Путин на ВЭФ встретится с малазийским премьером

Президент России Владимир Путин в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в сентябре проведет отдельную встречу с премьером Малайзии Махатиром Мохамадом.

Встреча пройдет 5 сентября, передает ТАСС.

Напомним, премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения Boeing рейса МН17, Запад заранее назначил виновной Россию.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему в деле крушения Boeing Малайзия встала на сторону России.