Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 15:48  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Как Мадуро удалось вновь разозлить Соединенные Штаты

США будут усиливать давление на Мадуро REUTERS/Manaure Quintero
В США бурно возмущаются результатами парламентских выборов в Венесуэле. Еще бы — ведь по результатам этих выборов сторонники президента Мадуро одержали настолько впечатляющую победу, что его главному конкуренту, «и. о. президента Венесуэлы Гуайдо», можно забыть о дальнейшей политической карьере. Однако ряд инструментов давления на Венесуэлу у США остаются — какие именно? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
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Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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    Как Мадуро удалось вновь разозлить Соединенные Штаты

    США будут усиливать давление на Мадуро    9 декабря 2020, 14:40
    Фото: REUTERS/Manaure Quintero
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В США бурно возмущаются результатами парламентских выборов в Венесуэле. Еще бы — ведь по результатам этих выборов сторонники президента Мадуро одержали настолько впечатляющую победу, что его главному конкуренту, «и. о. президента Венесуэлы Гуайдо», можно забыть о дальнейшей политической карьере. Однако ряд инструментов давления на Венесуэлу у США остаются — какие именно?

    Парламентские выборы 2020 года, казалось, стали победным ударом чавистского режима Николаса Мадуро по США, Европе и большинству южноамериканских стран, вот уже два года ведущих борьбу за свержение нынешней власти в Каракасе. Все эти государства не признавали Мадуро законным президентом Венесуэлы.

    Террариум

    Противники Мадуро в борьбе против лидера Венесуэлы опирались на парламент страны, сформированный по итогам выборов 2015 года. На тех выборах оппозиция получила не простое, а конституционное большинство (которое потом потеряла из-за того, что суд лишил ее нескольких мандатов). Не желая договариваться с парламентом, власти страны создали в 2017 году альтернативный законодательный орган – национальную конституционную ассамблею.

    Однако парламент оставался главным каналом протеста. После проведения президентских выборов 2018 года (на которых Николас Мадуро победил и которые оппозиция не признала легитимными) глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя и. о. президента страны. И в таком статусе его сразу же признали американцы, а также их союзники – как в Европе, так и в Южной Америке.

    Сейчас же парламент Венесуэлы возвращается в руки президента Чавеса. Его Объединенная социалистическая партия (членов которой называют «чавистами» – по имени бывшего главы государства Уго Чавеса) взяла более 60% голосов. Это значит, что она вместе с мелкими партиями-союзниками получила конституционное большинство в парламенте. А значит, опираться на парламент противники Мадуро больше не могут.

    Конечно, оппозиция уверяет, что эти выборы тоже нерепрезентативны. Что победа Мадуро была достигнута якобы только потому, что его противники выборы бойкотировали – собственно, поэтому явка на них составила лишь 30%, тогда как в 2015 году она превышала 70%.

    Отдельные математики сейчас будут считать долю проголосовавших за президентскую партию и говорить о том, что большинство населения чавистов не поддержало. Но все это – разговоры в пользу бедных. Разговоры тех, для кого понты в виде бойкота оказались важнее, чем политический результат.

    На «нет» и мандатов нет

    Тезис «мы не собираемся участвовать в этих выборах и призываем наших сторонников не ходить на участки» всегда вызывал удивление у серьезных экспертов. Нет, это, конечно, звучит красиво – оппозиционеры не хотят марать свои белые рученьки о подконтрольный властям электоральный механизм и не собираются своим участием в «сфальсифицированных выборах» их легитимировать.

    Однако, во-первых, в 2015 году власть точно так же контролировала венесуэльский ЦИК, суды и силы безопасности, однако это не помешало оппозиции взять две трети мандатов в парламенте. Во-вторых, о какой «легитимации через участие» идет речь, когда даже после выборов, которые не игнорируются, всегда можно оспорить их легитимность через претензии к подсчету голосов – как это, например, сделали белорусские оппозиционеры?

