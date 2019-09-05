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5 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен и эта континентальная интеграция будет идти даже, если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

Предположительное изображение российского космического ядерного буксира будущегоФото: кадр из видео
Крайне амбициозная задача реализуется сегодня в России – создание уникальной ядерной энергодвигательной установки. Впервые во всех подробностях этот проект продемонстрировали на прошедшем авиакосмическом салоне МАКС. Сейчас идут испытания, и если идея будет реализована, это впервые в истории откроет России и планете Земля в целом дорогу в дальний космос. Подробности...
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Лучший друг России является злейшим врагом Китая

Монголы оценивают роль России в своей истории принципиально иначе, чем народы Восточной ЕвропыФото: Михаил Климентьев/ТАСС
О России в Монголии вспоминают гораздо чаще, чем в России – о Монголии. Эта страна, бывшая некогда самой большой империей планеты, искренне считает Москву своим лучшим другом. Чтобы зафиксировать это на бумаге, Путин посетил Улан-Батор. Но почему монголы относятся к русским с такой приязнью? И почему их некогда нищую страну теперь называют самой перспективной экономикой планеты? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить - с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...

Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
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Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
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          • Нет

          • У меня нет специальности

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              Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

              Владимир Путин и Нарендра Моди во Владивостоке   5 сентября 2019, 08:30
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен и эта континентальная интеграция будет идти даже, если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс.

              Индийский премьер Нарендра Моди не единственный высокопоставленный гость Восточного экономического форума. Но если Синдзо Абэ приезжает каждый год, то малазийский премьер, легендарный 94-летний Махатхир Мохаммад прилетает впервые. Если в прошлые годы на форуме в основном присутствовали руководители дальневосточных стран (Японии, Кореи) и Китая, то сейчас подключается как Южная, так и Юго-Восточная Азия.

              Скоро ожидается визит Путина в Индонезию: не просто седьмую по размеру экономику мира, но и крупнейшую мусульманскую страну. С официальным визитом в этой стране Путин был всего один раз и очень давно: в 2007 году (а в 2013 приезжал на форум АТЭС). А ведь в 50-60-е годы Индонезия президента Сукарно была одним из самых близких партнеров нашей страны в Азии, немногим уступая Индии. 

              Президента давно ждут и в других странах ЮВА, включая и Филиппины, где он не был вообще ни разу. Отношения России и стран региона получили мощный импульс после состоявшегося в прошлом ноябре в Сингапуре саммита Россия-АСЕАН – но речь идет не просто о двухсторонних отношениях.

              Страны Юго-Восточной Азии, объединенные в пока что экономический блок АСЕАН, проявляют все больший интерес к тем программам интеграции, что продвигают Россия и Китай. А Индия, которая все еще с опаской воспринимает усиление Китая в Азии, через взаимодействие с Россией и участие в ШОС, также обращает все большее внимание на евразийский проект. Большой Евразийский проект.

              Большая Евразия – вот что предлагает Россия всем азиатам.

              Европейцам, впрочем, тоже, но им вначале нужно определится со своими атлантическими обязательствами. Восток же уже сегодня суверенней. И хотя формально он находится в роли догоняющего Запад, никто не сомневается в том, что наступает его эпоха. 

              Россия предлагает сопряжение нескольких уже существующих в Евразии экономических проектов. Как сказал, выступая на Восточном экономическом форуме заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, концепция Большого Евразийского партнёрства открыта для всех стран и объединений:

              «Мы видим, как возникают трансграничные, трансконтинентальные, трансинфраструктурные проекты. Все какими-то путями пытаются объединять это большое пространство... Сегодня вопрос стоит уже не столько в объединении пространства от Лиссабона до Владивостока, но о привлечении всей Евразии до ее южной оконечности, если посмотреть на карту, то это будут индонезийские острова - то есть от Атлантики до Тихого океана. Это географические рамки той самой Большой Евразии, которая формируется на наших глазах...Что из себя представляет эта идея?

