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17 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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«Россия и Израиль всегда находят общий язык, когда надо решать вопросы»

Как считает Александр Бен Цви, Израиль и Россия переживают лучшую стадию отношений за 30 лет embassies.gov.il
«Несколько лет спустя, уже в Израиле, я встретил девушку – лидера нашей комсомольской организации. Представьте себе, она тоже эмигрировала. Я спросил: «А помнишь, как вы меня называли чуть ли не предателем Родины?» – вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В понедельник исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений СССР и еврейского государства. Подробности...
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США и Кабо-Верде перед приездом Поклонской учинили правовой беспредел

В Киеве считают экс-прокурора Крыма государственной изменницей Дмитрий Макеев/РИА Новости
На африканских островах Кабо-Верде, куда назначена послом Наталья Поклонская, задержали и выдали американцам венесуэльского дипломата. Известие воодушевило Киев, который ждет выдачи экс-прокурора «оккупированного» Крыма. Почему США нарушают международные нормы и угрожает ли российскому дипломату что-то подобное? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

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    		   17 октября 2021, 19:20
    Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    На африканских островах Кабо-Верде, куда назначена послом Наталья Поклонская, задержали и выдали американцам венесуэльского дипломата. Известие воодушевило Киев, который ждет выдачи экс-прокурора «оккупированного» Крыма. Почему США нарушают международные нормы и угрожает ли российскому дипломату что-то подобное?

    Угрозы властей Украины экстрадировать Наталью Поклонскую из Кабо-Верде (Островов Зеленого мыса) после ее назначения российским послом в этой стране – это фантазии Киева. Так адвокат бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Максим Могильницкий отреагировал на очередной демарш киевских властей.

    Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба уже обещал «испортить жизнь» Поклонской. В Киеве пытаются перейти от слов к делу. МИД Украины объявил, что обратился к властям островов по поводу назначения Поклонской послом России – так как «бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену». Представитель украинского МИД Олег Николенко напомнил, что Поклонская находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. «Спрятаться не получится даже в Африке», – предупредил чиновник дипломатического ведомства.

    В ответ власти Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции нового посла России. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила Украине про дипломатический иммунитет и посоветовала лучше применять правосудие на собственной территории. Но в выходные из небольшого африканского государства пришло известие, которое явно обнадежило Украину, и заставило усомниться в том, что на Островах Зеленого мыса российскому дипломату гарантирована полная защита.

    Власти Кабо-Верде выдали Соединенным Штатам венесуэльского дипломата Алекса Сааба, чьей экстрадиции требовал Вашингтон. При этом у Кабо-Верде и США отсутствует двусторонний договор об экстрадиции, а на момент выдачи дипломат обладал довольно высоким статусом представителя Венесуэлы при Африканском союзе. Спецпосланник руководства латиноамериканской страны Сааб был арестован властями Кабо-Верде еще в прошлом году – и произошло это почти случайно. Самолет, на котором дипломат летел из Венесуэлы в Иран, приземлился на Островах Зеленого мыса для дозаправки.

    В публикации Би-Би-Си бизнесмена и дипломата Сааба назвают фигурой, близкой к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Минюст США инкриминирует латиноамериканскому предпринимателю организацию коррупционных схем, к которым, как утверждают в Вашингтоне, причастен и Мадуро. Но следует обратить внимание на цель прерванной миссии Сааба – Иран. Каракас и Тегеран, в обход санкций США, поддерживают контакты по линии развития нефтяной отрасли. К примеру, в сентябре Reuters сообщало о договоренности двух стран об обмене венесуэльской тяжелой нефти на иранский конденсат, используемый в химической и нефтяной промышленности. Иран планирует осуществлять продажи нефти из Венесуэлы в Азию. А в конце прошлого года Пентагон заявил об отправке Ираном военных и вооружений для поддержки Мадуро.

    В этом свете задержание, а затем и экстрадиция в США высокопоставленного эмиссара Венесуэлы выглядит как серьезный сигнал режиму боливарианской республики. Мадуро не остался в долгу. В воскресенье власти Венесуэлы объявили – в связи с выдачей Сааба остановлен диалог с оппозицией, которую Мадуро считает проамериканской пятой колонной.

    «Вероятно, логика американцев выглядит следующим образом. США, как известно, не признают Мадуро законным президентом Венесуэлы. Как мы помним, имела место попытка переворота, был признан другой президент – Хуан Гуайдо. У него не задалось, его уже особо никто не помнит. Но тем не менее, факт того, что Мадуро не считается легитимным, сохраняется. Следовательно, США не признают и те статусы, которые эта власть дает», – отметил директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.  

    Если же рассуждать по существу, то понятно, каков международный вес у США, а каков – у Кабо-Верде, заметил Лукьянов. «Отследили и нажали, труда это не составило», – заметил эксперт.

    Добавим, что инструментов для возможного давления достаточно – по утверждению ряда экспертов, острова Кабо-Верде служат одним из промежуточных пунктов в сложившемся с начала 2000-х маршруте трафика кокаина из Бразилии через Гвинею-Бисау, страны Сахеля и Северной Африки – в Европу.