    Стратегия игнорирования выборов может сработать лишь в двух случаях. Первый – когда в стране предреволюционная ситуация, и у оппозиции достаточно инструментов (финансовых, организационных, человеческих, политических, силовых), чтобы прийти к власти через улицу. Второй – когда есть уверенность в том, что правящие силы под влиянием различных факторов (в том числе и прямого давления извне) будут договариваться с оппозицией и пойдут ей на уступки ради легитимации электорального процесса. И ни один из этих факторов в венесуэльском случае не присутствовал.

    Мадуро продолжает опираться на городскую бедноту, для которой чависты действительно сделали очень много, а попытки западных спецслужб купить венесуэльских генералов (как они купили иракских перед вторжением в 2003 году) не привели к успеху. В Каракасе учли печальный опыт Саддама и сделали генералов не служащими, а акционерами венесуэльской политической системы. Военные контролируют целые сегменты экономики, которые, естественно, потеряют в случае свержения Мадуро.

    При этом сама оппозиция Венесуэлы развалилась изнутри. Самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо оказался не политическим вундеркиндом и не мастером политических интриг, а обычным популистом. Он сбежал из Венесуэлы, колесил по западным странам, встречался с главами признавших его государств – а в это время чависты активно работали на раскол контролировавшей парламент оппозиции.

    И вот в начале 2020 года в оппозиционных рядах произошел переворот: парламент выбрал нового спикера Луиса Парру, которого сторонники Гуайдо сразу же заклеймили как коллаборациониста и который (в силу должности) сразу же назвал себя новым президентом Венесуэлы от оппозиции. Оспорив тем самым и без того сомнительные полномочия Хуана Гуайдо.

    Банкет продолжается

    Однако американцы не собираются признавать свое поражение – то есть не готовы ни снимать Гуайдо, ни работать с новым парламентом. В Вашингтоне уже заявили, что выборы не признают. «США, как и множество других демократических стран мира, осуждают этот фарс, который не соответствует даже минимальным стандартам надежности», – заявил госсекретарь Майк Помпео.

    СМИ также продолжают вести пропагандистскую войну против Каракаса – в частности, публикуют статьи с фотографиями и текстами о тотальной бедности, в которую «вверг Венесуэлу режим Мадуро». А в Госдепе пояснили, что продолжат санкционную политику как против Венесуэлы, так и против тех стран, которые ведут с ней торгово-финансовые отношения.

    А санкции эти весьма серьезные. Власти США ввели эмбарго на сделки третьих стран с венесуэльской нефтегазовой отраслью, включая модернизацию и ремонт тамошних нефтяных объектов, а также поставки топлива. По словам спецпредставителя США по вопросам Ирана и Венесуэлы Эллиота Абрамса, Америка надеется, что «транспортные компании, страховщики, судовладельцы и капитаны понимают, что должны держаться подальше от этой торговли».

    И в целом все понимают. Даже китайцы не особо стремятся нарушать американские санкции. Поэтому последней надеждой Каракаса является Тегеран.

    Так, в начале октября в Боливарианскую республику пришли три иранских танкера с топливом, а прямо сейчас туда направляется еще десять. На обратном пути их загрузят венесуэльской нефтью, которую с этих танкеров потом продадут (иранские суда, в отличие от чавистских, не могут конфисковать за долги Венесуэлы перед западными компаниями). Американские военные уверяют, что иранцы привезли венесуэльцам не только топливо, но и военных, разместив в этой южноамериканской стране подразделения Корпуса стражей Исламской революции.

    Да, иранцев можно понять: им терять нечего, отношения с американцами испорчены. Но не изменится ли их позиция в случае, если новая администрация Джозефа Байдена предложит Тегерану возобновить ядерную сделку и пообещает снова снять санкции? Станет ли венесуэльский вопрос частью пакетной сделки между Тегераном и Вашингтоном?

    Именно поэтому еще рано говорить о том, что Николас Мадуро выстоял. Приходящие к власти в США демократические ястребы займутся Венесуэлой с новой силой, причем тотальнее и системнее, чем это делал Дональд Трамп. Не только из принципиального желания сковырнуть Мадуро. Никому во властных кругах США не хочется, чтобы стойкий венесуэльский солдатик стал символом усиления левых сил в Южной Америке.


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