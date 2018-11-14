Путин пригласил глав АСЕАН на российские экономические форумы

Президент Владимир Путин выступил на саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре и пригласил представителей государств-членов ассоциации на Петербургский и Восточный экономические форумы в 2019 году.

Путин, выступая на саммите Россия – АСЕАН, заявил, что «хотел бы пригласить официальные и деловые круги «десятки» приехать в Россию на следующие заседания этих форумов (Петербургского и Восточного) в 2019 году», передает ТАСС.

Он также назвал полезным участие российской делегации в инвестиционном форуме АСЕАН, прошедшем в Сингапуре, и напомнил, что предприниматели государств-членов АСЕАН регулярно приезжают в Россию.

Владимир Путин добавил, что в целом доволен взаимодействием России с ассоциацией. Он заверил, что Москва «уделяет большое внимание развитию отношений с АСЕАН на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга».

Глава государства упомянул принятые в 2016 году документы, которые призваны «вывести сотрудничество России и АСЕАН на уровень стратегического партнерства».

По мнению президента России, за прошедшее время «вместе удалось многое сделать». Это, например, активизация политического диалога, открытие постпредства России при АСЕАН, координация по ключевым подходам к проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона и угрозам региональной стабильности, укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

По оценке Путина, «поступательно развиваются экономические связи». Также «в 2017 году товарооборот России с АСЕАН увеличился на 35%, объем взаимных накопленных инвестиций превышает 25 млрд долларов».

Кроме того, он дал положительную оценку выполнению дорожной карты делового сотрудничества, которая насчитывает порядка 60 совместных проектов.

В скором времени Москва рассчитывает подписать с АСЕАН меморандум о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работа над которым уже завершена, передает РИА «Новости».

Путин сообщил также, что Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию сети «умных» городов, отметив, что в стране лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является Москва, «которая уже активно сотрудничает с Сингапуром на двусторонней основе».

Он выразил надежду, что «география такого взаимодействия будет обоюдно расширятся».

Кроме того, российский лидер выразил признательность партнерам из Ассоциации за поддержку инициативы Москвы принять совместное заявление по информационной безопасности, «направленной на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью и выработку единых подходов к поведению государств в глобальном информационном пространстве».

Владимир Путин добавил, что было бы «полезным» продолжение участия российской делегации в работе делового и инвестиционного форума АСЕАН.

Напомним, саммит Россия – АСЕАН стартовал в Сингапуре в среду. В объединение входят 10 государств региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.