отказаться от кириллицы. Через пару недель наши страны будут отмечать юбилей – 100-летие установления дипломатических отношений между РСФСР и Монгольской народной республикой. Как известно, соглашение об этом заключили Ленин и Сухэ-Батор. В какой атмосфере будут отмечать в Улан-Баторе такой юбилей?

    Цогбаатар Дамдин: В Монголии царит плюрализм, поэтому в прессе звучат разные мнения. Но упомянутые призывы отказаться от кириллицы, отдалиться от России – очень далеки от курса руководства страны. Проблемы в наших отношениях есть, но они чисто экономические – скажем, торговый дефицит, баланс явно не в пользу Монголии.

    Вообще же история взаимодействия наших народов насчитывает, как известно, многие сотни лет. Но из этих сотен лет последние сто лет с точки зрения отдачи для простых людей были самыми результативными. Опираясь на прежние достижения, мы должны сделать больше, чем было сделано за последние сто лет. Стоит подчеркнуть: вместе с Советским Союзом за последнее столетие мы стали активными игроками в Азии. Хотя мы – маленькая страна, но мы участвовали в изменении геополитической картины региона.

    Сегодня Монголия и Россия – стратегические партнеры. Это всеобъемлющее партнерство основывается на бессрочном договоре о дружбе, который два года назад заключили наши президенты. В итоге – между нами высочайший уровень доверия.

    ВЗГЛЯД: В каких сферах интересы Москвы и Улан-Батора совпадают?

    Ц.Д.: В первую очередь,

    мы ожидаем запуска большого проекта газопровода, который пройдет из России в Китай через нашу страну.

    В нем будут задействованы многие наши предприятия, конструкторские бюро, наши исследователи геодезии. Будут вовлечены предприятия не только из приграничных, но всех районов страны.

    Ставка на развитие Сибири и Дальнего Востока, о которой недавно заявило руководство России, разумеется, нам импонирует, такой поворот в экономической политике вашей страны совпадает с нашими интересами. Теперь стоит ожидать разворота потока инвестиций в сторону инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, а там как раз и находятся предприятия-партнеры нашего бизнеса. Это косвенно даст толчок и развитию нашего сотрудничества с ними.

    Полем для сотрудничества, в первую очередь, служат приграничные регионы: Алтайский край, Забайкалье, Иркутская область и в целом Дальний Восток.

    Проблем с безопасностью между нами нет, в этой сфере у нас перед нами общие вызовы – это международный терроризм и деятельность трансграничных криминальных структур. Такие проблемы по одиночке странам не решить. Мы здесь должны поддерживать каналы коммуникации, регулярно вести консультации.

    ВЗГЛЯД: В августе дым от пожаров в Сибири достиг и Монголии. По этому поводу между странами не возникло разногласий?

    Ц.Д.: Да, смог от пожаров в Иркутской области и Якутии накрыл Улан-Батор. Ясно, что перед нами стоит общий экологический вызов. Эко-система у нас общая. В Монголии тоже отмечались лесные пожары, но пожары в Сибири оказались очень масштабными. Но обеим сторонам ясно, что проблему нужно решать сообща. Неслучайно и российская политика теперь тоже делает акцент на экологии.

    Сухэ-Батор и Ленин (картина: Public domain)

    Сухэ-Батор и Ленин (картина: Public domain)
    Мы тоже обозначаем экологическую проблему как самую важную. Наш президент, выступая на Генеральной ассамблее ООН выдвинул идею всемирного проекта – высадить миллиард деревьев до 2030 года. Это наша форма борьбы с опустыниванием, которое движется на Север. Пыльные бури все чаще возникают и у нас, и в соседних странах. Здесь решение тоже должно быть общим.

    ВЗГЛЯД: Изменится ли внешняя политика Улан-Батора в азиатском регионе после прихода к власти талибов*?

    Ц.Д.: Афганистан – близкая для нас страна. Географически мы находимся в одном регионе. С наших западных границ – до Афганистана ближе, чем от наших восточных – до Японии и Кореи. Кроме того, афганская проблема важна для нас и с этнической точки зрения. У нас есть западный «аймак» (район), в котором компактно проживают казахи-мусульмане.

    Монголы поддерживали отношения с Афганистаном с 13-го века. Особенно активно мы общались в советское время. В 1992 году, когда в Кабул должны были войти боевики, два посольства последними оставили город – российское и монгольское.

    Мы хотим, чтобы Афганистан стабилизировался, чтобы государственность там состоялась, это соответствует общим интересам. Если талибы хотят признания, они должны продемонстрировать отход от тех ценностных ориентиров, которые у них были в 90-е. Иначе мировому сообществу трудно будет найти с ними общий язык.

    В начале нулевых годов, когда талибы решили взорвать две большие статуи Будды, стоявшие в долине Бамиан, Монголия оказалась одной из немногих стран, резко осудивших это варварство. Мы – буддистская страна, и уничтожение статуй стало нападением на наши ценности. Кроме того, что это буддийские святыни, это же были и памятники истории человечества. Многие другие страны тогда промолчали. А потом случилось 11 сентября.

    По поводу талибов сегодня пока рано делать выводы. Многие столицы начали диалог с новой властью в Кабуле. Если «Талибан*» этим воспользуется и начнет выстраивать умеренную политику, то отношение к нему может измениться.

    ВЗГЛЯД: На заседании клуба «Валдай» вы опасались, что политика великих держав может повредить интересам малых стран. Каких отношений, в таком случае, Монголия хотела бы добиться в отношениях с Китаем?

    Ц.Д.: Как и с Россией, с Китаем мы – стратегические партнеры. Получается, что весь этот гигантский «треугольник» превращается в пространство стратегического партнерства и доверия. Когда ваш президент призывает к строительству «большой Евразии», мы эту концепцию с удовольствием поддерживаем.

    Мы же выходим с идеей «транзита Монголии». В силу географического расположения наша страна может послужить мостом для укрепления отношений между Китаем и Россией. Китай выходит с идеей «Одного пути», воссоздания Шелкового пути. С этим проектом наши идеи «транзита» вполне состыковываются. Политика всех трех наших стран взаимно обогащает друг друга.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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