    «Наличие или отсутствие у США и Кабо-Верде двустороннего договора об экстрадиции – это важное, но не единственное условие. Государства могут осуществлять выдачу и на основании многосторонних соглашений, или просто на условиях взаимности», – пояснил газете ВЗГЛЯД специалист по международному праву Анатолий Капустин, первый замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

    Национальное антикоррупционное законодательство США – довольно жесткое, и допускает подобные требования выдачи иностранцев с территории третьих государств, добавил эксперт. При этом он указал:

    «И американцы, и власти Кабо-Верде грубейшим образом нарушили нормы международного права».

    «Даже если этот человек не является дипломатом в Кабо-Верде, то он – представитель Венесуэлы при Африканском союзе (организации со штаб-квартирой в Аддис-Абебе), – указал правовед-международник. – Конвенции о привилегиях и иммунитетах Африканского союза распространяются на представителей третьих государств, которые находятся при руководящих органах АС. Кабо-Верде, как страна – участница Африканского союза, обязана соблюдать эти конвенции. Во всяком случае, нет оснований для содержания под арестом, а тем более – для экстрадиции представителя Венесуэлы».

    Капустин напомнил, что Международный суд в Гааге ранее разъяснял – иммунитет дипломатов и других должностных лиц гарантируется международным правом. «Может быть лишь одно исключение – если преступление, совершенное должностным лицом или дипломатом, подпадает под статут Международного уголовного суда ООН. Речь об ответственности за грубые нарушения норм гуманитарного права: о преступлениях против человечности, об агрессии, геноциде, но нарушении правил и обычаев войны», – пояснил Капустин.

    По его словам, исходя из буквы международного права, Кабо-Верде должна была ответить американцам отказом. Единственное, что они могли бы сделать – отправить Сааба в Венесуэлу, а США после этого обращались бы к Венесуэле с требованиями о выдаче. «Но в реальности, «Кабо-Верде, поклонившись США, грубо нарушила международные нормы», – резюмировал правовед.

    Но подобный правовой беспредел, проявленный к венесуэльскому дипломату Саабу, вряд ли угрожает российскому дипломату Поклонской.

    «Нужно все же учесть специфику случая Сааба. Он был в точке транзита по пути в Иран. Следовательно, его статус отличался от статуса сотрудников посольства Венесуэлы в этой стране – если такое посольство вообще есть,  ­– заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. –  Кроме того, не надо забывать, что Мадуро назначил Сааба на должность спецпредставителя Венесуэлы в Африканском союзе уже после того, как дипломат был задержан в Кабо-Верде, отметил эксперт. «Это была попытка дать своему дипломату некий козырь для возможного торга с властями этого африканского государства», – полагает Кортунов.

    Но вся возможная шаткость статуса Сааба не отменяет скандальности ситуации – дипломат экстрадирован на территорию третьей страны, у которой нет договора об экстрадиции, добавил политолог-международник.

    При этом, заметил эксперт, скандальная выдача Алекса Сааба американцам парадоксальным образом идет на пользу Мадуро. «Произошедшее позволило президенту прервать диалог с оппозицией. От этого проиграет именно оппозиция, которая сейчас находится в более слабом положении, чем власть. Венесуэла пережила массовые протесты оппозиции, но сейчас ситуация поставлена под контроль – примерно так же, как это происходило в Белоруссии. Прошло 2,5 года, президент сохранил лояльность силовиков», – отметил Кортунов.

    «Случай Поклонской – принципиально иной.

    Экс-депутат направляется в данную страну в качестве посла. По всей видимости, ей уже выдан агреман, то есть предварительное согласие властей страны на прием в статусе посла. Страна, которая выдает верительные грамоты главе диппредставительства, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности аккредитованного дипломата», – разъяснил собеседник.

    Дипломатические правила – институт давно укорененный, и можно было ожидать, что по крайней мере, он-то сохранится, но случай Сааба показал, что и этот принцип расшатывается, заметил Лукьянов. «Понятно, что если бы это был дипломат не Венесуэлы, а России или Китая, то здесь имела бы место иная ситуация. Но не потому, что таковы правила, а потому, что в таком случае Соединенным Штатам пришлось бы ожидать совершенно другой реакции. В этом смысле, силовые возможности – определяющие», – подчеркнул эксперт.

    «Если Соединенные Штаты займутся тем, что по просьбе Украины будут давить на Кабо-Верде, чтобы Поклонскую выдали в Америку, на Украину, или куда-либо еще – то, думаю, за Поклонскую надо будет бороться. Но в целом надо будет порадоваться – ведь это покажет, что американцы окончательно спятили, и им совсем нечего делать. Но они не сошли с ума, и им есть чем заняться. Они не станут строить каверзы ради того, чтобы потрафить украинскому режиму, который в Вашингтоне особо ценным не считают», – резюмировал Лукьянов.

    «Украина – не США, не думаю, что запрос со стороны Киева будет рассматриваться столь же внимательно, как запрос со стороны Вашингтона, – согласился Кортунов. – Да и Россия – не Венесуэла. Думаю, конфликт с Россией никому в Кабо-Верде не нужен. Хотя, думаю, что украинская власть будет использовать сам факт пребывания Поклонской в качестве посла для того, чтобы «разогнать» информационную волну, еще раз привлечь внимание к проблеме Крыма, и получить какие-то пропагандистские очки». Подобной пропагандистской кампанией скорее всего, дело и ограничится, прогнозирует гендиректор РСМД. 


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