              Первое, это зонтик - это зонтичная концепция, то есть Большое Евразийское партнёрство включает в себя все интеграционные процессы, которые развиваются на этом пространстве. Иными словами - это интеграция интеграций.

              Вторая отличительная черта концепции Большого Евразийства - в отличие от несостоявшегося Транстихоокеанского партнёрства, где группа стран собралась, выработала правила и предложила их всем -  партнёрство строится принципиально иначе: мы никому ничего не навязываем и не говорим как действовать. Это открытое, равноправное движение, учитывающее комфортность для каждого участника».

              Россия считает главными точками сборки, ключевыми элементами Большой Евразии и российский Евразийский экономический союз, и китайскую программу «Один пояс, один путь», и общий рынок АСЕАН, и сближение экономик стран ШОС, и, при желании, Евросоюз. Но даже без Европы получается не просто огромный рынок, а самый мощный в мире блок. Сейчас он существует только в виде совещательного и посвященного в основном вопросам безопасности ШОС. Но если придать ему еще и экономическое измерение, и подключить к нему АСЕАН, а то и Японию с Кореей?

              Понятно, что речь не идет о военном или даже политическом союзе, но о сближении стран Евразии, которое на самом деле отвечает их же интересам. Сколько бы не было между ними противоречий и споров, в том числе и территориальных, как между Индией и Пакистаном или Китаем и странами ЮВАЮ но общих интересов куда больше. Главный из которых – взять свою судьбу в свои руки, то есть самим определять правила игры и образ будущего. Вытеснить Запад, атлантистов из Евразии, то есть отказаться играть по их геополитическим, военным, идеологическим и финансовым сценариям. И не просто вытеснить, а заменить их правила игры своими, то есть выработанными совместными усилиями самих евразийцев или азиатов. Это сверхамбициозная и сверхсложная задача. Но так и цель небанальная.  

              Махатхир Мохаммад уже давно предлагал мусульманским странам создать свою валюту для вытеснения доллара и европейских валют. Но не прислушивались, точнее боялись подступиться, понимая, что все рычаги в руках «хозяев казино», то есть создателей современной валютно-финансовой системы. Но сегодня вопрос перехода в последолларовую эпоху уже назрел и перезрел. И именно в Большой Евразия должна будет появится новая расчетная единица.

              Афганистан уже 40 лет служит источником напряженности не только для Центральной Азии, и кто, как не соседние с ним евразийские страны должны положить конец афганской драме, обеспечив при этом уход оттуда не имеющих никакого отношения к Афганистану американцев. Только сами евразийцы могли бы решить надуманную корейскую ядерную проблему, возникшую как защитная реакция Пхеньяна на американские же угрозы. Может быть построен и мост между Сахалином и Хоккайдо, Россией и Японией. Но для этого нужно уменьшить зависимость Японии от США - то есть внешней по отношению к Евразии силы. 

              Роль России в создании Большой Евразии уникальна. Она не просто в нашем особом положении как единственной страны, располагающейся и в Европе, и в Азии, а в нашем желании выступать интегратором и примирителем различных противоречащих и даже враждующих интересов. Да, мы не можем решить китайско-вьетнамские споры из островов в Южно-Китайском море или индийско-пакистанские противоречия по Кашмиру. Но мы можем быть силой, объединяющих обе стороны в рамках ШОС или общих инфраструктурных и экономических проектов.

              В отличие от атлантистов мы делаем ставку на снижение напряженности и сближение позиций соперников, а не на разжигание противоречий, перехода их в стадию конфронтации, ослабление обеих сторон и навязывание им своей воли и интересов. Конечно, вдобавок ко всему Россия самостоятельна, сильна духом и армией, богата недрами и имеет 300 летнюю традицию «большой игры». Но наша главная ценность для Евразии именно в нашей уникальной роли соединителя несоединимых. Именно поэтому Россия и нужна всем в Евразии, в этом и состоит сейчас наш главный геополитический козырь. 

              Сборка Большой Евразии невозможна усилиями одной России. Но именно Россия является тем ключевым элементом, который делает ее в принципе возможной. 


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